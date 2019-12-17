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Все про:Німеччина (1351) Гітлер (22) Голокост (58)

 Невідомі в Берліні викрали могильну плиту одного із соратників Гітлера - Гейдріха

У Берліні невідомі розкрили могилу Рейнгарда Гейдріха, одного з головних винуватців Голокосту на прізвисько "М'ясник"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

Так, на могилі на кладовищі Інваліденфрідхоф у центрі Берліна не було надгробної плити з його ім'ям. За попередньою інформацією, прах Гейдріха залишився недоторканим.

Зараз берлінська поліція намагається встановити особи невідомих.

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Крім того, в поліції не виключають, що ті, хто розкрив могилу, мали доступ до певної конфіденційної інформації і точно знали, де розташована могила.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165714
 
 
 Топ коментарі
 
коллекционер гребаный, теперь немцам нyжно следить за могилой геббельса, а то кабаев захочет черепyшкy этого "талантливого человека"
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С 1921 годв по март 1953 года за время правления Мясника Джугашвили в ссср средняя продолжительность жизни была 45,6 года и 100 миллионов трупов.Как пел Тальков покажите мне такую страну,где блаженствуют хамы
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сакрали, и кто же ? а какое могло бьть дополнение к черепу адольфіка. Неизвестные в Берлине выкрали могильную плиту одного из соратников Гитлера - Гейдриха - Цензор.НЕТ 838
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откуда у него боевые награды? или он воевал?
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нy, железный крест давали только за боевые отличия.
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Эмиль Адольф фон Беринг получил Железный Крест за изобретение вакцины против столбняка.
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спас миллионы жизней солдат и не только, зря дали?
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Дали бы зря, если бы давали только за боевые отличия. А так, дали за выдающиеся успехи в научной работе.

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"В 1939 году СД, зипо и гестапо были переведены в подчинение только что созданному ведомству РСХА - Главному управлению имперской безопасности (нем. *************************, RSHA), во главе которого встал Гейдрих"
...
Именно Гейдрих разрабатывал план инсценировки пограничного инцидента, получившего название Глайвицкая провокация[20]. Целью инсценировки было показать, что нападение Германии на Польшу является лишь ответом Германии на акты насилия в отношении немецких жителей, совершённые польской стороной" (Википедия)

Да за такое успешное дело никаких крестов не жалко!
Вы только прикиньте, какую операцию разработал.
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Ой, после войны каких только "тайн и разоблачений" не было, Эренбурга почитать, так немцы трусливо наступали на советских героев по ноздри в кишках гражданского населения, по пути потрахивая гусей, собак и крупный рогатый скот, который они украли у бедных сирот донбасса. Сирот тоже расстреляли, облили бензином, сожгли, и изнасиловали. И именно в таком порядке.
Нужно ли говорить, что план "Ост", по которому якобы хотели уничтожить всех славян, появился в бумажном варианте, а не только в виде высеров советского политбюро напару с бибиси, лишь на нюрнбергском трибунале? А до того, после посещения адиком Украины, украинцев вообще выводили от потерянных германских племен, ссылаясь на светловолосость, голубоглазость и жидоненавистничесвто населения.
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Да воевал. Сначала как бортстрелок бомбардировщика в польской кампании. Потом как летчик истребитель в ходе кампании против Франции и Норвегии. С началом войны с СССР летал на Bf 109E-7 в составе 2-й группы 77-й истребительной эскадры. 22 июля 1941 года был сбит огнем зенитной артиллерии над Ямполем Винницкой области. После этого Гитлер личным указом запретил ему летать
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І ще Райнхард служив на флоті. Різнобічна була особистість.
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Более того, кацапы его в свои дидывоевали записали Невідомі в Берліні викрали могильну плиту одного із соратників Гітлера - Гейдріха - Цензор.НЕТ 9096

