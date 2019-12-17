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 Політика України
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Все про:Мін'юст (630) рейдерство (196) Малюська Денис (20)

 Системного рейдерства в Україні вже немає, - Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що в Україні вже немає системного рейдерства.

Про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"У нас є величезний план, який вже здебільшого реалізований, як побороти рейдерство в країні. На системному рівні, коли цілі бізнеси займалися рейдерством, його вже немає. Це зараз поодинокі випадки. І, крім того, рейдерство великих підприємств уже зупинено, тому що це вкрай дорого і ми це відразу зупиняємо", - сказав Малюська.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла в цілому проєкт закону №0858 щодо протидії рейдерству.

Також читайте: Ми хочемо зробити приватні СІЗО, але приватизації в'язниць не буде, - Малюська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165722
 
 
 Топ коментарі
 
Та ну! Просто ви його узаконили, а Г+Г ті інші про рейдерство мовчать, от його типу і немає!
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Но появилась "связка" Суркисы-Баканов-Сытник. Так о чем говорит этот Малюська?
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Но появилась "связка" Суркисы-Баканов-Сытник. Так о чем говорит этот Малюська?
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І рейдерства немає, і конробанду з 1 грудня поборено, і Зє подивився Путлєру в очі. Грандіозні перемоги зєбілів.
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Він мав на увазі, що нема позасистемного...
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Та ну! Просто ви його узаконили, а Г+Г ті інші про рейдерство мовчать, от його типу і немає!
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якщо узаконили, то ти можеш і закон назвати? Системного рейдерства в Украине уже нет, - Малюська - Цензор.НЕТ 6912
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Єврей отримує все що хоче! Це тепер єдиний закон, що справді діє.
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как же тут зраду прилепить? тяжело, но придется...
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А чё её лепить? Он же недавно орал что зарплата у министров маленькая. Хотя она и и законная и он знал на какую идёт, но хочет захватить часть бюджета. Он лично разве не рейдер?
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Зеленский: Мы уже побороли вместе коррупцию, рейдерство и контрабанду, построили в ноябре дороги европейского качества и остановили войну, а теперь, благодаря напряженной и эффективной работе Офиса приЗедента, правительства и ЗеРады, размер члена каждого украинца увеличился на 5 сантиметров. И это только толщина!
Alter Nator: Ну, порохоботы, как же тут зраду прилепить? тяжело, но придется...
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як приємно перед початком робочого дня, попиваючи вранішню каву, помилуватися розривом пуканів порохоботів...
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...от хохота над тупыми зе-билами верующими в эту гнилую лапшу с ушей.
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я перепрошую, а з якого приводу розрив пуканів?
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И, о! Чудо!
Везде суббота, а у меня среда!
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Гы..Гы ...простите так же нет как и кумовства с коррупцией или сильнее??
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а шо,бабушка уже того?приказала долго жить? Системного рейдерства в Україні вже немає, - Малюська - Цензор.НЕТ 1892
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Системного рейдерства в Україні вже немає, - Малюська - Цензор.НЕТ 7579 Планннннн это хорошо . Кстати у всех предыдущих тоже был план а может что и позадористее
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Туфта для лохов. Остановить рейдерство мало. Нужно вернуть людям их бизнес и наказать рейдеров. А главный рейдер у нас кто?
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Слуги народа возглавили-таки рейдерство.
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та ну? отже всі факти рейдерства відтепер будуть оголошені несистемними.
Системного рейдерства в Україні вже немає, - Малюська - Цензор.НЕТ 3322
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Ну якщо, сам зелений міністр, на самому "чесному" зеленому каналі Г+Г ... Тоді ...
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новости декабря на цензоре:

06.12.19. У "Укроборонпрома" украли 2 здания завода "Маяк" стоимостью $7 млн.

11.12.19. В Херсоне чиновники Госисполнительной службы содействовали рейдерскому захвату строящегося многоквартирного дома.

16.12.19. "Решение суда используется для рейдерского захвата", - киевский предприниматель Прима пытается отстоять свое право на недвижимость возле столичной новостройки.

17.12.19. Системного рейдерства в Украине уже нет.
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"Рейдеры будущего будут говорить, что они не рейдеры" почти (с)
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Ага, рейдерства великих підприємств вже нема бо всі вони вже сконцентровані в руках "вельмишановних", досягнута точка рівноваги інтересів. Доки немає достатньо сильного гравця, який зможе віджати у Ахмєтова, Коломойського чи Порошенко. А малі підприємства нікого з "вельможних" особливо не цікавлять. Як тільки рівновага порушиться зі зміною політичного клану, все почнеться знову. Це, Україна.
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Чорні реєстратори залишились. Чоргні нотаріуси також. Суди корумповані вщент, особливо господарські та апеляційні. Іншими словами, в Україні ретельно збережено всі необхідні складові постійного рейдерства. Зараз невелике затишшя - не лізуть на великі підприємства, але системно наїзджають на середні та малі. Тому в будь який момент можлива активізація рейдерських груп на новому рівні. Вони чекають на черговий хаос який невідворотно наближається під керівництвом ЗЕгенерата і його профанської банди.
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Теперь в Украине рейдер только один - Коломойский, управляющий Зеленским.

А это одиночные случаи, а не системность. Системного рейдерства в Україні вже немає, - Малюська - Цензор.НЕТ 8963
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...и олигархов нет, и коррупции нет...в замечетельной стране живем...
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Коррупции нет, рейдерства тоже, Петя деньги не тырит, а денег меньше чем было...
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Ха, помню как Зеля объявил, что корупции на таможне больше нет. Теперь и рейдерства нет. Оказывается, так можно... просто трендеть...
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"рєйдерства нєт", а аваков- є
дуже цікаво.
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Так вся страна уже отжата - больше нечего отжимать
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