 Поки не відмовимося від переслідування попередників, будемо залишатися в "совку", - Зеркаль про справу ДБР проти Порошенка

Про це вона розповіла в програмі "Рандеву" на "5 каналі", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мені важко уявити, як буде розвиватися ця справа. Принаймні, мої обмежені знання кримінального законодавства не дають мені впевненості в її перспективності", – відповіла дипломат.
У свою чергу Олена Зеркаль закликає усіх політиків та дипломатів звернутися до діалогу.
"Узагалі ця традиція переслідування попередників мені не подобається. Нам нарешті треба перейти до цивілізованого діалогу і передачі влади. Поки ми це не зробимо, ми будемо залишатися в цій так званій soviet legacy (з англ. радянська спадщина)", – переконана колишня заступниця міністра МЗС.
10 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про відкриття кримінального провадження за фактом можливого скоєння державної зради Порошенком під час підписання Мінських угод у 2015 році.
При цьому ексзаступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов в своєму телеграм-каналі розмістив копію відповіді ДБР на його ім'я, з якої випливає, що це він звернувся в ДБР з приводу можливої державної зради Порошенка в ході підготовки і проведення 11 і 12 лютого 2015 роки переговорів щодо змісту документа "Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод".
Відомості про можливе скоєння злочину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, розпочато досудове розслідування. Попередня кваліфікація – за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України.
Это его кровный сын привёл в Украину войну.
Это он его так воспитал, и это он навязал олигархическую модель экономики.
А ось інших віце президентів не чіпають, до яких є питання коміняцького минулого і вбивств Чорновіла, Гонгадзе.... Хто розпиляв заводи, та всю економіну... Хто здавав частинками , а потім і всю Україну ворогу, втікаючи до них, хто на користь ворогу підписував різні контракти і домовленності??? Так відносно них ні слова і ні одного папірці, а прицепилися до Пороха. Я тут кажу про Кравчука, Кучму і Януковича. Відносно них немає справ, а мають бути і має їх бути багато. Це вони тут створили олігархів, це вони розікрали все народне і підтанцьовували і підтанцьовують ворогу.
Когда дипломат, например, "последствия для вас могут быть неприятны и, возможно, чувствительны", на практике это означает: "слышь ты, дятел недоношеный, за твою дурную башку на Привозе и копейки не дадут, даже после отделения от туловища, если и дальше будешь выёживаться".
Блефует дипломат - это я перевожу с дипломатического языка на простой язык.
мать честная, это так трава на страусином гуано вставляет?
Чувак, ты как выдашь перл, я просто в осадок падаю.
можуть красти, і їм за те нічого не буде,
бо інакше то "повний совок" ?
Бубочка же решил их выполнить во что бы то не стало.
А виноват Порох.
Ну не дебилы ли???
КАКАЯ МЕРЗОСТЬ!
Вы все сидели что ли ? "Кто не сидел - тот не мужик" (С)
потрохня обыкновенная.
Симпатичная не глупая женщинам, с явным прицелом на большую политику. Интересно, кто ей этот прицел наводит.))
Специальная коллегия присяжных приговорила бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщает пакистанский телеканал Samaa. Закон гласит, что любое лицо, которое отменяет или приостанавливает действие конституции "путем применения силы или демонстрации силы", виновно в государственной измене.
Между прочим Порошенко с сообщниками нарушил Конституцию не один раз когда приходил к власти.
Не при совке же живем.
Вообще, то все предшественники должны были тянуть сроки задолго до окончания срока их царствования, но Зеркаль выдавала им карт-бланш и они озорничали напропалую до конца.