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 Політика України, Економіка
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Все про:підприємство (82) Харків (1567) Милованов Тимофій (107)

 Держпраці не помічала борги із зарплати на "Енергосталі", а після мого візиту дивним чином "прозріла", - Милованов. ДОКУМЕНТ

Звільнений директор "Енергосталі" поновився через заочне рішення суду і без наказу міністерства незаконно повернувся на підприємство.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Скандал на Енергосталі. Харків. Продовження. Роль Держпраці. 5 грудня 2019 року я відвідав Енергосталь і жахнувся від рівня цинізму керівника підприємства Сталінського, якого ми звільнили з посади директора. Він швидко "поновився" через заочне рішення суду і без наказу міністерства незаконно повернувся на підприємство. Ситуація не те, що дивна, а геть за рамками розумного - два керівники одночасно", - розповів міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина запчастин для армії - з Росії. Величезна кількість експорту - в Росію. Не подобається? Так ідіть робіть щось, - міністр Милованов заступився за продаж продукції "Мотор Січ" у РФ

"І це ще не все. Від міністерства тривалий час приховували величезну заборгованість з виплати заробітних плат працівникам. Кажуть, це робиться для штучного банкрутства підприємства. Щоб віджати нерухомість в центрі міста. Сталінський провернув таку схему - укриття від міністерства справжнього фінансового стану - шляхом підробки документів. Приховати таку інформацію НЕМОЖЛИВО без сприяння Державної служби праці. Бо Держпраці мала знайти при перевірках заборгованості у зарплаті. Це легко. Бо новопризначений директор це побачив зразу. І тут, якимось дивним чином, Головне управління Держслужби праці у Харківській області "прозріло" і побачило частину заборгованості з 2018 року по заробітній платі.11 грудня, уже після мого візиту на Енергосталь, до міністерства надходить лист від 12 листопада 2019 року. Тобто на місяць пізніше. Чітко після мого візиту. Від Держпраці. Про заборгованість. Совпадение? Ну, що ж - будемо далі спонукати державні органи "не забувати" вчасно виконувати свої прямі обов‘язки", - резюмував Милованов.

Держпраці не помічала борги із зарплати на Енергосталі, а після мого візиту дивним чином прозріла, - Милованов 01
Держпраці не помічала борги із зарплати на Енергосталі, а після мого візиту дивним чином прозріла, - Милованов 02
Держпраці не помічала борги із зарплати на Енергосталі, а після мого візиту дивним чином прозріла, - Милованов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165732
 
   
 Топ коментарі
 
Как отличить ольгинца от порохобота?
А никак, оба радуются поражениям Украины.
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Ну, він же ж єврей, а тепер у нас все для євреїв, їх зачіпати - зась!
Ви зробили це ралом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Не повіриш: я вільна людина, українець. Спостерігаю, як Ж2 чубиться.
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Как отличить ольгинца от порохобота?
А никак, оба радуются поражениям Украины.
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Чим займались зе- "патріоти" попередні 5 років? Разом з ватанами раділи негараздам України. По темі. Думаєте "разброд и шатания" в правлячій партії? Невже портновско-коломойські судді повстали проти зеленої влади?
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а ти по іншому питання постав: невже реформовані суди...і далі за текстом...
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т.е. подожди. ты приплетаешь сюда евреев, это ужеопускает тебя до уровня плинтуса. Ну да ладно, не побрезгую написать тебе. ты овиняешь ставленника Зе в том, что он фактически обличает повязанных между собой коррупционеров и мошенников, ставленников шоколадного гетьманаи еще манипулятивно изрыгая - ми це зробили...
какой же ты недочеловек. пыль и тлен
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да, ты отлично констатируешь факт своей недоношенности
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Всюди бардак, а у владі ділять портфелі та посади.

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Сказала нулёвка из 461тысячных, совсем новые акк, а уже так палишься...
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А писали сегодня, что рейдерство победили...
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Це не рейдерство, а садомазо. Стільки боротися за те, щоби очолити такий відстій? Не розумію цього ентузіаста.
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Енергосталь - просто дно рабства. Його давно треба розпродати.
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Наличие заочного решения, да еще необжалованного свидетельствует о том, что твои юристы, мылошаров, на тебя болт ложили, ну, и на работу тоже
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А если задать вопрос, а у нас есть государство? Министр мне жалуется, незаконно восстановился, это шо, анекдот? Разогнать БАНДДЕПУТАТСТВО с БАНДМИНИСТЕРСТВАМИ.
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Такой радетель за рабочих....
А тем временем "зеленые" принимают законы, ущемляющие права работников.

Рада одобрила снижение штрафов для работодателей за нарушение прав работников.



Штраф за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда, а также гарантий и льгот работников, привлеченных к выполнению обязанностей по законам "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации" снижается с десятикратного (41,73 тыс. грн) до двукратного (8,35 тыс. грн) размера минимальной заработной платы.
Штраф за недопущение к проведению проверки в части вопросов нелегальной занятости снижен со стократного (417,3 тыс. грн) до восьмикратного (33,38 тыс. грн) размера минимальной заработной платы.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151870
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Всё для народа слуг народа, всё для народа слуг народа !
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Ну, так це не питання відповідальності суддів, а питання держави. Якщо "вельмишановні" створили під себе таку судову систему то, має факт деконституціоналізація самої держави.
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Єнергосталь- лакомый кусок недвижимости ,активно сдаваемый в аренду.Можно спокойно жить ,как рантье.Раскопали...Молодцы!!
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