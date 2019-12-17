 Системного рейдерства в Україні вже немає, - Малюська

Про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"У нас є величезний план, який вже здебільшого реалізований, як побороти рейдерство в країні. На системному рівні, коли цілі бізнеси займалися рейдерством, його вже немає. Це зараз поодинокі випадки. І, крім того, рейдерство великих підприємств уже зупинено, тому що це вкрай дорого і ми це відразу зупиняємо", - сказав Малюська.
Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла в цілому проєкт закону №0858 щодо протидії рейдерству.
Alter Nator: Ну, порохоботы, как же тут зраду прилепить? тяжело, но придется...
Везде суббота, а у меня среда!
06.12.19. У "Укроборонпрома" украли 2 здания завода "Маяк" стоимостью $7 млн.
11.12.19. В Херсоне чиновники Госисполнительной службы содействовали рейдерскому захвату строящегося многоквартирного дома.
16.12.19. "Решение суда используется для рейдерского захвата", - киевский предприниматель Прима пытается отстоять свое право на недвижимость возле столичной новостройки.
17.12.19. Системного рейдерства в Украине уже нет.
Требовали $860 тысяч: киевские правоохранители разоблачили банду вымогателей, в которую входил депутат облсовета
А это одиночные случаи, а не системность.
дуже цікаво.