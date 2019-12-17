EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  1086  26
Матеріали за темою:
Все про:банки (327) Приватбанк (343) Гончарук_Олексій (370)

 Ми хочемо створити правила, за якими у зловмисників не буде шансів нашкодити банківській системі, - Гончарук щодо законопроєкту про неповернення "Приватбанку"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ініційований урядом законопроєкт про заборону повертати банки колишнім власникам не спрямований проти конкретних осіб або банків.

Кабінет Міністрів України не подає до Верховної Ради проєкти законів, спрямовані проти певних осіб або бізнесменів, заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі каналу ICTV увечері 16 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ми не рекомендуємо і не подаємо до Верховної Ради якихось законів, які спрямовані проти конкретних осіб або проти конкретних банків, тому це не зовсім так", – заявив він, коментуючи статтю ZN.ua про те, що із законопроєкту про діяльність банківської системи, який уряд подав у Верховну Раду, нібито прибрали норму про відповідальність власників неплатоспроможних банків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк" плануємо продати протягом трьох років, - Маркарова

На думку Гончарука, цей проєкт закону захищає українських платників податків.

"Дуже часто, коли банки або виводяться із системи, або визнаються неплатоспроможними, то ризик їх повернення назад через судове рішення може дестабілізувати систему. Закон спрямований саме на те, щоб унеможливити такі дуже шкідливі для економіки фактори", – додав він.

Прем'єр підкреслив, що законопроєкт стосується не тільки націоналізованого "ПриватБанку".

"Десятки банків свого часу було виведено з ринку через те, що їхні власники або їхній менеджмент поводили себе неадекватно... Ми хочемо створити правила, за якими в усіх зловмисників не буде жодного шансу завдати шкоди банківській системі чи інтересам українців", – підсумував Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165724
 
   
 Топ коментарі
 
А когда Аваков беню арестует за вывод бабосиков из привата?
 показати весь коментар
 
Сделайте так, чтобы законы работали, а не просто были приняты.
 показати весь коментар
 
Бабушка доброумышленница. Она причиняет добро банковской системе Украины.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А когда Аваков беню арестует за вывод бабосиков из привата?
 показати весь коментар
 
 
Невже хтось думає, що вкрадених 5,% млрд вічнозелених з ПРиватбанку забрав сробі все Бєня. Певно поділився із ближніми.
 показати весь коментар
 
Щоб ти не сумнівався, він усе забрав сам, з Гєпою Боголюбовим. Це таке гавно, що за копійку матір рідну заріже!
 показати весь коментар
 
Ясєн пень поділився. З Зелєю в тому числі. І іншими синами вибраного народу. Поцікався матеріалами суду проти Коломойського у Лондоні та у штаті Делавер США. Там і список є.
 показати весь коментар
 
зачем так сложно?может просто не отдавать его бабушке? или сиё невозможно?
 показати весь коментар
 
Бабушка доброумышленница. Она причиняет добро банковской системе Украины.
 показати весь коментар
 
 
Сделайте так, чтобы законы работали, а не просто были приняты.
 показати весь коментар
 
 
Петики поддерживают анархию и беспредел?Ну, как обычно)))
 показати весь коментар
 
Гы.
Вчера попались документы судебных решений по делу отмывания 250 млн грн.
В начале 2019 года из банковской ячейки решением суда изъято ящик, в котором, кроме всего прочего - 220 печатей разных фирм.
Не далее, как два месяца назад это добро вернули владельцам решением судьи С.Вовка, т.к. изъятие нарушило их конституционные права.
 показати весь коментар
 
 
Так євреї ж начолі з Коломойським проти таких правил!
І все буде так, як хоче Коломойський, бо інакше почне мочити Зєєєлю та "Слуг уродів" по Г+Г як мочим Порошенка. Якщо почне мочити то народ їх за пару місяців розірве на шматки, тому зроблять все так, як того хоче Іцик Клопомойський!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
 показати весь коментар
 
 
Ну хоть что-то вразумительное прозвучало, ждём последующих действий, верим в будущее Украины.
 показати весь коментар
 
Зебіли, в майбутнє України можете не вірити. Вірте в майбутнє Малоросійського федерального округу. З вашими Зебенями у владі це вірогідніше.
 показати весь коментар
 
Неинтересная тема для петиков, заметно. Негде развернуться.
 показати весь коментар
 
НБУ Украины пока еще независимый, не влезайте туда куда не надо, а то будет как везде где влезли
 показати весь коментар
 
Dubinsky.pro, [16.12.19 18:48]
Иностранцы завтра проведут финальную закупку украинских облигаций. Многие ради такого дела держат открытые позиции. Только бы поживиться дорогими украинскими бумагами. Во всем мире ставки упали на дно, а мы готовы много платить. Богатые
https://dubinsky.pro/news/inostrancy-stavyat-opasnye-rekordy-s-ukrainskimi-ovgz
 показати весь коментар
 
ах ты **** вонючая что б у тебя трипер мозга был и у днепро банды жидо группы приват сволоч
 показати весь коментар
 
Да не вы хотите, а МВФ потребовал. Куда ж вы, сучки зеленые, денетесь...
 показати весь коментар
 
До пяти лет тюрьмы за злоупотребление служебным положением
https://dubinsky.pro/news/gbr-po-predstavleniyu-dubinskogo-otkrylo-delo-v-otnoshenii-smoliya-rozhkovoy-i-churiya-kotorym
dubinsky.pro (https://dubinsky.pro/news/gbr-po-predstavleniyu-dubinskogo-otkrylo-delo-v-otnoshenii-smoliya-rozhkovoy-i-churiya-kotorym)
ГБР по представлению Дубинского открыло дело в отношении Смолия, Рожковой и Чурия, которым грозит до 5 лет тюрьмы
Чиновники подозреваются в злоупотреблении... Ми хочемо створити правила, за якими у зловмисників не буде шансів нашкодити банківській системі, - Гончарук щодо законопроєкту про неповернення "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 9445
 показати весь коментар
 
главные злоумышленники сейчас в чмонобольшинстве. Прекратите давление на НБУ уроды!
 показати весь коментар
 
НБУ ніззя пи*дити.
там не зібрались негідники,зрадники і сволочі.
Там одні дебіли.
Виключення -Гонтарєва і Рожкова Ми хочемо створити правила, за якими у зловмисників не буде шансів нашкодити банківській системі, - Гончарук щодо законопроєкту про неповернення "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2411Ми хочемо створити правила, за якими у зловмисників не буде шансів нашкодити банківській системі, - Гончарук щодо законопроєкту про неповернення "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 7319
 показати весь коментар
 
Нацбанку не нужна здоровая экономика
https://dubinsky.pro/news/zaklyuchenie-soveta-pravlenie-nacbanka-ne-podderzhalo-rost-ekonomiki-ukrainy-v-2019-godu
dubinsky.pro (https://dubinsky.pro/news/zaklyuchenie-soveta-pravlenie-nacbanka-ne-podderzhalo-rost-ekonomiki-ukrainy-v-2019-godu)
Заключение Совета: правление Нацбанка не поддержало рост экономики Украины в 2019 году
Из-за завышенных ставок нерезиденты и украинские банки продолжают активно строить финансовую пирамиду
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору