 "Я був упевнений, що Йованович потрібно прибрати", - Джуліані в інтерв'ю The New Yorker

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New Yorker, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за словами Джуліані, Йованович заважала його спробам "нарити бруд" проти конкурента (Джо Байдена. - Ред.) свого клієнта (Дональда Трампа. - Ред.) напередодні президентських виборів 2020 року.
"Я був упевнений, що Йованович потрібно прибрати", - сказав він. "З нею хід розслідувань (щодо сім'ї Байдена і ймовірного втручання України у вибори в США. - Ред.) ускладнювався в усіх напрямах".
Марі Йованович, експосол США в Україні, була несподівано відкликана зі свого поста в травні. За словами високопоставленого співробітника Держдепартаменту Джорджа Кента, Джуліані здійснював щодо Йованович "наклепницьку кампанію".
24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
вали отсель, тут не наливают.
А у меня в течении недели будет паспорт страны британского содружества
Так что учи,тебе на зоне в перерывах между петушинымы руладами занятся нечем будет
Дело в том,что животным кацапотвраям и их братьям по разуму зебилам в аннальной трещине зашили мантру: все хто не слуги урода - порохоботы И поскольку в черепной коробке у вышеозначеных амеб торричелиева пустота - это для них срабатывает
Но вот незадача,эти зеленомокшанские генетические уроды абсолютно неспособны к обучению...
Сидел бы тихо и не будил лихо.
Не хочет человек встретить старость дома в кругу родни -
хочет гулять по кругу по тюремному двору.
Трамп хоть пробил через конгресс летальное оружие, заставил демократов сделать это, а что дал Байден/Обама?
А я скажу - Обама звонил Турчинову и приказал сдать Крым без боя.