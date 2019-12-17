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Все про:приватизація (177) в'язниця (213) Малюська Денис (20)

 Ми хочемо зробити приватні СІЗО, але приватизації в'язниць не буде, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що приватизації в'язниць в Україні не буде.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо зробити приватні СІЗО, приватні тюрми – ні. Коротко чому ні, тому що це бізнес, великий бізнес. І з’являється такий бізнес, який зацікавлений у тому, щоб людей у тюрмах було більше. Вони не зацікавлені в тому, щоб людей перевиховувати, щоб людей відправляти на волю, щоб застосовувати інші, дешевші способи покарання... Тюрма - це дуже дорого. Вони хочуть, щоб якомога більше людей потрапляли в тюрми, і вони лобіюють. Це трапилося в США, це трапилося у Великій Британії. І порівняйте кількість ув’язнених у штатах і Великій Британії з, наприклад, країнами Північної Європи, де цього немає. Відповідно, ні, ми не підемо на приватизацію тюрем. Ми підемо на приватизацію СІЗО. І в нас дійсно з’являться приватні СІЗО – це слідчі ізолятори, де особи утримуються до вироку суду", - сказав Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже наступного року в Україні працюватимуть недержавні арбітражні суди й іноземні арбітри, - Малюська

На уточнення журналіста, хто платитиме власникам СІЗО за утримання підозрюваних – держава чи сам підозрюваний, котрий там перебуватиме, міністр відповів: "Якщо це підвищені умови комфорту, мають платити ті особи, які хочуть перебувати в умовах підвищеного комфорту. Це нам забезпечить додаткові кошти для того, щоб забезпечити якісніші умови для тих, хто перебуває там безкоштовно".

"На жаль, бюджет обмежений. Осіб, які перебувають у СІЗО, багато - понад 16 тисяч. У нас є багато незахищених верств населення – пенсіонери, вчителі, лікарі- є куди витрачати кошти. Ми спробуємо якось вписатися в чинні бюджети, щоб, з одного боку, додатково заробити, а з іншого боку – забезпечити кращі умови для як наших працівників, які працюють в тюрмах, СІЗО, так і для тих, хто там перебуває вимушено", - зазначив Малюська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165713
 
 
 Топ коментарі
 
Чудесно....... учитывая, что срок предварительного заключения зачитывается при исполнении приговора - останется самая малость. Тянуть предварительное следствие на предполагаемое время по приговору, отсидеть в СИЗО как в гостинице и на свободу прямо из комфортабельной камеры. Мы хотим сделать частные СИЗО, но приватизации тюрем не будет, - Малюська - Цензор.НЕТ 1675 Шустрые зеленые мальчики готовятся.
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Це - крута зе-реформа і зе-перемога.
Тобто зі школами, садочками, лікарнями, армією усе вирішено, полагоджено, тепер конче треба створити приватні СІЗО.

Таки точно для себе готують. От придурки. Вам це все одно не допоможе.
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Тот кто лоббирует это новшество - явно готовит под себя любимого
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Когда Мустафа Наем шел в депутаты его сразу же предупредили сказав
- Ну куда ти лезешь мелочь пузатая, ти видишь какие там все задастые-мордастые?
На что Мустафа ответил
- Я, Наем!..
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фейк, иначе бы и вправду народ вышел, не будет же он терпеть.
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Зачем нужны частные СИЗО? Что это еще за идиотизм такой?
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Ничего хорошего (для Украины) в этом нет, понятное дело.
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Чудесно....... учитывая, что срок предварительного заключения зачитывается при исполнении приговора - останется самая малость. Тянуть предварительное следствие на предполагаемое время по приговору, отсидеть в СИЗО как в гостинице и на свободу прямо из комфортабельной камеры. Мы хотим сделать частные СИЗО, но приватизации тюрем не будет, - Малюська - Цензор.НЕТ 1675 Шустрые зеленые мальчики готовятся.
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Ну они ж пока не переписывают своё имущество на родственников.Тут,кто-то другой.Я даже догадываюсь кто.
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Самолично докладывают что они там делают со своим имуществом?
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Мне нет.https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/news/2019/12/9/654632/index.amp
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Это вы мечтаете в розовых очках. В реале там будут сидеть простые люди, подозреваю очень долго, тк собственнику это выгодно....
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У простых людей нет денег на частные СИЗО. Стоимость такой предвариловки будет на уровне фешенебельной гостиницы.
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Да вы и впрямь мечтатель. Будто кого-то будут спрашивать. Заплатят налогоплательщики, как это у нас заведено.
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Забыл заметить, что великолепных условий там ждать не стоит, а вот цена для бюджета, подозреваю, действительно будет пятизвездочная Все как обычно...
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Текст прочесть не пробовали похоже. Пребывание в частном СИЗО на улучшенных условиях будет оплачиваться сидельцами за свой счет.
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Багато хто і зараз сидить в сизо по два роки
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"Готовь сани с лета" - так в народе говорят Мы хотим сделать частные СИЗО, но приватизации тюрем не будет, - Малюська - Цензор.НЕТ 7308
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Пабло Ескобара, який побудував собі власну в'язницю я ще розумію, а навіщо нам таке?
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Слава богу! Частная тюрьма- это что то новое, походу! Вернее, забытое старое! Этакий склад рабов! Ведь по логике, за частную тюрьму надо платить, а значит, чтобы находится в ней, нужно либо оплачивать, либо- отрабатывать! Чем вам не невольничий рынок???
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Обычная тюрьма тоже склад рабов. Так было еще со времен средневековья, когда там каторжники были. Бесплатный труд как он есть. Те, кто исследует деятельность тюрем часто отчего-то умирают ибо мафия огромная. Тюрьмы давно пора реформировать, так как на них кормятся целые кланы.
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чё то вы все тюрьму с лагерем путаете . в тюрьме не работают
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Ну и ****. Государство обязано каждому заключенному предоставить человеческие условия. Вместо этого заключенных держат как скот, нарушая их права, и предлагают за деньги откупиться - по сути рэкет. Даже предложение подобного тянет на преступление
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Чому "преступление"? Це можливість вибрати умови перебування в сизо: або безоплатно в жахливих умовах, або платно, зате в людських. А термін перебування залежатиме від просування розслідування.
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Дома престарельіх теж є державні і приватні. Державні бідні, але часто кращі за приватні.
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жахливи умови это одно из средств перевоспитания . а срок пребывания зависит на 90 % не от следствия . а от суда который сами сидельцы затягивают всеми силами . что бы не ехать на лагерь где уже надо пахать на хозяина и воров вместо лежания на шконке сутками .
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України не настільки демократична як Америка, це просто капець буде. Будуть люди сидіти роками а можливо навіть пропадати безвісти...
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А також зробимо приватну поліцію, армію, суди та ВР🤗
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І залишимо тільки президента, міністрів і депутатів щоб вони могли спокійно красти податки і нізащо не відповідати, Армію також зробити приватною тоді в президента, міністрів і депутатів не будет обов'язку деокуповувати українські Крим і Донбас. А захопить Росія Україну тоді вже можна зі спокійною совістю їхати до сім'ї в Швейцарію...
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Как минимум- в Украине тюрем нет. От слова вообще. Есть следственные изоляторы и исправительные колонии. Колонии в свою очередь делятся (по тяжести преступлений) на уровни безопасности (режимы содержания) потому чтобы делать/не делать тюрьмы, придется изменять законодательство.
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ну таки тюрьмы классические как были так и остались просто меняются названия в 63г поменяли с тюрьма на сизо . точно так же как и допр кпз ивс - суть та же
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І це говорить Малюська, який весь час збирається у відставку, бо хоче зарплату - 80 тис. грн. Мабуть він збирається бути власником цих СІЗО?
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Це - крута зе-реформа і зе-перемога.
Тобто зі школами, садочками, лікарнями, армією усе вирішено, полагоджено, тепер конче треба створити приватні СІЗО.

