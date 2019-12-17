EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  13665  85
Все про:заробітна плата (595) відставка (574) Малюська Денис (20)

 Я недавно отримав свою пенсію в США - понад мільйон гривень. Мені на рік вистачить. Але далі - не знаю, подивимося, - Малюська спростував чутки про свою відставку

Міністр юстиції Денис Малюська спростував чутки про свою відставку і заявив, що нинішня зарплата його "більш-менш влаштовує".

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не дочекаються. Не пишу я заяву, і не писав, і найближчим часом не планую. Якщо, звичайно, мене не попросить керівництво держави... Тут не буду стримувати себе. Поки що не просило, тому планів немає", - сказав Малюська, коментуючи чутки про його можливу відставку, що раніше поширили декілька ЗМІ.

Він також додав, що питання заробітної платні не настільки критичне, як розповсюдили в медіа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, - глава Мін'юсту Малюська

"Для міністрів це менш важливо, ніж для якогось низового персоналу, для мене так само. Теоретично я можу і пів року не отримувати заробітну плату, якщо дружина не вб’є до цього часу, то в принципі, прожити можна спокійно і без заробітної платні. Існуюча заробітна платня більш-менш вже влаштовує, принаймні останній місяць я задоволений. І я думаю, мої колеги теж", - сказав Малюська, відповідаючи на питання, яку зарплату він вважає прийнятною для українського міністра.

Міністр також розповів, що нещодавно отримав свою пенсію у Сполучених Штатах Америки.

"Я отримав нещодавно свою пенсію у США. Мені порахували понад мільйон гривень. Мені там на рік вистачить. Але далі – не знаю, побачимо", - сказав міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165726
 
 
 Топ коментарі
 
А пенсия за что? Умственный инвалид труда? А почему в США? Эта малюська оттуда?
 показати весь коментар
 
ЛОЛ. Чувак уже настолько невадеквате, что не думает, что базарит. Этож надо на все страну вторую неделю свою зарплату обсуждать... 1000000 пенсии в США... Можно без зарплаты... Пока толстый сохнет, худой сдохнет... Блииин... Это какаято кунсткамера))
 показати весь коментар
 
О проблемах в Минюсте он собирается думать и говорить или теперь только о зарплате?.... Я недавно получил свою пенсию в США - больше миллиона гривен. Мне на год хватит. Но дальше - не знаю, посмотрим, - Малюська опроверг слухи о своей отставке - Цензор.НЕТ 941
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
О проблемах в Минюсте он собирается думать и говорить или теперь только о зарплате?.... Я недавно получил свою пенсию в США - больше миллиона гривен. Мне на год хватит. Но дальше - не знаю, посмотрим, - Малюська опроверг слухи о своей отставке - Цензор.НЕТ 941
 показати весь коментар
 
 
ЛОЛ. "Не дождетесь!"(с) Так тыж ничего не делаешь, чтобы проституцию - юстицией сделать, министр проституции)) Вот жеж неадеквать этот Малюська))
 показати весь коментар
 
 
- Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей, И в этом ужас моего положения.(c)

- Где же вы возьмете пятьсот тысяч? - тихо спросил Балаганов.
- Где угодно, - ответил Остап. - Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.

- "Ах, Америка - воскликнул Остап- это страна, там гуляют и пьют без закуски".
 показати весь коментар
 
 
Це питай журнілістів - чому вони не пишуть, що він говорив про проблеми в Мінюсті?
 показати весь коментар
 
а шо это за абизяна на фото? кто это? первый раз вижу, откуда оно вылезло? это наш министр из 95 квартала?
 показати весь коментар
 
прожить можно спокойно и без заработной платы .....ну да понятно чем он там собрался заниматься
 показати весь коментар
 
 
Вырватый откуда то текст и про зарплату и пенсию. ???
 показати весь коментар
 
 
А пенсия за что? Умственный инвалид труда? А почему в США? Эта малюська оттуда?
 показати весь коментар
 
 
ЛОЛ. Чувак уже настолько невадеквате, что не думает, что базарит. Этож надо на все страну вторую неделю свою зарплату обсуждать... 1000000 пенсии в США... Можно без зарплаты... Пока толстый сохнет, худой сдохнет... Блииин... Это какаято кунсткамера))
 показати весь коментар
 
 
Це гривень мільон. А в доларах це 40 тис. дол. Це на рік? Тоді це по 3 тис. дол. на місяць. Теж нормально.
 показати весь коментар
 
 
Кобалєв, наприклад, за те, що побув опудалом на Стокгольмському суду отримав декілька мільонів доларів.
 показати весь коментар
 
 
Сулима - опудало на цензоре это ты, и не нужно уже это доказывать раз за разом.
 показати весь коментар
 
 
Вибач. Всім продажним порохоботам дав по гривні, а тобі не дав. Даю тобі гривню. Хоч ти і ледар, зрештою. Буду скаржитись мародеру Порошенку на тебе. Сачкуєш Я недавно отримав свою пенсію в США - понад мільйон гривень. Мені на рік вистачить. Але далі - не знаю, подивимося, - Малюська спростував чутки про свою відставку - Цензор.НЕТ 2088
 показати весь коментар
 
 
*****,эти *слуги*непонятно каких народов ,когда они успевают все и малагасийцам в Украине подлизать и в Штатах отметиться...
 показати весь коментар
 
 
у нас половина Одессы такие маланцы числится типа живут в Сраюле... а чуть там пиф паф войнушка сразу к нам с Пашпортами граждан Украины всем обозом еврейского табора...
 показати весь коментар
 
 
Вот уже и какие то, как рассуждал кто то из них, финансовые подушки нарисовались. А что делать остальным людям у которых их нет, и жизнь которых зависит от таких министров, у которых зарплата ни как не зависит от деятельности на благо страны и её граждан?
 показати весь коментар
 
 
Это что же такого надо сделать в Украине, чтобы получать пенсию в США?
 показати весь коментар
 
 
Это капец... Только залезет какойто, такой как Малюська на верхушку, придут к нему сми, откроет рот - и лезет оттуда какаято дикая фигня)) Кто им уже эти пустопорожние рты закроет? Блииииин...
 показати весь коментар
 
 
Просто оформіть пенсійний рахунок в одному з пенсійних фондів США та перераховуйте туди кошти.
 показати весь коментар
 
ЗІ: Вже давно можна оформити накопичувальний пенсійний рахунок в європейських пенсійних фондах. У мене товариш давно оформив собі такий в польському фонді не виїзжаючи з України.
 показати весь коментар
 
При нормальной работе пяти лет стажа в США хватит на сносную пенсию.
 показати весь коментар
 
 
Штати виплачують пенсію всім хто працював у них 5 років, незалежно від громадянства? Я недавно отримав свою пенсію в США - понад мільйон гривень. Мені на рік вистачить. Але далі - не знаю, подивимося, - Малюська спростував чутки про свою відставку - Цензор.НЕТ 2593 Тобі 25 років. Ти отримав робочу візу. Попрацював у Штатах,. Поїхав додому і в 30 років отримуєш пенсію від Америки?
 показати весь коментар
 
 
Не забывайте, в США другая пенсионная система, в пенсионном фонде (которых не один) должна быть достаточная сумма
 показати весь коментар
 
Не хватит. Чтобы получать в Штатах пенсию, необходимо минимум 10 лет проработать с уплатой налогов.
 показати весь коментар
 
У меня есть живые примеры другого плана. И позвольте у вас поинтересоваться: как вы представляете себе работу в США без уплаты налогов?
 показати весь коментар
 
Значит мы о разных США говорим. В тех США, где я живу и активно интересуюсь пенсионной системой, чтобы получать пенсию от государства надо проработать не менее 10 лет.

По поводу второго вопроса - да собственно молча. Например, вы пришли к дяде и подстригли ему газон и он заплатил вам наличными. Вот вам элементарный пример работы в США без уплаты налогов. Этот же пример применим ко всем остальным ~200 странам на этой планете.
 показати весь коментар
 
Я говорил о пенсии при работе в частной компании. Второе, ежегодно вам будет приходить гроссбух для заполнения для фискальных органов и уплаты налогов. И только попробуйте его не заполнить. И, наконец рабочая виза. Что это такое? Это виза без права смены места работы? Я имею в виду статус не ниже resident alien.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Такая же, как у мамы коболева.
 показати весь коментар
 
 
Мама Коболева працює Міністром ЮСТИЦІЇ України? Чи, аби ляпнуть
 показати весь коментар
 
 
Порушення українського Законодавства, до прикладу. А що?
 показати весь коментар
 
Alik Alikov, не переймайтеся Ви так. он зеленське внесло законопроект за яким громадянин іншої країни може отримати українське громадянство не відмовляючись від попереднього.
клас? Конституція України? та яке зе чуло про таку.
зараз росіян понаприймаємо й "путін введи" на захист російсько-українських громадян.
 показати весь коментар
 
 
Он работал в США почти 9 лет (2010-2019 гг) в МВФ (консультант и специалист по развитию частного сектора Группы Всемирного банка по оказанию технической поддержки правительствам Украины, Беларуси и стран Центральной Азии). А там серьезные отчисления на медицину, социалку и т.п. Вот теперь он и получил все с него насчитанное. Скорее всего в обмен на какие-то гарантии, сдачу паспорта с визой США или еще чего.
 показати весь коментар
 
"низовой персонал"
чудовий вислів, ба яких панів понавибрали.
 показати весь коментар
 
 
Здавалось би малюська, а гонору на цілого хамлюську.
 показати весь коментар
 
 
То якийсь звіздець! І о ця шваль державою керує? Зебіли, що ж ви натворили?!
 показати весь коментар
 
 
прошу тебя напиши заявление, как Президент государства.. (так же говорил Зеленский, что мы все Президенты) ?
 показати весь коментар
 
Поляков і Сотник вже відбілені. Решта? На їх совісті.
 показати весь коментар
 
Дайте малюсенькому дебильчику 🐟🐟!!
 показати весь коментар
 
 
а откуда у него "пенсия" в штатах? он вообще гражданин какой страны?
 показати весь коментар
 
 
Це такий спосіб послати всіх українців на йух
 показати весь коментар
 
 
А я думал, что про святых врут... оказывается они есть...
 показати весь коментар
 
 
Министр юстиции, который признался в том, что не собирается нихрена делать, потому что ему и так типа на жизнь хватает. Афигеть
 показати весь коментар
 
Ні, він просто сказав що, зарплата міністра його мало цікавить бо, живе з інших, на багато густіших джерел.
 показати весь коментар
 
 
"не собирается нихрена делать" - как ничего? А туфли на столе ?

Я недавно отримав свою пенсію в США - понад мільйон гривень. Мені на рік вистачить. Але далі - не знаю, подивимося, - Малюська спростував чутки про свою відставку - Цензор.НЕТ 9895
 показати весь коментар
 
Мені цікаво, чому багатьох дивує те що, хтось оформлює собі рахунки в закордонних банках чи пенсію в закордонних пенсійних фондах? Це, набагато надійніше ніж зв'язуватися з українською фінансовою системою. Як бачимо на прикладі Малюськи, "вельмишановні" пани "державники" і поцріоти вже давно мають компанії зареєстровані в офшорах, рахунки в надійних європейських банках та пенсійні рахунки в стабільних накопичувальних європейських та північно-американських пенсійних фондах. Вони краще за вас багатьох усвідомлюють ненадійність і корумпованість української фінансової системи, вони в ній і за рахунок неї харчуються.
І це питання не патріотизму, а здорового глузду. Хто сказав що патріот має віддавати зароблені кошти казнокрадам і утримувати злодюжну бюрократію? В ********* світі давно всі особисті фінансові питанні легко регулюються за допомогою Інтернету. Скажімо, я легко можу оплатити ваші послуги чи товари з мобільного телефону в обхід української фінансової системи, якщо ми обидва маємо банківський рахунок за кордоном. І це буде на багато дешевше і надійніше. Хай там відсоток на дипозит менше але банки надійніше.
 показати весь коментар
 
Если пенсия США, значит у нашего министра гражданство США?
 показати весь коментар
 
Для накопичувальних пенсійних фондів не обов'язково. Це, просто фінансові установи, які на оговорених умовах оперують ввіреними вами фінансами.
 показати весь коментар
 
Оно настолько тупое что не в состоянии ясно выразить свою мысль? или настолько тупое что не знает разницы между пенсией и процентами по депозиту?
Как же он служит в "очистке".. кто его туда назначил?
 показати весь коментар
 
Може він не настільки тупий, а просто не хоче влазити в деталі? А насправді тупий у нас люд, який все хаває?
 показати весь коментар
 
На справді мова може йти не про пенсію, а про проценти від депозиту. поклади на рахунок 33-35 лимонів зелені і отримуй лимон на рік.
 показати весь коментар
 
 
Где ты такие щедрые проценты на депозит видел в Штатах?
 показати весь коментар
 
Чтобы получать пенсию в США, не обязательно быть гражданином.
 показати весь коментар
 
Заколебали этим мелкотравчатым тридварасом То вааще никто не знал,что это за штемп,то он вдруг вылез из каждого утюга. На премьера его что-ли готовят?
 показати весь коментар
 
яжели получил американську пенсию в лимон и говорит ,что ему хватит,но решил еще "мелочную" зарплату министра юстиции в Украине с украинского народа срубить и не только зарплату .то он лицемер и лгун- ему не хватает..
 показати весь коментар
 
 
А звідки у них ті "пенсії"? Звичайно, без злачної державної посади чи іншого доступу до бюджету вони б собі їх не "заробили".
 показати весь коментар
 
Тот, кто реально думает об отставке - молча берёт лист бумаги и пишет заявление. А тот, кто о ней на всех углах разглагольствует, у того дупа от благостного прогревания успела пустить корни в тёплое кресло уютного кабинета. А может всё проще ? Просто Малюськина маманя случайно в Америке встретила матушку Коболева и после непродолжительного разговора о детях, сделала неожиданное для себя открытие - она вырастила мудака.
 показати весь коментар
 
 
Всё равно он будет выполнять указания Портнова.
Пшёл вон, какой из тебя министр, тем более - юстиции ?
Кто его жена, чей это зятёк ?
 показати весь коментар
 
 
"Я получил недавно свою пенсию в США. Мне посчитали больше миллиона гривен. Мне там на год хватит. Но дальше - не знаю, посмотрим", - сказал министр"

Нихрена не понял это пенсия или выходное пособие?
 показати весь коментар
 
Так видсотки выплачиваются ЕЖЕГОДНО.
 показати весь коментар
 
Швидше за все його рідне прізвище МОЛЮСКа.
 показати весь коментар
 
Можно на миллион худо-бедно прожить, если жена не убьет за нищету - говорит, издеваясь над лохами, этот законник.
 показати весь коментар
 
 
не мав би він такої "пенсії", якби не був причетний до розподілу потоків.
 показати весь коментар
 
нормальный пассажир и наверно не лох Я недавно отримав свою пенсію в США - понад мільйон гривень. Мені на рік вистачить. Але далі - не знаю, подивимося, - Малюська спростував чутки про свою відставку - Цензор.НЕТ 5926
 показати весь коментар
 
наскільки я знаю в північній америці повна пенсія виплачується з 65 років, є там можливість вийти раніше, але пенсія зменшується. як цей сопляк став песіонером? значить він назваав пенсією те, що там накрав. під суд суку.
 показати весь коментар
 
Як же вони вже всі осточортіли,ці міністри недороблені...
 показати весь коментар
 
 
Соціальна пенсія в США розраховується як сума щорічних доходів, обмежена зверху, поділена на 35 років. Якщо людина пропрацювала лише 10 років з 35-ти, то сумується зарплата за 10 років, додаються 25 нулів і ділиться на 35. Ну приблизно так. Не знаю скільки він працював в США, але якщо наприклад 10 років з 35, то заробляв приблизно 140 тис на рік. Достойна зарплата, але буває і вище, сам таких знаю. При тому що прожити на таку пенсію можна тільки десь в Арізоні або на мід-весті. В решті штатів всю цю пенсію віддаш за податок на нерухомість.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору