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 Політика України, Фоторепортаж
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 Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Верховної Ради відбувається мітинг противників відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Під будівлею Ради триває акція протесту проти відкриття ринку землі. Мітингувальники тримають плакати зі своїми вимогами, а також символіку "Всеукраїнського об'єднання "Свобода", "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", "Аграрної партії", "Національного корпусу", Федерації профспілок України, Всеукраїнської аграрної раді тощо.

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Разом з тим, частина активістів спробувала встановити два намети біля готелю "Київ" навпроти будівлі Ради. Правоохоронці перешкодили цьому. В результаті відбулися бійки, в ході якої були розпорошені вогнегасники. Деяких правоохоронців за результатами бійки облили зеленкою.

Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 01
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 02

Фото - Нацполіція
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 03
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 04

Фото - ЛБ

Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 05
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 06
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 07
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 08
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 09
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 10
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 11
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 12
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 13
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 14
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 15
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 16
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 17
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 18
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 19
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 20
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 21
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 22
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 23
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 24
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 25
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 26
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 27
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 28
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 29
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 30
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 31
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 32
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 33
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 34
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 35
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 36
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 37
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 38
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 39
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 40
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 41
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 42
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 43
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 44
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 45
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 46
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 47
Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети 48

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165762
 
 
 Топ коментарі
 
Вавсьом мірє нема такого клятого сусіда як педерація.
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Вижу трудящиеся фермеры на месте. Не хватает только трактора.
"Земельна афера - не пройде", - под ВР митингуют против рынка земли, при попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями - Цензор.НЕТ 2990
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Все хотят жить в справедливой и благополучной стране? 2 Майдана уже было и война тлеющая , которая может перейти в горячую фазу до сих пор идет. Наверное это , когда граждане благополучно живут и имеют нормальный уровень жизни и потреблпния товаров и услуг,а не живут 1000 семей выше крыши, а остальные на субсидиях и без медицины, когда созданы условия для не олигархического бизнеса, когда мин.зарплата как в Старой Европе 10 евро в час,в Польше с 20 года минималка будет 1100 евро грязными, да но там цены в 2 раза выше, а на транспорт в 3 раза, зато можно купить подержаную машину за 500 евро и тратить в месяц на бензин 100 евро на семью, о медицине , образовании, судах и говорить не чего, они работают на результат и взятки там не катят при том они тоже уже оплачены налогоплательщиком.
Одним словом богатая страна это когда граждане живут богато, куда стемятся попасть все имигранты.
Так для кого и в чьих интересах эти реформы и рынок? Когда владеть всем имуществом будут 1000 семей на всю страну,явно не интересах населения, которе хочет получать или справедливую зарплату или меньшую зарплату и участие в бизнесе, заметте на активах принадлежащих самому населению.
А зеленский со своими Слугами предлагают платить зарплату тем , кто будет пахать, но какую, на ее не только нельзя отложить , но и прожить .
Отсюда вывод, что все реформы, касающиеся приватизации имущества принадлежащего всем гражданам должны проходить в интересах всего населения, если власть сама призналась, что без коррупции управлять народным майном не может в интересах граждан , и предлагает это майно выкупить не по Европейским ценам, а все , что касается граждан, то цены Европейские, а деньги с бюджета выплатят себе и Соросу на %, то такую власть надо переизберать, например раз в год по итогам финансовых показателе страны и бюджета, который тратитится на аппарат и %, а не на граждан и провести приватизацию в интересах всех граждан, нампример по свем акивам включая Землю выпустить, первичную эмиссию акций , каждому Украинцу по 1 акции , каждого предприятия, которую он может продать на бирже или докупить если если требуются инвестиции на вторичном размещении, но все должно делаться на собраниях акционеров, в том числе и избераться и увольнятся руководство и не 51%, а 2/3, что касается рынка Земли, то он тоже должен быть в интересах всего населения, а не 1000 семей, что бы Земля, стоила как в Европе нужно 2 вещи, это рыночная % ставка по кредиту, а в Европе, она 2%, а если привязана к валюте, то вполне пожно было 3-4%, но коррупция Смолия и Маркаровой и интересах ростовщиков под прикрытием Зеленского и прибыль, но для этого надо не здавать пайщикам в аренду за 2 тыс.грн, а огранизовывать кооперативы и самим нанимать фермеров за 100 $ на Га или аренда должна быть 50% от прибыли прмерноно 250-300 $, и подключать переработку иначе агрохолдинги в лице Зеленского и Слуг захватят Землю, это рейдеры, Зеленский сам признался , что, если Украинцы за 28 лет не стали хозяевами своей Земли, то и не станут, судя по Закону о рынке Земли это точно.
А сегоднешние события показали , что Зеленский со своими депутатами-рейдерами не собираются строить в Украине благополучную Европу с благополучными гражданами, а строят нищую хунту с Аваковым, котрый подорвал Шеремета, верней организовал , а возможно и был заказчиком, но то что это было винтересах власти это точно, как и поджог в Одессе, и не расследование убийств на Майдане и замолчивание о войне и бездействие в отношениии так званых Союзников и России, только с одной целью не расшатывать лодку, что бы грабить, а сегодня рейдеры Сороса применили силу против народа.
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А почему говорят о продаже земли? На самом же деле это планируемая разпродажа территории страны, что надо рассматривать в рамках угрозы безопасности территориальной целосности и управляемости ею.
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у половины комментаторов
выводы а ха а ха ха о ха ха
не тратьте своё и чужое время если не можете ничего сказать
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Всіх , хто проти ринку землі , мішок на ґолову і до цюпи . Комуністи прокляті .
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Дивись щоб тобі на голову мішка не надів, прислужник олігархів.
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