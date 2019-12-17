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Все про:ВР (5457) Зеленський (3892) статус (106) Донбас (12764) Разумков Дмитро (326)

 Разумков підписав законопроєкт про продовження на рік особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО і направив його на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав прийнятий парламентом законопроєкт №2569 про продовження до кінця 2020 року дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих району Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На сторінці проходження законопроєкту на офіційному сайті українського парламенту зазначено, що схвалений 12 грудня закон 17 грудня було повернуто з підписом голови Верховної Ради і направлено на підпис главі держави.

Як повідомлялося, ВР 320 голосами продовжила на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на три роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".

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Зокрема, стаття 10 цього закону (прикінцеві положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізують виключно органи місцевого самоврядування, що будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.

Згодом Верховна Рада неодноразово подовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якою особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде введено з дня набуття чинності відповідним законом терміном до 31 грудня 2019 року.

9 грудня 2019 року за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" у Парижі президентів України, Франції, РФ - Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Володимира Путіна, а також канцлера ФРН Ангели Меркель глава Української держави повідомив: "Закон чинний буде внесено (до Верховної Ради, – ред.) на продовження, так. Нам простіше зараз продовжити цей законопроєкт, і потім внести пізніше "формулу Штайнмаєра", бачачи певні кроки з того боку, що ми наближаємося до деескалації".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165749
 
 
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"..особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.
Источник: https://censor.net.ua/n3165749"

Зебо-лахта, так это не было зрадой?
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І шо, в лугандоні користуються цим законом? Разумков подписал законопроект о продлении на год особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО и направил его на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 2406
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опосля святаго пятра усе остальные просто эпигоны
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Подумалося.... стосовно намірів влади виплачувати пенсії лугандонцям з українського ПФ та бюджету....
-А ви ще не додумалися ..... може й зарплату сепарам -бойовикам і утримання "держ .апарату республік" звалите на наші плечі... ?? Та й на патрони - їм підкиньте... Чому б ні - "вошивому спецу" Сивосі ж платите...
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Да писал же я вам, дуракам - этот закон сделан для Меркель-Оланд, а вступить в силу он не может - в прыкинцевых положеннях для этого вставлены НЕВЫПОЛНИМЫЕ условия.
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