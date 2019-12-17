 "Віримо в невинуватість нашого військовослужбовця", - Командування ССО просить суд пом'якшити сержанту Антоненку запобіжний захід на домашній арешт

Про це заявив начальник пресслужби ССО Олексій Никифоров, передає Цензор.НЕТ.
"Стосовно сержанта ССО Андрія Антоненка (Riffmaster), який є одним із фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України має офіційно повідомити:
• У штаті ССО сержант Андрій Антоненко перебуває від 2017 року і дотепер.
• На загальних зборах керівного складу Сил спеціальних операцій за участю командирів усіх військових частин було ухвалено рішення клопотати перед Печерським райсудом про пом’якшення запобіжного заходу Антоненку, а саме про домашній арешт для нього. Відповідний документ передано судді через адвокатів і долучено до справи.
• Суду надано службову характеристику сержанта Антоненка за підписом командира військової частини, де він проходить службу.
• За дні, що минули з моменту взяття Антоненка під варту, жодного запиту від органів слідства до Командування не надходило.
• У складі ССО Андрій Антоненко не обіймав посади, які передбачають виконання бойових завдань в зоні проведення АТО/ООС. Перебування сержанта Антоненка в зоні проведення АТО/ООС пов’язано із його діяльністю як музиканта, в складі групи внутрішньої комунікації ЗСУ тощо.
• В Командуванні ССО розраховують на об’єктивні, неупереджені дії слідства, готові усіляко сприяти розслідуванню. Однак суто з людської точки зору, а не з позиції посадовців, віримо в невинуватість нашого військовослужбовця. Сподіваємось, найближчим часом її доведе суд", - йдеться в оприлюдненій заяві командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
""Нас не видно, але ми є. Нас не чути, але ми тут". Цими словами пісні Ріффмастера я відповім усім, хто розганяє плітки, що Сили спецоперацій відмовилися від свого сержанта Андрія Антоненка, який перебуває під вартою. Наші офіцери, разом зі мною, були присутні на судовому засіданні, яке тривало вночі 13-14 грудня. І будемо за необхідності приходити на всі інші засідання у цій справі. Розраховуємо на неупередженість слідства, висловлюємо готовність співпрацювати. І нагадуємо всім, хто поширює плітки: ССО своїх не кидає", - додав в коментарі Никифоров.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Kostyantyn Zorkin
Понимаете, в нормальной стране и при нормально функционирующей правовой системе было бы не так. Сейчас бы все обсуждали вовсе не резонансные посадки, нет.
Хватило бы того, что менты кому-то предложили взять на себя вину в резонансном деле. Сейчас правоохранители с утра до вечера оправдывались бы в связи с этим.
Разумеется, никаких арестов волонтеров не было бы. И суд давал бы санкцию на обыски у ментов. И министр был бы после такого в процессе отставки. И парламентская комиссия расследовала бы, как так могло произойти. И ни одному слову причастных к делу правоохранителей после этого не верили бы. Все их действия были бы автоматически дискредитированы. И всю следственную группу отстранили бы и проводили бы внутреннее служебное расследование, а прокуратура на ушах стояла бы. О том, что позорного брифинга с министром, генпрокурором и президентом просто не было бы - и говорить нечего.
Но то в правовом государстве. А мы и раньше не очень-то правовые были, а сейчас и вовсе находимся в процессе ускоренного превращения в скрепостан.
Дякую, дуже дякую.
GORKY_LOOK:
Вошка. Ты демонстративно давишь не политических оппонентов, а медийных... Ты уничтожаешь символы обороны Нени. Как наемные российские бандиты в свое время начинали не с нападения на воинские части - там же стрелять могут! - а срывали и сбрасывали символы Государственности Украины - стяги Жита і Неба - с административных зданий. Риска меньше, а медиакартина ****#сь. Город типа захвачен.
Ты ведешь себя как профессиональный комедиант, закулисная сплетница и ревнивая театральная кокетка, подсыпающая битое стекло в обувь конкурентам.
