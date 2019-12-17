EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  1778  20
Матеріали за темою:
Все про:аграрії (73) ВР (5457) земля (472) Разумков Дмитро (326)

 Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що надійшла пропозиція від усіх фракцій достроково закрити ранкове засідання, щоб провести аграрний комітет.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Є пропозиція від усіх фракцій зараз провести позачергове засідання аграрного комітету", - сказав Разумков.

Він зазначив, що на комітет запрошують керівництво фракцій.

За словами Разумкова, це буде організаційне засідання, де не розглядатимуть поправки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. ФОТО (оновлено)

Як повідомлялося раніше, під будівлею Верховної Ради відбувається мітинг противників відкриття ринку сільськогосподарських земель. При спробі активістів встановити намети відбулися бійки з правоохоронцями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165791
 
 
 Топ коментарі
 
главное чтобы СН успели себе нарезать по 2 метра вглубину и в длину.... хотя после крематория там и 70 см на 70 см хватит с головой...
 показати весь коментар
 
ЗАСсАЛИ ПОШЛИ ПАМПЕРСЫ МЕНЯТЬ ШАКАЛЫ Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета - Цензор.НЕТ 8323
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
главное чтобы СН успели себе нарезать по 2 метра вглубину и в длину.... хотя после крематория там и 70 см на 70 см хватит с головой...
 показати весь коментар
 
 
После крематория понятие головы относительное. Впрочем, у зебилов и до крематория- то же самое. Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету - Цензор.НЕТ 8573
 показати весь коментар
 
Хто небудь знає - авіатраса Баку-Київ проходить через Ростов?
 показати весь коментар
 
 
Та в Ізраілю і землі немає! Одна пустеля з пісками, та ще й араби пострілюють! А тут така ласенька, гарненька , чорноземна, хоч на хліб намазуй! І при владі, якщо не тупі, то точно не патріоти України!
 показати весь коментар
 
 
так кто же предложил "аграрный, вашу мать на вашем ордынском наречии??? а може вже патріотично і націолістично пора українському народові відповісти" а ось вам ,не лохи"
 показати весь коментар
 
Ваще берега папутали.
Скоро будут перезапускать КС.
 показати весь коментар
 
в цирке антракт, усе ушли у буфет есть бульбу
 показати весь коментар
 
Конституционный суд признал незаконным закон Гнусавого о внесении в Конституцию права Президента назначать глав НАБУ и ГБР. Есть подтверждение этому?
 показати весь коментар
 
 
Так зеленую лягушку в кипяток не бросают, а то выпрыгнет! В холодную воду и нагревать на малом огне! Она и сама не заметит, как превратится во вкуснятину! Ну, для французов хотя бы! А вообще, со смеху*очками, Вова хочет сделать для Украины очень большую бяку! И он это делает постепенно!
 показати весь коментар
 
 
Если бы этот долбо*б ещё понимал, что за него это делает параша...
 показати весь коментар
 
Верховна Зрада делёж земли устроила?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору