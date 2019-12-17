 Рада ухвалила законопроєкт про підтримку пластового і скаутського руху з поправками Зеленського

За відповідне рішення проголосували 316 нардепів, передає Цензор.НЕТ.
У доопрацьованому законі змінено його назву на "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху". Доопрацьований Закон стосується як пластових, так і скаутських громадських об'єднань. Питання визнання історичного вкладу Пласту відображено в преамбулі.
У статті 1 додані визначення скаутського руху, пластового і скаутського методів, пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми, пластових, скаутських громадських об'єднань.
Закон передбачає розробку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних і місцевих програм щодо дітей та молоді з урахуванням пропозицій пластових, скаутських громадських об'єднань, а також можливість залучення пластових, скаутських громадських об'єднань (за їхньою згодою) до реалізації державних та місцевих програм.
Також допрацьованим Законом визначено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об'єднань. При затвердженні державного і місцевих бюджетів можуть передбачатися витрати на підтримку програм, проєктів, спрямованих на досягнення пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми.
Доопрацьований Закон передбачає, що центральні органи виконавчої влади сприяють розвитку пластового, скаутського руху за межами України і створення та функціонування за межами України інфраструктури пластового, скаутського руху, в якій освіта і виховання здійснюються українською мовою або вивчається українська мова.
Наверное абсолютное большинство этих организаций будет на Кипре?
Он в курсе. Он оттудова свои гранты получает и свои фильмы там прокатывает
Я с кацапней никаких дел не имею.
Или может нафтогазу тоже отказаться от денег с газпрома ведь это ж от кацапов?
Для малограмотных: получить грант - это НЕ заработать.
И наверное для процветания Украины (специал фор ю,пишется с БОЛЬШОЙ буквы) прыЗедент зарегистрировал все свои баблодобывающие конторы на Кипре и там же платит налоги. Это суперпатриотично!
Ты когда что-то расследуеш,почему то носом в собственную задницу упираешся...
Ну да а петро не имел фирм в панаме) Офшор это реалии нашей экономической системы времен кучмы-яныка, когда ты мог проснуться и узнать что пока ты лежал спал, ты оказывается на самом деле был у нотариуса и подписывал договора продажи своего имущества и прав.
Если у тебя мозг еще сохранился - ты кой чего поймеш
Но я очень сомневаюсь
Если вам,зеленосопливым дебилам не доходит,что сейчас делает кало-мойша руками клована - то откуда мозг.
Хотя меня это уже никак не волнует
Ага и больше офшоров нету и ты его бухглатер\жена\адвокат в одном лице. Но куда уж там 8 млн долларов уплаченных в бюджет парашки, так ведь истинные патриоты делают, создают рабочие места, платят налоги в бюджет агрессора. Либо вышиванку не вымазывай с своем рошене, либо купи закрой еще в 2014 фабрику, но выбор был сделан.
Лишь бы не пеця.
А так можно в малоросы и жиденков в правители.
Прэлестно
С меня хватит
Пласт «украіноязьічньій», а скаутьі русскоязьічниє.
Нє?
Как по твоему,это кацапское имя?
У кацапов скаутские организации вообще под запретом - это больше в США.
Иди гордись дядами. Всего 5 месяцев осталось
И жарить тебя будет старший смены...
У законі прописана пітримка лише україномовних скаутських організацій.
Том тожы усе очинь преданы делу лёнина-сталина-пуцэна?
Порошенко взяв участь у відкритті Центру
24-25 листопада 2018 року в Києві відбувся Крайовий Пластовий З'їзд, де прийняли стратегію Пласту до 2030-го року.
30 травня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про визнання і підтримку національної скаутської організації «Пласт» на державному рівні.
Автори законодавчої ініціативи
А.Тетерук, А, М. Княжицький О. Мусій, П. Кишкар, С.Соболев, Р. Князевич та ін., всього десятки депутатів
Закон був підписаний Головою ВРУ Парубієм
4 вересня 2019 року Президент Зеленський ветував закон про державну підтримку «Пласту».
Із зверненням до президента щодо підтримки цього закону звернулися обидві найбільші українські Церкви - ПЦУ та УГКЦ; Світовий конґрес українців та офіційні представники української діаспори США, Канади і Австралії; Світова управа Спілки української молоді.
Закон також підтримали ряд очільників обласних рад та інших органів місцевого самоврядування, включно із ОТГ Півдня і Сходу України.
Закон предусматривает разработку органами исполнительной власти и органами местного самоуправления государственных и местных программ в отношении детей и молодежи с учетом предложений пластовых, скаутских общественных объединений, а также возможность привлечения пластовых, скаутских общественных объединений (с их согласия) к реализации государственных и местных программ.Источник: https://censor.net.ua/n3165771