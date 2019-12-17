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 Політика України
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Все про:ВР (5457) Пласт (24)

 Рада ухвалила законопроєкт про підтримку пластового і скаутського руху з поправками Зеленського

Верховна Рада ухвалила Закон "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" з пропозиціями Президента України.

За відповідне рішення проголосували 316 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

У доопрацьованому законі змінено його назву на "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху". Доопрацьований Закон стосується як пластових, так і скаутських громадських об'єднань. Питання визнання історичного вкладу Пласту відображено в преамбулі.

У статті 1 додані визначення скаутського руху, пластового і скаутського методів, пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми, пластових, скаутських громадських об'єднань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пласт" попросив депутатів не включати в закон норму про держпідтримку організації й оголосив кампанію збору коштів

Закон передбачає розробку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних і місцевих програм щодо дітей та молоді з урахуванням пропозицій пластових, скаутських громадських об'єднань, а також можливість залучення пластових, скаутських громадських об'єднань (за їхньою згодою) до реалізації державних та місцевих програм.

Також допрацьованим Законом визначено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об'єднань. При затвердженні державного і місцевих бюджетів можуть передбачатися витрати на підтримку програм, проєктів, спрямованих на досягнення пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми.

Доопрацьований Закон передбачає, що центральні органи виконавчої влади сприяють розвитку пластового, скаутського руху за межами України і створення та функціонування за межами України інфраструктури пластового, скаутського руху, в якій освіта і виховання здійснюються українською мовою або вивчається українська мова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165771
 
 
 Топ коментарі
 
Че,зеленый в качестве их гимна ввел Хава-нагилу?
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Нет, ввел подержку украиноязычных организаций за границей. Зрада?
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Основателем движения скаутов считается сэр Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл

Как по твоему,это кацапское имя?
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Че,зеленый в качестве их гимна ввел Хава-нагилу?
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Нет, ввел подержку украиноязычных организаций за границей. Зрада?
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О как классно! Дай угадаю...
Наверное абсолютное большинство этих организаций будет на Кипре?
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Для особо тупых: все,что попадает на территорию кацапостана кацапам и остается. Правда,кацап?
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Это уже какая то новая версия оправдания за липецкую фабрику давай продолжай свою мысль.
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Спроси у своиго зеленого прыЗЕдента
Он в курсе. Он оттудова свои гранты получает и свои фильмы там прокатывает
Я с кацапней никаких дел не имею.
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Ну он получает с кацапов деньги даже если взять как ты говоришь, но он лепит из себя патриота вся украины клеймя всех критиков агентами кремля при этом содержа фабрику в липецке, выплачивая гору налогов в рашке по зп и создавая рабочии места.
Или может нафтогазу тоже отказаться от денег с газпрома ведь это ж от кацапов?
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Глубина рассуждений твоих вычитаных на зеленоспливых форумах знаний поражает!
Для малограмотных: получить грант - это НЕ заработать.
И наверное для процветания Украины (специал фор ю,пишется с БОЛЬШОЙ буквы) прыЗедент зарегистрировал все свои баблодобывающие конторы на Кипре и там же платит налоги. Это суперпатриотично!
Ты когда что-то расследуеш,почему то носом в собственную задницу упираешся...
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Ну то есть он получит деньги с парашки не платя налоги, очень плохо. Вот если бы он сделал бы фабрику и содержал штат работников и платил бы налоги в бюджет параши ты бы был доволен?
Ну да а петро не имел фирм в панаме) Офшор это реалии нашей экономической системы времен кучмы-яныка, когда ты мог проснуться и узнать что пока ты лежал спал, ты оказывается на самом деле был у нотариуса и подписывал договора продажи своего имущества и прав.
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У тебя очко не болит срать такой широкой струей? Ты знаеш сколько этот оффшор был в денежном исчислени? Потрудись найти.
Если у тебя мозг еще сохранился - ты кой чего поймеш
Но я очень сомневаюсь
Если вам,зеленосопливым дебилам не доходит,что сейчас делает кало-мойша руками клована - то откуда мозг.
Хотя меня это уже никак не волнует
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Прости но ты меня с кем путаешь, я не сру на тебя.

