 "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. ФОТО (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Як можна судити зі знімків, у президії зібралися депутати від "Батьківщини" на чолі з Юлією Тимошенко.
Водночас поки ніяких заяв не було озвучено.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", зараз перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розмовляє з членами фракції, а спікер парламенту Дмитро Разумков спілкується з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко і віцеспікеркою парламенту Оленою Кондартюк.
Тим часом до блокувальників приєдналися нардепи від ОПЗЖ, а плакати з їхньою символікою та закликами проти відкриття ринку землі з'явилися з боків сесійної зали.
Як повідомлялося раніше, під будівлею Верховної Ради відбувається мітинг противників відкриття ринку сільськогосподарських земель. При спробі активістів встановити намети відбулися бійки з правоохоронцями.
Плять, человек написал: то есть они не были "за". Такие же гавнюки, как и все мордовские ишаки
ТАК?
ТАК
Значит он в разряд мордовских ишаков внес те страны в списке. ТАК? ТАК.
Я вижу разницу между дебилом, который хочет казаться патриотом и выставляет себя на посмешище, и просто дегенератом. А СССР нет уже почти 30 лет.
не будь смешней чем кажешься
ДЕ-БИ-ЛЫ.
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Це ви так под'єпнули антіватніка з його "умОлишенный"?
гоните всех от трибуны
У вас ботів тількі бруд в якій вірять тількі запойні народжені від інцесту такіж самі ушльопкі як і ти...
Ю.Тимошенко знає світ,а тебе,хто знає?Дубоцифала кирзового давно вже не секретного ФСБ-агента, стукача потомственного від,діда-батька,ще з 37 року
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Піскун :
Такого ЧИСТОГО політика, як ЮліяТимошенко, в Україні на сьогодні більше немає!
Її саму, її сім"ю та рідню перевірили так, як ще ніколи нікого не провіряли.
Перерили та перевірили все що можна і навіть (я вибачаюсь) щоби знайти хоча б щось - рахували навіть куплену білизну, поштучно,
скільки Вона купила трусів та бюстгалтерів!!!
Такі знущання та репресії, які довелося пережити сім"ї
Тимошенко, не застосовувалися більше проти жодної сім"ї, проти жодного політика!
З 31 хвилини.
https://www.youtube.com/watch?v=mwgQl17LaLo
Не долго музыка играла,не долго пел акардеон.
Что вы делаете, порохоботы? Не нужно быть такими тупыми! Вам что, не нужно 20 тысяч гектаров?