Таки точно для себе готують. От придурки. Вам це все одно не допоможе.
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"Готовь сани с лета" - вот Квартал и готовится. Мы хотим сделать частные СИЗО, но приватизации тюрем не будет, - Малюська - Цензор.НЕТ 7134
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Так и не понял чем частные сизо лучше частных тюрем. Если бизнес заинтересован, чтоб люди долго сидели в сизо - хорошо, то это ведь тоже можно лоббировать?????
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А що не ясно? Скоро патріотів нікуди буде садити. А якщо майдан, а сизо вже й так переповнені, то хоч приватні допоможуть))
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Землю - крестьянам!
Море - матросам!
Тюрьмы - зэкам!
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Кстати, очень спорный вопрос... Все эти узилища, вроде там, права человека, положения Конституции, нормы Закона и прочее- вот кто скажет где проходит интересная грань... С одной стороны, кроме прав есть ещё и обязанности, которые заключенные постоянно при малейшей возможности, и с удовольствием нарушают, причем практически безнаказанно. Катастрофическая нехватка персонала да плюс "абы чего не вышло" от руководства и вот результат- голимейший пионерлагерь. Но любое учреждение, связанное с преступлением и наказанием не может вызывать желания туда вернуться, или хотя бы не бояться этого. Иначе, о каком наказании может идти речь? Дилемма...
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Тюрьма это место изоляции, чтобы преступления не распространялись. Это как зараза и карантин. Мы же не считаем что больных нужно наказывать. Тюрьмы появились с идеи больных лепрой, которых помещали в лепризории, где они доживали свой срок.
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И все же... Безнаказанность развращает. Изоляция преступников предусматривает траты, баснословные траты в случае содержания их в условиях, близких к свободным, при этом напрочь отсекается само понятие "перевоспитания", да и смысл достаточно кощунственен... Убийца к примеру, будет за счет налогоплательщиков неплохо существовать в неволе. Чего тогда ему бояться, что его удержит от преступления?
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Вообще идея "тюрьма как место наказания" ужасная. Вот представьте себе собаку, которую постоянно бьют. Она уже даже не знает за что, но её бьют. Со временем она станет кидаться на всех.
Вот так происходит и с заключенными, которые наказывают годами. Они выходят из тюрьмы и становятся намного хуже. И внутри тюрьмы хуже со временем. Когда к людям применяешь агрессию, то они *********** как и животные. Остается лишь один инстинкт "вы мои враги - я буду вас рвать зубами и когтями".
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чё за бред . когда тебя грабанут на улице предварительно ударив по голове трубой тогда и посмотрю как будешь жалеть гопника ведь он просто пострадал морально во время свои 6 отсидок .
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"Друзьям раздайте по ружью!
И дураки переведутся..."
А. Макаревич. "День гнева"
Мы хотим сделать частные СИЗО, но приватизации тюрем не будет, - Малюська - Цензор.НЕТ 1012
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Приїздить Мілованов до фермера .
Фермер йому показує ковбасний цех і чудо машину.
- Це машина. Туди ми кидаємо барана а звідти виходить 2 палки ковбаси. Зрозуміло?
- Ну таке. - стікає слина нерозуміння
- А є машина що туда дві палки ковбаси а звідти баран?
- Є. Твоя мамка.
(C)
@maxpavlish

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Продолжаете пробивать дно. Дальше говном в людей кидать начнете ?
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Дебилы не люди, а больные, даже если они с пенсильванскими справками о проФФесорстве!..
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Если это предприятие то и профсоюз положен по закону. Тема для выдовища и отвлечения от проблем и больше ничего.Еще одна постановка.
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Кому интересна тема частных тюрем - посмотрите сериал Оранжевый хит сезона. Там как раз про женскую тюрьму, которой владеет корпорация. Хотя эта тема начинает раскрываться только с четвертого сезона где-то.
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Вообще нужно делать так, чтобы в тюрьмах было меньше, а не больше людей и сокращать сроки. Намного лучше, когда люди будут под надзором на гражданке, чем изолированы от общества, если они не опасны и не вредят никому. От этого выигрывают все, кроме тех самых начальников тюрем, которые живут за счет своих мертвых душ. Нужно становиться гуманнее.
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Постоянным клиентам скидки? Ммм?
День открытых дверей?
Приходи сам и приведи трёх друзей, э?
Нам важен каждый клиент и мы боремся за увеличение их количества...
Г У Л А Г Добро пожаловать!
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Я давно говорил что сериал нарки про Пабло Эскабаро это про Украину. "СН" просто жалкая пародия.
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А дебілко не подумав, що якщо це бізнес, то зацікавлені в більшій кількості сидячих не зменшиться, а навіть збільшиться.
Вихід який ? ЗАБОРОНИТИ. І карати тих, хто ініціює незаконні арешти.
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Зебилы, вы зря мечтаете о частных тюрьмах. Вы до них не доживёте.
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Походу они готовятся к тому, что это скоро будет очень прибыльный бизнес. На месте порохоботов я бы призадумался Мы хотим сделать частные СИЗО, но приватизации тюрем не будет, - Малюська - Цензор.НЕТ 932
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"Лиц, находящихся в СИЗО, многие - более 16 тысяч. У нас есть много незащищенных слоев населения - пенсионеры, учителя, врачи - есть куда тратить средства"

