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 Навчання з бойовою стрільбою на Приазов'ї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації. ФОТОрепортаж

На Приазов'ї тривають тактико-спеціальні навчання з бойовою стрільбою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

На одному з полігонів бойової підготовки Приазов’я підрозділи артилерії підтримки оперативно-тактичного угруповання "Схід" виконують вогневі завдання та вдосконалюють свою майстерність під час тактико-спеціальних навчань з бойовою стрільбою.

Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 01

За словами офіцера групи бойового застосування ракетних військ та артилерії ОТУ "Схід", армійці відпрацьовують ведення вогню із закритих позицій, враховуючи зміну оперативної обстановки.

Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 02

"Під час навчань основна увага приділяється питанням виконання, як нормативів з бойової роботи розрахунків, так і підрозділу в цілому. Зокрема, оцінюються навчальні питання з визначення орієнтирів, заняття позиції та її інженерному обладнанню, ведення вогню з підтримки дій своїх підрозділів, а також швидкому реагуванню на переміщення об’єктів ураження під час бою. Корегування дій розрахунків відбувається за допомогою радіолокаційних станцій", - зазначив офіцер командування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі зенітники провели навчання з бойовими стрільбами зі знищення безпілотників і бронетехніки. ФОТО

Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 03

Як повідомив заступник командира мінометного взводу, під час ведення бойових дій , особливо в умовах поганої видимості ці станції можуть корегувати як влучання та розриви своїх мінометів, так і відстежувати артилерійський вогонь противника.

Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 04

Варто зазначити, що тренування військових відбуваються, як у день так і вночі з відтворенням нестандартних бойових ситуацій.

Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 05
Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 06
Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 07
Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 08
Фото: пресцентр ОС/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165735
 
   
 Топ коментарі
 
От клятий барига
Тільки-но бубочка з хати, а він генерала з буцигарні витягує. ЗеЧмо старається , аж памперси погодинно міняє,щоб патріотів всіх пАсАдить а Порох їх витягає! Так нелох ніколи зобов'язання перед ху#лом не виконає!

Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации - Цензор.НЕТ 7497
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майже півтора мільйони гривень на правову допомогу зібрали більше двох тисяч людей.Решту коштів вніс Петро Порошенко.

Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации - Цензор.НЕТ 9954
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Пацак, нам и двух минометов хватит, чтобы срубить вам бошки ваши гнойные. Ты "кузю" потушил? Или еще тлеет? Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации - Цензор.НЕТ 5197
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От клятий барига
Тільки-но бубочка з хати, а він генерала з буцигарні витягує. ЗеЧмо старається , аж памперси погодинно міняє,щоб патріотів всіх пАсАдить а Порох їх витягає! Так нелох ніколи зобов'язання перед ху#лом не виконає!

Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации - Цензор.НЕТ 7497
 показати весь коментар
 
 
майже півтора мільйони гривень на правову допомогу зібрали більше двох тисяч людей.Решту коштів вніс Петро Порошенко.

Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации - Цензор.НЕТ 9954
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на все приазовя тільки два мінометника з мінометом? новина достойна для "цензора"!)
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Пацак, нам и двух минометов хватит, чтобы срубить вам бошки ваши гнойные. Ты "кузю" потушил? Или еще тлеет? Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации - Цензор.НЕТ 5197
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хоч би рідну мову вивчило, чмо "патріотичне"
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Пшлонах запоребрик, удмурд болотный. В Украине нет дискриминации по языку общения, в отличии от вас, тупоголовых ишаков. Китайский учи, скоро пригодится Навчання з бойовою стрільбою на Приазов'ї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації - Цензор.НЕТ 7150
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так, недоноску, дискримінація відсутня, але тупих уродів нездатних опанувати мову вдосталь!
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Пшло вон, пацак, направление я тебе указал, свинья угро-финская.
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судячи з словникового запасу свинею як раз ти і являєшся! Навчання з бойовою стрільбою на Приазов'ї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації - Цензор.НЕТ 1669
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Удмурд, в Українській мові немає слова "являєшся" Навчання з бойовою стрільбою на Приазов'ї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації - Цензор.НЕТ 6943 Навчання з бойовою стрільбою на Приазов'ї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації - Цензор.НЕТ 6943 Навчання з бойовою стрільбою на Приазов'ї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації - Цензор.НЕТ 6943
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"Чого являєшся мені
У сні?
Чого звертаєш ти до мене..." Іван Франко. Навчання з бойовою стрільбою на Приазов'ї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації - Цензор.НЕТ 2918
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Вы не правы. Я насчитал на фото по крайней мере троих разных людей.
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а шо мины какие-то ржавые... Навчання з бойовою стрільбою на Приазов'ї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації - Цензор.НЕТ 6038 или это нормально?...не, я просто в этом не разбираюсь, может так и надо... но вообще да, пора кацапу в Крыму пинка дать, думаю это уже по силам...
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Чем ржавее поражающий элемент , тем быстрее гангрена таких , как ты запоребриковых тролей скосит .
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