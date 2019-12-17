 Невідомі в Берліні викрали могильну плиту одного із соратників Гітлера - Гейдріха

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.
Так, на могилі на кладовищі Інваліденфрідхоф у центрі Берліна не було надгробної плити з його ім'ям. За попередньою інформацією, прах Гейдріха залишився недоторканим.
Зараз берлінська поліція намагається встановити особи невідомих.
Крім того, в поліції не виключають, що ті, хто розкрив могилу, мали доступ до певної конфіденційної інформації і точно знали, де розташована могила.
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Именно Гейдрих разрабатывал план инсценировки пограничного инцидента, получившего название Глайвицкая провокация[20]. Целью инсценировки было показать, что нападение Германии на Польшу является лишь ответом Германии на акты насилия в отношении немецких жителей, совершённые польской стороной" (Википедия)
Да за такое успешное дело никаких крестов не жалко!
Вы только прикиньте, какую операцию разработал.
Нужно ли говорить, что план "Ост", по которому якобы хотели уничтожить всех славян, появился в бумажном варианте, а не только в виде высеров советского политбюро напару с бибиси, лишь на нюрнбергском трибунале? А до того, после посещения адиком Украины, украинцев вообще выводили от потерянных германских племен, ссылаясь на светловолосость, голубоглазость и жидоненавистничесвто населения.
Свечки есть? Чтобы ставить?
🤔
який захопився ультранаціоналістичними
ідеями.
Культивуючи велич арійської раси діяв з метою дестабілізації ситуації в Німеччині.
Но пока человечество по-прежнему выбирает Варраву.
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Туда ходят даже как в музей.
Это самые крутые кладбища страны!
У нас тоже центральные входы многих кладбищ ничем не хуже твоих картинок!
И толку?