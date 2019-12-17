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Все про:Азербайджан (118) Алієв (19) Зеленський (3892)

 Відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Азербайджану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Баку розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Азербайджанській Республіці з офіційним візитом, з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Офіційна церемонія зустрічі відбулася на площі біля резиденції Президента Азербайджанської Республіки. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Прозвучали державні гімни України та Азербайджану.

Після завершення зустрічі пройдуть переговори делегацій під головуванням Володимира Зеленського та Ільхама Алієва.

Відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Азербайджану 01

Також будуть підписані двосторонні документи.

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Крім того, глави держав зроблять заяви для ЗМІ.

Відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Азербайджану 02
Відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Азербайджану 03
Відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Азербайджану 04

Відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Азербайджану 05
Відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Азербайджану 06
Фото: ОП/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165728
 
   
 Топ коментарі
 
А плакаты по Бакы развешены были? "Весь день на арене непревзойдённый "маскарабоз" с Украины!!! Только один день гастролей!!!"
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Даже искать не надо, зе-тыпил:
"Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку блогера Исаева, остро критиковавшего Алиева"
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Трудно наверное было найти зраду даже в таком событии?
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А плакаты по Бакы развешены были? "Весь день на арене непревзойдённый "маскарабоз" с Украины!!! Только один день гастролей!!!"
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"Официальная" - это значится без рояля, но с шаурмой?

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Трудно наверное было найти зраду даже в таком событии?
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Даже искать не надо, зе-тыпил:
"Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку блогера Исаева, остро критиковавшего Алиева"
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О,порохобот уже и место застолбил:"Донбас-россия с тобой" Сбор помощи народным республикам от Элвина Исаева.
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даже искать не надо скоро на все новостных новая серия - иностранцы украли . взорвали . вымогали . угнали . что бы этот шлимазл не делал получается сплошная тухес
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Главное, шоб без египетского военного оркестра, касаб.

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сейчас весь Азербайджан пересматривает игру на рояле.....
и знаете что они говорят между собой?
"Нужно бы съездить в Украину и потрахать ихних дэвушек - походу там не осталось мужчин, раз они выбрали себе такого президента.." Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана - Цензор.НЕТ 4122
Я знаю о чем пишу... - я прожил в Баку долгое время...
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Я знаю о чем пишу... - я прожил в Баку долгое время

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Ты в Баку был гетвераном (по-русски: жопошником), и сейчас остался гетвераном. Відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Азербайджану - Цензор.НЕТ 569
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Уж лучше пастись,чемь рыть гамно и хробаки чавкать.
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решил посетить родину так им обожаемой шаурмы....
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Я думаю, что если содержание новости будет состоять из фразы: сегодня Зеленский прожил еще один день, то содержание комментариев не изменится.
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Заметьте - я не являюсь его сторонником, но уровень всяких ботов и интернет-бездельников раздражает.
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ну почему же . значит мы просто стали на один день ближе к зелёному всеобьемливающему ****"цу .
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Зелёный крокодил на шаурму не годится-только на ремешки.
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зє!біл перейма досвід постсовіцьких диктаторів: бацькі, йєлбаси, а тепер ата-азєр
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та приміряє на себе шапку наполєона
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доcвід это не трипер просто так не приобретёшь если не во .что .
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Писька вчера сказала-у нее сифилоидные ********* дныры и лныры-ху"ло сует и ничего-даже тебе рекомендует,петюшка.
Что скажеш,венероспец?Берешь вместе с фондом Элвира?
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Алиев, опытный мудрый политик. Уверен, Зеленский много у него почерпнет.
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Порошенко, тоже был опытный мудрый политик. Жаль, что вы его изгнали.
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по мєркам "слух нарота" алієв - нацик, зє!біл так не зможе вболівати за українське, як гейдар-огли за азєрське, бо воно не українське
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Это правда что гимн алкаша нынче "Умру за пукинку"?
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Ніколи не треба сміятись над чужою бідою,Ми завжди підкреслювали,що вялікою рашкою командує два карлики.Ось вам і результат підсміювань.
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церемония встречи в Баку ,совпала с перекрытием нацгвардией и полицией улиц в Киеве...(у нас есть план"Б")
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А чому Алієв взув мешти на високому обцасі? Щоб виглядати вищим за ЗЄ?
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Какое счастье-хоть одному поросенку повезло-шаурма была из барашки.
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