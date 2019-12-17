 Ініціативна група інвесторів "Укрбуду" хоче зустрітися з представниками "Київміськбуду", який буде добудовувати їхні будинки

Про це в коментарі Цензор.НЕТ інвестор ЖК "Академпарк" і представник спільної ініціативної групи всіх ЖК "Укрбуду" Володимир Ковальчук.

"З "Київміськбудом" домовилися дуже швидко, тому багато питань нам невідомо. Тому ми як ініціативна група інвесторів намагаємося організувати зустріч з представниками "Київміськбуду", щоб дізнатися більше деталей. Поки підтвердження зустрічі немає, хоча немає і спростування.

Нам здається, що рішення було прийнято швидко, при цьому не було юридично і технічно опрацьовано. Відрізняються схеми роботи забудовників, в тому числі, терміни і технології будівництва. Ми так розуміємо, що у "Київміськбуду" також всієї інформації немає. Є певні застереження з цього приводу. Є думка, що певні процеси можуть затягнутися, будівництво не всіх ЖК може бути відновлено одночасно. Ми хотіли б бути залучені в процес - не з точки зору впливу на забудовника, а з точки зору розуміння і донесення інформації до всіх інвесторів", - сказав він.

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Як повідомлялося раніше, інвестори житлових комплексів корпорації "Укрбуд" 5 грудня звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом вплинути на ситуацію з припиненням будівництва їхніх будинків.

Пізніше стало відомо, що недобудовані об'єкти "Укрбуду" доведе до кінця "Київміськбуд".