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Все про:Мінфін (383) податки (827) податкова (229) Податковий кодекс (74) Маркарова (101)

 Діагностика податкової системи почнеться в січні, - Маркарова

Робоча група з експертів профільних міністерств з січня 2020 року почне діагностику вітчизняної податкової системи, після чого вийде з пропозицією для податкової реформи, яку згодом обговорять із бізнесом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час ефіру "Свободи слова" на телеканалі ICTV розповіла міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"З січня місяця ми невеликою, але професійною робочою групою з Міністерства економіки, Міністерства фінансів, профільними міністерствами, а також з запрошених експертів бізнес-середовища, проведемо дуже структуровану діагностику нашої податкової системи. В результаті цієї діагностики ми вийдемо на пропозиції для податкової реформи, яку надалі будемо обговорювати з бізнесом", - сказала очільниця Мінфіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це "остання програма" МВФ. Україна має всі шанси через три роки стати абсолютно самодостатньою, - Маркарова

Міністерка також висловила сподівання, що у разі схвалення реформи бізнесом, вона має бути ухваленою до липня 2020 року, аби запрацювати вже з 2021 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165725
 
 
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Яке мудре слово діагностика. А потім профілактика... Тільки бюджет недоотримав 79 млрд за півроку. От вчителям і обломилось 4 тис євро на місяць.
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А вони не знають професійних термінів. Тому і сиплять наліво-направо абракадаброю.
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Вм взагалі обломилося. Декому три місяці підряд.
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і хоча у заголовку для порохоботів знайомі слова лише "начнется в январе", все одно зараз почнуть гидити , роблячи вигляд, ніби розуміють, про що мова
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зебилы с января у вас начинают закрываться предприятия массово шо будем тестьировать
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Лучше бы в "бизнесе" олигархов "продиагностировали" и не надо было бы "диагностировать" в мелком и среднем бизнесе,который в основном и так платит вовремя,и не брать деньги в МВФ,лучше бы при падающем курсе доллара ценовую политику "продиагностировали",а то когда курс доллара рос,все кричали из-за этого цены растут,падает курс доллара,цены всё равно растут,шоб люди могли по нормальной цене шото отремонтировать,купить,а из-за цен в магазинах , аптеках и после оплаты коммунальных услуг и т.д.,не остаётся у людей денег на другое!
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Эффективность налоговой реформы можно оценить по следующему параметру: отказ от НДС. Но эти младочерти и дальше в стиле Яценюка-Яреськи будут играться цифрами и компенсаторами.
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