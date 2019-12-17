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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ВР (5457) Батьківщина (345) ринок землі (54)

 "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. ФОТО (оновлено)

Нардепи від "Батьківщини" зараз блокують трибуну і президію Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Батьківщина заблокувала президію і трибуну ВР 01
Батьківщина заблокувала президію і трибуну ВР 02

Як можна судити зі знімків, у президії зібралися депутати від "Батьківщини" на чолі з Юлією Тимошенко.

Водночас поки ніяких заяв не було озвучено.

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Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", зараз перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розмовляє з членами фракції, а спікер парламенту Дмитро Разумков спілкується з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко і віцеспікеркою парламенту Оленою Кондартюк.

Тим часом до блокувальників приєдналися нардепи від ОПЗЖ, а плакати з їхньою символікою та закликами проти відкриття ринку землі з'явилися з боків сесійної зали.

Батьківщина заблокувала президію і трибуну ВР 03

Як повідомлялося раніше, під будівлею Верховної Ради відбувається мітинг противників відкриття ринку сільськогосподарських земель. При спробі активістів встановити намети відбулися бійки з правоохоронцями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165786
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленая нечисть должна быть отпизжена и вывезена в одло - пускай там продвигают идею мира любой ценой
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Да, факты упрямы: по версии "следствия" Антоненко, будучи евреем, организовал группу на основе идей арийского превосходства, и согласно этим идеям убил белоруса (которого в Украине никто не знал, и который нахрен никому не нужен был кроме Авакова, схемы которого по выкачке нефти этот белорус размотал).
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простой вопрос - простой ответ. перечисленные тобой страны НИКОГДА не были в эсэсэсэрии и под роиссией. разницу улавливаешь, не тупой наш?
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Они - ВОЗДЕРЖАЛИСЬ,
Плять, человек написал: то есть они не были "за". Такие же гавнюки, как и все мордовские ишаки
ТАК?
ТАК
Значит он в разряд мордовских ишаков внес те страны в списке. ТАК? ТАК.
Я вижу разницу между дебилом, который хочет казаться патриотом и выставляет себя на посмешище, и просто дегенератом. А СССР нет уже почти 30 лет.
не будь смешней чем кажешься
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как бы нет - а Алиеевы есть. в приведенной выше и обсуждаемой здесь статье речь идет исключительно о Баку. и справедливо они, как и другие бывшие республики сов. союза и голосовавшие "за" или "воздержались" - названы мордорскими ишаками. остальное принес поток твоего сознания.
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На будущее - прежде чем что-то ляпать языком, такому недалекому патриоту следует подумать - а стоит ли ему вообще свое хайло раскрывать. А то видители он недоговорил про оккупацию СССР и тд. Видители это нето - вот Азербайджан был в советской орбите интересов , а саудиты нет, а так я написал, просто недосказал.
ДЕ-БИ-ЛЫ.
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и я не писал что в Азербайджане - сунниты, не звезди. ты читай и себе в башку тупую вбей - все страны только за свой интиерес бодаются.-
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это так и есть. если вы этого не понимаете - мне вас жаль. Увы, вокруг глобуса Украины мир не врашается.
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с большевитской скоростью манипуляции (14 минут) - переход от "и себе в башку тупую вбей" Ватник Иванович Пуйло до перехода на "вы". скучно-предсказуемо с маргиналами.
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Шо? Невже вже ввійшли в список 100 багатіїв України по Форбсу? Догнали доларового мільйонера ЗЕлупу?
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Косата - підстилка путіна,як і ЗЄ.Для косатої путін не агресор.Коли ВР голосували,що рф- агресор,косата не голосувала.
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Тихо в туалеті прошепотіла? А чому не голосувала?
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если перед вами сторонник юли то это или идиот или умолишенный))))
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Знаю одного сторонника Юли. Пишет с тремя ошибками в трех словах и это даже с учетом автокоррекции.
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Пишет с тремя ошибками в трех словах

