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Все про:Мінфін (383) Маркарова (101) Бюро фінансових розслідувань (7)

 Сподіваємося, що наступного року точно створимо Бюро фінансових розслідувань, - Маркарова

У Міністерстві фінансів розраховують, що в 2020 році буде створено Бюро фінансових розслідувань.

Про це під час ефіру "Свободи слова" на ICTV сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Запровадження верховенства права і захист прав інвесторів - це стоїть на порядку денному під номером один. Саме правоохоронні органи повинні боротись з корупцією і ми вже бачимо результати по новим правоохоронним органам. Не всі з них пройшли реформу, не всі перезавантажились, і не всі ще створенні. Ми сподіваємось, що в наступному році точно створимо Бюро фінансових розслідувань", - сказала Маркарова.

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Як повідомлялося, на початку жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань". Законопроєктом передбачається створення Бюро фінансових розслідувань як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через міністра фінансів. Бюро фінансових розслідувань складається з центрального апарату та 7 територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи публічного права.

Загальна кількість працівників встановлюється Кабінетом міністрів і може змінюватись його рішенням на підставі звіту керівника Бюро фінансових розслідувань. Передбачається можливість переходу колишніх працівників податкової міліції на службу до Бюро фінансових розслідувань на загальних підставах за результатами конкурсу.

Законопроєкт не передбачає ліквідацію будь-яких підрозділів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, але до Бюро фінансових розслідувань переходять повноваження щодо розслідування економічних злочинів.

Бюро фінансових розслідувань здійснюватиме самостійне проведення оперативно-розшукової діяльності, фізичний захист надається органами національної поліції.

Очікується, що ухвалення цього законопроєкту призведе до більш ефективної діяльності правоохоронних органів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави та її економічної безпеки, і як наслідок, зменшення тіньового бізнесу в Україні та збільшенні надходжень податків та зборів, оптимізації структури правоохоронних органів, матеріально-технічної бази та скорочення загальної кількості працівників, що протидіють злочинності у сфері фінансів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165719
 
 
 Топ коментарі
 
Мало насоздавали?Заставьте существующих работать.
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НАБУ,НАЗК,ГБР, САП,АКП.что быеще создать , дабы людям жизнь облегчить.
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А куди однокласників-друзів влаштовувати?
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Мало насоздавали?Заставьте существующих работать.
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Так то я поддержу, но каков чёткий критерий "вы"? Процентов 80% населения нашей страны, посади их на эти должности или сразу окажутся такими же мразями или превратятся в них в течении полугода.
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НАБУ,НАЗК,ГБР, САП,АКП.что быеще создать , дабы людям жизнь облегчить.
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Как страна самым большим количеством бесполезных органов.
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Пока судьи в карманах олигархов, нет смысла создавать разные бюрошки
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А будуть розслідувати Геруса, який заради доходів Бені ставить раком державу перед путіним, і вбиває українську атомну генерацію?
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Чому бюро а не офіс???
І доречі, міністерство фінансів вкрай необхідно переназвати теж у офіс.
А якщо у Наркомфін, то 73, чи скільки там вже залишилось, будуть ссятися окропом.
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tZE inform‏ @tZEinform 22 мин.22 минуты назад

Маркарова торжественно заявила (третий раз за месяц) что к 2023 г. Украина откажется от кредитов МВФ.
Просто вопрос в ответ
Как называются люди выпускающие ОГВЗ под 14-17% и отказывающиеся от кредитов под 3% ?
(подсказываем - ИДИОТЫ)
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Кредит вона не бере під 3% не тому що, не хоче, а тому що, не дають. Це, вона так м'яко говорить про дефолт.
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Да, первое дело новой службы - отследить, как министр финансов сливала инсайдерскую информацию своему мужу, чтобы он мог удачно вложиться в ОВГЗ
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Головне, в турборежимі створити умови для розкрадання останнього, а другорядне може колись... потім.
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с какого года его создают..., можно было и кадры подготовить прям в вузе, но..., очевидно, что это бюро будет костью в горле... да почти всем, если заработает конечно....
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