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 "Укрзалізниця" нарощує прибуток, згортаючи капітальні інвестиції, - Криворучко

Топменеджмент "Укрзалізниці" звітує про зростання прибутку. Але при цьому замовчує, що його основне джерело - не розвиток компанії, а згортання капітальних інвестицій.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко, передає Обозреватель. 

"Уже другий рік "Укрзалізниця" хвалиться збільшенням прибутку. У 2018 році компанія отримала 203 млн грн, поліпшивши показники 2017 року на 70%. За підсумками першого півріччя 2019 року зростання було вже удвічі, у порівнянні з першим півріччям 2018 року - у січні-червні чистий прибуток "Укрзалізниці" становив 1, 065 млрд грн", - зазначив Криворучко.

Втім, на думку експерта, оприлюднені фінансові показники жодним чином не свідчать про розвиток компанії. Адже кошти, показані топменеджментом "Укрзалізниці" як прибуток, насправді - наслідок згортання програми капітальних інвестицій.

"Здавалося б, прибуток компанії - новина позитивна. І так і було б, якби не деякі застереження. І насамперед це стосується виконання програми капітальних інвестицій. Трохи цифр. Обсяг виконання плану по капітальних інвестиціях у 2017 році склав 68%, 2018 році - 68%, 2019 рік - 38%. При слід враховувати, що сам обсяг капінвестицій в цьому році скоротився на 26% у порівнянні з 2018 роком - з 25 млрд грн до 18 млрд грн. З такими відсотками виконання програми капінвестицій цілком зрозуміло, звідки береться прибуток компанії ", - зазначив Криворучко .

Він також підкреслив, що попри тенденції до скорочення капінвестицій, саме інвестування в основні засоби підприємства ставить собі у заслугу керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"Керівник компанії у своєму останньому інтерв'ю одним зі своїх успіхів вважає саме програму капітальних інвестиції та інвестування в основні засоби "Укрзалізниці". Наведу його цитату: "Ми запустили великі програми, наприклад, закупівлі тепловозів General Electric. За 2,5 роки збудовано більше 6 тис. вагонів, а через капремонти пропущено 15 тис. - це більше половини операційного парку піввагонів УЗ. Сподіваюся, що найближчим часом оголосимо конкурс із закупівлі електровозів". Але, схоже, все це відбувається не просто так. Оскільки премії та бонуси керівництво компанії отримує саме за фінансові результати, а не за виконання програми капінвестицій", - переконаний Криворучко.

Він висловив сумніви у тому, що за такої політики керівництва "Укрзалізниці", тенденція з виконанням програми інвестування наступного року кардинально зміниться.

"У наступному році чистий прибуток компанії має скласти 1,3 млрд грн, а обсяг капітальних інвестицій - рекордний за останні десять років показник - 20,1 млрд грн. Правда, якщо всі залишаться на своїх місцях, на рахунок другого у мене є великі сумніви", - резюмував Криворучко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165777
 
   
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Все правильно, треба створити матеріальну базу для розкрадання!
Зєльонки, прийшовши до влади думали, що вони "сядуть на потоки", і миттєво збагатяться. Та от біда, потоків НЕМАЄ!
Ну не крав Порошенко, немає "потоків", а гроші за місця у ВР заплачені, на вибори витрачені, як їх тепер відбити?
Отож!
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Потоков нет?)) На УЗ? На УЗ сплошные потоки, это дырявое ведро, в которое в последние годы вливалось бешеное количество бабла. Ну не та тема, где можно сказать "потоков не было"))
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Так это и гривна растет не за счет роста экономики, а за счет сокращения количества гривни. Можно вообще ликвидировать гривну и остановить производство.
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ребята правы на все сто, волы в эксплуатации дешевле и им не нужны капитальные строения
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Волы по рельсам не ходят и через шпалы спотыкаются, поэтому будем на паровозиках кататься, как и раньше. Зато никто не пристебется что все старье. Есть отмазка - ретро стиль, ноу хау.)))
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ИДИОТ!!!!! Прибыль - это источник финансирования инвестиций(один из). Этот дебил путает теплое и кислое!
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Не путає!! Виконує замовлення. Думає що всі дебіли..
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Такая же каша в голове на всех госпредпрятиях. Объёмы инвестиций всегда на порядок превышают прибыль. Как это возможно? За счёт докапитализации этих госконтор из бюджета - это же не портит показатель прибыльности. Частному же бизнесу тёплая бюджетная сися не доступна и приходится инвестировать только из прибыли
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ну, если быть до конца честным, то не все так однозначно. Сам свидетель как до 2008 года банки, как сумасшедшие, кредитовали частный бизнес. А потом пришел LEMAN BROTHERS-))))
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Так и сейчас банки как сумасшедшие раздают-повышают кредитные лемиты, предлагают всякие свои голд фишки, как готовятся к приходу 2008-го.))) Только нам об этом не говорят, а твердят Дубины всякие - "это пиндят ваши деньги". а кризис уже во всем мире ходит, как вирусняк и только Украина с иммунитетом.)))
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Только вот при этом УЗ -монополист, которому вечно ни на что не хватает денег. Как же так выходит? загадка!
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Ээээ, что? Инвестиции в данном случае это затраты на модернизацию, которые считаются расходной частью, а потом в прибыль никак не входят.
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Ехал в поезде Черновцы - Винница там в туалете "Укрзалізниця" згортаючи капітальні інвестиції удалила заслонку на толчке и было видно шпалы. А ещё за 10 грн можно было подзарядить у проводника телефон. Реформы идут! "Укрзалізниця" нарощує прибуток, згортаючи капітальні інвестиції, - Криворучко - Цензор.НЕТ 2558
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разумеется одни реформы в "УЗ" одни улучшения, тарифы вон постоянно поднимают) вот только со своими обязанностями по грузовым перевозкам не справляются абсолютно
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Перестають капитально тирить? Ну...так ніззя. Треба красти, бо як не красти - путєн нападьйот!!
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Ну и правильно! Зачем тратить деньги на вагоны, локомотивы, на рельсы? Глупость какая-то. Само развалится и проблема решится.
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наверное поэтому Кравцов просил об увольнении)) потому что все хорошо и компания, только прибыль наращивает)) разогнать все правление
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А Не удивлён. нынешнее руководство не в состоянии повысить рентабельность или получить прибыль вменяемыми путями.
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А они у них были? Капитальные инвестиции эти? По-моему там была только имитация с тотальным разворовыванием средств. Получается, что так, что эдак, но не будет обновления материальной части. Да и людям с боем еле-еле ужалось выторговать себе 13 зарплату.
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Не забываем о повышении тарифов и цен в следующем году на перевозку как грузов, так и пассажиров. Наверное на это они надеются, когда говорят о росте прибыльности? А что там с американскими тепловозами? Уже везде поменяли или все заглохло?)))
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