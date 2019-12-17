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 Ахметов як і раніше зберігає контроль над туристичним бізнесом в окупованому Криму, - розслідування

Найбагатша людина України Рінат Ахметов до окупації Криму володів на півострові енергетичною компанією "ДТЕК Крименерго", двома заводами в Керчі, резиденцією "Новий Кучук-Кой" в селищі Паркове, дитячим табором "Берег" в Алушті. Частина його активів - "ДТЕК Крименерго", "Керченський стрілочний завод" і підприємство "Керченський металургійний комплекс" - після окупації Криму їх фактично "націоналізувала" російська влада півострова.

У холдингу Ахметова SCM стверджують, що та сама доля спіткала резиденцію "Новий Кучук-Кой", санаторій і дитячий табір, - до них бізнесмен нібито більше не має стосунку. Настоящее Время і "Муніципальний сканер" з'ясували, що він все ще контролює частину з них - через європейські компанії, що заборонено санкціями ЄС, передає Цензор.НЕТ.

"Росія, Республіка Крим, місто Ялта, селище Данилівка". Ця адреса вказана на сайті санаторію "Ай-Даніль" у селищі Данилівка поблизу Ялти. Підприємство, зареєстроване і в українському, і в російському реєстрах, раніше було прямо пов'язане зі структурами Ріната Ахметова. Санаторій "Ай-Даніль" працює з 1974 року. Після розпаду СРСР санаторій перейшов уряду української Автономної Республіки Крим. У 2003 році кримський парламент продав комплекс Маріупольському металургійному комбінату імені Ілліча. З 2008 року в санаторій стали відправляти все менше "іллічівців", і "Ай-Даніль" переорієнтувався на відпочивальників з Росії. А з 2010 року меткомбінат імені Ілліча разом з усім майном купила компанія "Метінвест". Вона входить до холдингу Ріната Ахметова SCM. У 2011 році санаторій виділили в окрему структуру - ТОВ "Санаторно-курортний оздоровчий комплекс" Ай-Даніль "(СКОК "Ай-Даніль").

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А в 2012 році була нова угода: Антимонопольний комітет України дозволив лондонській фірмі Casamo Limited купити 50-процентну частку в цьому комплексі. На той момент капітал покупця становив 4 фунти стерлінгів (трохи більше $ 5). Але в статутний фонд "Ай-Даніль" фірма внесла 105 мільйонів гривень - близько $ 13 мільйонів за тодішнім курсом. Ця ж лондонська компанія вказана зараз як власник комплексу і в українському, і в російському реєстрах. У російській юрисдикції СКОК "Ай-Даніль" зареєстрували в жовтні 2014 року - незабаром після введення санкцій ЄС. Серед власників Casamo Limited ще три компанії: Birchstead Limited Wissington Limited і Rakestone Limited. Точно такі ж назви є в реєстрі панамських документів Offshore leaks, власники фірм "заховані" на острові Мен і Британських Віргінських островах. Директор Casamo Limited - Девід Ніколас Соллі - крім неї керує ще вісьмома компаніями.

"Санаторій "Ай-Даніль" продали компанії Casamo Limited в 2013 році. До компанії Casamo Limited бізнес SCM і акціонер SCM Рінат Ахметов не мають ніякогостосунку", - відповіли в пресслужбі холдингу SCM.

В офіційному британському реєстрі Companies House зазначено, що не менше 25%, але не більше 50% Casamo Limited належить громадянину України Володимиру Потапову. У публікаціях кількох сайтів людина з таким ім'ям і прізвищем згадувалася як глава відділу збуту на меткомбінаті Ілліча. Також відомо, що він - зять колишнього директора комбінату - Володимира Бойка. Дотепер кілька разів намагалися зв'язатися з Потаповим через його компанію "Сталькомплектімплекс", але на запити про коментарі він не відповів.

