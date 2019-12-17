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 Політика України
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 У сутичках під Радою постраждали двоє наших журналістів, - Hromadske. ВIДЕО

Під Верховною Радою сталися сутички під час мітингу проти ухвалення закону про ринок землі. Журналісти hromadske постраждали під час цих зіткнень. Увага, на відео ненормативна лексика!

Представники організації "Нацкорпус" хотіли встановити намети перед будівлею парламенту. Поліцейські запитали у них, чи є дозвіл на установлення наметів. Через це відбулися зіткнення протестувальників з правоохоронцями. Представники "Нацкорпусу" облили зеленкою поліцейських. Правоохоронці натомість використовували сльозогінний газ, пише hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти hromadske постраждали під час зіткнень на мітингу біля Верховної Ради.

"Зокрема, журналістку Вікторію Рощин і оператора Олексія Нікуліна заляпали сльозогінним газом, який застосували в зіткненнях між спецпризначенцями і мітингувальниками. Також у журналістки з рук вибили телефон, коли вона знімала сутички. Крім того, в сторону журналістів летіли палиці від наметів, які протестують хотіли встановити біля будівлі парламенту", - повідомляє видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165782
 
 
 Топ коментарі
 
Аваковские полицаи отметелили аваковских титушок, при этом пострадали ещё и медиашлюхи... Это просто праздник какой-то... В стычках под Радой пострадали двое наших журналистов, - Hromadske - Цензор.НЕТ 745
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Найдены против копов. Надо журналистам жаловаться Авакову на Авакова.
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Молодцы ! Хаос в Украине- иенно то,что нужно путлеру.Слава Национальному корпусу.! Как ватников гонять- их нема, как ЛГБТ- тут ,как тут.
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Аваковские полицаи отметелили аваковских титушок, при этом пострадали ещё и медиашлюхи... Это просто праздник какой-то...
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А говорили, что Украинцы не умеют снимать боевики)
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Випадково місклікнув на лайк.

Не можу сказати ані pro ні contra аваковских ні поліцаїв, ані тітушок, але журналістів Громадського, та й взагалі будь якого бити не можна - бо це вже не місклік, а писдець називається...

А той, хто радіє побиттю журналістів - ну як би то сказати пом"якше? - не є ******** людиною?
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...журношлюх из мусор -112 и гавноньюс, метелить нужно, где попадутся только, а таварисчей Кацапа и Пропихопшека .. еще и ногами полезно б было бы ...редкостые твари... У сутичках під Радою постраждали двоє наших журналістів, - Hromadske - Цензор.НЕТ 1874..
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Найдены против копов. Надо журналистам жаловаться Авакову на Авакова.
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Правописание же на мобильном. Я сразу же поправил, ещё до коммента с картинкой))
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"Семен Семеныч......" (С). Так это же все меняет.....
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Там с этими нацженами кстати не все понятно. Чет последнее время мелькало..... Похоже, что как и все ультранационалистические организации они руководятся с Лубянки.
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Да я вообще не уверен есть ли у нас уже националисты...
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Показных, но кормящихся от ФСБ, навалом...... У сутичках під Радою постраждали двоє наших журналістів, - Hromadske - Цензор.НЕТ 6749.
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На паРашинском спросила - получила - нормально.
Непонятно - почему такие организмы работают на украинском ТВ
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Молодцы ! Хаос в Украине- иенно то,что нужно путлеру.Слава Национальному корпусу.! Как ватников гонять- их нема, как ЛГБТ- тут ,как тут.
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+еще поддерживаемое и разогреваемое старожилами сайта и проплаченой ботвой деление на зэ-билов и пете-растов..
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Роздати їм лопати і хай йдуть обробляти землю
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вам протестовать или жить в центре хочеться ...или палатка это залог ежедневного финансирования , обозначили свою позицию и отвалили тратить свои нетрудно заработанные
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Проплаченные Свинорылым и КО не пройдут)))))))))))
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Надо было жестче мутузить. А то что не активист - так считает себя пупом Земли. Будь любезен закон и порядок соблюдать. А не согласен - так хрясь тряпкой по роже.
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Мєнти побились між собою-от і видовища для плєбса є.
Та й медіакурвам з Хробацького є розвага.
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Хфамілії терпіл- на перші шпальти!
Народ має знати вилупків, які живуть поруч.
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И это прекрасно. За бейджик "Хробацьке" взагалі треба вбивати
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Слуги рфнароду спеціально дистабілізують ситуацію в країні! АДЖЕ СОЦОПИТУВАННЯ ПОКАЗУЮТЬ, ЩО БІЛЬШЕ НІЖ 70% НАСЕЛЕННЯ ПРОТИ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ! А ДЕ РЕФЕРЕНДУМ, ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ!! ПІД ЧАС ВІЙНІ І У ТАКОМУ ТЕМПІ ПРИЙМАТЬ ТАКІ ДОЛЕНОСНІ РІШЕННЯ МОЖЕ ТІЛЬКИ ТОЙ ХТО ПРАЦЮЄ НА КОРИСТЬ АГРЕСОРА!!
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Опитування від Медведчука з Рабіновичем? Або "опитування" від Тимошенко з Парашенко? У "опитаних" право власності на землю є? А мораторій приймали, референдум Був? Скавчить той, хто привласнив тисячі гектар і прийдеться відповідати, як і за допомогою кого. А якщо Ви власник, тож не продавайте!
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При мораторii з'явились агробарони-земельнi магнати,такi як Косюк ,Бахматюк,з'явились агрохолдiнги з iноземним капiталом,найбiлбший орендуэ 700 тис.га землi.Такщо продовження моратория не маэ сенсу.Потрiбен ринок землi,але центральне питання скiльки продавати на рило,фiзичне чи юридичне!? Зе-команда хотiла спочатку узаконити земельних магнатiв,а тепер сбавила обороти ,вже хоче щоб хозяэвами були помiщики.Хрен редьки не сладше.Хай, як у Эвропi: 150-200 га фiз.особа,300-500 га юр.особа.Це задоволнить простих людей.
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Ринок землі цих агробаронів легалізує. Ринок - це грабунок. Земля має належати державі та здаватися в оренду фермерам.
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В стычках под Радой пострадали двое наших журналистов, - Hromadske.

В столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан, - полиция

Совпадение? Не думаю!
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От Петро Чоколядний, ото був чоловік діла! Ні букви брехні!
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"Ні букви брехні!" - энто вас в лахте так учат ?
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Почитал комменты. "Дыванные актывысты" прям с ума сходят...
Вам говорю, жопошники. Идите хоть раз свою мысль на улице "определите", а то у вас там очко играет и при виде улицы и при виде полиции. Вы, *******, паразитириуете и деградируете. От вас, жопошников, пользы совсем нет, разве что для производителей клавиатур и салфеток. Идите вы на хер, паразиты клавиатурные.
А всем кто отстаивает свои права - только удачи.
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Немає більш прокомуністичних , проросійських і антиукраїнських організацій , ніж нацкорпус , нацдружини і їм подібна тітушня . Вкотре переконуюсь .
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Якраз такі прислужники олігархів, як ти нищать і грабують Україну. А Нацкорпус захищав Україну на фронті захищає й від продажної влади.
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...собрались бы вместе менты и нац.жены, зашли бы в раду и махач там устроили б с мама любит скорость и Ко..вот и польза была бы хоть какая для народу.. У сутичках під Радою постраждали двоє наших журналістів, - Hromadske - Цензор.НЕТ 3243..
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