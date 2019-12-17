 Сподіваємося, що наступного року точно створимо Бюро фінансових розслідувань, - Маркарова

Про це під час ефіру "Свободи слова" на ICTV сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Запровадження верховенства права і захист прав інвесторів - це стоїть на порядку денному під номером один. Саме правоохоронні органи повинні боротись з корупцією і ми вже бачимо результати по новим правоохоронним органам. Не всі з них пройшли реформу, не всі перезавантажились, і не всі ще створенні. Ми сподіваємось, що в наступному році точно створимо Бюро фінансових розслідувань", - сказала Маркарова.

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Як повідомлялося, на початку жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань". Законопроєктом передбачається створення Бюро фінансових розслідувань як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через міністра фінансів. Бюро фінансових розслідувань складається з центрального апарату та 7 територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи публічного права.

Загальна кількість працівників встановлюється Кабінетом міністрів і може змінюватись його рішенням на підставі звіту керівника Бюро фінансових розслідувань. Передбачається можливість переходу колишніх працівників податкової міліції на службу до Бюро фінансових розслідувань на загальних підставах за результатами конкурсу.

Законопроєкт не передбачає ліквідацію будь-яких підрозділів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, але до Бюро фінансових розслідувань переходять повноваження щодо розслідування економічних злочинів.

Бюро фінансових розслідувань здійснюватиме самостійне проведення оперативно-розшукової діяльності, фізичний захист надається органами національної поліції.

Очікується, що ухвалення цього законопроєкту призведе до більш ефективної діяльності правоохоронних органів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави та її економічної безпеки, і як наслідок, зменшення тіньового бізнесу в Україні та збільшенні надходжень податків та зборів, оптимізації структури правоохоронних органів, матеріально-технічної бази та скорочення загальної кількості працівників, що протидіють злочинності у сфері фінансів.