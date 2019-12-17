 Компанія SCM Ахметова заявила, що не контролює і не керує жодним з активів в окупованому Криму

Про це йдеться в заяві групи у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На цей момент SCM не контролює й не керує жодний з активів, що належали компанії до анексії Криму. Будь-які припущення або чутки про те, що SCM, як і раніше, управляє будь-якими активами в Криму, не відповідають дійсності. Усі майнові дії з активами SCM в Криму (продаж, виставлення на аукціони тощо) ми вважаємо незаконними й такими, що не відповідають міжнародному праву", - повідомила SCM.

Компанія додала, що продовжує вживати всіх заходів для захисту свого права власності в міжнародних судових і арбітражних органах.

У заяві підкреслюється, що після окупації Криму активи SCM були "націоналізовані" місцевою владою, а на об'єкти нерухомості введені так звані "тимчасові адміністрації". Зокрема, йдеться про резиденцію "Новий Кучук-Кой" і ДОТ "Берег" (3 березня 2017 року).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов як і раніше зберігає контроль над туристичним бізнесом в окупованому Криму, - розслідування

"Окремо ми підкреслюємо, що з моменту введення так званої "тимчасової адміністрації" в дитячому оздоровчому таборі "Берег" (03.03.2017) компанія повністю втратила контроль над активом. "ЕСТА Холдинг" не керує активом, не контролює його й не має ніякого відношення до його поточної діяльності. Актив також не враховується у фінансовій звітності "ЕСТА Холдинг" за МСФО", - зазначили в SCM.

Крім того, в компанії додали, що пансіонат "Ай-Даніль" не входив до анексії півострова до складу бізнесів SCM і не входить до SCM зараз.

100% акцій компанії SCM належать олігарху Рінату Ахметову.