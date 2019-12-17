 Це "остання програма" МВФ. Україна має всі шанси через три роки стати абсолютно самодостатньою, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Ця програма на три роки - ми її всередині називаємо "остання програма", з якої ми не вийдемо на половині шляху, а завершимо. І продовжимо наше співробітництво з Фондом як країна, яка не потребує нового кредитування", - сказала Макарова в ефірі "Свободи слова" в понеділок пізно ввечері.

Міністерка фінансів підкреслила, що в економіки країни через три роки є всі шанси стати самодостатньою. "Україна має реально всі шанси цього разу через три роки стати абсолютно самодостатньою. Якщо подивитися на 2019-2021 роки, то на них припадають піки виплат і обслуговування боргів, частина з яких були накопичені раніше. Ми зробили роботу над помилками: що не так з боргом ... а на сьогодні ми різко скорочуємо борг до ВВП, а з іншого боку - робимо все для зростання економіки", - пояснила Маркарова.

"Ці два паралельні процеси дозволять через 2-3 роки побачити абсолютно іншу економіку", - вважає міністерка фінансів.

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Як повідомлялося, в ході телефонної розмови президент України Володимир Зеленський і директор-розпорядник МВФ Георгієва обговорили умови нової програми співпраці з Фондом. Угода про нову програму співпраці ще підлягає затвердженню керівництвом Фонду та виконавчою радою, проте в МВФ заявили про досягнення договору щодо трирічної угоди сумою 4 млрд SDR (близько $ 5,5 млрд) в рамках механізму розширеного фінансування.