Но однажды придут с обыском и к тебе. Часы всегда переворачиваются, бесконечного песка нет. Так же грубо и внезапно, как твои сбиры вломились к Марусе и Антину. И начнут выворачивать ящики столов, откуда посыплется твое кружевное белье для приватных выступлений, зайчьи ушки и хвостики, флеш-карты, баночки с чужой мочей для анализов и пакетики «белый порошок, предположительно содержащий...» А ты будешь стоять растерянным пшонкой, в простыне, с нероновским венком набекрень и бормотать - «да на каком, пазвольте, аснавании?»
И даже если ты успеешь ****@ться мелким пшонкой - все равно твое белье вытащат, наденут на палку и пронесут по улицам со свистом и хохотом.
И это классно! В конце концов - нах&я вообще нужны скоморохи? Вызывать смех - твоя планида ("планида" - это не конопля, а судьба, если шо, бо я понимаю шо в роге образование тоже кривое). Вот это будет весело, скажи? И-и-и-ха! Джеронимо!
Знаешь на каком основании я это тебе говорю? На том, что я, небогатый в общем-то человек, заплатил налогов в казну Украины больше, чем ты, мультимиллионер. Я миноритарный акционер Украины, а ты - акционер Кипра и России. Поэтому уж на что - но на слово я имею право. Я его оплатил из своих денег. А ты п#здеж своей Мендель - из общественных. Поэтому в медиа наоборот - мажоритарный акционер как раз я.
Поэтому мы тут как в караоке. Я заплатил и пою, а ты ставишь трек из листа и слушаешь.
Ну и в целом - если шото делать со мной - то делай уже. Потому что мне после презентации книги надо возвращаться к новому году обратно в Пески, на позиции. Ты курва сократил медкорпус, поэтому такмедовский волонтаж бросает семьи и работы, и возвращается вытаскивать, как в 2014. А оттуда ты меня х&й получишь. Комбат не отдаст. Кому-то же надо воевать, а ты четыре раза повестку не получал. Президентом чего ты тогда ты станешь, к&рва, если мы все бросим позиции? Президентом здания своего офиса под охраной российских гренадеров, как Лумумба под охраной бельгийских паратруперов? Помнишь чем кончилось с Лумумбой?
Опять же - кому я это говорю… Этот криворогий чорт стопудово думает, что «лумумба» это такой танец типа ламбады или коктейль со спиртом на тростниковом сахаре.
бахінє привед передавай
"Убийство из-за денег достаточно состоятельного Шеремета выглядит более правдоподобно, чем убийство " ...с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране..." почти никому не известного гражданина трех стран"
еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета очень крупную сумму - 1 116 890 евро.
"Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование"
в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии.
"Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране, активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в этот фонд должны были поступить именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны"
В день убийства 20 июля 2016-го Шеремет ехал не на работу, а фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда.
"Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура, записанная в уставе фонда"
Мне его не далко ни тогда. ни сейчас...
и кем он там работал?
В хорошем смысле этого слова...
Аваков не похож на идиота, думаю главные козыри у него в рукаве)
https://youtu.be/5QO5_0q8cNc
Чому людей, які мають багато заслуг перед країною, а докази висосані з пальців немитих ніг Авакяна та Геращенка, тримають під вартою. Тому що це все називається ЗРАДА
кто ни во что не верит - даже в черта, назло всем,- (с)
в дебрях познания истины след
обида и зависть всех гложет
среди правоверных места нам нет
среди православных нет тоже.
И потом, если он кого-то убил, он станет у себя держать что-либо подобное? Ау, мозги есть или на отдыхе?
Просится на выход?
А почему молчат Порошенко, Тимошенко, Тягныбок?
Это что-то новенькое.. то есть верим и капец.. никаких фактов, доказательств нет, но верим.... Пастернака не читал, но осуждаю!