Ага и больше офшоров нету и ты его бухглатер\жена\адвокат в одном лице. Но куда уж там 8 млн долларов уплаченных в бюджет парашки, так ведь истинные патриоты делают, создают рабочие места, платят налоги в бюджет агрессора. Либо вышиванку не вымазывай с своем рошене, либо купи закрой еще в 2014 фабрику, но выбор был сделан.
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Ну да,ну да.
Лишь бы не пеця.
А так можно в малоросы и жиденков в правители.
Прэлестно
С меня хватит
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Вернут те что Петя на Мальдивы забрал. Может и Пете к папереднику в Ростов разрешат убежать вместе с потрохобецильной шоблой.
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После переселения туда 95 квартала сл своими папиками. Можно туда же и 73 процента дебилоидов отправить. они точно безнадежны
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Добавілі скаутов?
Пласт «украіноязьічньій», а скаутьі русскоязьічниє.
Нє?
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Основателем движения скаутов считается сэр Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл

Как по твоему,это кацапское имя?
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наверно этого бота мы уже не увидим, пошел другой аккаунт мастырить)))
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С каких таких пор скауты стали русскоязычными?
У кацапов скаутские организации вообще под запретом - это больше в США.
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Не говоря уже о том, что в законе четко прописана поддержка только украиноязычных организаций.
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Cначала убрал то, что было а потом "ввёл".
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Факты есть про "убрал то, что было"? Или ты так, как обычно - говнеца на вентилятор кинуть?
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господи, неужели первый нормальный закон приняли?
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Та не, методички со зрадой задерживаются...... Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского - Цензор.НЕТ 4778
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Нет, нормальным был тот, который пингвин заветировал, этот уже ни о чем
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наконец то свершилось! для единственного и истинного скаута и пластуна в свыном ряду святого пети нпкнец то наступила пора признания
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Да,тебе козломордому сосателю какдыровской шняги не понять.
Иди гордись дядами. Всего 5 месяцев осталось
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Я брезгую давать свою шнягу в пасть таким грязным тварям как ты
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Козломордое,чуствую для тебя это очень животрепещущая тебя,как и всякому мокшанскому сосателю. Обратись к своим кавказским соплеменникам,они наверняка тадут тебе поиграть на этом инструменте,вытащив его из задницы твоего сотрудника
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полетом твоей фантази восхещен, жарь дальше Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского - Цензор.НЕТ 7485
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кацапотварь,а вы букварь изучаете методом курения?
И жарить тебя будет старший смены...
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та, не переживай, сразу видно, шо ты семи пядей, тока не понятно в каком месте Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского - Цензор.НЕТ 9792
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Кацапотварь,иди копрофильничай где-нибуть в другом месте. Твой генетический дебилизм не вызывает ни угрозы ни интереса
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иди, любезнай, молись своему богу матшишкапеу, шо то тихо ты поешь, хотя, несомненно, можешь и громче Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского - Цензор.НЕТ 2658
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военно-патриотическое воспитание это гуд!.. одобряю такой законопроект..
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По Конституции президент отвечает за внешнюю политику и силовой блок... Зачем и почему этот мудак лезет во все дыры без мыла? Своей прямой работой президенту воюющей страны заниматься некогда... То он катается как турист туда-сюда, то херней занимается: законы про скаутов редактирует, решает в какой цвет курятники красить....
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Потому что общество в массе своей, почему-то считает, что президент должен отвечать за все. Чуть где, какой курятник не в тот цвет покрасят - сразу вопли из каждого утюга: "как президент допустил". При чем, это не только Зеленского касается. А то что в конституции написано, то всем до звезды.
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Не вдалось пропетляти осторонь цього закону, зате вова тепер скаже, що це його закон... Звичайна маніпуляція, як й все що робить зелена сволота...
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Згоден з Вами. Но надо отдать должное гибкости Зе. При все ненависти к антиукраинской команде Каломойского, будем объективны - Зе отличается от них, он быстро учится на полтитика, фиг его знает, что будет дальше остается один процент, что от таки бортанет Игоря Валерьевича, но только один.
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В бєні медійний та фінансовий ресурс, якого вовє ще не вистачає, бо ж такий гаспадін і ще не мільйярдер, а так хочеться... Скоріше ще й компромат в бєні є... А ще пов'язані одною судовою справою, у суді штата Делавер... Він би давно позбувся бєні, якщо би міг... Але більше мене бентежить його звлежність від хутіна...
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поправку зеленского о пионерском галстуке и пилотке?
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В чому відмінність цього закону від ветованого Зеленським закону про Пласт ?
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добавили інші скаутськи організації
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Пласт - це виключно проукраїнська організація, а інші скаути під питанням. Певно навмисно хочуть створити протистояння між українськими і ще якимось скаутами, щоб не було однозначно проукраїнської єдності.
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"між українськими і ще якимось скаутами"

