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Все про:Азербайджан (118) Алієв (19) Зеленський (3892)

 Україна та Азербайджан підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної, - Зеленський

Україна та Азербайджан підтримують один одного в питаннях відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Баку.

"Важлива тема сьогоднішньої розмови - це гарантування регіональної та національної безпеки. Перш за все, йдеться про війну на сході України і нагірно-карабаський конфлікт. Ми незмінно підтримуємо один одного в питаннях відновлення суверенітету і територіальної цілісності наших держав у рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжимо спільну роботу в цьому напрямі як у двосторонньому форматі, так і в рамках роботи міжнародних організацій", - сказав він під час спільної заяви для преси з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165764
 
   
 Топ коментарі
 
А что еще можно сказать по этой новости если это очередное... пустое заявление бубочки?
Голосование Азербайджана в ООН говорит абсолютно об обратном...
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Бубочці потрібні лабутени, бо шкет шкетом.
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Ну да.. ну да.. судя по тому как Азербайджан голосует в ООН в унисон с паРашей оно так и есть... верим..
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Бубочці потрібні лабутени, бо шкет шкетом.
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Це максимум, що ти можеш по цій новині сказати?
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А что еще можно сказать по этой новости если это очередное... пустое заявление бубочки?
Голосование Азербайджана в ООН говорит абсолютно об обратном...
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Почему оно пустое, официальное заявление президента. Как и ***** так и зебоба
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Пустое... потому что ничем не подтверждено... а факты говорят об обратном...
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Факты это голосование Азербайджана в ОНН.. тебе что ссылку на сайт ООН дать? сам найти не в состоянии? тупой что ли?
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Ну так рашистские прихвостни вряд ли в ближайшее время изменятся, что Белорусь, что эти...
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Так о том же и речь..
И отсюда да же и вывод... заявление бубочки пусто как барабан...
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Вот только БелАрусь проголосовала против, а Азербайджан - воздержался. ну это так, на минуточку
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БелА или БелО уже не важно. Нет ни языка ни уважения к своему отечеству. Скоро это будет еще одна педирация у рашки.
https://www.segodnya.ua/world/wnews/belarus-i-rossiya-sozdadut-edinye-parlament-i-pravitelstvo-1367628.html
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о, чушки вже відкараскуються від свого ЗЄ))) ненадовго ж вас вистачило, нікчеми
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Пусте. Говорить одне, а робить друге - вніс в раду зрадницький закон про зміну Конституції на потребу пуйла. Пора ЗСУ сказати своє вагоме слово. Бубочкину шайку відстороняти від влади, бо вони намірилися знищити Україну.
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"Ты спутал,-Вань"... Не плутайте Азербайджан із Арменією...
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Ну да.. ну да.. судя по тому как Азербайджан голосует в ООН в унисон с паРашей оно так и есть... верим..
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Да ты шо... а это является поддержкой территориальной целостности Украины..? Круто...
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судя по тому как Азербайджан голосует в ООН в унисон с паРашей

твои слова? В унисон - это поддержать РФ. А здесь воздержались. это называется нейтралитет, и нашим и вашим. для непонятливых объясняю - мы вас поддерживаем морально, как бы уважаем вашу целостность, но это ваши проблемы - это с рашкой решайте, а нам с ними еще торговать и с вами тоже.
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самое прикольное во всем этом, как ведет себя парашка... продает оружие и вам, и армянам, когда надо раздувают Карабах...
короче классно они вас шавок подвесили!
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лишний раз убеждаюсь в идиотизме некоторых комментаторов. Теперь меня записали в азербайджанцы.
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для непонятливых объясняю - мы вас поддерживаем морально, как бы уважаем вашу целостность, но это ваши проблемы - это с рашкой решайте, а нам с ними еще торговать и с вами тоже

ти взагалі адекватне?
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это называется литературный прием - поставить себя на место другого. иди лечись, болезный
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по фото видно, шо ильхам явно на подпевке у странствующего рыцаря
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А товаришЧ Алиев может выйти на трибуну... ответить на простой вопрос... "чей Крым"??
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Товарищ Алиев сидит на подземных морях нефти и газа,он даже может сказать,что Путин пуйло.
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Азербайджанцы это смесь иранских племен и бурятских кочевников, пришедших вместе с татаро-монголами. У них нет ни своего языка, ни своего алфавита, ни своей письменности. А армяне жили там ещё 3 тысячи лет назад.
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Какая папаха у военного в жарком Азербайджане. Совок жив.
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А главзебіл "поддержіваеть"???🤔🤔🤔. Ілі вже в конституцію спішить внести пропозиції
)(уйла ?☝🏼☝🏼☝🏼
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так азєри признали кримське "повернення в радную говєнь"
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шото мені зрадила памнять! Читаю зараз шо Азербайджан проголосував за резолюцію ООН 68/262
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Кто этот замечательный малвш с которым здоровается Алиев?
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Т.е., Азербайджан ТЕПЕРЬ на нас НЕ нападет!? Правда!? Ффффу-у-у-хххх... Как!? И мы - тоже!? ... НАЛИВАЙ!!!
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Да, поддерживает оккупацию Крыма кацапами. Нахера ты туда поперлось?
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