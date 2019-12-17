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Все про:МВФ (600) програма (61) Маркарова (101)

 Це "остання програма" МВФ. Україна має всі шанси через три роки стати абсолютно самодостатньою, - Маркарова

Україна зможе відмовитися від необхідності в нових програмах Міжнародного валютного фонду (МВФ) після завершення нової трирічної програми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Ця програма на три роки - ми її всередині називаємо "остання програма", з якої ми не вийдемо на половині шляху, а завершимо. І продовжимо наше співробітництво з Фондом як країна, яка не потребує нового кредитування", - сказала Макарова в ефірі "Свободи слова" в понеділок пізно ввечері.

Міністерка фінансів підкреслила, що в економіки країни через три роки є всі шанси стати самодостатньою. "Україна має реально всі шанси цього разу через три роки стати абсолютно самодостатньою. Якщо подивитися на 2019-2021 роки, то на них припадають піки виплат і обслуговування боргів, частина з яких були накопичені раніше. Ми зробили роботу над помилками: що не так з боргом ... а на сьогодні ми різко скорочуємо борг до ВВП, а з іншого боку - робимо все для зростання економіки", - пояснила Маркарова.

"Ці два паралельні процеси дозволять через 2-3 роки побачити абсолютно іншу економіку", - вважає міністерка фінансів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати Україні гроші, - спікер Фонду Райс

Як повідомлялося, в ході телефонної розмови президент України Володимир Зеленський і директор-розпорядник МВФ Георгієва обговорили умови нової програми співпраці з Фондом. Угода про нову програму співпраці ще підлягає затвердженню керівництвом Фонду та виконавчою радою, проте в МВФ заявили про досягнення договору щодо трирічної угоди сумою 4 млрд SDR (близько $ 5,5 млрд) в рамках механізму розширеного фінансування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165717
 
   
 Топ коментарі
 
Может, есть шанс, завершим, делаем и прочее... Короче, ворох слов и ни единого, НИ ОДНОГО хотя бы намека на ресурсы, возможности или планы, ни слова КАК это все хотя бы планируется. Вы главное ждите- море огромное, погода отменная...
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Ці довбонуті зелебобіки, мають таке ж поняття в економіці і політиці, як першокласник у вищій математиці. МВФ дає найнижчі відсоткові ставки ніж будь хто, та заставляє владу приймати закони проти корупції та ведення бізнису. А НеЛох в своемо многосерійному говні показав МВФ, як страшного дядю, який готовий зжерти Україну і завезти все сміття світу. А наше елехторальне совкове бидло це все схавало, хоча притомна людина повинна розуміти, що люба фін. установа не дає гроші смітнику. Ті хто отримав позику МВФ повинні заробити гроші, а не проїсти (це робила наша баба Люля) і повернути. Тому вони і копняків дають політикам, щоб ті приймали нормальні закони. Але з часом їм набридає це робити і тоді політики роблять заяви, що вони відмовляємося від позик і вони круті реформатори. Але дивлячись на потуги зеленої шмарклі, та готового открити вандальний БАЗАР землі, прошу не путати з РИНКОМ, розпродати все і вся, це позиція недолугих "врємєньщіков". Так що телевізор у нас перемагає здоровий глузд. Тепер чекаємо коли холодильник вилікує цих совкових недоумків.
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c Зеленой бандой через 3 года может Украины не останется
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Я ж говорил, шо ты даун....

Проценты по этой бумаге вуполне таки настоящие и от них не отвертеться. В этом и вся катастрофа.
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Если покупают значит ДОВЕРЯЮТ! Самый большой госдолг у США!
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Ты точно даун. У США есть, чем отдавать.

Украина, шото, кроме дегенератов типа тебя производит?

У нас торговое сальдо отрицательное и промпроизвоздство падает с начала зеленства. Это значит, что мы покупаем товаров больше, чем можем произвести и продать.

Покупают потому, что выплаты гарантиированы МВФ и проценты огромные, а не потому, что доверяют. При первых признаках шухера ОВГЗ пойдут валом в обратную сторону лавинообразно. И остановить этот вал Украине будет нечем.
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тебе же сказали, если убрали Петиных казнокрадов, то за три года все вернем.
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Ты из своего кармана вернешь, дибил?

НЕ из чего возвращать!!! Украина тратит больше, чем зарабатывает.

