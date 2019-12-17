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 Київські новини, Суспільство
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 Ініціативна група інвесторів "Укрбуду" хоче зустрітися з представниками "Київміськбуду", який буде добудовувати їхні будинки

Ініціативна група інвесторів "Укрбуду" хоче контролювати процес добудови проблемних об'єктів.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ інвестор ЖК "Академпарк" і представник спільної ініціативної групи всіх ЖК "Укрбуду" Володимир Ковальчук.

"З "Київміськбудом" домовилися дуже швидко, тому багато питань нам невідомо. Тому ми як ініціативна група інвесторів намагаємося організувати зустріч з представниками "Київміськбуду", щоб дізнатися більше деталей. Поки підтвердження зустрічі немає, хоча немає і спростування.

Нам здається, що рішення було прийнято швидко, при цьому не було юридично і технічно опрацьовано. Відрізняються схеми роботи забудовників, в тому числі, терміни і технології будівництва. Ми так розуміємо, що у "Київміськбуду" також всієї інформації немає. Є певні застереження з цього приводу. Є думка, що певні процеси можуть затягнутися, будівництво не всіх ЖК може бути відновлено одночасно. Ми хотіли б бути залучені в процес - не з точки зору впливу на забудовника, а з точки зору розуміння і донесення інформації до всіх інвесторів", - сказав він.

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Як повідомлялося раніше, інвестори житлових комплексів корпорації "Укрбуд" 5 грудня звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом вплинути на ситуацію з припиненням будівництва їхніх будинків.

Пізніше стало відомо, що недобудовані об'єкти "Укрбуду" доведе до кінця "Київміськбуд".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165759
 
 
 Топ коментарі
 
передел строительного рынка полным ходом Инициативная группа инвесторов "Укрбуда" хочет встретиться с представителями "Киевгорстроя", который будет достраивать их дома - Цензор.НЕТ 9025 зебилы вы участники процесса только с голым задом ! вы зробылы це разом !
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Поц, а чего ты омериганский прапорец поцепил? Ты же иззазапоребрика! Ініціативна група інвесторів "Укрбуду" хоче зустрітися з представниками "Київміськбуду", який буде добудовувати їхні будинки - Цензор.НЕТ 3715
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А как поживают жидкие высеры борова Пети?
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Послушай, полудурок, этот Микитась все эти год ыобворовывал бюджет и инвесторов, и с Петей делился. То, что все это рухнем было лишь вопросом времени, только при Пете нам бы сказали "не мае правовых пидстав", "це приватна справа" и прочие покращення. А при Зе на помогли, так что выкуси, порохобот!
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Поц, а чего ты омериганский прапорец поцепил? Ты же иззазапоребрика! Ініціативна група інвесторів "Укрбуду" хоче зустрітися з представниками "Київміськбуду", який буде добудовувати їхні будинки - Цензор.НЕТ 3715
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Опять очередной лохотрон! Идите сразу к Кличко и спрашивайте ,где Ваши деньги
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та не. пока ще це не накрылось изумрудным тазом
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передел строительного рынка полным ходом зебилы вы участники процесса только с голым задом ! вы зробылы це разом !
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Какой передел? Это пустышка, которую обворовывали годами твои любимые Петя и его банда патриотов.
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Щас им накинут доплату по пару тыщ баксов на метр кв. !
А что там стройки Войцеховского, тишина какая-то подозрительная?! Инвесторы еще живы?
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Сразу видно что денег на квартиру у тебя нет, так как таких цен в принципе не бывает. Ну да откуда ж тебе знать, ты даже не узнавал, у тебя денег все равно нет.
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Да вобщем то у меня дом есть, мне не нужно, да и сказано было вобщем то образно!
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никто ни за что ещё не ответил
разве только Мыкола за мешок
кукурузы /наламаный на поле и в течении трёх дней /
,,элиту,, судят за явные преступления по несколько лет
потом закрывают дело
судьям работа /доход /
видно по домикам
за все время ни одной конфискации /кроме наколядованного
судьей /
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Если київміськбуд достроит вам им дома,встреча инициативной группы должна свестись к одному,поцеловать представителей киевгорстроя в задницу в знак благодарности, а не узнавать детали.
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@tZEinform

Комитет по финансам ВР Украины окончательно перешел под управление Дубинского и отказывается рассматривать закон о невозвращении банков. Глава комитета Гетманцев - это то ... которое предлагает давать воду в Крым. Порядок наведи в комитете сначала, клоун.
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