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Все про:ССО (89) Шеремет (289) Антоненко Андрій (18)

 "Віримо в невинуватість нашого військовослужбовця", - Командування ССО просить суд пом'якшити сержанту Антоненку запобіжний захід на домашній арешт

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України клопоче перед судом про зміну сержанту ССО Андрію Антоненку, підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт.

Про це заявив начальник пресслужби ССО Олексій Никифоров, передає Цензор.НЕТ.

"Стосовно сержанта ССО Андрія Антоненка (Riffmaster), який є одним із фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України має офіційно повідомити:
• У штаті ССО сержант Андрій Антоненко перебуває від 2017 року і дотепер.
• На загальних зборах керівного складу Сил спеціальних операцій за участю командирів усіх військових частин було ухвалено рішення клопотати перед Печерським райсудом про пом’якшення запобіжного заходу Антоненку, а саме про домашній арешт для нього. Відповідний документ передано судді через адвокатів і долучено до справи.
• Суду надано службову характеристику сержанта Антоненка за підписом командира військової частини, де він проходить службу.
• За дні, що минули з моменту взяття Антоненка під варту, жодного запиту від органів слідства до Командування не надходило.
• У складі ССО Андрій Антоненко не обіймав посади, які передбачають виконання бойових завдань в зоні проведення АТО/ООС. Перебування сержанта Антоненка в зоні проведення АТО/ООС пов’язано із його діяльністю як музиканта, в складі групи внутрішньої комунікації ЗСУ тощо.
• В Командуванні ССО розраховують на об’єктивні, неупереджені дії слідства, готові усіляко сприяти розслідуванню. Однак суто з людської точки зору, а не з позиції посадовців, віримо в невинуватість нашого військовослужбовця. Сподіваємось, найближчим часом її доведе суд", - йдеться в оприлюдненій заяві командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це все брехня! Повна", - Антоненко прокоментував обвинувачення у вбивстві Шеремета. ДОКУМЕНТ

""Нас не видно, але ми є. Нас не чути, але ми тут". Цими словами пісні Ріффмастера я відповім усім, хто розганяє плітки, що Сили спецоперацій відмовилися від свого сержанта Андрія Антоненка, який перебуває під вартою. Наші офіцери, разом зі мною, були присутні на судовому засіданні, яке тривало вночі 13-14 грудня. І будемо за необхідності приходити на всі інші засідання у цій справі. Розраховуємо на неупередженість слідства, висловлюємо готовність співпрацювати. І нагадуємо всім, хто поширює плітки: ССО своїх не кидає", - додав в коментарі Никифоров.

Віримо в невинуватість нашого військовослужбовця, - Командування ССО просить суд помякшити сержанту Антоненку запобіжний захід на домашній арешт 01
Віримо в невинуватість нашого військовослужбовця, - Командування ССО просить суд помякшити сержанту Антоненку запобіжний захід на домашній арешт 02

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165774
 
   
 Топ коментарі
 
Это если бы он сепаром был - смягчили бы. Для патриотов и волонтеров зебильное правосудие самое суровое.
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Если уже само командование ССО просит за Антоненко,это 100% зашквар Авакова, во главе с Зеленским.
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Антоненко і Кузьменко негайно мають бути звільнені. На відіоспостереженні зовсім інші люди:
"Верим в невиновность нашего военнослужащего", - Командование ССО просит суд смягчить сержанту Антоненко меру пресечения на домашний арест - Цензор.НЕТ 744
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а может он андел во плоти?
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Тоже вот так же за остановку контрабанды посадили патриотов. Матиос по всей стране собирал парнуху и садо-мазо, и сказал, что это всё они, даже там где были негры.
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до-до-до, это все врети, параша сми принесли, а Матиос агент )(уйла
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Так, матіоц разом з порошнеком - дійсно агенти пуйла. Просто погано працювали. А бубочка з богданом та єрмаком працюють ефективніше. Іще трохи - і Україні гаплик.
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А кто тогда не агент Кремля, подскажите? Я то уже теряюсь просто, давно...
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ОПЗЖ, Медведчук и Шуфрич с Королевской - 100%
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Треба вірити у винуватість коЗєманди. Пора ЗСУ сказати своє вагоме слово. Зрадників відносно мало. Патріотів - багато.
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за него мАзу бЭня держит - так как тот его тоже прикрывал нехило, они дружбаны))
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это те, которые в патрульных копов стреляют?.. Да, помним таких
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Это если бы он сепаром был - смягчили бы. Для патриотов и волонтеров зебильное правосудие самое суровое.
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А свинориле було м!ягшим? Якби він був сєпаром то тоді діє свинарна програма тебе ждуть дома,а патріотів свинарник дома не ждав і тому і зараз судить свинарний суддя вовк.
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Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" (c) Зеленский ржу и плачу

Kostyantyn Zorkin
Понимаете, в нормальной стране и при нормально функционирующей правовой системе было бы не так. Сейчас бы все обсуждали вовсе не резонансные посадки, нет.

