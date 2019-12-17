 Відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Азербайджану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Офіційна церемонія зустрічі відбулася на площі біля резиденції Президента Азербайджанської Республіки. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Прозвучали державні гімни України та Азербайджану.
Після завершення зустрічі пройдуть переговори делегацій під головуванням Володимира Зеленського та Ільхама Алієва.
Також будуть підписані двосторонні документи.
Крім того, глави держав зроблять заяви для ЗМІ.
"Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку блогера Исаева, остро критиковавшего Алиева"
и знаете что они говорят между собой?
"Нужно бы съездить в Украину и потрахать ихних дэвушек - походу там не осталось мужчин, раз они выбрали себе такого президента.."
Я знаю о чем пишу... - я прожил в Баку долгое время...
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Ты в Баку был гетвераном (по-русски: жопошником), и сейчас остался гетвераном.
сочувствую....
Что скажеш,венероспец?Берешь вместе с фондом Элвира?