Директором санаторію "Ай-Даніль", згiдно з українським та російським реєстрами юросіб, з 2011 року беззмінно працює Володимир Кунцевський. На місцевих виборах в Україні в 2010 році він пройшов у Севастопольську міську раду за списками "Партії регіонів". У графі "посада" вказав, що був на той момент заступником генерального директора "Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча". З серпня 2015 року Володимира Кунцевського в Україні оголосили в розшук за звинуваченням в державній зраді. Як депутат Севастопольської міськради він проголосував за "приєднання" до Росії.

У 2014 році Євросоюз заборонив європейським компаніям працювати в Криму в сфері туризму. Але СКОК "Ай-Даніль", яким досі володіє британська Casamo Limited, і сьогодні пропонує забронювати номери. Найближчі доступні дати - з 22 квітня 2020 року, а вартість номера на добу в середньому становить 4250 рублів - це близько $ 68.

Крім того, з вересня 2014 до липня 2018 року СКОК "Ай-Даніль" уклав 19 держконтрактів на суму 38,6 мільйона рублів або приблизно $ 590 тис. Серед замовників: структура під назвою "Фонд соціального страхування РФ по Республіці Крим", авіакомпанія "Росія", компанії "Транснафта-Сибір"і "Транснафта-Центральний Сибір". З вересня 2014 "Транснафта" під санкціями ЄС і США.

У 2017 році СКОК "Ай-Даніль", за даними Федеральної податкової служби РФ, заплатив податків в російський бюджет на загальну суму 15,7 мільйона рублів.

При російській адміністрації окупованого Криму "Ай-Даніль" судився зі своїм колишнім власником - Маріупольським меткомбінатом імені Ілліча. Ще в 2011 році меткомбінат передав комплексу пансіонат "Україна" і базу відпочинку "Червоні вітрила" в Феодосії. Але оформити права на власність "Ай-Даніль" не встиг через окупацію. У березні 2018 року "Ай-Даніль" зміг через російський "суд" завершити оформлення.

Садибу "Новий Кучук-Кой" на початку XX століття будував далекий родич художника Михайла Врубеля, петербуржець Яків Жуковський. Там працювали художники і скульптори Срібного століття. Добудували маєток в 1913 році. Українська адміністрація Криму присвоїла охоронний статус і садибі, і навколишньому парку. У 2004-2007 роках садиба в кілька етапів перейшла під контроль української ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (System Capital Management або SCM) Ріната Ахметова. У грудні 2008 року компанія продала маєток кіпрській фірмі Starvista Limited. Остання до липня 2017 року належала кіпрській P.H. Premium Household, але потім перейшла у власність кіпрської ж SCM Holdings. Компанія SCM Holdings володіє корпоративними правами активів групи "Систем Кепітал Менеджмент" і на 100% належить Рінату Ахметову.

Після окупації півострова власником "Нового Кучук-Коя" стала фірма "Старвіста Крим". Її зареєстрували в російській юрисдикції в серпні 2014 року. Засновник "Старвіста Крим" - вищезгадана кіпрська компанія Starvista Limited.

Навесні 2017 року російські окупанти Криму почали в "Новому Кучук-Кої" перевірку. "Ревізори" з'ясували, що власники побудували в резиденції будинок і басейн. Охоронний статус не дозволяє цього робити. Російський "суд" в Криму ухвалив: "Новий Кучук-Кой" передати в держвласність і викупити майно Starvista Limited. У січні 2019 року російський Верховний суд визнав це рішення законним.

У пресслужбі SCM Настоящему Времени розповіли, що звернення саме в російський "суд" в окупованому Криму було вимушеним.

"Очікувано, будь-яких позитивних результатів ми досі не досягли, оскільки, на нашу думку, зазначені "суди" не можуть забезпечити об'єктивний і неупереджений розгляд суперечок. Ми також ініціювали інвестиційний арбітраж проти Російської Федерації, про хід якого ми будемо повідомляти додатково . Звернення в "суди" на території Криму є вимушеним процесуальним кроком для всіх українських компаній і фізосіб, які втратили активи в результаті анексії Криму", - відповіла пресслужба.

