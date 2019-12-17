 У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ
"Сьогодні, всупереч анонсованій організаторами мирній акції, окремі учасники заходів намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Правоохоронці зупинили громадян та почали проводити з ними профілактичну бесіду з метою недопущення вчинення правопорушень, але мітингувальники розпочали з поліцейськими штовханину, яка переросла в сутичку. За попередніми даними, внаслідок конфліктної ситуації тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги. За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка", - йдеться в повідомленні.
"Одночасно поліція Києва вкотре звертається до організаторів та учасників акцій з проханням дотримуватись вимог чинного законодавства та не порушувати громадський порядок", - додали у відомстві.
Як повідомлялося раніше, під будівлею Верховної Ради відбувається мітинг противників відкриття ринку сільськогосподарських земель. При спробі активістів встановити намети відбулися бійки з правоохоронцями.
зачем палатка?
В свій час, при мітингах за відновлення Незалежності України, мали спершу аналогічні проблеми, але... Але потім створили свої команди правопорядку які пильнували, та виявляли провокаторів безпорядків та викидали їх з колон демонстрантів!
Чому б нинішнім організаторам протестів не "взяти на озброєння" наш досвід тридцятилітньої давнини?
тысячи Украинцев просто готовые сидят с бензином и маслом и ожидают подобных зашкваров, а ты творишь подобную муйню.. или ты там, в своём уютном мирке, совсем утратил связь с реальностью..?
если не Украину, то спасай хотя бы себя..
я лет семь-восемь назад так же предупреждал Йаныка-земляка-урода - понятно, ихно величие-овощь таких не слушает, но где сейчас оно бомжует?..
думай те, зебилы, ***
вешайтесь, дебилы - просто денег нет (с)..
радій, що недосяжний, кацапе.. за батька і друга ти би вже лікувався у морзі.. не гніви лиха, допоки воно тихе..
если есть стопроцентные рецепты успеха - озвучивай, но Порох, из всего дерьма, что у нас случилось - насейчас - лучший, а Зеля - це сором і ганьба.. оно уже и само костным мозгом понимает, но сцыт признать, иначе кукловоды порвут и его и его близких.. - Мордор, он такой
или сбрось, наконец, парашют, Шнырлиц - это же палево, тебе денег никто не даст
по крайней мере люди будут знать, Александр Топор и Михаил Торо - это вполне возможно одно и то же чмо.. дебил, ***
І визначись вже там, ти за зе-білецького-авакова ти проти зе-білецького-авакова?