Хватило бы того, что менты кому-то предложили взять на себя вину в резонансном деле. Сейчас правоохранители с утра до вечера оправдывались бы в связи с этим.

Разумеется, никаких арестов волонтеров не было бы. И суд давал бы санкцию на обыски у ментов. И министр был бы после такого в процессе отставки. И парламентская комиссия расследовала бы, как так могло произойти. И ни одному слову причастных к делу правоохранителей после этого не верили бы. Все их действия были бы автоматически дискредитированы. И всю следственную группу отстранили бы и проводили бы внутреннее служебное расследование, а прокуратура на ушах стояла бы. О том, что позорного брифинга с министром, генпрокурором и президентом просто не было бы - и говорить нечего.

Но то в правовом государстве. А мы и раньше не очень-то правовые были, а сейчас и вовсе находимся в процессе ускоренного превращения в скрепостан.
Дякую, дуже дякую.

GORKY_LOOK:
Вошка. Ты демонстративно давишь не политических оппонентов, а медийных... Ты уничтожаешь символы обороны Нени. Как наемные российские бандиты в свое время начинали не с нападения на воинские части - там же стрелять могут! - а срывали и сбрасывали символы Государственности Украины - стяги Жита і Неба - с административных зданий. Риска меньше, а медиакартина ****#сь. Город типа захвачен.

Ты ведешь себя как профессиональный комедиант, закулисная сплетница и ревнивая театральная кокетка, подсыпающая битое стекло в обувь конкурентам.

Но однажды придут с обыском и к тебе. Часы всегда переворачиваются, бесконечного песка нет. Так же грубо и внезапно, как твои сбиры вломились к Марусе и Антину. И начнут выворачивать ящики столов, откуда посыплется твое кружевное белье для приватных выступлений, зайчьи ушки и хвостики, флеш-карты, баночки с чужой мочей для анализов и пакетики «белый порошок, предположительно содержащий...» А ты будешь стоять растерянным пшонкой, в простыне, с нероновским венком набекрень и бормотать - «да на каком, пазвольте, аснавании?»

И даже если ты успеешь ****@ться мелким пшонкой - все равно твое белье вытащат, наденут на палку и пронесут по улицам со свистом и хохотом.

И это классно! В конце концов - нах&я вообще нужны скоморохи? Вызывать смех - твоя планида ("планида" - это не конопля, а судьба, если шо, бо я понимаю шо в роге образование тоже кривое). Вот это будет весело, скажи? И-и-и-ха! Джеронимо!

Знаешь на каком основании я это тебе говорю? На том, что я, небогатый в общем-то человек, заплатил налогов в казну Украины больше, чем ты, мультимиллионер. Я миноритарный акционер Украины, а ты - акционер Кипра и России. Поэтому уж на что - но на слово я имею право. Я его оплатил из своих денег. А ты п#здеж своей Мендель - из общественных. Поэтому в медиа наоборот - мажоритарный акционер как раз я.

Поэтому мы тут как в караоке. Я заплатил и пою, а ты ставишь трек из листа и слушаешь.

Ну и в целом - если шото делать со мной - то делай уже. Потому что мне после презентации книги надо возвращаться к новому году обратно в Пески, на позиции. Ты курва сократил медкорпус, поэтому такмедовский волонтаж бросает семьи и работы, и возвращается вытаскивать, как в 2014. А оттуда ты меня х&й получишь. Комбат не отдаст. Кому-то же надо воевать, а ты четыре раза повестку не получал. Президентом чего ты тогда ты станешь, к&рва, если мы все бросим позиции? Президентом здания своего офиса под охраной российских гренадеров, как Лумумба под охраной бельгийских паратруперов? Помнишь чем кончилось с Лумумбой?