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Це ви так под'єпнули антіватніка з його "умОлишенный"? "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР - Цензор.НЕТ 8583
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А ежели сторонник Петручио то или ******** или вафел а ежели платный то потомственый ***** Папа очело подставлял Да и дед ******** в попу баловатся
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То блазень зберав зебуїнів? І що навіть за гроші ніхто не прийшов?
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У слуги 73 процента поддержки,
гоните всех от трибуны
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uni Yaroslaw Ага, при том, что 51 вообще не пришли на выборы, а вот на Майдан могут и прийти.
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После введения рынка земли что будет? А ничего не будет. Наоборот, казна наполнится со всеми вытекающими . Семья с/х назначения давно уже продаётся через схемы и суды, меняется назначение, на этих землях строятся коттеджи и дома. Например, на таких землях в Одессе стоит совиньон, построен целый посёлок Радужный.
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Після приватизації в 90х поповнилась і що?
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Это было не то. Ничего тогда не пополнилось. Просто отдали таким , как папа порошенко все задаром.
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А що змінилось? Олігархи повтікали? Може їх посадили?
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Сажать нужно за преступления и олигархов , и неолигархов. А до того их нужно оторвать от корыта, пусть платят налоги на общих основаниях. Все абрать и поделить уже не получится - это уже было при вожде ленине
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Таня, речь здесь идет не о том, что это плохо или хорошо, а о двуличности политиков, как зебилов, так и Капительманши
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Один только Порохрюкер-Вальцман у нас самый честный и искренний.
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Номерной запоребриковый и местный хохол слились в экстазе.
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Куди тобі тупорилому і твойому працедавцю агенту фсб до Тимошенко?
У вас ботів тількі бруд в якій вірять тількі запойні народжені від інцесту такіж самі ушльопкі як і ти...
Ю.Тимошенко знає світ,а тебе,хто знає?Дубоцифала кирзового давно вже не секретного ФСБ-агента, стукача потомственного від,діда-батька,ще з 37 року
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Піскун :
Такого ЧИСТОГО політика, як ЮліяТимошенко, в Україні на сьогодні більше немає!
Її саму, її сім"ю та рідню перевірили так, як ще ніколи нікого не провіряли.
Перерили та перевірили все що можна і навіть (я вибачаюсь) щоби знайти хоча б щось - рахували навіть куплену білизну, поштучно,
скільки Вона купила трусів та бюстгалтерів!!!
Такі знущання та репресії, які довелося пережити сім"ї
Тимошенко, не застосовувалися більше проти жодної сім"ї, проти жодного політика!
З 31 хвилини.
https://www.youtube.com/watch?v=mwgQl17LaLo
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Татьяна Лайф, спочатку хотіла вам заперечити, спорстувати хибність вашої думки. Але розумію, що не варто. І ви, що тут критикувала петра, і його прихильники - всі ви проплачена ботоферма, ви на роботі і виконуєте вказівки ваших роботодавців. І доля країни для вас байдужа.
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Ольга и Людмила , это вы здесь одноразовые работники . У меня нет никаких вказивок, я высказываю своё личное мнение и отношение именно потому, что мне Украина не байдужа.
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немає у вас ніякої особистої думки, а якщо і є, немає нічого спільного з патріотизмом і відчуттям справедливості. І да, я маю роботу далеку від олінархічних змі, тому мої коменти тут зявляються не так часто як ваші
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Такий непотріб потрібно не лінуватись і спамити
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Значит пойдем на перевыборы.
Не долго музыка играла,не долго пел акардеон.
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Та да. И наРОТ выберет очередного ублюдка в пердзиденты. Ну, вот хотя бы Витька Мертвечука, или Несторку Шурфича.
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Поторопись, а то в мусорном баке свежие отходы без тебя выберут
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Схоже соло на роялі підходить до свого логічного завершення... в Ростові
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Головне не дати зелоной мерзоті,втікти з України.
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Стопудово. И камеры на двоих. В одной клоун с мародером, в другой алкоголик с рябой шапкой... и так каждой твари по паре
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Зеленский хочет добра людям, чтобы каждый гражданин Украины имел право купить себе до 20 тысяч гектаров земли!
Что вы делаете, порохоботы? Не нужно быть такими тупыми! Вам что, не нужно 20 тысяч гектаров? "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР - Цензор.НЕТ 2874
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Зе когда вы "рынок земли " откроите? Полезные ископаемые не могут ждать. Уже за двойным гражданством очередь азиатов выстроилась, осваивать и добывать на частной земле, бывшей территории Украины. Освобождённой от Украинцев. А также примите срочно закон о частной собственности, и право на ней и в случае нападения на неё, давать отпор, вплоть до истребления посягнувших,( как на западе). Заборы , колючая проволока, мобильная охрана.... Пора из Атошников набирать охрану и частные армии, для защиты скупленной земельки, и очистки от недовольных пайщиков, с неудачно расположенным участком. Это не вам пайщикам" Рынок земли", это нам Свинарчукам всех пород деребан открывают.
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И что же хочет Батькивщина? Никак за людей боль вынесла их на протест?
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Конечно нет. Душа за народ болит только у панамского мародера
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Если Йуля и ОПЗЖ против, то все делается правильно. Жаль, что Порохоботы переметнулись на их сторону. Дебилам не дает покоя успех таких стран как КНДР, Куба, Конго и Беларусь.
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