 Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після того, як правоохоронці прибрали з Грушевського військові намети, які намагалися встановити протестувальники, учасники акції почали кидати в правоохоронців каміння, порожні пластикові пляшки і димові шашки. Також було видно використання газових балончиків.
Правоохоронці затримують агресивних протестувальників. До парку підігнали автозак. Під час того, як в нього садили затриманих активістів, до автомобіля почали прориватися інші протестувальники. Співробітники поліції застосували газ.
Фото - Нацполіція
Фото - ЛБ
Фото Олега Богачука.
Спить Тичина в чемодані
Хто б узяв би карпичину
Розбудить Павла Тичину"©
Вы можете произвести ЕЩЁ землю??? Ответ очевиден - вы не Господь Бог и СОЗДАВАТЬ землю не можете.
И еще. Ещё задолго столетий До комуняк, эта земля полита кровью и потом наших предков, ради своих потомков. Ради своих!!!!, А не чужих. За чужих свои жизни не кладут.
Обратил внимание, что и сегодня Зеленского не было в Украине....
П.С. Никогда не понимал "патриотов" одетых по последним лекалам беркута.
А вы поливали её своей кровью, как сотни поколений наших предков, защищая её, чтобы решать - продавать или не продавать.
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Да, и не только этот фермер разорится по воле СН.
маніпулюють, але страждають завжди вони, а кукловоди продовжують безнаказано збирати всі вигоди. Ляльки проти кукловодів скоро.