У законі прописана пітримка лише україномовних скаутських організацій.
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"Зеленский - это тот же Порошенко! Его провал приведет к КРАХУ!" Кургинян РАЗНОСИТ власть Украины! Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского - Цензор.НЕТ 6616
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Ну если сам Кургинян....... Свиноферма должна поддержать своих кураторов...... Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского - Цензор.НЕТ 2024
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Пластуны, по моему, уже послали зелю нах. Сказали, что обойдутся спонсорскими средствами.
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Тот же комсомол, только буржуйский.
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Вахвахвах...
Том тожы усе очинь преданы делу лёнина-сталина-пуцэна?
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14 жовтня 2018 року, за сприяння Київської ОДА та участі Президента України Петра Порошенка, пластуни відкрили Пластовий Вишкільний Центр у м. Буча
Порошенко взяв участь у відкритті Центру
24-25 листопада 2018 року в Києві відбувся Крайовий Пластовий З'їзд, де прийняли стратегію Пласту до 2030-го року.
30 травня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про визнання і підтримку національної скаутської організації «Пласт» на державному рівні.
Автори законодавчої ініціативи
А.Тетерук, А, М. Княжицький О. Мусій, П. Кишкар, С.Соболев, Р. Князевич та ін., всього десятки депутатів
Закон був підписаний Головою ВРУ Парубієм
4 вересня 2019 року Президент Зеленський ветував закон про державну підтримку «Пласту».
Із зверненням до президента щодо підтримки цього закону звернулися обидві найбільші українські Церкви - ПЦУ та УГКЦ; Світовий конґрес українців та офіційні представники української діаспори США, Канади і Австралії; Світова управа Спілки української молоді.
Закон також підтримали ряд очільників обласних рад та інших органів місцевого самоврядування, включно із ОТГ Півдня і Сходу України.
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Схоже на то . Місцеві відділи освіти (гороно ) будуть контролювати Пластів , вказувати що можна, що ні. Там на посадах роками сидять з дурью совковою в головах , вони що не зліплять "-Зарниця " совкова вийде . Подивіться в що перетворилася "Джура " , діти годинами марширують ..((( Пластів перетворять в піонерів , або юнармію як у *****.(( Оце в законі зі згоди пластів не пройде , бо якась стара пудерніца в гороно упреться рогом і накладе заборону , грошей не дасть ,бо нетак як вона хоче .
Закон предусматривает разработку органами исполнительной власти и органами местного самоуправления государственных и местных программ в отношении детей и молодежи с учетом предложений пластовых, скаутских общественных объединений, а также возможность привлечения пластовых, скаутских общественных объединений (с их согласия) к реализации государственных и местных программ.Источник: https://censor.net.ua/n3165771
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