Опять же - кому я это говорю… Этот криворогий чорт стопудово думает, что «лумумба» это такой танец типа ламбады или коктейль со спиртом на тростниковом сахаре.
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сержант антоненко , довольно молодой человек, НО УЖЕ ОТСИДЕВШИЙ 6 РАЗ,о какой порядочности можно вести речь, и сидел, за воровство, разбои,грабежи, это отморозок, наверное спрятался в АТО, чтобы не сесть в седьмой и далее раз
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не кормите тролля.. У ольгинских новая методичка, - говорить плохо о доброваольцах и волонтерах.
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Поперше не Антоненко мав 6 судимостей, а Геращенко. А подруге раджу пану розібратись в темі, перед тим, як когось звинувачувати
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о! здоров, ванюша! ну як тобі, ванюша, ведеться, подобається влада? доборолились ви там у себе на Черкащині? ну нічого, жуйте тихенько і не плюйтеся тепер!!! "Віримо в невинуватість нашого військовослужбовця", - Командування ССО просить суд пом'якшити сержанту Антоненку запобіжний захід на домашній арешт - Цензор.НЕТ 8076
бахінє привед передавай
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А это не самое главное Главное в геббельс пропаганде закинуть обвинение Основная масса народа не головой живёт , а эмоциями и после всего этого честному человеку ещё долго прийдётся отрываться от лжи , до конца так и не отмоется
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Зачем врать, имбик! Антоненко не сидел 6 раз, в смысле вообще не привлекался, пока Аваков его не решил сделать крайним!
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ЗелЯ поонок и мразь.зеленых военные и вынесут.а народ поможет
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Аваков уже и сам понял что обосрался, но просто выпустить он его не может, - это подписать себе приговор, поэтому будут ломать на "признание".. Ни мотивов, ни улик нет, - есть подогнанная, шитая белыми нитками версия, которая, даже в нашем коррумпированом суде, развалиться в клочья..
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Антоненко і Кузьменко негайно мають бути звільнені. На відіоспостереженні зовсім інші люди:
"Верим в невиновность нашего военнослужащего", - Командование ССО просит суд смягчить сержанту Антоненко меру пресечения на домашний арест - Цензор.НЕТ 744
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Что то мне кажется, что Кузьменко именно она.
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Если уже само командование ССО просит за Антоненко,это 100% зашквар Авакова, во главе с Зеленским.
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Как обратила внимание Анна Бардаченко, следователи по делу Шеремета полностью игнорируют бытовую версию произошедшего.

"Убийство из-за денег достаточно состоятельного Шеремета выглядит более правдоподобно, чем убийство " ...с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране..." почти никому не известного гражданина трех стран"

еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета очень крупную сумму - 1 116 890 евро.

"Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование"

в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии.
"Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране, активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в этот фонд должны были поступить именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны"
В день убийства 20 июля 2016-го Шеремет ехал не на работу, а фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда.
"Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура, записанная в уставе фонда"
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Шеремет работал на мафию Березовского.
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... и был достаточно отвретительным организмом.
Мне его не далко ни тогда. ни сейчас...
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"на мафию Березовского" "Віримо в невинуватість нашого військовослужбовця", - Командування ССО просить суд пом'якшити сержанту Антоненку запобіжний захід на домашній арешт - Цензор.НЕТ 1685
и кем он там работал?
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Штатным пропагандистом. Одна из самых высокооплачиваемых и опасных профессий.
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To eсть эти ментовские ублюдки замели действующего военнослужащего Сил Специальных Операций ?


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Командование ССО имеет большую возможность решить все зебильные проблемы)))
В хорошем смысле этого слова...
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Воины чести как же они нужны стране и как их не любят политики. Помнится петя очень переживал и не хотел их создания. Теперь я его понимаю.
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Сумма. Пока неизвестно: за какую сумму они продали Украину.
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Колись дізнаємося, за скільки. Може, за долю від газу.
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Коломойский прайс озвучивал прямым текстом - 100млрд $
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То что спецслужбы управляли и контролировали сомнений нет. Если СБУ то тогда понятно, почему волонтёры и всушники не считали это зрадой.
Аваков не похож на идиота, думаю главные козыри у него в рукаве)
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Ну і що у відповідь скажуть фальсифікатори ? .
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АТОшники,козлы отпущения,ради сохранения сабакова у власти! А подрыв- могли сделать только спецслужбы,уж оч. профессионально,а не музыкант, и докторша!
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достаточно инструктажа и контроля. а мог сделать кто угодно
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Требую непредвзятого расследования убийства Шеремета. Виновные должны быть наказаны. Отдельно, но не менее строго - фальсификаторы ложных обвинений (вкупе с непрофесионалами), как покушающиеся на жизнь и достоинство людей.
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Очень хороший человек. Имел хобби - собирал мины МОН-50.
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Ну и шо, я вон гранаты когда-то собирал...
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Как назло, атошники которые убивают детей, или грабят АЗС с трупами, тоже оказывается, хорошие люди.
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Тебе Аваков об этом сказал, а ты и уши развесил! Теперь представь, что тебя лично еще вчера показали на всю страну убийцей, сам Президент проявил свое вяличие ума и тоже присоединился к этой травле. Показали разговоры и переписку. Затем, во время обыска, лично ты, зная что тебя прослушивают, пишешь брату своей жены, чтобы он забрал зеленый пакет. Я так понимаю, что именно так бы и сделал, раз всему этому веришь. "Віримо в невинуватість нашого військовослужбовця", - Командування ССО просить суд пом'якшити сержанту Антоненку запобіжний захід на домашній арешт - Цензор.НЕТ 4112
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Цікаво був такий Садовник здається, командував і вбивав в 2014 році людей на Майдані, по ньому безліч доказів. "Гуманний печерній" суд відпустив під домашній арешт .... далі всі знають.
Чому людей, які мають багато заслуг перед країною, а докази висосані з пальців немитих ніг Авакяна та Геращенка, тримають під вартою. Тому що це все називається ЗРАДА
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кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Иисуса,
кто ни во что не верит - даже в черта, назло всем,- (с)
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***
в дебрях познания истины след
обида и зависть всех гложет
среди правоверных места нам нет
среди православных нет тоже.
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Если вы ему так верите, то поясните... Зачем нормальный человек привёз с фронта противопехотную мину? Почему она у него была? Ещё раз - это противопехотная мина и не простая, а с огромным уничтожающим потенциалом. И зачем она ему на гражданке? Эта штука рассчитана на массовое убийство людей, без разбора.
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Еще один антон-гандон. Привез тебя, падаль руцкая, взорвать, жаль не сделал. Все кремлевские ушлепки пытаются по заданию ***** дискредитировать наших ребят. Убейся об стенку, тварь
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Антоша, скажу тебе по большому секрету: "оттуда" все "шо-то" привозят...
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Это был МАКЕТ!
И потом, если он кого-то убил, он станет у себя держать что-либо подобное? Ау, мозги есть или на отдыхе?
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Ссылку на заявление МВД, что это был макет, а не боевая мина? На этом сайте, плиз.
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Ссылку на заявление МВД? Ты совсем дебил? Это МВД уже назаявляло тут... Ссылаясь на британских учёных - уровень жёлтой прессы.
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расеянин, а почему вы не попросили ссылку про 6 судимостей Антоненко, а сразу поставили лайк под заспамленным комментарием выше?
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...а ведь автор уже отказался от своего утверждения. Вот так и распространяется клевета.
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Леха-пустобреха, не кизди, кремлевский ушлепок, иди путлеру лижи, гнида масковская. Из англий он вишь ли пишет, падаль.
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Верить вы можете в церкви. Тут извините-подвиньтесь.
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Грицака уже арестовали? Что с Зеленским?
Просится на выход?
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Молодцы!
А почему молчат Порошенко, Тимошенко, Тягныбок?
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як вибирать Тягнибока - так зась, а якщо що , то де "Свобода"
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Так нет их там, где они нужны, вот и смысл их выбирать?
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А что, если его не выбрали, то он обиделся и теперь за Россию уже открыто?
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Те, що зробив рюкзак аваков - диверсія на кшталт гібридної війни! Недарма цьому балаболу рукоплещуть всі російські пропагандони!!! Може, йому вже й орден дали, як за Сашка Білого???
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Особенное внимание следует уделить распространению поддельных видео на основе технологии deepfake, которая позволяет создавать реалистичные ролики с помощью накладывания нужных слов на уже существующее видео или наоборот. Эта технология может активно использоваться для компрометации, например, публичных лиц. Таким образом, как предупреждают специалисты ESET, пользователям необходимо относиться скептически даже к реалистичным видео и любой другой информации в интернете.Источник: https://censor.net.ua/n3165837
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Верим в невиновность ...

Это что-то новенькое.. то есть верим и капец.. никаких фактов, доказательств нет, но верим.... Пастернака не читал, но осуждаю!
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Вот именно: никаких фактов, доказательств, кроме выдуманных мусорами, нет, поэтому и верим!
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Да уж, мусора это умеют. Только мало кому это божьей росой кажется, кроме совершенно упоротых или на зарплате.
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Да при таких доказательствах , там не то что в невиновность верит надо , а быть уверенным в на 10000% в их невиновность надо быть.
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Канешна они все такие прекрасные, добрые и честные. Одна уже говорить начала. Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета хирург и волонтер Юлия Кузьменко пригрозила правоохранителям, прокурорам и судьям «растоптать их репутацию», если будет доказана ее невиновность
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Доки не пізно треба проводити операцію ССО на Банковій
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Коли реально невиний....то Аваков і президент мае піти відставку за шоу яке вони зробили разом..принаймі в цивілізованому світі так буває...
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