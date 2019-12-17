 Запускаємо проєкт з Мінфіном і НБУ, щоб викорінити "зарплатне рабство", - Дубілет

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми почали проєкт, яким хочемо побороти "зарплатне рабство" в Україні. Робота почалася з ініціативи Оксани Маркарової і ведеться спільно з Мінфіном і НБУ", - зазначив Дубілет.

Він додав, що зараз в Україні існує явище, яке чимало дивує жителів розвинених країн - "зарплатний проєкт". Це коли підприємство і банк домовляються про виплату зарплати, не питаючи думку співробітників. Їм просто вказують, на картку якого банку вони будуть отримувати гроші.

Описуючи концепцію майбутньої реформи, міністр зазначив, що згідно із законом співробітники мають право самостійно вибирати банк. Але на практиці, якщо хтось вибирає інший банк, бухгалтери змушені для таких виплат формувати окремі платіжки. Тому працівникам найчастіше в такому виборі просто відмовляють.

"Ідея дуже проста - зробити, як в Європі. Працівник просто вказує бухгалтеру свій IBAN, а бухгалтер формує просту відомість для всіх співробітників, незалежно від банку. А далі вже банк, який обслуговує підприємство, автоматично розкидає гроші, куди треба", - зазначив він.

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На думку Дубілета, проєкт важливий, оскільки українці отримають більше свободи і кращий сервіс, а банківська індустрія краще буде розвиватися за рахунок підвищення конкуренції.

Міністр висловив переконання, що проєкт буде запущений вже наступного року.