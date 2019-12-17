EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  14693  56
Все про:заробітна плата (595) Дмитро Дубілет (60)

 Запускаємо проєкт з Мінфіном і НБУ, щоб викорінити "зарплатне рабство", - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет анонсував викорінення так званого "зарплатного рабства", в результаті якого людину фактично примшують отримувати зарплату через конкретний банк.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми почали проєкт, яким хочемо побороти "зарплатне рабство" в Україні. Робота почалася з ініціативи Оксани Маркарової і ведеться спільно з Мінфіном і НБУ", - зазначив Дубілет.

Він додав, що зараз в Україні існує явище, яке чимало дивує жителів розвинених країн - "зарплатний проєкт". Це коли підприємство і банк домовляються про виплату зарплати, не питаючи думку співробітників. Їм просто вказують, на картку якого банку вони будуть отримувати гроші.

Описуючи концепцію майбутньої реформи, міністр зазначив, що згідно із законом співробітники мають право самостійно вибирати банк. Але на практиці, якщо хтось вибирає інший банк, бухгалтери змушені для таких виплат формувати окремі платіжки. Тому працівникам найчастіше в такому виборі просто відмовляють.

"Ідея дуже проста - зробити, як в Європі. Працівник просто вказує бухгалтеру свій IBAN, а бухгалтер формує просту відомість для всіх співробітників, незалежно від банку. А далі вже банк, який обслуговує підприємство, автоматично розкидає гроші, куди треба", - зазначив він.

Також читайте: Я недавно отримав свою пенсію в США - понад мільйон гривень. Мені на рік вистачить. Але далі - не знаю, подивимося, - Малюська спростував чутки про свою відставку

На думку Дубілета, проєкт важливий, оскільки українці отримають більше свободи і кращий сервіс, а банківська індустрія краще буде розвиватися за рахунок підвищення конкуренції.

Міністр висловив переконання, що проєкт буде запущений вже наступного року.

Запускаємо проєкт з Мінфіном і НБУ, щоб викорінити зарплатне рабство, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165766
 
   
 Топ коментарі
 
больше никаких зарплат!!!
только талоны в смартфоне!!! Запускаем проект с Минфином и НБУ, чтобы искоренить "зарплатное рабство", - Дубилет - Цензор.НЕТ 8970
 показати весь коментар
 
Дубилет и тут старается продавить интересы своего монобанка
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
больше никаких зарплат!!!
только талоны в смартфоне!!! Запускаем проект с Минфином и НБУ, чтобы искоренить "зарплатное рабство", - Дубилет - Цензор.НЕТ 8970
 показати весь коментар
 
 
Зелененькі такі.
Номіналом 1 нелох, 2 Нелоха, 5 нелохів, 10 нелохів, 20 нелохів, 50 нелохів та 100 нелохів. І міняти на палку ковбаси по 2 нелохи.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
теперь точно украинцы остануца в рабстве да еще и без зарплат
 показати весь коментар
 
 
В медицині існує підхід, який називається "за життєвими показниками", тобто , коли проломлена голова і забитий мізинець на лівому пальці нолги, то в ПЕРШУ чергу спасають голову....
Пане Дубілет, Ви що не бачите, чи нездатні побачити що істинне "зарплатне рабство" абсолютно в іншій площині...
...що слід змінити підходи до визначення меж оплати праці - щоб співвідношення між мінімальною та максимальною оплатою праці не перевищувало 1:10, а щоб фонд оплати праці в структурі Національного доходу України був не нижчим 60%. Слід встановити що оподаткування високооплачуваних менеджерів та працівників, які нині йдуть в соціальні фонди, розповсюдждувалося на всю шкалу їх доходів, а не лишу нижню їх частину.
що слід вдосконалювати податкову систему... по відношенню до бізнесменів… - звільняють їх бізнес від подвійного оподаткування, але насправді фактично - звільняють саме від поступлення коштів в Україну. Наприклад - багатосотмільярдні (в доларах) оборудки українських резидентів, які здійснюються ними в офшорах по куплі-продажі майна, яке знаходиться в Україні не дало ні копійки до українського бюджету. Таке - недопустиме», - сказав він. Як ви думаєте - це "зарплатний рай" для олігархів, чи їх "зарплатне рабство"?
А контрабанда, а монопольний диктат ними цін і тарифів населенню - для кого це рай, а для кого - рабство?
 показати весь коментар
 
 
получается обслуживающий предприятие банк остаётся тот же . только переводит теперь ещё на счета других . а за чей счёт банкет ?
 показати весь коментар
 
