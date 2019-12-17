 Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, за добу - п'ять ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв підрозділи ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Так, один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ": неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

поблизу Верхньоторецького – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;

поряд Шахти Бутівка – з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Широкиного – з 82 мм мінометів було випущено 10 мін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог від початку доби 16 грудня обстріляв наші позиції двічі, втрат немає, - штаб ООС

Учора, 16 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції.

Неподалік від Новолуганське ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Втрат з нашого боку немає.