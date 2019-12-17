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 Суспільство
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 Компанія SCM Ахметова заявила, що не контролює і не керує жодним з активів в окупованому Криму

Група SCM Ріната Ахметова спростовує свою причетність до контролю над активами, розташованими в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві групи у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На цей момент SCM не контролює й не керує жодний з активів, що належали компанії до анексії Криму. Будь-які припущення або чутки про те, що SCM, як і раніше, управляє будь-якими активами в Криму, не відповідають дійсності. Усі майнові дії з активами SCM в Криму (продаж, виставлення на аукціони тощо) ми вважаємо незаконними й такими, що не відповідають міжнародному праву", - повідомила SCM.

Компанія додала, що продовжує вживати всіх заходів для захисту свого права власності в міжнародних судових і арбітражних органах.

У заяві підкреслюється, що після окупації Криму активи SCM були "націоналізовані" місцевою владою, а на об'єкти нерухомості введені так звані "тимчасові адміністрації". Зокрема, йдеться про резиденцію "Новий Кучук-Кой" і ДОТ "Берег" (3 березня 2017 року).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов як і раніше зберігає контроль над туристичним бізнесом в окупованому Криму, - розслідування

"Окремо ми підкреслюємо, що з моменту введення так званої "тимчасової адміністрації" в дитячому оздоровчому таборі "Берег" (03.03.2017) компанія повністю втратила контроль над активом. "ЕСТА Холдинг" не керує активом, не контролює його й не має ніякого відношення до його поточної діяльності. Актив також не враховується у фінансовій звітності "ЕСТА Холдинг" за МСФО", - зазначили в SCM.

Крім того, в компанії додали, що пансіонат "Ай-Даніль" не входив до анексії півострова до складу бізнесів SCM і не входить до SCM зараз.

100% акцій компанії SCM належать олігарху Рінату Ахметову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165795
 
 
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Клован разгоняет народ под Радою...пполиция дубинки и.т.д.! Ну шо 73% получили каламоя?дебилы... скоро клован будет в Ростове играть хером на пианине...
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SCM.може і не володіє (може, хоч і не факт і все, особливо щодо рудого гудка, треба ретельно перевіряти)! Але, хто сказав, що рудий гудок володіє ТІЛЬКИ SCM.?! SCM не контролирует и не управляет ни одним из активов в оккупированном Крыму, - заявление компании - Цензор.НЕТ 417
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Так регулярно решает большинство избирателей Украины. Раз в 5 лет.
Согласитесь, очень долгий срок, чтобы научиться хоть чуточку голосовать в своих интересах.
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Самая большая ложь Украины

Ахметка - успешный олигарх - самая большая ложь Украины за последние 20 лет. Это просто выдуманная пустышка и прокладка гебешно-комуняцкой мафии, разжиревшей на украденных деньгах развалившегося СССР, которая одной рукой контролирует всю энергетику и металургию Украины, имеет своих людей в парламенте и министерствах, судах и службах, а другой рукой ведет непрекрытую агрессию и окупацию територий Украины.

Хватит лжи, давайте говорить правду и давайте покончим с гебешно-комуняцкой маией, которая нам устроила экономический Чернобыль и кошмарит нас уже 20 лет своей радиоктавной коррупцией.
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У 2010 році Метінвест (один з підрозділів SCM), викупив контрольний пакет акцій Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча. На той момент санаторно-куротний комплекс "Ай-Даніль", який знаходиться в сел. Данилівка АР Крим, був структурним підрозділом цього меткомбінату. Відповідно, разом з комбінатом Метінвестом був викуплений і санаторій "Ай-Даніль".
Тому заява, що "Ай-Даниль" не входил до аннексии полуострова в состав бизнесов SCM" не відповідає дійсності.
Крім того, за свідченнями обізнаних джерел, і в даний час санаторій "Ай-Даніль" контролюється через підставних осіб структурами Метінвесту, а отже і SCM.
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