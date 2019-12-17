 Ми хочемо створити правила, за якими у зловмисників не буде шансів нашкодити банківській системі, - Гончарук щодо законопроєкту про неповернення "Приватбанку"

Кабінет Міністрів України не подає до Верховної Ради проєкти законів, спрямовані проти певних осіб або бізнесменів, заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі каналу ICTV увечері 16 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Ми не рекомендуємо і не подаємо до Верховної Ради якихось законів, які спрямовані проти конкретних осіб або проти конкретних банків, тому це не зовсім так", – заявив він, коментуючи статтю ZN.ua про те, що із законопроєкту про діяльність банківської системи, який уряд подав у Верховну Раду, нібито прибрали норму про відповідальність власників неплатоспроможних банків.
На думку Гончарука, цей проєкт закону захищає українських платників податків.
"Дуже часто, коли банки або виводяться із системи, або визнаються неплатоспроможними, то ризик їх повернення назад через судове рішення може дестабілізувати систему. Закон спрямований саме на те, щоб унеможливити такі дуже шкідливі для економіки фактори", – додав він.
Прем'єр підкреслив, що законопроєкт стосується не тільки націоналізованого "ПриватБанку".
"Десятки банків свого часу було виведено з ринку через те, що їхні власники або їхній менеджмент поводили себе неадекватно... Ми хочемо створити правила, за якими в усіх зловмисників не буде жодного шансу завдати шкоди банківській системі чи інтересам українців", – підсумував Гончарук.
Вчера попались документы судебных решений по делу отмывания 250 млн грн.
В начале 2019 года из банковской ячейки решением суда изъято ящик, в котором, кроме всего прочего - 220 печатей разных фирм.
Не далее, как два месяца назад это добро вернули владельцам решением судьи С.Вовка, т.к. изъятие нарушило их конституционные права.
І все буде так, як хоче Коломойський, бо інакше почне мочити Зєєєлю та "Слуг уродів" по Г+Г як мочим Порошенка. Якщо почне мочити то народ їх за пару місяців розірве на шматки, тому зроблять все так, як того хоче Іцик Клопомойський!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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Иностранцы завтра проведут финальную закупку украинских облигаций. Многие ради такого дела держат открытые позиции. Только бы поживиться дорогими украинскими бумагами. Во всем мире ставки упали на дно, а мы готовы много платить. Богатые
https://dubinsky.pro/news/inostrancy-stavyat-opasnye-rekordy-s-ukrainskimi-ovgz
https://dubinsky.pro/news/gbr-po-predstavleniyu-dubinskogo-otkrylo-delo-v-otnoshenii-smoliya-rozhkovoy-i-churiya-kotorym
dubinsky.pro (https://dubinsky.pro/news/gbr-po-predstavleniyu-dubinskogo-otkrylo-delo-v-otnoshenii-smoliya-rozhkovoy-i-churiya-kotorym)
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Чиновники подозреваются в злоупотреблении...
там не зібрались негідники,зрадники і сволочі.
Там одні дебіли.
Виключення -Гонтарєва і Рожкова
https://dubinsky.pro/news/zaklyuchenie-soveta-pravlenie-nacbanka-ne-podderzhalo-rost-ekonomiki-ukrainy-v-2019-godu
dubinsky.pro (https://dubinsky.pro/news/zaklyuchenie-soveta-pravlenie-nacbanka-ne-podderzhalo-rost-ekonomiki-ukrainy-v-2019-godu)
Заключение Совета: правление Нацбанка не поддержало рост экономики Украины в 2019 году
Из-за завышенных ставок нерезиденты и украинские банки продолжают активно строить финансовую пирамиду