 "Віримо в невинуватість нашого військовослужбовця", - Командування ССО просить суд пом'якшити сержанту Антоненку запобіжний захід на домашній арешт

Про це заявив начальник пресслужби ССО Олексій Никифоров, передає Цензор.НЕТ.

"Стосовно сержанта ССО Андрія Антоненка (Riffmaster), який є одним із фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України має офіційно повідомити:

• У штаті ССО сержант Андрій Антоненко перебуває від 2017 року і дотепер.

• На загальних зборах керівного складу Сил спеціальних операцій за участю командирів усіх військових частин було ухвалено рішення клопотати перед Печерським райсудом про пом’якшення запобіжного заходу Антоненку, а саме про домашній арешт для нього. Відповідний документ передано судді через адвокатів і долучено до справи.

• Суду надано службову характеристику сержанта Антоненка за підписом командира військової частини, де він проходить службу.

• За дні, що минули з моменту взяття Антоненка під варту, жодного запиту від органів слідства до Командування не надходило.

• У складі ССО Андрій Антоненко не обіймав посади, які передбачають виконання бойових завдань в зоні проведення АТО/ООС. Перебування сержанта Антоненка в зоні проведення АТО/ООС пов’язано із його діяльністю як музиканта, в складі групи внутрішньої комунікації ЗСУ тощо.

• В Командуванні ССО розраховують на об’єктивні, неупереджені дії слідства, готові усіляко сприяти розслідуванню. Однак суто з людської точки зору, а не з позиції посадовців, віримо в невинуватість нашого військовослужбовця. Сподіваємось, найближчим часом її доведе суд", - йдеться в оприлюдненій заяві командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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""Нас не видно, але ми є. Нас не чути, але ми тут". Цими словами пісні Ріффмастера я відповім усім, хто розганяє плітки, що Сили спецоперацій відмовилися від свого сержанта Андрія Антоненка, який перебуває під вартою. Наші офіцери, разом зі мною, були присутні на судовому засіданні, яке тривало вночі 13-14 грудня. І будемо за необхідності приходити на всі інші засідання у цій справі. Розраховуємо на неупередженість слідства, висловлюємо готовність співпрацювати. І нагадуємо всім, хто поширює плітки: ССО своїх не кидає", - додав в коментарі Никифоров.





Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".