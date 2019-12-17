 Зеленський законопроєктом №2598 виключив згадку Севастополя в Конституції, - експерти і політики вимагають доопрацювати президентську реформу децентралізації

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на екснардепку Ганну Гопко, про це йдеться в заяві про неприпустимість нових правових ризиків у справі про деокупацію Кримського півострова.
Підписанти заяви наголошують, що таке вилучення ні самим проєктом, ні пояснювальною запискою до нього ніяк не аргументоване.
"Подальший правовий статус міста Севастополь, тимчасово окупованого РФ, його наступне можливе включення до Автономної Республіки Крим або існування в формі окремої громади (округу, області) проектом ніяк не визначено. Узагалі специфіка запровадження нового адміністративно-територіального поділу на тимчасово окупованих територіях України проектом № 2598, зокрема його перехідними положеннями не визначена. Така юридична невизначеність залишає величезне поле для ворожих спекуляцій", - йдеться в заяві.
Зокрема виключення згадки про Севастополь з Конституції України буде безумовно використане державою-агресором не тільки у пропаганді, а й для посилення власних переговорних, політичних та юридичних позицій в рамках невпинних спроб РФ домогтися визнання світом спроби анексії Криму, зокрема й Севастополя.
"Жодних практичних результатів виключення згадки про Севастополь з тексту Конституції України до де окупації Криму не дає. Наразі Севастополь є окремим регіоном України, не входить до складу Автономної Республіки Крим. Спеціальний статус Севастополя не передбачає особливих прав міста, а тільки встановлює спеціальні додаткові заходи державного контролю за ним, які, на жаль не були використані у 2014 році – суто з суб’єктивних причин", - йдеться в заяві.
Підписанти вимагають від президента України Володимира Зеленського забезпечити невідкладне доопрацювання законопроєкту №2598 з тим, щоб чітко визначити статус Севастополя як невід'ємної складової України після внесення відповідних змін до Конституції України.
"Вимагаємо від Верховної Ради України Дмитра Разумкова утриматись від підтримки законопроекту № 2598 в його нинішній редакції, як такого, що становить істотну політичну та правову загрозу справі деокупації Криму
Вимагаємо від Конституційного Суду України дослідити зміст законопроекту № 2598 в нинішній редакції на відповідність нормам Конституції які гарантують територіальну цілісність України та права громадян України – мешканців міста Севастополь на ефективну реалізацію місцевого самоврядування після його деокупації", - резюмується в заяві.
Серед підписантів:
Михайло Гончар, керівник Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (Севастополь-Київ)
Ганна Гопко, Мережа захисту інтересів "Антс", Голова комітету ВР у закордонних справах 8 скликання
Сергій Квіт, професор Києво-Могилянської академії
Остап Кривдик, політолог, активіст
Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ (2014 року)
Олена Снігир, кандидат політичних наук
Оксана Юринець, керівник делегації ВР в ПА НАТО (8 скликання)
Сергій Висоцький, журналіст, депутат 8 скликання
Андрій Левус, співкоординатор Руху Опору капітуляції
Борис Бабин, професор, кандидат юридичних наук, експостійний представник президента України в АРК
Наталія Веселова, народний депутат 8 скликання
Людмила Долгоновская, Мережа захисту національних інтересів "Антс", кандидат філософських наук
Заява відкрита для підписання.
Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади. Відповідний законопроєкт №2598 зареєстрований в п'ятницю. Документ визначено як невідкладний до розгляду в парламенті.
Згідно з опублікованою в понеділок вранці на сайті парламенту пояснювальною запискою до законопроекту, документом пропонуються зміни щодо децентралізації державної влади, вдосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування.
З текстом законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації можна ознайомитися за посиланням.
Зазначимо також, що раніше Зеленський заявив, що на його думку, записані в Мінських угодах зміни до Конституції мають на увазі децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує по всій території страни.
Зміни до Конституції України, запропоновані президентом Зеленським, реалізують путінський сценарій федералізації та злиття України під вимоги Кремля.
Про це написав депутат фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар'єв на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Війна - це мир. Свобода - це рабство. Неуцтво - це сила». Орвелл втілюється у змінах до Конституції», - так прокоментував Володимир Ар'єв зміни до Конституції України, запропоновані презентом Зеленським.
«Цю «децентралізацію» із закріпленням прямої одноосібної президентської вертикалі ще будуть аналізувати», - наголосив він.
Депутат підкреслив, що в президентській ініціативі є один реальний очевидний сигнал тривоги.
«На прямолінійну зміну статусу ОРДЛО у Зеленського не наважились. Вирішили заховати», - підкреслив депутат фракції.
Володимир Ар'єв зазначив, що в чинній редакції Конституції України статтею 92 встановлено, що виключно законами України визначаються, зокрема, статус столиці України; спеціальний статус інших міст.
Президент Зеленський пропонує, щоб в Конституції було передбачено також встановлення законами України адміністративно-територіального устрою, правового статусу адміністративно-територіальних одиниць, правового статусу міста Києва як столиці України.
Депутат пояснив, що такі зміни до Основного закону дозволять змінювати адміністративно-територіальній устрій держави простою більшістю голосів - 226, а не конституційною у 300 голосів, як це діє зараз.
«Привіт узаконене ОРДЛО простою більшістю ВРУ. 226 голосів замість 300. У статусі, який визначать потім. А далі можна і фактичну федералізацію під таке формулювання, якщо домовляться. Кількаходовочка», - зазначив член «Європейської Солідарності».
Парламентар нагадав, що після Нормандського саміту він прогнозував подібні дії команди Зеленського.
«Я казав, всі основні дії зі злиття України під вимоги Путіна будуть не в Парижі. Треба стежити за руками потім. Ось, будь ласка, фокус номер раз», - додав він.
«Владі треба показати, що Конституція не може стати розмінною монетою в небезпечних іграх з Кремлем. Бо на кону не самопіар Зеленського, а безпека України», - заявив Володимир Ар'єв
и уже натворил похуже яныка и петра
как ловко ты меня раскусил,и при этом профессионально разгладил складки на теле своего "гетьмена".
Надо наоборот исключить его упоминание, что бы был как обычный украинский город.
А то как будто их уже Малайзии передали.
Стоп, Козин Мальдивам...
Для українців та України в цілому вигідніше змінити президента та почистити "авгієві конюшні" економіки й політики ніж змінювати Конституцію, яка й так є втіленням компромісу між суспільством та творцем олігархічної системи, який досі не очистився від крові Георгія Гонгадзе.
Его приглашали в саму! рассию давно.
во как! на саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.
шмаркля, дуй на паРашу, на ростов. тебе вже давно там чекають.