 Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 22 "Гради" противника поблизу Хрустального на Луганщині, - українська сторона СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Так, за даними СЦКК, в звіті спецмісії ОБСЄ від 16 грудня оприлюднено інформацію, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення. Зокрема, 14 грудня поблизу населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч, 56 кілометрів на південний захід від Луганська) патруль ССМ ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм).

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ не пускають СММ ОБСЄ на територію ОРДЛО, - українська сторона СЦКК