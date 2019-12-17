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Все про:Азербайджан (118) Алієв (19) Зеленський (3892)

 Україна та Азербайджан демонструють близькі позиції з багатьох питань на регіональному і глобальному рівнях, - Зеленський

У майбутньому українсько-азербайджанські відносини будуть тільки зміцнюватися і вийдуть на новий рівень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Наші відносини перевірені часом. Ми завжди допомагали одне одному у важкі хвилини, в дуже складні моменти сучасної історії. А отже, Азербайджан був, є і буде для України надійним другом, і я впевнений, що буде стратегічним партнером", – заявив Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Баку.

Він зазначив, що переговори української та азербайджанської делегацій відбулися в атмосфері взаємної щирості та довіри.

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Зеленський також висловив упевненість, що в майбутньому українсько-азербайджанські відносини будуть тільки зміцнюватися і вийдуть на новий рівень.

"Наші держави демонструють близькі позиції з багатьох питань як на регіональному, так і на глобальному рівнях. І тому я щиро хочу побажати успіхів головуванню Азербайджану в ГУАМ – воно буде у 2020 році", – сказав він.

Зі свого боку Президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що візит Володимира Зеленського є підтвердженням високого рівня політичних відносин двох держав.

"Я оцінюю візит як успішний. Переконаний, що цей візит буде новим поштовхом і новою сторінкою в українсько-азербайджанських відносинах. Обговорюючи конкретні питання, ми дали чіткі інструкції та вказівки відповідним міністерствам і відомствам", – заявив він.

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Серед іншого Президент Азербайджану наголосив, що держави мають великий потенціал і можливості для нарощування співпраці у туризмі.

"Обмін досвідом у цій сфері, реалізація спільних проектів також мали місце на переговорах", – сказав Ільхам Алієв.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський вирущив у дводенним візитом до Азербайджанської Республіки, де проведе ряд переговорів на високому рівні, зокрема з президентом і прем'єром країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165775
 
 
 Топ коментарі
 
Лол, Украина войдёт в снг, опять. Спасибо зебилам, они это разом сделали.
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Лол, Украина войдёт в снг, опять. Спасибо зебилам, они это разом сделали.
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Потрохобецил Азербайджан вообще-то противостоит РФ и их шестерка из Армении. Здесь то ты Путлеровские и прокололся и спали всю свою потрохобецил руб пропутлеровскую банду.
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Зебил тупорылый, иди гугли на сколько млрд баксов они купили оружия у срашки в прошлом году.
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по тому, шо зеля мыслит глобально, он точно нелох
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можно сказать даже "геополитический"!
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Азербайджан не та страна, на которую стоит равняться, так что заголовок по сути звучит весьма забавно: "по многим вопросам мы такое же дно, как вы".
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бла - бла -бла - а насправді поїхав пограти в рулєтку.
А тим часом!!!

Mihail Shnayder

...давайте поздравим Мустафу Найема.

Ведь на днях, он получил свою первую зарплату на новой должности в ГОСУДАРСТВЕННОМ концерне "Укроборонпром"

А теперь Внимание

За 10 дней "Тяжелейшей" работы Мустафа "Заработал"310 ТЫСЯЧ 521 ГРИВНУ.

в нищей и воюющей стране...
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Міністру економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Мілованову, при розрахунку премії за листопад поточного року, було запропоновано нарахувати премію в розмірі 1630% або 236 тисяч гривень. Таким чином, його заробітна плата за листопад місяць, з урахуванням запропонованих премій, може скласти 271 тисячу гривень.
Україна та Азербайджан демонструють близькі позиції з багатьох питань на регіональному і глобальному рівнях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8172
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