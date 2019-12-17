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 Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, за добу - п'ять ворожих обстрілів, - штаб ОС

16 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв підрозділи ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Так, один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ": неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

поблизу Верхньоторецького – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;

поряд Шахти Бутівка – з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Широкиного – з 82 мм мінометів було випущено 10 мін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог від початку доби 16 грудня обстріляв наші позиції двічі, втрат немає, - штаб ООС

Учора, 16 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції.

Неподалік від Новолуганське ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Втрат з нашого боку немає.

Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, за добу - пять ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165716
 
 
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Найшвидшого одужання!
Горіть у пеклі москалі !!!
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та у рогатих баби ще наплодять... чим більше фаршу рогатого, тим краще буде у світі...)
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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А телеканал «Звєзда» Міноборони нашого лютого ворога окупанта РФ прибув на запрошення ..резидента ЗЕбіла - капітулянта до Києва
Виявилось що ...резидент украинофоб - капітулянт на пресконференції сам злочинно запросив цих лютих ворогів журналістів у гості.
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, за добу - п'ять ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7835
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Нужна проста пєрєстать стрелять (с).
Що, зебіли, працює стратегія гавнокомандуючого?
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Так сцикунів же немає там, де стріляють. Бо їм ніколи - чергова серія сватів чи слуги по тєліку.
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Це правда, такі теми зебіліа не цікавлять.
Вони під темами про Пороха пасуться.
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"Буду стріляти і вбивати українців, щоб вони не почали різати один одного." - така логіка ЖИДА **********!!!

А декілька років назад, коли ціна нафти почала обвалюватись ЖИД ********* казав, що ціна на нафту не може обвалитись, тому що обвалиться світова економіка!!!! І що ми бачимо??? Ціна на нафту впала, а світова економіка РОСТЕ!!! Це все, що потрібно знати про вміння передбачувати майбутнє *********ОМ!!!
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