За компаніями Ріната Ахметова в Криму до сих пір числиться дитячий оздоровчий табір "Берег" в Алушті. Він другий за розміром, після міжнародного центру "Артек". Табором керує ТОВ "ДОТ Берег", з січня 2015 року фірма зареєстрована в російській юрисдикції. "ДОТ Берегом", незважаючи на санкції ЄС, володіють українська фірма "Еста Холдинг" і кіпрська ESPV Limited. Засновник української "Еста Холдинг" - теж ESPV Limited. Те, що кінцевий власник компаній - Рінат Ахметов, підтверджує український реєстр юросіб.

Ахметов як і раніше зберігає контроль над туристичним бізнесом в окупованому Криму, - розслідування 01

З 2016 року ТОВ "Дол Берег" уклало п'ять держконтрактів з підконтрольними Росії структурами - "Міністерством освіти Криму" і "Управлінням молоді Сімферополя". Загальна сума контрактів - майже 120 мільйонів російських рублів, тобто $ 1,8 млн. За нинішнім курсом.

У первинній відповіді "Настоящему времени" пресслужба SCM назвала табір "Берег" "незаконно експропрійованим".

Заступник начальника табору Володимир Пряніхін цю інформацію в розмові спростував. За його словами, власник табору після окупації Криму не змінився. Він стверджує, що установа всі п'ять років працює безперебійно, а в 2019 році там готувалися прийняти чотири зміни по 640 дітей. Він уточнив, що відпочивають в "Березі" школярі з Росії, Криму і материкової частини України.

"З Україною складніше - не можна провести банківські платежі", - сказав Пряніхін.

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Але після повторного запиту в пресслужбі SCM і раніше наполягали на тому, що табір їм не належить.

"ДОТ "Берег" був націоналізований "кримською владою" - точно так само як і інші активи SCM в Криму. Це сталося в березні 2017 року. За наявною у нас інформацією, в табір ввели так звану "тимчасову адміністрацію", а чинного директора усунули. Відтоді ми не управляємо табором і, як наслідок, не враховуємо його у фінансовій звітності "Еста Холдингу" по МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності. - Ред.). Ми не маємо жодного уявлення, як функціонує табір зараз", - уточнила SCM свою відповідь.

Але за даними російського і українського реєстрів, а також за словами самого директора табору Сергія Рогаченка (він на цій посаді з 2010 року), ніякої "тимчасової адміністрації" в таборі немає.

"Ви прочитали в реєстрі прізвище директора? Все, ви правильно читаєте", - відповів він і пізніше побічно підтвердив зв'язок бізнесу Ахметова з табором: "Вибачте, вам в SCM потрібно звертатися. Вибачте, я мушу їхати у справах, не можу з вами говорити".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165750
 
 
 Топ коментарі
 
Турист Зеленский прикупил особнячок в Крыму во время войны и оформил по паРашкинским законам...мелкий эпизот из туристической жизни Крыма... Ахметов по-прежнему сохраняет контроль над туристическим бизнесом в оккупированном Крыму, - расследование - Цензор.НЕТ 5919
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ЗЕбіли, чому Ахмєтов і Свинарчуки досі не сидять?
Де відрубані руки корупціонерів, долар по 8?
Хто замовив Катю Гандзюк?
Чому досі не сидить Медведчук?
Порішав з Коломойським та його мавпочкою? Коли шмаркля припине торгівлю на крові?
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И что он неправильно сделал, если после Ющенко - убийца-Янукович, после Порошенко - Зелемойский? На кого ему ставить? На лохторат? Так он на него и поставил...
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И что он неправильно сделал, если после Ющенко - убийца-Янукович, после Порошенко - Зелемойский? На кого ему ставить? На лохторат? Так он на него и поставил...
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це ще добре що "поклав" бо було ж у шахти кидав...
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А что вы ему сделаете. Он и на Донбассе по обе стороны фронта, по-прежнему уважаемый человек
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УВАГА! ЗРАДА
На модернізованому українському КППВ «Каланчак» сьогодні попередили, що з нового року пропускатимуть лише по закордонних паспортах. Адміністративний кордон с Кримом поступово перетворюється на державний.

