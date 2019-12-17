 Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Під будівлею Ради триває акція протесту проти відкриття ринку землі. Мітингувальники тримають плакати зі своїми вимогами, а також символіку "Всеукраїнського об'єднання "Свобода", "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", "Аграрної партії", "Національного корпусу", Федерації профспілок України, Всеукраїнської аграрної раді тощо.
Разом з тим, частина активістів спробувала встановити два намети біля готелю "Київ" навпроти будівлі Ради. Правоохоронці перешкодили цьому. В результаті відбулися бійки, в ході якої були розпорошені вогнегасники. Деяких правоохоронців за результатами бійки облили зеленкою.
Фото - Нацполіція
Фото - ЛБ
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Одним словом богатая страна это когда граждане живут богато, куда стемятся попасть все имигранты.
Так для кого и в чьих интересах эти реформы и рынок? Когда владеть всем имуществом будут 1000 семей на всю страну,явно не интересах населения, которе хочет получать или справедливую зарплату или меньшую зарплату и участие в бизнесе, заметте на активах принадлежащих самому населению.
А зеленский со своими Слугами предлагают платить зарплату тем , кто будет пахать, но какую, на ее не только нельзя отложить , но и прожить .
Отсюда вывод, что все реформы, касающиеся приватизации имущества принадлежащего всем гражданам должны проходить в интересах всего населения, если власть сама призналась, что без коррупции управлять народным майном не может в интересах граждан , и предлагает это майно выкупить не по Европейским ценам, а все , что касается граждан, то цены Европейские, а деньги с бюджета выплатят себе и Соросу на %, то такую власть надо переизберать, например раз в год по итогам финансовых показателе страны и бюджета, который тратитится на аппарат и %, а не на граждан и провести приватизацию в интересах всех граждан, нампример по свем акивам включая Землю выпустить, первичную эмиссию акций , каждому Украинцу по 1 акции , каждого предприятия, которую он может продать на бирже или докупить если если требуются инвестиции на вторичном размещении, но все должно делаться на собраниях акционеров, в том числе и избераться и увольнятся руководство и не 51%, а 2/3, что касается рынка Земли, то он тоже должен быть в интересах всего населения, а не 1000 семей, что бы Земля, стоила как в Европе нужно 2 вещи, это рыночная % ставка по кредиту, а в Европе, она 2%, а если привязана к валюте, то вполне пожно было 3-4%, но коррупция Смолия и Маркаровой и интересах ростовщиков под прикрытием Зеленского и прибыль, но для этого надо не здавать пайщикам в аренду за 2 тыс.грн, а огранизовывать кооперативы и самим нанимать фермеров за 100 $ на Га или аренда должна быть 50% от прибыли прмерноно 250-300 $, и подключать переработку иначе агрохолдинги в лице Зеленского и Слуг захватят Землю, это рейдеры, Зеленский сам признался , что, если Украинцы за 28 лет не стали хозяевами своей Земли, то и не станут, судя по Закону о рынке Земли это точно.
А сегоднешние события показали , что Зеленский со своими депутатами-рейдерами не собираются строить в Украине благополучную Европу с благополучными гражданами, а строят нищую хунту с Аваковым, котрый подорвал Шеремета, верней организовал , а возможно и был заказчиком, но то что это было винтересах власти это точно, как и поджог в Одессе, и не расследование убийств на Майдане и замолчивание о войне и бездействие в отношениии так званых Союзников и России, только с одной целью не расшатывать лодку, что бы грабить, а сегодня рейдеры Сороса применили силу против народа.
выводы а ха а ха ха о ха ха
не тратьте своё и чужое время если не можете ничего сказать