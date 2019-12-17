EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  1405  11
Все про:НАБУ (2188) депутат (963) махінації (290) Антикорупційна прокуратура (1028)

 НАБУ вручило нардепу 8-го скликання від "Опоблоку" Дмитру Колеснікову підозру в незаконному заволодінні 738 тис. грн

Колишній народний депутат незаконно отримав 738,74 тис. грн компенсації з державного бюджету за оплату житла.

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро, передає Цензор.НЕТ.

"17 грудня 2019 року детективи Національного бюро за погодженням прокурорів САП повідомили народному депутату України VIII скликання про підозру у незаконному отриманні 738,74 тис. грн компенсації з державного бюджету за оплату житла шляхом зловживання службовим становищем", - інформують у відомстві.

За даними слідства, впродовж грудня 2014 – жовтня 2018 років колишній народний обранець незаконно отримав із державного бюджету компенсацію витрат на винайм номеру у готелі "Київ" у сумі 738,74 тис. грн нібито через те, що не мав власного житла в столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Праву руку" Труби, ексчиновника ГПУ Щербину затримано на одержанні $75 тис. хабаря, - НАБУ

Однак, як встановили детективи, насправді власне житло в столиці у народного депутата було і він свідомо приховав цей факт.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП почали в жовтні 2018 року після публікацій в ЗМІ.

Як повідомили УП джерела в правоохоронних органах, йдеться про ексдепутата від політичної партії "Опозиційний блок" Дмитра Колеснікова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165806
 
   
 Топ коментарі
 
- кто позволил какому-то колесникову обмануть с арендой жилья? я вас спрашиваю???
НАБУ вручило нардепу 8-го созыва от "Оппоблока" Дмитрию Колесникову подозрение в незаконном завладении 738 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1236

.
 показати весь коментар
 
Что ни калесников,то казел. Прям аксиома.
 показати весь коментар
 
оно на обеды больше тратит...тупые попытки отвлечь внимание.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Что ни калесников,то казел. Прям аксиома.
 показати весь коментар
 
 
оно на обеды больше тратит...тупые попытки отвлечь внимание.
 показати весь коментар
 
 
Хоть кого-то от от "Оппоблока" расследуют... Хотя наверно скоро отпустят.
 показати весь коментар
 
 
Пишите сразу сумму, за которую откупится и - сразу станет все понятно.
 показати весь коментар
 
 
Да штраф пару-тройку тысяч выпишут и все дела.
 показати весь коментар
 
- кто позволил какому-то колесникову обмануть с арендой жилья? я вас спрашиваю???
НАБУ вручило нардепу 8-го созыва от "Оппоблока" Дмитрию Колесникову подозрение в незаконном завладении 738 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1236

.
 показати весь коментар
 
 
уже можно зеленых начинать трясти по тем же обвинениям. с зампред спикера можно начать.
 показати весь коментар
 
 
Зрада и политически мотивированное преследование
здесь нужно порыться

10.03.2017 Экс-нардеп Шепелев (блок Тимошенко, банкир Родовид Банк) заявил, что Турчинов (блок Тимошенко) и Лукьянчук (блок Тимошенко) вывели в офшоры $800 млн из госбюджета и помощи МВФ

Возможно это ложь, но заявления в суд на однопартийца-банкира не последовало. (авт.)

Он добавил, что Турчинов и Лукьянчук "обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения".
...Именно там Турчинов хранил украденные миллионы и проводил "секретные" совещания, на которых планировались убийства политиков и бизнесменов", - добавил экс-нардеп.
...прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня занимает должность генерального прокурора
 показати весь коментар
 
 
Ух ти.За таку суму йому ордєн полагається.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору