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 Політика України
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 У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція

Вони госпіталізовані в лікарню для надання медичної допомоги.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ

"Сьогодні, всупереч анонсованій організаторами мирній акції, окремі учасники заходів намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Правоохоронці зупинили громадян та почали проводити з ними профілактичну бесіду з метою недопущення вчинення правопорушень, але мітингувальники розпочали з поліцейськими штовханину, яка переросла в сутичку. За попередніми даними, внаслідок конфліктної ситуації тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги. За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка", - йдеться в повідомленні.

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"Одночасно поліція Києва вкотре звертається до організаторів та учасників акцій з проханням дотримуватись вимог чинного законодавства та не порушувати громадський порядок", - додали у відомстві.

Як повідомлялося раніше, під будівлею Верховної Ради відбувається мітинг противників відкриття ринку сільськогосподарських земель. При спробі активістів встановити намети відбулися бійки з правоохоронцями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165785
 
 
 Топ коментарі
 
Коломойско-рыговоско-квартальное ОПГ вызвала общественные протесты быстрее чем банда донецких
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вся іронія в тому,що 73% мітингуючих саміж голосували по приколу і доказували нам Порохоботам що хуже не буде)))
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Ви теж вважаєте, що у Коломойського таки швах і гевульт?
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Всі акції Ні капітуляції проходили без порушень. Тільки вилізла бабця Юлька....
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І тебе відразу стало плющити та ковбасити. У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 4469 Дрисля, часом, не напала?
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Дивно лише, чому отой нацжоновський адепт зі своїми не під Радою...
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а при чём там жульця? там аваковские нацики с аваковскими полицаями цирк устроили.
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Всім нам відомо, що провокації серед протестувальників здійснюють не лише не стійкі психікою громадяни, але й професійні провокатори від влади...
В свій час, при мітингах за відновлення Незалежності України, мали спершу аналогічні проблеми, але... Але потім створили свої команди правопорядку які пильнували, та виявляли провокаторів безпорядків та викидали їх з колон демонстрантів!
Чому б нинішнім організаторам протестів не "взяти на озброєння" наш досвід тридцятилітньої давнини?
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Нет снайперов, нет революции (или переворота. Х.З.).
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Няма апазіцыі - ёсць інтэграцыя (альбо аншлюс. Х.З.)
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такая вот изнанка украинских революций - все время приходица брать цирк штурмом
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У нас почему-то много злобных клоунов у власти.
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Коломойско-рыговоско-квартальное ОПГ вызвала общественные протесты быстрее чем банда донецких
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Мафия всегда всё новое в штыки воспринимает.
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Це ти, йолопе, "коломойско-рыговоско-квартальное ОПГ" чимось новим називаєш?
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і знову безробітні активісти, не знають, що творять з голоду.
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вся іронія в тому,що 73% мітингуючих саміж голосували по приколу і доказували нам Порохоботам що хуже не буде)))
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При будь-яких акціях треба завжди пам"ятати: "Мусора - не люди!"(С).
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Активисту надо год принуду.Чистить и подметать у Рады.Или сортиры чистить на Шир Лане.
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Свинорылый понимает что не долго ему осталось)))))))))
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Ви теж вважаєте, що у Коломойського таки швах і гевульт?
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Обычные люди, по традиции не пострадали, только добрых полицейских обижают)))))
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От хто скаже, чому у пересічних людей неприємності, які стались у поліцаїв, прокурвів, "суддів", не викликають співчуття, а навпаки - задоволення і злорадство. Може тому, що "мусра не люди", як, між іншим, і інша споріднена з ними сволота?
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Активист??? Какой "активист"? Во всем мире это называется БАНДИТ! В тюрьму тварь. В тюрьму! Задрали активисты четырестагривневые!
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И где вы были когда они против пороха волали? Ась? У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 1923
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зеля, ты дебил совсем?..
тысячи Украинцев просто готовые сидят с бензином и маслом и ожидают подобных зашкваров, а ты творишь подобную муйню.. или ты там, в своём уютном мирке, совсем утратил связь с реальностью..?
если не Украину, то спасай хотя бы себя..
я лет семь-восемь назад так же предупреждал Йаныка-земляка-урода - понятно, ихно величие-овощь таких не слушает, но где сейчас оно бомжует?..
думай те, зебилы, ***
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Ага "тысячи" педоботов сидят на цензоре прилипнув толстыми потными жопами к диванам) У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 334 Педоботы, все под раду! Массовка не справляется! Требуются дополнительные тысячи миллионов! Ахаха!
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..ти не отримаєш за це бонус від свого єфрейтора, кацап.. переклади у гуглі, якщо не зрозумів, а краще вчи, поки не пізно, українську мову, терпила.. У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2829
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Бонус? Соєвим соусом? Собі лиши, щоб з голоду не здохнути дурко) Що там на Лаврський зовсім криза? ЗП зовсім не платять? Один у одного цюцюрки смочете? Да запал? Якісь ви педосракі не активні зовсім. Криза вона така..... У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 8681
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..точно кацап.. не стану спонсировать ущербных (за обратную связь)..
вешайтесь, дебилы - просто денег нет (с)..
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Спілкуйся українською потвора! Ти ж тут декілька хвилин назад дупу рвало свою за мову і пішов кацапьскою шамкати) От блазень!
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мій донецький український тобі до рота не влізе.. якщо з гугл-перекладачем тобі зрозуміліше
радій, що недосяжний, кацапе.. за батька і друга ти би вже лікувався у морзі.. не гніви лиха, допоки воно тихе..
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Розпердівся від сої телепень?) Ти посцяти рівно не можешь потвора тупа. Штани підтягни бо сраку видно, лихо - обісрав всю стріху, засранець кривоокий) У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 574
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"Массовка не справляется!" - а шо такое? Нацшлюх перекупили? У пана КалоМойши нема золотого запасу? У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 4098
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тут важно под каким флагом ты хочешь выгнать Зе .Если под флагом Пепы ,то никому это не надо . за Мародера никому ничего не надо . Сектанты помните об этом ( это не тебе Данило ) .
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..по-перше я хочу, чтобы Украина победила в своей борьбе против Московии и всё для этого было и "газ" и международная поддержка..!.. и под флагом Пороха она это делала.. - насколько эффективно и у меня были вопросы, но при Зеле достижения Украины за пять лет, все достижения - эффективно слили в унитаз..
если есть стопроцентные рецепты успеха - озвучивай, но Порох, из всего дерьма, что у нас случилось - насейчас - лучший, а Зеля - це сором і ганьба.. оно уже и само костным мозгом понимает, но сцыт признать, иначе кукловоды порвут и его и его близких.. - Мордор, он такой
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Ти на якій мові пишешь взагалі поліглот-заглот? Суржик-данецкій-патріотичний? У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 7424 Не мучай свою сраку, пиши вже на тій мові, на якій можеш писати грамотно. Не вмієш - звиздуй до школи. У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 1849
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..кацап, у тебя шиза?, что ты палишься с аккаунтами, что отвечаешь на то, что отвечалось не тебе и тебя вроде не каса-лось..
или сбрось, наконец, парашют, Шнырлиц - это же палево, тебе денег никто не даст
по крайней мере люди будут знать, Александр Топор и Михаил Торо - это вполне возможно одно и то же чмо.. дебил, ***
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Шо ти скиглиш чувирло дупоголове? Хєра з рота витягни і люди тебе впізнають з іншого боку.. можливо) У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 3750
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Пепа все слил , и Зе все сольет .разве не видно . Они оба сором и ганьба . Толку что я буду тут давать советы . Совет такой , на следующие выборы нужно голосовать за морального честного , патриота Украины не замазанного в связях с капитулянтами из властей .Если двинется Порох или от него кто ,то выберут Шария или подобное вот вспомнишь .
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з-під приміщення ВР корри повідомляють, що важко поранено одного нацжона.
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Педоботы почему не на акции? Вперёд палатку ставить!
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Поддержите нацжон! Не будьте бяками! Они же как и вы против рынка земли, если его не пилит мармеладоликий диабетик) У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 3603
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Ринок землі? Це ти про закон про землю для олігархів?

І визначись вже там, ти за зе-білецького-авакова ти проти зе-білецького-авакова?
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Аваковські поліцаї побилися з аваковським нацкорпусом.
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ааа, нацжони протестували проти закону про ринок землі..., хотіли поставити намети, їх, запресували...
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аааа, окрім того, кого швидка забрала - є ще один нацжон запресований, без свідомості...
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Видел своими глазами как мужика паковали.
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Якби з таким самим рвінням розганяли незаконних забудовників
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Смотрю ща трансляцию. Немножко растерян. Кричат "банду геть!", а выступают по ее заказу. Это как?
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слово активіст давно зізвучне з лгбт, десь шось шевелиться, а бити не можна.
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В том что пострадали двое полицейских, виновата власть, которая натравливает полицейских на протестующих, которые предъявляют правильные требования. При этой власти не должно быть никакого рынка земли. Только через референдум.
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