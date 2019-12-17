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 Політика України, Події, Фоторепортаж
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 Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Верховною Радою на вулиці Грушевського поновилися сутички між протестувальниками та правоохоронцями.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після того, як правоохоронці прибрали з Грушевського військові намети, які намагалися встановити протестувальники, учасники акції почали кидати в правоохоронців каміння, порожні пластикові пляшки і димові шашки. Також було видно використання газових балончиків.

Правоохоронці затримують агресивних протестувальників. До парку підігнали автозак. Під час того, як в нього садили затриманих активістів, до автомобіля почали прориватися інші протестувальники. Співробітники поліції застосували газ.

Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 01
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 02

Фото - Нацполіція
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 03
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 04

Фото - ЛБ

Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 05
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 06

Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 07
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 08
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 09
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 10
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 11
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 12
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 13
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 14
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 15
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 16
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 17
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 18
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 19
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 20
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 21
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 22
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 23
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 24
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 25
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 26
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 27
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 28
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 29
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 30
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 31

Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 32
Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані 33

Фото Олега Богачука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165798
 
 
 Топ коментарі
 
Зелень собрать, погрузить в автобусы - и в орду, пусть там занимаются продвижением идеи восстановления мира любой ценой и добьются перестать стреллять от наемников
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Поступово народ стає злим Под Радой возобновились столкновения между активистами и правоохранителями - Цензор.НЕТ 6480
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Да, на этот раз вертолёт может оказаться с пустыми бензобаками; до Ростова не хватит.
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Слуги народа сейчас пойдут на попятную перед Ваной и нацженами аваковскими (который тоже от неё)
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У нас уже був "Майдан дітей" і після нього побиттям мєнтами здорових чоловіків націю не підняти. Майдан Лінча почнуть жінки з немовлятами на руках! І я жодної секунди не сумніваюсь що піджидки вірменського вбивці Авакова повбивають і жінок і дітей бо як казав їх начальник "Мєнти нє люді", а маленький опереточний Зе буде з насолодою спостерігати поряд з вертольотом за "виробництвом електрічества"... Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані - Цензор.НЕТ 4754 Якщо серйозно, то починати потрібно інакше. Ультиматуми, індивідуальне покарання, остракізм і національне презирство стосовно "слуг" і членів їх родин. Не варто громити рідне українське місто для покарання чужаків в ВР, Кабміні та АП. "Сезон полювання" на слуг відкрито і народ має невід'ємну ліцензію на відстріл ворогів України.
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"На майдані коло бані
Спить Тичина в чемодані
Хто б узяв би карпичину
Розбудить Павла Тичину"©
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Знатно приложили кацоидов Доблесные Украинские копы ! )))
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Во всем мире земля товар а у нас крепостное право, люди ей не владеют а владеет агромафия по липовым договорам аренды, а палатки устанавливают те кто вообще отношения к земле не имеют за грязные бабки агромафии .
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С/х земля не может быть товаром - это не влазит в основы экономики. Товар обладает простыми свойствами - если его много, то цена на него падает, если мало, то начинается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО этого товара.

Вы можете произвести ЕЩЁ землю??? Ответ очевиден - вы не Господь Бог и СОЗДАВАТЬ землю не можете.

И еще. Ещё задолго столетий До комуняк, эта земля полита кровью и потом наших предков, ради своих потомков. Ради своих!!!!, А не чужих. За чужих свои жизни не кладут.
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Когда еврейские чекисты протянули на пост Генерального секретаря КПСС, Михаила Горбачова, то он ВСЕГДА отсутствовал в стране, когда силовики избивали или убивали мирных граждан на протестах. Я тогда служил в Советской Армии и мы просто презирали Горбачева за то, что отдаст приказ и типа ни при чём...

Обратил внимание, что и сегодня Зеленского не было в Украине....
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Комуняки тут начали постить про то что земля не может быть товаром, и на мировой опыт им насрать.
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Где то там, между правой и левой рукой Авакова, должна влезть нога Парасюка, по **** Авакова.

