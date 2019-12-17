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 Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 22 "Гради" противника поблизу Хрустального на Луганщині, - українська сторона СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку з порушенням ліній відведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Так, за даними СЦКК, в звіті спецмісії ОБСЄ від 16 грудня оприлюднено інформацію, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення. Зокрема, 14 грудня поблизу населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч, 56 кілометрів на південний захід від Луганська) патруль ССМ ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм).

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ не пускають СММ ОБСЄ на територію ОРДЛО, - українська сторона СЦКК

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 22 Гради противника поблизу Хрустального на Луганщині, - українська сторона СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165770
 
 
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а куда делись наемники. террырысты и расейские аккупационные вийска? шо, новый год начался?
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ето сивохиним друзьям подорили на новий год
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впопученцы приехали
к Сивохо-ву
за пенсиями
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ну таки сурков дня три назад на съезде даунов донбасса призвал к всеобщей готовности в течении недели прибыть на ордло - в необходимом для фронта количестве -
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Зеклован сказал шо то ополченцы..
Шоб хутина не злить.так к рассее нет вопросов...
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