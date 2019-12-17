 Це "остання програма" МВФ. Україна має всі шанси через три роки стати абсолютно самодостатньою, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловила міністерка фінансів Оксана Маркарова.
"Ця програма на три роки - ми її всередині називаємо "остання програма", з якої ми не вийдемо на половині шляху, а завершимо. І продовжимо наше співробітництво з Фондом як країна, яка не потребує нового кредитування", - сказала Макарова в ефірі "Свободи слова" в понеділок пізно ввечері.
Міністерка фінансів підкреслила, що в економіки країни через три роки є всі шанси стати самодостатньою. "Україна має реально всі шанси цього разу через три роки стати абсолютно самодостатньою. Якщо подивитися на 2019-2021 роки, то на них припадають піки виплат і обслуговування боргів, частина з яких були накопичені раніше. Ми зробили роботу над помилками: що не так з боргом ... а на сьогодні ми різко скорочуємо борг до ВВП, а з іншого боку - робимо все для зростання економіки", - пояснила Маркарова.
"Ці два паралельні процеси дозволять через 2-3 роки побачити абсолютно іншу економіку", - вважає міністерка фінансів.
Як повідомлялося, в ході телефонної розмови президент України Володимир Зеленський і директор-розпорядник МВФ Георгієва обговорили умови нової програми співпраці з Фондом. Угода про нову програму співпраці ще підлягає затвердженню керівництвом Фонду та виконавчою радою, проте в МВФ заявили про досягнення договору щодо трирічної угоди сумою 4 млрд SDR (близько $ 5,5 млрд) в рамках механізму розширеного фінансування.
Проценты по этой бумаге вуполне таки настоящие и от них не отвертеться. В этом и вся катастрофа.
Украина, шото, кроме дегенератов типа тебя производит?
У нас торговое сальдо отрицательное и промпроизвоздство падает с начала зеленства. Это значит, что мы покупаем товаров больше, чем можем произвести и продать.
Покупают потому, что выплаты гарантиированы МВФ и проценты огромные, а не потому, что доверяют. При первых признаках шухера ОВГЗ пойдут валом в обратную сторону лавинообразно. И остановить этот вал Украине будет нечем.
НЕ из чего возвращать!!! Украина тратит больше, чем зарабатывает.
Ты это в состоянии понять, петух тупой???!!!
Хер тебе в рот немытый, а не чужие деньги, нищебродина сраная.
Я в НБУ работаю и все программы МВФ проходили у меня на глазах.
То в своем Муходрищенске бабкам на заваленке можешь брехать, когда давали, а когда не давали.
А так ты реально отбитым дауном выглядишь.
Судилище над патриотами Украины, устроенное Аваковым с Кварталом - это и есть выполнение этих условий.
Не выполнит Квартал условий - денег из запоребрика не будет.
Выполнят и посадят Антоненко - ой, я им не завидую, после того предупреждения, которое они получили сегодня.
Неужели ты оставишь Беню без Привата??????
Заміжня. Чоловік - відомий банкір та бізнесмен Данило Волинець
За інформацією проекту Схеми: корупція в деталях Оксана Маркарова та її чоловік Данило Волинець причетні до виведення напередодні банкрутства з «Актив-банку», який належав подружжю, на свою фірму нерухомості - історичного будинку по Борисоглібській вулиці на Подолі за ціною ВДЕСЯТЕРО нижче від ринкової.
Після банкрутства «Актив-банк»не зміг розрахуватись з усіма вкладниками
шість квартир,
два житлових будинки,
два гаражі (один із житловими кімнатами),
сім земельних ділянок,
три автомобілі (Honda, Toyota, Mercedes),
колекція живопису та графіки українських художників 19-21 ст. загальною кількістю 983 роботи, бібліотека української та світової літератури загальною кількістю близько 2 тис. книг,
колекція памятних монет НБУ (52 золоті і 293 срібні),
ювелірні вироби (годинник і каблучки),
племінний кінь.
Також подружжя має акції десятків українських підприємств.
Тільки Маркарова (без доходів чоловіка) за 2017 рік отримала 596 тис. 982 грн заробітної плати, процентів від ПАТ КБ "Акордбанк" на 150 тис. 187 грн, процентів від ПАТ "Ощадбанк" - на 47 тис. 769 грн.
Министр финансов Украины Оксана Маркарова уверена, что источниками роста станут
РЫНОК ЗЕМЛИ,
масштабная приватизация государственных предприятий
и развитие инфраструктуры
"Цель по 40% росту - это по 7% в следующие пять лет - тяжелая, амбициозная, но досягаемая.
Если мы действительно откроем РЫНОК ЗЕМЛИ, проведем приватизацію
"Инфраструктура, концессии, дерегуляция, привлечение инвестиций и ЗЕМЛЯ как фактор, который очень все это усиливает", - резюмировала Маркарова.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/markarova-rasskazala-za-schet-chego-kabmin-plani-359665/