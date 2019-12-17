 Україна та Азербайджан підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Баку.
"Важлива тема сьогоднішньої розмови - це гарантування регіональної та національної безпеки. Перш за все, йдеться про війну на сході України і нагірно-карабаський конфлікт. Ми незмінно підтримуємо один одного в питаннях відновлення суверенітету і територіальної цілісності наших держав у рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжимо спільну роботу в цьому напрямі як у двосторонньому форматі, так і в рамках роботи міжнародних організацій", - сказав він під час спільної заяви для преси з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Голосование Азербайджана в ООН говорит абсолютно об обратном...
И отсюда да же и вывод... заявление бубочки пусто как барабан...
https://www.segodnya.ua/world/wnews/belarus-i-rossiya-sozdadut-edinye-parlament-i-pravitelstvo-1367628.html
твои слова? В унисон - это поддержать РФ. А здесь воздержались. это называется нейтралитет, и нашим и вашим. для непонятливых объясняю - мы вас поддерживаем морально, как бы уважаем вашу целостность, но это ваши проблемы - это с рашкой решайте, а нам с ними еще торговать и с вами тоже.
короче классно они вас шавок подвесили!
ти взагалі адекватне?
правопис учи, пісатєль)))
)(уйла ?☝🏼☝🏼☝🏼