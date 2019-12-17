 Відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Азербайджану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Офіційна церемонія зустрічі відбулася на площі біля резиденції Президента Азербайджанської Республіки. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Прозвучали державні гімни України та Азербайджану.

Після завершення зустрічі пройдуть переговори делегацій під головуванням Володимира Зеленського та Ільхама Алієва.

Також будуть підписані двосторонні документи.

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Крім того, глави держав зроблять заяви для ЗМІ.











Фото: ОП/Facebook