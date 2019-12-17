 Рада ухвалила законопроєкт про підтримку пластового і скаутського руху з поправками Зеленського

За відповідне рішення проголосували 316 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

У доопрацьованому законі змінено його назву на "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху". Доопрацьований Закон стосується як пластових, так і скаутських громадських об'єднань. Питання визнання історичного вкладу Пласту відображено в преамбулі.

У статті 1 додані визначення скаутського руху, пластового і скаутського методів, пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми, пластових, скаутських громадських об'єднань.

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Закон передбачає розробку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних і місцевих програм щодо дітей та молоді з урахуванням пропозицій пластових, скаутських громадських об'єднань, а також можливість залучення пластових, скаутських громадських об'єднань (за їхньою згодою) до реалізації державних та місцевих програм.

Також допрацьованим Законом визначено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об'єднань. При затвердженні державного і місцевих бюджетів можуть передбачатися витрати на підтримку програм, проєктів, спрямованих на досягнення пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми.

Доопрацьований Закон передбачає, що центральні органи виконавчої влади сприяють розвитку пластового, скаутського руху за межами України і створення та функціонування за межами України інфраструктури пластового, скаутського руху, в якій освіта і виховання здійснюються українською мовою або вивчається українська мова.