Ахметов по-прежнему сохраняет контроль над туристическим бизнесом в оккупированном Крыму, - расследование - Цензор.НЕТ 6170
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Ну нельзя же одновременно возмущаться поездками украинцев в Крым, попутно называя их малоросами, и тому, что пересечение КППВ ужесточают. Теперь меньше украинцев поедут в оккупированный Крым, разве это не перемога?
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ЗЕбіли, чому Ахмєтов і Свинарчуки досі не сидять?
Де відрубані руки корупціонерів, долар по 8?
Хто замовив Катю Гандзюк?
Чому досі не сидить Медведчук?
Порішав з Коломойським та його мавпочкою? Коли шмаркля припине торгівлю на крові?
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Про це вони верещали вдень і вночі до виборів, а потім язики затягло в сраку.
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оце тебе ковбасить! мабуть валер'янка настояна з радянських часів!
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А это лучше или хуже чем продавать и показывать свое кино в паРаше?
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не люблю ахмєтку, але контроль над готелем "ай-даніль" - це далеко не контроль над туристичним бізнесом ПБК
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Не правда, Порошенко этого не допустил бы.
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Да, мало поддержки, значит, согласны порохоидиоты, что бизнес Ахметки процветал, а Пэтруха только волал, с агрессором ни, ни. Вот так и борятся патриоты за СВОБОДУ.
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во,зелебнцы на ахметку вызверелись....шота не так? Ахметов по-прежнему сохраняет контроль над туристическим бизнесом в оккупированном Крыму, - расследование - Цензор.НЕТ 7246
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Турист Зеленский прикупил особнячок в Крыму во время войны и оформил по паРашкинским законам...мелкий эпизот из туристической жизни Крыма... Ахметов по-прежнему сохраняет контроль над туристическим бизнесом в оккупированном Крыму, - расследование - Цензор.НЕТ 5919
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Потому Зелемойский может гордо заявить, что Крым это - Украина и он купил в Украине...
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Странно, скорее фейк,что не гуглится....преЗЕдент уже его продал, если не ошибаюсь...
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Соєві боти роскручують очєрєдний мєртворождьонний фейк)))
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Опять рыжего вытащили? Значит какая то фигня намечается...
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во,все идет к тому,шо зелебеня именно с ним заключит союз.....
не самое плохое решение
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Гудок ніпрікасаємий агент впливу *******, як і Мертвечук ті інші табачники.
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Т.е. бизнес в Крыму контролирует Украина? Ахметов по-прежнему сохраняет контроль над туристическим бизнесом в оккупированном Крыму, - расследование - Цензор.НЕТ 8449
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ахметке завсегда надобна запасначя бухта
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С ,, сохранением контроля над туристическим бизнесом Крыма ,, Ахметкой все понятно . Но почему бы не написать статью например ,, ЖЕНА БУБОЧКИ КОНТРОЛИРУЕТ ЖИЛПЛОЩАДЬ НАПРОТИВ ЛИВАДИСКОГО ДВОРЦА .. ,,??? ))))) Чем Бубочка от Ахметки отличается ??
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Гудок попутчик геволюции, так югик говорил
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А в ЧЁМ разоблачение?
Британская фирма в Крыму - это проблема Британии!
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Мабуть в тому що, українські фінанси через ВБ виводяться на окуповані території
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Таких старых из жалости следует подвергать эфтаназии. То есть Ахметов не заработанное в санатории выводил за бугор, а ввозил свои деньги в Крым для поддержки Гоблина...
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Как достал уже этот клоп,присосавшийся к стране.
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Туристический бизнес в Крыму ?
Чего там делать - смотреть как военные шмонают твои вещи и лапают жену ?
В Чернобыльской зоне туризма и то больше.
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возникает вопрос "Почему ахметов не сидит?!"
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Думаю що, там і з рештою майна така сама фігня.
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Портньор Пітра Аліксєєвіча нівчомнівінават!!! Це грязні накльопи коломойш!!!
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ці виродки не бізнес контролюють, вони давно безкарно контролюють країну.
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