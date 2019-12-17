 Україна та Азербайджан демонструють близькі позиції з багатьох питань на регіональному і глобальному рівнях, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
"Наші відносини перевірені часом. Ми завжди допомагали одне одному у важкі хвилини, в дуже складні моменти сучасної історії. А отже, Азербайджан був, є і буде для України надійним другом, і я впевнений, що буде стратегічним партнером", – заявив Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Баку.
Він зазначив, що переговори української та азербайджанської делегацій відбулися в атмосфері взаємної щирості та довіри.
Зеленський також висловив упевненість, що в майбутньому українсько-азербайджанські відносини будуть тільки зміцнюватися і вийдуть на новий рівень.
"Наші держави демонструють близькі позиції з багатьох питань як на регіональному, так і на глобальному рівнях. І тому я щиро хочу побажати успіхів головуванню Азербайджану в ГУАМ – воно буде у 2020 році", – сказав він.
Зі свого боку Президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що візит Володимира Зеленського є підтвердженням високого рівня політичних відносин двох держав.
"Я оцінюю візит як успішний. Переконаний, що цей візит буде новим поштовхом і новою сторінкою в українсько-азербайджанських відносинах. Обговорюючи конкретні питання, ми дали чіткі інструкції та вказівки відповідним міністерствам і відомствам", – заявив він.
Серед іншого Президент Азербайджану наголосив, що держави мають великий потенціал і можливості для нарощування співпраці у туризмі.
"Обмін досвідом у цій сфері, реалізація спільних проектів також мали місце на переговорах", – сказав Ільхам Алієв.
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський вирущив у дводенним візитом до Азербайджанської Республіки, де проведе ряд переговорів на високому рівні, зокрема з президентом і прем'єром країни.
А тим часом!!!
Mihail Shnayder
...давайте поздравим Мустафу Найема.
Ведь на днях, он получил свою первую зарплату на новой должности в ГОСУДАРСТВЕННОМ концерне "Укроборонпром"
А теперь Внимание
За 10 дней "Тяжелейшей" работы Мустафа "Заработал"310 ТЫСЯЧ 521 ГРИВНУ.
в нищей и воюющей стране...
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Міністру економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Мілованову, при розрахунку премії за листопад поточного року, було запропоновано нарахувати премію в розмірі 1630% або 236 тисяч гривень. Таким чином, його заробітна плата за листопад місяць, з урахуванням запропонованих премій, може скласти 271 тисячу гривень.