Короче все для людей! Для пенсионеров, учителей и врачей в первую очередь!
Нужно больше СИЗО! На всех не хватает мест!
СПАСИБО ЗЕЛЕБОБИКИ!
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Купил себе тюрьму, украл-выпил, в тюрьму, романтика, а что, за бизнесом нужно же присматривать. А тема реально опасная, частная тюрьма подразумевает там охранную службу, а это частные армии... в прямом смысле этого слова, да еще позволяет удерживать в одном месте угодных отморозков, выборы, вся ж тюрьма будет голосовать за того, кого скажут. И тут есть стимул лоббировать перед выборами жесткую посадку с выполнением плана 140 процентов, в нашей стране выборы - это обязательно большие деньги.
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частные сизо с икрой, все включено с блекджэком и шл..ами. Для себя любимых
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Воно звичайно так, на всіх малюсьок СИЗО не вистачить, але хай не париться в Україні гарні стадіони.
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в 2014-м Коломойский пытался создать "частную армию"... Закончилось Иловайском - "расхлёбывала" ВСЯ Украина... Теперь "блазенята" трындят о "частных" СИЗО, "федерализации". СИЗО "частные" - чтобы никто не мог туда нос сунуть и поинтересоваться, КТО там сидит, в КАКИХ УСЛОВИЯХ, и ЧТО там вообще творится... Ведь судите сами - нас убеждают, что у государства "денег нет" СИЗО содержать... А "частники" что - "филантропы"?! Они из этих заведений будут "деньги жать"... "Мужики" будут вкалывать, на рабских условиях, а "авторитеты" - жировать, в "райских". А прокуроров по надзору, омбундсменов, представителей правозащитных организаций, священников будут "нахер посылать"... То же самое будет и с "федерализацией" - сядет "магнат" на область, подчинит себе органы внутренних дел, и скажет - "Я тут хозяин, и тронуть меня не моги!...". А для большей убедительности заведут себе "силы безопасности", в виде "частной армии"... И всё... Полиция - "своя", СИЗО - свой, армия "своя"...Хаос в государстве обеспечен... Так именно этого Кремль и добивается!!!... А "расхлёбывать" будет опять ВСЯ Украина...
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Страшну картину ви змалюли, шановний Яр, але саме цього вони і прагнуть.
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А я "прагматик" і "цинік"... Так легше жить... "Мрійництво ідеалістичне" не заїдає...
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З таким "скаженним прінтером" "реформатори", є така думка!, до СіЗО не доживуть. Ми хочемо зробити приватні СІЗО, але приватизації в'язниць не буде, - Малюська - Цензор.НЕТ 9886
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Порохоботы, а вы чего так переживаете?
После этого, ваш шеф будет как на Мальдивах Ми хочемо зробити приватні СІЗО, але приватизації в'язниць не буде, - Малюська - Цензор.НЕТ 941
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Там всё будет открыто:
1. заказ шлюх/******** столько-то.
2. верблюд на отсидку столько-то.
3. побег столько-то.
И никакой коррупции)))
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А коли вже можна буде створити свою приватну пожежну службу чи поліцейський відділок? Або приватну невеличку армію, типу "зелених чоловічків")?)))
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В нашей стране это будет выглядеть так...государственные сизо сделают частными с теми же условиями содержания (урки курят, неотапливается, на прогулку не выводят, и 2 -3раза превышено содержание людей) ...При этом за каждого арестованного будут перечисляться государственные деньги по европейским нормам содержания...
А чтобы количество народа не уменьшалось прокуроры и судьи будут иметь откат и будут очень и очень заинтересованы в количестве арестованных....
При этом менты будут тоже иметь свой гешефт и ловить всех подряд...
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На днях дивилась видео Льоши Гончаренка, він проводив екскурсію в одеському СІЗО. Це історична будівля та аналог пітерських Хрестів. Те що зовні - це пам`ятник архітектури, а те що всередині - це щось страшне. Доречі, там якраз сидів Чорний, володар готелю «Токіо», який згорів.
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та давайте уже і бродяг приватизуйте придурки. як це сізо да, а тюрми ні? хіба це не еквівалент? я не маю на увазі тюремний режим ( критка)
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