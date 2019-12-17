EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  2209  52
Матеріали за темою:
Все про:Трамп (2027) Йованович (202) Джуліані (86)

 "Я був упевнений, що Йованович потрібно прибрати", - Джуліані в інтерв'ю The New Yorker

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані не приховував своїх намірів прибрати з посади експосла США в Україні Марі Йованович, оскільки вважав її перешкодою в розслідуванні проти сім'ї кандидата в президенти США Джо Байдена.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New Yorker, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за словами Джуліані, Йованович заважала його спробам "нарити бруд" проти конкурента (Джо Байдена. - Ред.) свого клієнта (Дональда Трампа. - Ред.) напередодні президентських виборів 2020 року.

"Я був упевнений, що Йованович потрібно прибрати", - сказав він. "З нею хід розслідувань (щодо сім'ї Байдена і ймовірного втручання України у вибори в США. - Ред.) ускладнювався в усіх напрямах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джуліані оприлюднив частину зібраних в Україні матеріалів: "Трамп нічого поганого не зробив"

Марі Йованович, експосол США в Україні, була несподівано відкликана зі свого поста в травні. За словами високопоставленого співробітника Держдепартаменту Джорджа Кента, Джуліані здійснював щодо Йованович "наклепницьку кампанію".

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165753
 
   
 Топ коментарі
 
А у нас новсти кацапотварей не показывают ))))
 показати весь коментар
 
После прессухи про волонтеров на шпагате теперь только зеля) а классно его сабаков в дермице извалял...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
да говорят Джулиани вместе с Трампом в младости лет гарно так кувыркался вместе с одними и теми же проститутками....
 показати весь коментар
 
 
Сподіваюсь, що Білий дім правильно «зрозуміє» цей номер!


 показати весь коментар
 
 
Який проффесор вів зйомку телехвоном в вертикальному положенні?
 показати весь коментар
 
 
Досвід спортивних змагань підтверджує, що не всі стрибки з ТРАМПліна закінчувалися вдало...
 показати весь коментар
 
 
о, фсбшные методички поперли! топай отсель троль кацапский!
 показати весь коментар
 
 
А у нас новсти кацапотварей не показывают ))))
 показати весь коментар
 
 
Тупая лахтинская мразь отправляется в бан
 показати весь коментар
 
 
А че ты,лахтинский урод так заверещал предсмртным криком? До гландов достало? То ли еще будет. Лахтинских живьем сварят Ты готов?
 показати весь коментар
 
 
А у тупой ольшинской твари в методичке кроме как о переходе на личность ниче нету? Или мокшанская тварь умеет только копипастить,а читать не особо?
 показати весь коментар
 
фсб давно уже проникло в сми и соцсети западных стран и продвигает там свою пропаганду, тем более через свою агентуру, таких как джулиани, трамп. так что - не интересно.
вали отсель, тут не наливают.
 показати весь коментар
 
 
Гидроцефал,с таким успехом можно читать кракодил или вожжык
 показати весь коментар
 
 
Ну ты то его точно не знаеш,мокшанин козломордый ))))
А у меня в течении недели будет паспорт страны британского содружества "Я був упевнений, що Йованович потрібно прибрати", - Джуліані в інтерв'ю The New Yorker - Цензор.НЕТ 6178 "Я був упевнений, що Йованович потрібно прибрати", - Джуліані в інтерв'ю The New Yorker - Цензор.НЕТ 3123
Так что учи,тебе на зоне в перерывах между петушинымы руладами занятся нечем будет "Я був упевнений, що Йованович потрібно прибрати", - Джуліані в інтерв'ю The New Yorker - Цензор.НЕТ 7782
 показати весь коментар
 
 
Дебилоидное животное,а ну-ка,насекомое,докажи сказанное. Найти,где я хвалю пецю
Дело в том,что животным кацапотвраям и их братьям по разуму зебилам в аннальной трещине зашили мантру: все хто не слуги урода - порохоботы И поскольку в черепной коробке у вышеозначеных амеб торричелиева пустота - это для них срабатывает
Но вот незадача,эти зеленомокшанские генетические уроды абсолютно неспособны к обучению...
 показати весь коментар
 
 
хоспаде, троль позорный, да тебе чтоб на английском что-то написать надо заявку в отдел переводов подавать по согласованию с товарищем майором
 показати весь коментар
 
 
США на плаву, потому что система сильная... но дайте лет десять трампуше с джулиани(
 показати весь коментар
 
 
ну так демократы и пытаются, усераются как могут, но в итоге Трамп макает их носом в их же собственное дерьмо.
 показати весь коментар
 
 
Порошенко сейчас на шпагате , основной криминал - его коррупция. Байденами пусть занимаются в США , а в Украине должна расследоваться именно коррупция на государственном уровне и вьівод миллиардов за границу.
 показати весь коментар
 
 
Израиль выдаст его США. Ему в Липецк надо валить - пуйло своих не выдаёт
 показати весь коментар
 
После прессухи про волонтеров на шпагате теперь только зеля) а классно его сабаков в дермице извалял...
 показати весь коментар
 
 
пока шпагат у защитников волонтеров вроде характеристики и тд, но как то не особо поднимают тему сожителя кузнецовой, который поправился свинцом после получения повестки, так и не дойдя до следователя.
 показати весь коментар
 
Серьезно?) мы то их выпустим месяцем раньше или позже, а вот зебобе теперь даже на участь овоща надеятся нечего -кранты ему на гиляке)
 показати весь коментар
 
Учитывая как "вы" все эти 5 лет выполняли обещания, то удачи.
 показати весь коментар
 
шо, пришел помочь своему напарнику? бесполезно, тут бояры нету
 показати весь коментар
 
 
во дурень фсбшный! кто такой Джулиани, чтобы ему давали показания? он прокурор, или следователь, или может суд?
 показати весь коментар
 
 
дубина стоеросовая, так ты определись - Луценко дал показания Джулиани, как ты перднуло в 11.28 или он привез каких-то чиновников Порошенко, как ты высрало в 11.32? а в 11.36 ты будешь скулить, что он их не привозил, а они сами приехали и уже уехали? а в 11.40 что не приезжали, а по телефону интервью дали?
 показати весь коментар
 
Джулиани, если начнёт копать под кого-то, зароется сам в собственные грешки.
Сидел бы тихо и не будил лихо.
Не хочет человек встретить старость дома в кругу родни -
хочет гулять по кругу по тюремному двору.
 показати весь коментар
 
 
Жулиани Шокин Луцезарный Козырный(Trump) - компания карточных шулеров. Вот что денежка коррупциейсмердящая делает.
 показати весь коментар
 
судя по комментам всем нравится как вор Байден нагибал Украину и давал стране 6 часов на выполнение воли под своего выпердыша.
Трамп хоть пробил через конгресс летальное оружие, заставил демократов сделать это, а что дал Байден/Обама?
А я скажу - Обама звонил Турчинову и приказал сдать Крым без боя.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору