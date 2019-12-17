 Я недавно отримав свою пенсію в США - понад мільйон гривень. Мені на рік вистачить. Але далі - не знаю, подивимося, - Малюська спростував чутки про свою відставку

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Не дочекаються. Не пишу я заяву, і не писав, і найближчим часом не планую. Якщо, звичайно, мене не попросить керівництво держави... Тут не буду стримувати себе. Поки що не просило, тому планів немає", - сказав Малюська, коментуючи чутки про його можливу відставку, що раніше поширили декілька ЗМІ.
Він також додав, що питання заробітної платні не настільки критичне, як розповсюдили в медіа.
"Для міністрів це менш важливо, ніж для якогось низового персоналу, для мене так само. Теоретично я можу і пів року не отримувати заробітну плату, якщо дружина не вб’є до цього часу, то в принципі, прожити можна спокійно і без заробітної платні. Існуюча заробітна платня більш-менш вже влаштовує, принаймні останній місяць я задоволений. І я думаю, мої колеги теж", - сказав Малюська, відповідаючи на питання, яку зарплату він вважає прийнятною для українського міністра.
Міністр також розповів, що нещодавно отримав свою пенсію у Сполучених Штатах Америки.
"Я отримав нещодавно свою пенсію у США. Мені порахували понад мільйон гривень. Мені там на рік вистачить. Але далі – не знаю, побачимо", - сказав міністр.
- Где же вы возьмете пятьсот тысяч? - тихо спросил Балаганов.
- Где угодно, - ответил Остап. - Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.
- "Ах, Америка - воскликнул Остап- это страна, там гуляют и пьют без закуски".
По поводу второго вопроса - да собственно молча. Например, вы пришли к дяде и подстригли ему газон и он заплатил вам наличными. Вот вам элементарный пример работы в США без уплаты налогов. Этот же пример применим ко всем остальным ~200 странам на этой планете.
клас? Конституція України? та яке зе чуло про таку.
зараз росіян понаприймаємо й "путін введи" на захист російсько-українських громадян.
чудовий вислів, ба яких панів понавибрали.
І це питання не патріотизму, а здорового глузду. Хто сказав що патріот має віддавати зароблені кошти казнокрадам і утримувати злодюжну бюрократію? В ********* світі давно всі особисті фінансові питанні легко регулюються за допомогою Інтернету. Скажімо, я легко можу оплатити ваші послуги чи товари з мобільного телефону в обхід української фінансової системи, якщо ми обидва маємо банківський рахунок за кордоном. І це буде на багато дешевше і надійніше. Хай там відсоток на дипозит менше але банки надійніше.
Как же он служит в "очистке".. кто его туда назначил?
Пшёл вон, какой из тебя министр, тем более - юстиции ?
Кто его жена, чей это зятёк ?
Нихрена не понял это пенсия или выходное пособие?