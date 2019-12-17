 У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ

"Сьогодні, всупереч анонсованій організаторами мирній акції, окремі учасники заходів намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Правоохоронці зупинили громадян та почали проводити з ними профілактичну бесіду з метою недопущення вчинення правопорушень, але мітингувальники розпочали з поліцейськими штовханину, яка переросла в сутичку. За попередніми даними, внаслідок конфліктної ситуації тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги. За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У сутичках під Радою постраждали двоє наших журналістів, - Hromadske. ВIДЕО

"Одночасно поліція Києва вкотре звертається до організаторів та учасників акцій з проханням дотримуватись вимог чинного законодавства та не порушувати громадський порядок", - додали у відомстві.

Як повідомлялося раніше, під будівлею Верховної Ради відбувається мітинг противників відкриття ринку сільськогосподарських земель. При спробі активістів встановити намети відбулися бійки з правоохоронцями.