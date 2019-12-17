 Я недавно отримав свою пенсію в США - понад мільйон гривень. Мені на рік вистачить. Але далі - не знаю, подивимося, - Малюська спростував чутки про свою відставку

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не дочекаються. Не пишу я заяву, і не писав, і найближчим часом не планую. Якщо, звичайно, мене не попросить керівництво держави... Тут не буду стримувати себе. Поки що не просило, тому планів немає", - сказав Малюська, коментуючи чутки про його можливу відставку, що раніше поширили декілька ЗМІ.

Він також додав, що питання заробітної платні не настільки критичне, як розповсюдили в медіа.

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"Для міністрів це менш важливо, ніж для якогось низового персоналу, для мене так само. Теоретично я можу і пів року не отримувати заробітну плату, якщо дружина не вб’є до цього часу, то в принципі, прожити можна спокійно і без заробітної платні. Існуюча заробітна платня більш-менш вже влаштовує, принаймні останній місяць я задоволений. І я думаю, мої колеги теж", - сказав Малюська, відповідаючи на питання, яку зарплату він вважає прийнятною для українського міністра.

Міністр також розповів, що нещодавно отримав свою пенсію у Сполучених Штатах Америки.

"Я отримав нещодавно свою пенсію у США. Мені порахували понад мільйон гривень. Мені там на рік вистачить. Але далі – не знаю, побачимо", - сказав міністр.