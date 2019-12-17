 Запускаємо проєкт з Мінфіном і НБУ, щоб викорінити "зарплатне рабство", - Дубілет

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми почали проєкт, яким хочемо побороти "зарплатне рабство" в Україні. Робота почалася з ініціативи Оксани Маркарової і ведеться спільно з Мінфіном і НБУ", - зазначив Дубілет.
Він додав, що зараз в Україні існує явище, яке чимало дивує жителів розвинених країн - "зарплатний проєкт". Це коли підприємство і банк домовляються про виплату зарплати, не питаючи думку співробітників. Їм просто вказують, на картку якого банку вони будуть отримувати гроші.
Описуючи концепцію майбутньої реформи, міністр зазначив, що згідно із законом співробітники мають право самостійно вибирати банк. Але на практиці, якщо хтось вибирає інший банк, бухгалтери змушені для таких виплат формувати окремі платіжки. Тому працівникам найчастіше в такому виборі просто відмовляють.
"Ідея дуже проста - зробити, як в Європі. Працівник просто вказує бухгалтеру свій IBAN, а бухгалтер формує просту відомість для всіх співробітників, незалежно від банку. А далі вже банк, який обслуговує підприємство, автоматично розкидає гроші, куди треба", - зазначив він.
На думку Дубілета, проєкт важливий, оскільки українці отримають більше свободи і кращий сервіс, а банківська індустрія краще буде розвиватися за рахунок підвищення конкуренції.
Міністр висловив переконання, що проєкт буде запущений вже наступного року.
только талоны в смартфоне!!!
Номіналом 1 нелох, 2 Нелоха, 5 нелохів, 10 нелохів, 20 нелохів, 50 нелохів та 100 нелохів. І міняти на палку ковбаси по 2 нелохи.
Пане Дубілет, Ви що не бачите, чи нездатні побачити що істинне "зарплатне рабство" абсолютно в іншій площині...
...що слід змінити підходи до визначення меж оплати праці - щоб співвідношення між мінімальною та максимальною оплатою праці не перевищувало 1:10, а щоб фонд оплати праці в структурі Національного доходу України був не нижчим 60%. Слід встановити що оподаткування високооплачуваних менеджерів та працівників, які нині йдуть в соціальні фонди, розповсюдждувалося на всю шкалу їх доходів, а не лишу нижню їх частину.
що слід вдосконалювати податкову систему... по відношенню до бізнесменів… - звільняють їх бізнес від подвійного оподаткування, але насправді фактично - звільняють саме від поступлення коштів в Україну. Наприклад - багатосотмільярдні (в доларах) оборудки українських резидентів, які здійснюються ними в офшорах по куплі-продажі майна, яке знаходиться в Україні не дало ні копійки до українського бюджету. Таке - недопустиме», - сказав він. Як ви думаєте - це "зарплатний рай" для олігархів, чи їх "зарплатне рабство"?
А контрабанда, а монопольний диктат ними цін і тарифів населенню - для кого це рай, а для кого - рабство?
https://economistua.com/ekonomist-rozpoviv-koli-bude-pidvishhennya-pensij/?fbclid=IwAR3zLcSPL8heREFUhS2u4EJI0Ol4IkHxY9sUvMAsda7ndQECeOsFsBiuAZg
Сообщается, что иск был подан в минувшую пятницу днем в окружной административный суд Киева, сообщают источники Time.
В проекте жалобы, полученном изданием в понедельник, Нафтогаз утверждает, что в июле правительство Украины действовало незаконно и с предвзятостью, когда предоставило нефтяные и газовые месторождения американской компании, которая находится в совместном владении Майкла Блейзера, одного из давних союзников Перри.
"Предложение, поданное нашей компанией, было оценено межведомственным комитетом, в соответствии с рекомендациями группы независимых экспертов. Задачей Украины было и остается привлечение столь необходимого зарубежного опыта и инвестиций для поиска новых месторождений - цель, продвигаемая этому решению", - написал Блейзер в электронном письме в Time.https://www.unn.com.ua/ru/news/1841801-time-naftogaz-podav-do-sudu-na-uryad-********#.XfieJPLb0iA.twitter
ну а Рик Пери поднял насколько мне помнится добычу в соседнем мордоре, Сибири, почему бы не дать поднять добычу в Украине, тем более что она при свынарчуках только падала.
ось скоро догеноцидять і заселять американцями
Рискни,положи свое бабло в пЭцин банк.
******! Теперь мы свободны и счастливы как птицы в полете над Парижем. Придурок неозабоченный.
а ещё 0 снова приравняли к бесконечности )))
до которого всем остальным банкам Украины , "Як до Києва рачки"
а то що він був свинарчукам як кістка поперек горла то мабуть і малята вже знають.
По трудовому кодексу это очень заметно!
Никакого "зарплатного рабства" - тотальное рабство будет узаконено рабство
Вкалывать будете на халяву! Какие нафиг зарплаты при рабстве?!
Кстати кормить тоже никто не обещал
Разве что учителей,но там уже признались,что это было нае... обман короче
Если банк определяет работодатель - он вроде и платит!
Рада одобрила снижение штрафов для работодателей за нарушение прав работников.
https://biz.censor.net.ua/news/3151870/rada_odobrila_snijenie_shtrafov_dlya_rabotodateleyi_za_narushenie_prav_rabotnikov
МОБИЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ от ГСЧС о погодных катаклизмах.
Украина по цивилизации на уровне пещерного.
Законом вже давно закріплене право громадянина обирати де отримувати зарплату в касі чи тому банку, який він вкаже.