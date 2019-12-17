 Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ОС у районі Кримського і Новолуганського, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, від опівночі противник 35 хвилин зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї з боку н.п. Доломітний вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новолуганського.

Також повідомляється, що з 7:20 до 7:45 з автоматичних гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілював захисників Кримського.

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"Втрат унаслідок цих обстрілів з нашого боку немає", - сказано в повідомленні.