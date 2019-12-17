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Все про:Порошенко (7974) Зеркаль (229) ДБР (713)

 Поки не відмовимося від переслідування попередників, будемо залишатися в "совку", - Зеркаль про справу ДБР проти Порошенка

Колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль з негативом ставиться до того, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка за фактом можливої ​​державної зради через Мінські угоди.

Про це вона розповіла в програмі "Рандеву" на "5 каналі", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені важко уявити, як буде розвиватися ця справа. Принаймні, мої обмежені знання кримінального законодавства не дають мені впевненості в її перспективності", – відповіла дипломат.

У свою чергу Олена Зеркаль закликає усіх політиків та дипломатів звернутися до діалогу.

"Узагалі ця традиція переслідування попередників мені не подобається. Нам нарешті треба перейти до цивілізованого діалогу і передачі влади. Поки ми це не зробимо, ми будемо залишатися в цій так званій soviet legacy (з англ. радянська спадщина)", – переконана колишня заступниця міністра МЗС.

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10 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про відкриття кримінального провадження за фактом можливого скоєння державної зради Порошенком під час підписання Мінських угод у 2015 році.

При цьому ексзаступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов в своєму телеграм-каналі розмістив копію відповіді ДБР на його ім'я, з якої випливає, що це він звернувся в ДБР з приводу можливої ​​державної зради Порошенка в ході підготовки і проведення 11 і 12 лютого 2015 роки переговорів щодо змісту документа "Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод".

Відомості про можливе скоєння злочину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, розпочато досудове розслідування. Попередня кваліфікація – за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165757
 
   
 Топ коментарі
 
Негатив у неё...А то, что каждая власть чудит что хочет, а потом никто ни за что не отвечает её устраивает?
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А это работает только в отношении Порошенко, или Зеркаль считает что и Януковичу тоже пора возвращаться и отменять любые уголовные преследования в отношении него?
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"Мне вообще эта традиция преследования предшественников, не нравится. Нам надо наконец перейти к цивилизованному диалогу и передаче власти. Пока мы этого не сделаем, мы будем оставаться в этом так называемом "soviet legacy" (с англ. советское наследие)", - заявила она. Источник: https://censor.net.ua/n3165757

Янукович, возвращайся. Соя уже тебя любит. Пока не откажемся от преследования предшественников, будем оставаться в "совке", - Зеркаль о деле ГБР против Порошенко - Цензор.НЕТ 9966
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Точно, всех понять и простить.... Если пороху простить однопартийца януковича (ну и иже с ним) было в радость, то это вовсе не значит, что теперь простят Петю-ренегата.
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Если браться за предшственников, то начинать надо с Кучмы.
Это его кровный сын привёл в Украину войну.
Это он его так воспитал, и это он навязал олигархическую модель экономики.
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этот биоматериал привел к власти законтаченных урок и прекрасных мурок, Кучму на кол.
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Короче , ( в переводе с дипломатического языка на простонародный ) "прибор" вам лошадиный , по всей морде , зюзики , а не Пороха .!! ..
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В общем если стал президентом - попал в касту неприкасаемых. Тот кто на тебя попробует дела открыть за коррупцию - тот совок. Ну и команда президента - тоже неприкасаемые по всей вертикали власти.
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В Израиле,Франции сажают бывших президентов и никаким преследованием это не считается.
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В Ізраїлі і Франції садять президентів, і не вважають це за переслідування. Правильно. Але!!! Є велике але.Їх садять за слочини, а за що тут катують Порошенко? За те, що заступився за державу, що мав робити на основі Конституції, як її гарант? А за що ви ще маєте до нього справи? Що він украв? Будь ласка перерахухте.
А ось інших віце президентів не чіпають, до яких є питання коміняцького минулого і вбивств Чорновіла, Гонгадзе.... Хто розпиляв заводи, та всю економіну... Хто здавав частинками , а потім і всю Україну ворогу, втікаючи до них, хто на користь ворогу підписував різні контракти і домовленності??? Так відносно них ні слова і ні одного папірці, а прицепилися до Пороха. Я тут кажу про Кравчука, Кучму і Януковича. Відносно них немає справ, а мають бути і має їх бути багато. Це вони тут створили олігархів, це вони розікрали все народне і підтанцьовували і підтанцьовують ворогу.
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Зелебобы, вы внимательно слушайте что говорит Ланочка (профессиональный дипломат, следующий Президент) Украины.
Когда дипломат, например, "последствия для вас могут быть неприятны и, возможно, чувствительны", на практике это означает: "слышь ты, дятел недоношеный, за твою дурную башку на Привозе и копейки не дадут, даже после отделения от туловища, если и дальше будешь выёживаться". Пока не откажемся от преследования предшественников, будем оставаться в "совке", - Зеркаль о деле ГБР против Порошенко - Цензор.НЕТ 5719
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Как это следущий президент? Петеньку куда?
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Лидеру нации нужен какой-то отдельный пост ?
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Твоя Ланочка спасает шкуру своего начальника. Так же спасает шкуры ближайших соратников Петра, т.е. может быть и свою. Делает это не бесплатно.