Невідомі в Берліні викрали могильну плиту одного із соратників Гітлера - Гейдріха - Цензор.НЕТ 7595
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Так путлер кроме медалек из музея штази и плиту к себе в моржовию уволок? Нацист ипаный!
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коллекционер гребаный, теперь немцам нyжно следить за могилой геббельса, а то кабаев захочет черепyшкy этого "талантливого человека"
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...Гейдрих он вроде как эурейскими вопросами занимался...нафига плита кацапам?...накачивать снова народ будут до психоза, как раньше кричалкой известной, теперь плитой надгробной саакральной?... Неизвестные в Берлине выкрали могильную плиту одного из соратников Гитлера - Гейдриха - Цензор.НЕТ 1230...с них станется.. Неизвестные в Берлине выкрали могильную плиту одного из соратников Гитлера - Гейдриха - Цензор.НЕТ 4422...
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Чтобы понять, что за предупреждение передали Кварталу, перечитайте, Квартал, краткую биографию Гейдриха в Википедии.
Свечки есть? Чтобы ставить?
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Идиотина кацапская, ты, конечно, можешь продолжать тут "срать" - с тебя станется... У тебя задача такая... Вот только не "Петя" с "Гелетеем" Уставы и наставления составлял... Когда колонны техники шли по Донбассу, эти двое не запрещали дать команду направлять передовые и боковые дозоры, для разведки... И не эти двое запрещали рыть капониры, блиндажи, рассредотачивать и маскировать технику... "Каждый баран несёт свои яйца...".Это делали командиры на местах...
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Баран, разведку во время движения, боевое охранение, рассредоточение, маскировку организует и руководит этим процессом командир подразделения или в/ч, а не Главнокомандующий и Министр обороны!!!
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Влучно, як постріл з цибулі Робін Гудом. Тільки з такими твоїми пізнаннями у мене питання до тебе. У тебе вавка в голові? Пробував прикладати аркуш чи втечу подорожника?
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Кто понял, объясните - так была плита и ее украли или ее не было
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Спб. Понятно. А на кой хрен плита без имени Неизвестные в Берлине выкрали могильную плиту одного из соратников Гитлера - Гейдриха - Цензор.НЕТ 3997? Разве что для личной коллекции
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да есть некие сотрyдники штази, со знанием немецкого языка.
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Потому что если не поймали нациста, то рассказывают, что его сожгли, а пепел развеяли над Эльбой, и точно знают в каком месте. А если поймали - тщательно скрывают место захоронения, чтобы не было мест поклонения у благодарных потомков. Парадокс.
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Хороша форма. Сколько лет прошло,а выглядит завораживающе. - Искусство. На уровне менталитета.
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тулувище с калашем в форме войск какой из стран на фотошопе???
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Плиту поцупив мешканець міста Баден-Баден Микола Расторгуєв,
який захопився ультранаціоналістичними
ідеями.
Культивуючи велич арійської раси діяв з метою дестабілізації ситуації в Німеччині.
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Стопудофф. Скоро в любом преступлении начнут вписывать - "вдохновившись величием арийской расы". Тьфу, биомасса еще недостаточно тупая, Большой Брат.
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С 1921 годв по март 1953 года за время правления Мясника Джугашвили в ссср средняя продолжительность жизни была 45,6 года и 100 миллионов трупов.Как пел Тальков покажите мне такую страну,где блаженствуют хамы
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Быть может через сто веков...
Но пока человечество по-прежнему выбирает Варраву.
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В Европе все кладбищи огорожены, имеют видеокамеры, часы открытия кладбища, во время которых там всегда находится администрация. В Италии кладбища - во владении комун.
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Будешь рассказывать эти сказки своим внукам.
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Невідомі в Берліні викрали могильну плиту одного із соратників Гітлера - Гейдріха - Цензор.НЕТ 7963Надень очки и посмотри, справа у входа. Ты, видать кадзаб, потому что и в Украине есть расписание открытия кладбища, и видеокамеры.
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Ты в курсе, где похоронены Гейдрих, Бандера?
Это самые крутые кладбища страны!
У нас тоже центральные входы многих кладбищ ничем не хуже твоих картинок!
И толку?
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Рейнхард, твои подвиги останутся в веках! На твоей могильной плите юные герои будут вдохновляться на Великие Свершения! Гении живут вечно и освещают светом своего разума путь простым людям! 88!
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Гейдрих неоднозначный человек. Последним местом его службы -гауляйтер Богемии и Моравии, там его так уважали, что он всюду без охраны появлялся. В момент покушения был один в открытой машине, ехал на работу, покушавшихся доставили из Британии
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Наверняка,скрепыши рашистские-неофашистские попятили ,чтобы молиться на нее(плиту), ведь на заСрахе 53 организации профашистского толка,дичь,подонки ,самое дно человеческого общества...
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Самое дно - это антифа-ублюдки. Эти результаты многовекового инцеста чувствуют свою генетическую ущербность, и потому выступают против селекции человеческого вида, в особенности, человека белого, потому как именно этому подвиду человеческого рода эти дегенераты завидуют больше всего.
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