 
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Летом 2019 года украинское правительство передало права на разработку огромного комплекса нефтяных и газовых месторождений в стране американской компании, которая находится в совместном владении бывшего соратника министра энергетики США Рика Перри. Это решение вызвало недовольство руководителей компании НАК "Нафтогаз Украины", которая участвовала в конкурсе. Теперь она подала иск в суд на украинскую власть и требует отменить соглашение, пишет издание Time со ссылкой на два источника, передает УНН.
Сообщается, что иск был подан в минувшую пятницу днем в окружной административный суд Киева, сообщают источники Time.
В проекте жалобы, полученном изданием в понедельник, Нафтогаз утверждает, что в июле правительство Украины действовало незаконно и с предвзятостью, когда предоставило нефтяные и газовые месторождения американской компании, которая находится в совместном владении Майкла Блейзера, одного из давних союзников Перри.
"Предложение, поданное нашей компанией, было оценено межведомственным комитетом, в соответствии с рекомендациями группы независимых экспертов. Задачей Украины было и остается привлечение столь необходимого зарубежного опыта и инвестиций для поиска новых месторождений - цель, продвигаемая этому решению", - написал Блейзер в электронном письме в Time.https://www.unn.com.ua/ru/news/1841801-time-naftogaz-podav-do-sudu-na-uryad-********#.XfieJPLb0iA.twitter
 показати весь коментар
 
 
скорее всего нефтегаз как собака на сене, сам не имея технологий не пробуривший и не разведавший ни одной скважины, пытается влезть прокладкой для возможности отсылать средства мамам на пропитание....

ну а Рик Пери поднял насколько мне помнится добычу в соседнем мордоре, Сибири, почему бы не дать поднять добычу в Украине, тем более что она при свынарчуках только падала.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас вообще поднимается вопрос о том, что Укргаздобыча вбухала огромные деньги во всякие капремонты и бурение и не увеличила добычу. Наверное америкосы лучше бы справились.
 показати весь коментар
 
 
навіщо тоді українці вопще
ось скоро догеноцидять і заселять американцями
 показати весь коментар
 
Америкоська сланцева індустрія збиткова, там сукупні борги на 12-значні суми. Ставиться питання куди 20млрд баксів навару Нафтогаза з потужно пакращених тарифів ділось, а на капвитрати УГВ з цієї суми перепало аби 1/10.
 показати весь коментар
 
Дубилет и тут старается продавить интересы своего монобанка
 показати весь коментар
 
 
Кстати,Монобанк ЛУЧШИЙ в Украине,шоб тебе потрохнявому дебилу было понятно.
Рискни,положи свое бабло в пЭцин банк.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та подрежьте ему уши, наконец! Это ж просто неприлично. Вроде как Министр Самого Кабинета Министров, наконец. Правда, каждый раз, когда вижу эту фотку, не совсем понимаю- какого именно Кабмина? Ему бы- в Тель-Авив, там он гармоничней впишется, в окружающую среду.
 показати весь коментар
 
 
нее платок на голову и в Алькаиду или ИГИЛ... там все такие ушастые.. Запускаємо проєкт з Мінфіном і НБУ, щоб викорінити "зарплатне рабство", - Дубілет - Цензор.НЕТ 277
 показати весь коментар
 
Как говорил покойный чечетов, зебилы развели всех как кАтят
 показати весь коментар
 
 
В зелений колір барана пофарбуйте, бо зе-ЛОХИ себе не взнають
 показати весь коментар
 
и якось теперича жить простому украинцу - ни рабства, ни зарплаты?
 показати весь коментар
 
 
Якщо приймуть зелений Кодекс законів про працю, ото буде рабство...
 показати весь коментар
 
 
Идея не плохая. Однажды, это было еще при хряке беглом, нам на работе обьявили, что для выплаты зарплат предприятие будет осуществлять его через другой банк. Приехли представители этого банка и нам всем выдали карточки на которые мы будем получать зарплату. Но подвох в том, что у этого банка нет своих банкоматов и что бы снять наличку в банкомате другого банка естественно за комиссию, терминалы с этим банком не сотрудничали и что бы скупиться нужно было снимать наличку. И третье, сразу на этой карточке лежало 5000 грн кредитного лимита за обслуживание которого естественно банк брал деньги с зарплаты. Но когда люди прочухали все это то естественно сразу началась буза на предприятии. А банк этот был с центральным офисом почему то в Одессе. Запускаем проект с Минфином и НБУ, чтобы искоренить "зарплатное рабство", - Дубилет - Цензор.НЕТ 2212 Думаю все догадались, что это за банк... Называть не буду думаю сами догадаются люди... Слава Богу у владельца предприятия хватило ума быстренько перевести всех сотрудников в другой банк.
 показати весь коментар
 
 
НАК "Нафтогаз" отдохните немножко соколики, вы за 25 лет столько на разрабатывали месторождений шо даже саудиты тихо завидуют в сторонке, пусть вам американцы покажут как работать надо, побудьте немножко без корпоративов со снегурками и элитными *******.
 показати весь коментар
 
 
А потім комісію за транзакції з банка в банк знімуть. Як то зараз знімають з субсидій та пільг при оплаті у безготівковій формі за комунальні послуги.
 показати весь коментар
 
 
Какой высокий штиль зарплатоне рабство. А мы глупые думали это когда рабские зарплаты.
******! Теперь мы свободны и счастливы как птицы в полете над Парижем. Придурок неозабоченный.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а ниче что зарплата меньше жкх
а ещё 0 снова приравняли к бесконечности )))
 показати весь коментар
 
 
У цього міністра, один з директорів Приватбанка (до 2016), сина одного із співвласників Приватбанку "великий досвід". До сих пір держава від колишніх власників не може отримати вкрадені 5 млрд. долл.
 показати весь коментар
 
 
он Дубилет старший между прочим создал банк мирового уровня.
до которого всем остальным банкам Украины , "Як до Києва рачки"
а то що він був свинарчукам як кістка поперек горла то мабуть і малята вже знають.
 показати весь коментар
 
 
Дадада!
По трудовому кодексу это очень заметно!
Никакого "зарплатного рабства" - тотальное рабство будет узаконено рабство
Вкалывать будете на халяву! Какие нафиг зарплаты при рабстве?!
Кстати кормить тоже никто не обещал
Разве что учителей,но там уже признались,что это было нае... обман короче
 показати весь коментар
 
А зеленотварям только через приват после его возвращенич кало-мойше
 показати весь коментар
 
Всё это мило, а КТО будет платить за кассовое обслуживание карточки?
Если банк определяет работодатель - он вроде и платит!
 показати весь коментар
 
А кто вообще решил что ЗП можно получать токо через банк?!!
 показати весь коментар
 
А то, что зеленые помогают своими законами не платить зарплату, это Бенино дарование не считает рабством?

Рада одобрила снижение штрафов для работодателей за нарушение прав работников.



https://biz.censor.net.ua/news/3151870/rada_odobrila_snijenie_shtrafov_dlya_rabotodateleyi_za_narushenie_prav_rabotnikov

 показати весь коментар
 
Это у Цензора теперь стеб такой? Любые выходки подростков-переростков как например катание по Кабмину на самокате, установка приложения по парковке в телефон -цензор будет ВЫДАВАТЬ ЗА РАБОТУ ЧЛЕНОВ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ? Цензор- уважайте хотя бы себя!
 показати весь коментар
 
В Привате уже давно зарплатный проект реализуется через карточки любого банка.
 показати весь коментар
 
Было бы намного лучше,если вы запустите ЦЕНТРЫ АДМИН.УСЛУГ - ЕДИНОЕ ОКНО.
МОБИЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ от ГСЧС о погодных катаклизмах.
Украина по цивилизации на уровне пещерного.
 показати весь коментар
 
Так вот, как правильно назвать минимальные зарплаты "зарплатное рабство"! А они людям говорят, что мол в стране война и больше не можем платить.
 показати весь коментар
 
 
Глобальна проблема. Добре, що є чим зайнятися друзям президента
 показати весь коментар
 
Вот это дело.Нам на предприятии точно также навязали сраный ОТР.Там даже за интернет-кабинет нужно бабло платит,а про сервис вообще молчу.Один банкомат на город.
 показати весь коментар
 
А мені чомусь думалось,що зарплатне рабство- це коли мінімалка,з якої ще й податки вирахували...
 показати весь коментар
 
Это решение ликвидирует ещё одну коррупционную схему разработанную ещё в 90-х. За то, что гос. предприятие пользуется услугами определённого банка, банк платит руководителю пеню налом. Это касается госструктур с большими оборотами и предприятий коммунальной собственности(теплосеть, водоканал и пр). Это причина того, что бюджетные деньги не вкладываются в инфраструктуру а аккумулируются на депозитных счетах. С почином!
 показати весь коментар
 
Це пердіж в калюжу, зарплатне рабство вже давно ліквідоване. А за передачу банку особистої інформації працівника ще й стаття передбачена.
 показати весь коментар
 
Законодавчий онанізм.
Законом вже давно закріплене право громадянина обирати де отримувати зарплату в касі чи тому банку, який він вкаже.
 показати весь коментар
 
Депутутки, як завжди перекладують з пустого в порожнє і дублюють закони, аби ніхріна не робити
 показати весь коментар
 
толковое решение. а соевые боты - копеечные олигофрены.
 показати весь коментар
 
МОЛОДЦІ .А то якийсь смердячий колгосп получається . Ми ж не позорна русня .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору