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 Зеленський - Алієву: "Наші відносини мають вийти на новий рівень"

Під час офіційного візиту до Азербайджанської Республіки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

На переговорах глави держав відзначили збільшення товарообігу між країнами, який у минулому році ставновив близько 900 млн доларів, про взаємний інтерес у розширенні співпраці в енергетичній, транспортній сферах і в сільському господарстві, активізації взаємного інвестування.

"Наші відносини мають бути на новому рівні. Ми маємо збільшити товарообіг та присутність українського бізнесу в Азербайджані та азербайджанського – в Україні", – сказав Президент під час переговорів делегацій України та Азербайджану в Баку.

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Зеленський акцентував увагу на тому, що в Україні починається масштабна приватизація та є можливість створення великих концесійних інфраструктурних проектів.

"Ми домовилися з паном Президентом про те, що на початку наступного року обов’язково створимо не просто робочу групу, а справжню команду людей, яка приїде від імені Президента Азербайджану в Україну та предметно подивиться всі ті об’єкти, можливості, підприємства, у яких ми можемо разом працювати", – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу глави держав приділили розвитку туристичних потоків, які сприятимуть економічному зростанню обох країн.

"Я знаю, що азербайджанці дуже люблять наш Трускавець, відвідують столицю. Однак у нас ще багато дивовижних місць. Наприклад, одеські пляжі. В Одесі є всі умови для пляжного відпочинку. Для цього ми запрошуємо інвесторів, щоб покращити місцеву інфраструктуру", – сказав Президент.

За словами Ільхама Алієва, Азербайджан посідає 27-ме місце у світі за якістю доріг.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна має великі плани з будівництва доріг, а українці потребують якісної логістики. Він запросив азербайджанські компанії інвестувати у розбудову якісної дорожньої інфраструктури в Україні.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський вирушив з дводенним візитом до Азербайджанської Республіки, де проведе низку переговорів на високому рівні, зокрема з президентом і прем'єром країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165788
 
 
 Топ коментарі
 
надо следить за новостями что там в азербайджане сгорит или утонет Зеленский - Алиеву: "Наши отношения должны выйти на новый уровень" - Цензор.НЕТ 918
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я так понимаю что вазелин свалил к алиеву от греха подальше...
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надо следить за новостями что там в азербайджане сгорит или утонет
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Пока горит только в Украине и только в 8% порохоботов
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я так понимаю что вазелин свалил к алиеву от греха подальше...
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Зеленский - Алиеву: "Наши отношения должны выйти на новый уровень"
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Відносини вийдуть на новий рівень, бо Алієв таких не поважає.
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Будем надеяться,что зеля не возвратится в Украину.
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цензор а че молчим о голосовании закона 0931после которого вас прикроют Зеленский - Алиеву: "Наши отношения должны выйти на новый уровень" - Цензор.НЕТ 8475
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дно каспийского моря для цього - удачный орьентир
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Зеленский - Алиеву: "Наши отношения должны выйти на новый уровень"

Какие именно, сексуальные?
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Новый уровень? Та дайте кто нибудь нашему пингвину табуретку!
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Зміни до Конституції виносяться на голосування вже завтра.
Без обговорень. Без дискусії з суспільством.
Турборежим по ліквідації місцевого самоврядування увімкнений.
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научит черножопого хером по роялю долбить...вот и новый уровень...
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В смысле - Зебил хочет скопировать его диктатуру в нашей стране?
Счас... Мацы не хватит...
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"Новый уровень"! Эт как!? Простите КУДА!? Этот "клистирный отросток" забыл еще похвастаться нашими "красивыми во всех темах тетками" и НАШЕЙ шаурмой! А то в Айзере - теток мало, а шаурма - не та...
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новый уровень на котором ты сейчас находишься зелупный, ниже плинтуса , а твой гадский папа с кривогорога дал итервью , рекомендую послушать старого петуха, кто такое его гениальное вова и кто есть народ в Украине
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