 Невідомі в Берліні викрали могильну плиту одного із соратників Гітлера - Гейдріха

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

Так, на могилі на кладовищі Інваліденфрідхоф у центрі Берліна не було надгробної плити з його ім'ям. За попередньою інформацією, прах Гейдріха залишився недоторканим.

Зараз берлінська поліція намагається встановити особи невідомих.

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Крім того, в поліції не виключають, що ті, хто розкрив могилу, мали доступ до певної конфіденційної інформації і точно знали, де розташована могила.