Ты это в состоянии понять, петух тупой???!!!
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не из своего, а петиных офшоров. У порохоботов как ты тоже отберут заначки.
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Ты для начала коммуналку за свою сраную днепровскую хрущевку оплати , отбиральщик грозный.

Хер тебе в рот немытый, а не чужие деньги, нищебродина сраная.
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Казнокрадов убрали, а денюх как не бывало. Странно
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Сказала бы проще - МВФ и в этот раз деньги давать не спешит, а следующего раза просто уже не будет.
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МВФ уже три года деньги давать не спешит, когда увидела офшоры Петиных казнокрадов. Только теперь согласились продлить договор на три год, с одним условием - посадить Петю.
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Ты даун, Игорь Д.
Я в НБУ работаю и все программы МВФ проходили у меня на глазах.

То в своем Муходрищенске бабкам на заваленке можешь брехать, когда давали, а когда не давали.
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где ты работаешь мы все видим, у порохоботов в минстеце.
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я же говорил, пошли в ход дурные методички. Своих мозгов нет....
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Просто научись пользоваться гуглом, а не звиздеть бездоказательно.

А так ты реально отбитым дауном выглядишь.
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Так хозяин Зеленского уже ж все сказал - ему Роися сто миллиардов американских денег даст, если Украина сдастся.
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Даст, но с условием.
Судилище над патриотами Украины, устроенное Аваковым с Кварталом - это и есть выполнение этих условий.
Не выполнит Квартал условий - денег из запоребрика не будет.
Выполнят и посадят Антоненко - ой, я им не завидую, после того предупреждения, которое они получили сегодня.
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оптимистка, млять, бабло будешь с криворожским слугой урода брать у бенги и ахметки, или у ***** сливая им Украину до самого гандзура?
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Зеля!
Неужели ты оставишь Беню без Привата??????
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МАРКАРОВА
Заміжня. Чоловік - відомий банкір та бізнесмен Данило Волинець


За інформацією проекту Схеми: корупція в деталях Оксана Маркарова та її чоловік Данило Волинець причетні до виведення напередодні банкрутства з «Актив-банку», який належав подружжю, на свою фірму нерухомості - історичного будинку по Борисоглібській вулиці на Подолі за ціною ВДЕСЯТЕРО нижче від ринкової.
Після банкрутства «Актив-банк»не зміг розрахуватись з усіма вкладниками
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ВЫ сперва ЭТУ подпишите, а потом от следующей отказывайтесь.
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Згідно з декларацієюМаркарової за 2017 рік, у власності родини -
шість квартир,
два житлових будинки,
два гаражі (один із житловими кімнатами),
сім земельних ділянок,
три автомобілі (Honda, Toyota, Mercedes),
колекція живопису та графіки українських художників 19-21 ст. загальною кількістю 983 роботи, бібліотека української та світової літератури загальною кількістю близько 2 тис. книг,
колекція памятних монет НБУ (52 золоті і 293 срібні),
ювелірні вироби (годинник і каблучки),
племінний кінь.
Також подружжя має акції десятків українських підприємств.
Тільки Маркарова (без доходів чоловіка) за 2017 рік отримала 596 тис. 982 грн заробітної плати, процентів від ПАТ КБ "Акордбанк" на 150 тис. 187 грн, процентів від ПАТ "Ощадбанк" - на 47 тис. 769 грн.
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Маркарова рассказала, за счет чего Кабмин планирует достигнуть роста экономики в 40%
Министр финансов Украины Оксана Маркарова уверена, что источниками роста станут
РЫНОК ЗЕМЛИ,
масштабная приватизация государственных предприятий
и развитие инфраструктуры
"Цель по 40% росту - это по 7% в следующие пять лет - тяжелая, амбициозная, но досягаемая.
Если мы действительно откроем РЫНОК ЗЕМЛИ, проведем приватизацію

"Инфраструктура, концессии, дерегуляция, привлечение инвестиций и ЗЕМЛЯ как фактор, который очень все это усиливает", - резюмировала Маркарова.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/markarova-rasskazala-za-schet-chego-kabmin-plani-359665/
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Це "остання програма" МВФ. Україна має всі шанси через три роки стати абсолютно самодостатньою, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4600нужно немножко потерпеть?вот-вот и светлое будущее Це "остання програма" МВФ. Україна має всі шанси через три роки стати абсолютно самодостатньою, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4600
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А просто больше не дадут, нечего приватизировать.
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Украина була самодостаточной еще в 1991, то був пік розвитку. за 30 років ми хрен вийшли на ті показники.
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