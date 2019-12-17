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 Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ОС у районі Кримського і Новолуганського, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції українських військ на луганському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, від опівночі противник 35 хвилин зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї з боку н.п. Доломітний вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новолуганського.

Також повідомляється, що з 7:20 до 7:45 з автоматичних гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілював захисників Кримського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 22 "Гради" противника поблизу Хрустального на Луганщині, - українська сторона СЦКК

"Втрат унаслідок цих обстрілів з нашого боку немає", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165783
 
 
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*В Астраханській області Росії дальній бомбардувальник Ту-22 після відмови двигуна здійснив посадку на грунт*
- это хорошо
*Льотчики не постраждали*

- это не хорошо
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/17/7235087/
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