П.С. Никогда не понимал "патриотов" одетых по последним лекалам беркута.
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Эти аграрии точно таки же ,как ряженые трактористы на Донбассе …
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Зачем бунтовать? Не хочешь продавать землю - не продавай!
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10 млн Га гос земли.

А вы поливали её своей кровью, как сотни поколений наших предков, защищая её, чтобы решать - продавать или не продавать.
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В конце вопросительный знак, а не точка.
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кто тебя будет спрашивать ? введут налог на землю такой что ты платить не сможешь . будешь вынужден продать . купят корпорации , а ты так и останешься нищебродом .

..
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Копы терпели,но потом отлично сработали,******* покрутили!...)))
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Вранье. Сначала начали бить копы. завтра очень много видео увидите.
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Что то не припомню кто из наших предыдущих президентов уже на первом году правления имел милицейские /полицейские/ погромы протестующих. При Кучме и Ющенко не трогали. Янык дошел только на четвертом году правления. Володя на первом. Похоже наш президент движется в турбо режиме.
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Мда, одни дебилы обсасывают петерастов, другие зебилов, а националисты получают и от тех и от других. Одни имбецилы наговаривают на националистов что те работают на авакова, другие что на пороха. Мерзко...
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На ток-шоу зритель написал. "Мой отец взял кредиты и купил с/х техники на 60 млн. грн. дайте ему сначала с кредитами рассчитаться, ему же землю не за что будет купить!"
Да, и не только этот фермер разорится по воле СН.
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Б...я, кто , с..ка может себе позволить даже 5 тыщ гектар, сейчас обвалили доллар, без роста экономики и даже жирные фермера сидят без бабок, зерно и тд и тп на экспорт меньше доход приносит, а теперь закачивают в Украину миллиарды долларов через ОВГЗ, под 16-17 % годовых, гривна типа укрепляется, и под шумок скупят всю землю, с чем я вас ,зебилы , и поздравляю, вот на пальцах как нелох заработает на лохах и при этом будете выплачивать следующие годы процент за ОВГЗ и снова в долг надо брать , ну или экономика должна расти больше 16-17%, а это нереально, то есть будем нищать!!!!!
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Прирамиду ОВГЗ построил Порошенко, для себя любимого, под 15-17, а с учетом курса гривни - все 30% в валюте. Такого нет нигде в мире. Прервать одномоментно ее нельзя, но нынешний кабмин понижает ставки - до 10.5%. Еще Порошенко с Яреськой загнал Украину в кабалу на десятки лет, грабительская типа реструктуризация, там много играла фирма ICU Гонтаревой, личного банкира орошенко
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Бред сивой кобылы, снизить ставку можно было 100 раз, но кому-то это выгодно, скажу даже кому)), а тем , кто продвигает приватизацию и земельную реформу, бабки начали заходить как раз после первого тура, уже ясно кто выиграет, беня вас лохов играет, а вы еще и аплодируете, идет ювелирная игра, как поиметь Украину, продается оставшееся, что осталось, земля, после этого будете холопами бени и тех, кто за ним стоит, одному такое не провернуть, а если Рашка за ним, то нам вообще ЖОПА!!!
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Если супержлоб Порошенко расщедрился на 19 миллионов за человека, который знал, что бронежилеты пробиваются гвоздем, но все равно отправил их в армию, то, значит, следы ведут к самому Порошенко. К сожалению, у новой власти нет политической воли загнать этого морального урода под шконку, это ее погубит
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беня ай молодець, вправний кукловод...порішав собі втіхаря з х..лом, а ляльки хай собі *********. Ляльки не винні, ними просто вміло
маніпулюють, але страждають завжди вони, а кукловоди продовжують безнаказано збирати всі вигоди. Ляльки проти кукловодів скоро.
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Бедный многострадальный наш народ!!! Очередная чума свалилась на наши головы - зелёная.
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А чего нацкорпус Авакова против закона о земле? У Авакова много земли?
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