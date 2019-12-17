 Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Є пропозиція від усіх фракцій зараз провести позачергове засідання аграрного комітету", - сказав Разумков.

Він зазначив, що на комітет запрошують керівництво фракцій.

За словами Разумкова, це буде організаційне засідання, де не розглядатимуть поправки.

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Як повідомлялося раніше, під будівлею Верховної Ради відбувається мітинг противників відкриття ринку сільськогосподарських земель. При спробі активістів встановити намети відбулися бійки з правоохоронцями.