Блефует дипломат - это я перевожу с дипломатического языка на простой язык.
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Мне тебя жаль. Ты ещё не встречался с ситуацией когда деньги не решают ничего.
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Ланочка (профессиональный дипломат, следующий Президент) Украины.

мать честная, это так трава на страусином гуано вставляет? Поки не відмовимося від переслідування попередників, будемо залишатися в "совку", - Зеркаль про справу ДБР проти Порошенка - Цензор.НЕТ 774
Чувак, ты как выдашь перл, я просто в осадок падаю.
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А сьогоднішні протести під ВР ця портянка не висвітлює?
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Ну крал , мародерил , нарушал закон- пустяки , дело житейское. Дитя пошалило немного , с кем не бывает. Надо понять и простить
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Мне нравится зескот, который поддерживает пингвина в том, что он наввыпередкы побежал реализовывать минские в их самой тупой редакции, при этом хаит Пороха, который их подписал
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стопе родимый. как раз таки зелибоба начал твердить, что минские нужно форматировать по иному.
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тобто петя з свинарчуками і кананенками, луценками, грановськими, гросями
можуть красти, і їм за те нічого не буде,
бо інакше то "повний совок" ?
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В таком случае самый легитивный Президент Виктор Федорович Янукович, а после него самозванцы
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Не правильно сформулировано, пока не посадим предшественников останемся в совке, потому что только тот, кто посадил предшественников, будет понимать ответственность за то, что если что-то пойдет не так, пойдет стопроцентно на нары после окончания своей каденции.
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Порох подписал так, что их невозможно выполнить. Они и не выполнялись.
Бубочка же решил их выполнить во что бы то не стало.
А виноват Порох.
Ну не дебилы ли???
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Т.е. Израиль, где сидят пару президентов и премьер-министров - совок? Как-раз, по причине того, что у нас тотальная безнаказанность и никто не сидит, Украина на первом месте по бедности в Европе, а олигархи живут в уютном заповеднике, уже скоро 30 лет.
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Що Ви прицепилися до Ізраїля. Якщо Ви бажаєте посадити президентів, бувших, то треба по порядку, спочатку ворога Януковича, потім Кучму, потім Кравчука, а потім діючого, вже давно є за що, а там уже і далі можете за бджіл Ющенко і за захист держави Порошенко. Але не наоборот.
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Если такие дебилки работали в МИДе, тогда тушите свет.
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Лікуватся не пробувало бидло,середнього без роду?Ахсперд -сепараст!Гнида падлюча!
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"10 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило об открытии уголовного производства по факту возможного совершения госизмены Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году."
КАКАЯ МЕРЗОСТЬ!
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А чому тільки відносно одного. Один підписав і нічого не робив, а інший перепідписав і став робити ще більше не на користь держави, що там написано. То де логіка і справедливість?
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А Зеркаль то эстет Поки не відмовимося від переслідування попередників, будемо залишатися в "совку", - Зеркаль про справу ДБР проти Порошенка - Цензор.НЕТ 3201 между совковой дупой и Петиной предпочла Петину....
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Вот скажи, лапоть, почему у вас, русских, всегда разговоры о жопах, туалетах и проч. ?
Вы все сидели что ли ? "Кто не сидел - тот не мужик" (С)
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Не всі сиділи, але всі сосали і лизали.
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Генетику подавить трудно, чуть ослабишь контроль - лишняя хромосома тут как тут, и здесь, и там.
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Вас послушать, так стоит только линчевать Порошенко - и рай на земле наступит. Жажда крови и поиск единственно во всем виноватого главного негодяя - это прекрасно, но в нашем культурном контексте, можно незаметно для себя зайти слишком далеко.
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У закона есть срок давности, у людини месть тоже имеет свою память.Только не надо эти понятия путать. Когда право не работает возвращается месть. Такой же предохранитель как и право. Людство наводит порядок или по законам права или по законам кровной мести. Но можно и еще, все пртив всех и жить без законов. Так шо выбирайте. Потом не говорите что вас не предупреждали.
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порохоботка отличница зеркаль приветствует мародерство
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Ну ти і тупа,Зе-билка!Чього ватна "праведниця" не на па-Раші,а все ще в Україні?Не тобі убога баба,давати оцінку такой як Олена Зеркаль.Хто ти така,рабська підстилка,сепаратюга підла.В тебе ж одна ізвіліна,і та крива,і брехлива,як ти сама,мародерська ,совкова шлендра.На таких ,як ти слів нема,емоції розпирають
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Зе-Х....ло-це брехня,зрада,повний апокаліпсис !Воно ж тупе,дурне і убоге, як його "кумир" из опг" озеро" карлік-вбивця х....ло . Оба огризки,оба брехуни,оба ущербні,всі ці риси характеризиють маленьких гнид ,в Україні ,це клован-колаборант,на па-Раші-це ботоксне,кроваве кусок лайна.Обидва воюючі,і не ******* критики,КВН,і КГБ.Це Жах!!!!
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Особенно веселит, что предъявляется Минск. ДБР занимается защитой самого себя, а не работой. Не ДБР, а Дебильная Банда Развала.
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теперь страна встает и засыпает под вещание люстерко. два дня её не было, и я уже волноваться начал. беня крутит новый проект?
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Я думала она умнее(((
потрохня обыкновенная.
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Думай далі,як що є чим,Зе-більна,тупа курка!Чього ще не в совковій *********?Там таких "думающих" п'ятой крапкою,тонни,і як раз з ватним мозком.
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Зеркаль из зазеркалья.)) В Украине как раз совсем наоборот существует давняя традиция безнаказанности власти. "Бандитам- тюрьмы!"; "Посажу двух друзей"; "Придёт весна..."- всё это уже народный фольклор с привкусом горькой иронии. Если бы действительно предшественники несли наказание (каждому есть за что), то мы бы сейчас жили совершенно в другой стране. Если бы Ющенко в своё время привлёк к ответственности Кучму, не было бы и Януковича, со всеми вытекающими...
Симпатичная не глупая женщинам, с явным прицелом на большую политику. Интересно, кто ей этот прицел наводит.))
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репрессирует предшественников тот, кто сам собирается оставаться у власти вечно
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То це вони тому папєрєдніків не чіпали - щоб з "совка" вийти?
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чого тільки не придумують, щоб не називати події зрозумілими своїми іменами.
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Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни.

