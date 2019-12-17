 У сутичках під Радою постраждали двоє наших журналістів, - Hromadske. ВIДЕО

Представники організації "Нацкорпус" хотіли встановити намети перед будівлею парламенту. Поліцейські запитали у них, чи є дозвіл на установлення наметів. Через це відбулися зіткнення протестувальників з правоохоронцями. Представники "Нацкорпусу" облили зеленкою поліцейських. Правоохоронці натомість використовували сльозогінний газ, пише hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Журналісти hromadske постраждали під час зіткнень на мітингу біля Верховної Ради.
"Зокрема, журналістку Вікторію Рощин і оператора Олексія Нікуліна заляпали сльозогінним газом, який застосували в зіткненнях між спецпризначенцями і мітингувальниками. Також у журналістки з рук вибили телефон, коли вона знімала сутички. Крім того, в сторону журналістів летіли палиці від наметів, які протестують хотіли встановити біля будівлі парламенту", - повідомляє видання.
Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети.
Не можу сказати ані pro ні contra аваковских ні поліцаїв, ані тітушок, але журналістів Громадського, та й взагалі будь якого бити не можна - бо це вже не місклік, а писдець називається...
А той, хто радіє побиттю журналістів - ну як би то сказати пом"якше? - не є ******** людиною?
Непонятно - почему такие организмы работают на украинском ТВ
Та й медіакурвам з Хробацького є розвага.
Народ має знати вилупків, які живуть поруч.
В столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан, - полиция
Совпадение? Не думаю!
Вам говорю, жопошники. Идите хоть раз свою мысль на улице "определите", а то у вас там очко играет и при виде улицы и при виде полиции. Вы, *******, паразитириуете и деградируете. От вас, жопошников, пользы совсем нет, разве что для производителей клавиатур и салфеток. Идите вы на хер, паразиты клавиатурные.
А всем кто отстаивает свои права - только удачи.