Специальная коллегия присяжных приговорила бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщает пакистанский телеканал Samaa. Закон гласит, что любое лицо, которое отменяет или приостанавливает действие конституции "путем применения силы или демонстрации силы", виновно в государственной измене.

Между прочим Порошенко с сообщниками нарушил Конституцию не один раз когда приходил к власти.
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Всех понять и простить, и отпустить свободно тратить наворованное! И ещё пожизненную пенсию назначить с бюджета, за причинённые неудобства, при деребане чиновником бюджета, за то что оторвали от кормушки.
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Петро должен сидеть,если зелька его не посадить,то сидеть придется клоуну.
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Адаптируется, мафия приютит его и обласкает.
Не при совке же живем.
Вообще, то все предшественники должны были тянуть сроки задолго до окончания срока их царствования, но Зеркаль выдавала им карт-бланш и они озорничали напропалую до конца.
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Предел мечтаний для совкового быдла.
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Только полный зебил может сравнивать в этом отношении Пороха и Овоща.
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Тем, кто в «совке» - это ещё пол беды. А вот те, кто в «полной жопе», эти спят и видят, как Порохатого Шоколатье ЗЕлёносопельные ЗЕ-ублюдки уконтрапупят на цугундер, обрядят в лагерный клифт, заставят баланду хавать и восседать на параше. А если Порохатого Барыгу ещё и запроторят на трюмиловку в ШИЗО - за это ЗЕлюкам будет отдельная благодарочка. Ну и совсем вишенкой на торте станет удовольствие засечь благоверную Марьіну в очереди к Хозяину и Куму за длительной свиданкой - за такой ништяк ЗЕлюкам будет полный респект и уважуха.
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