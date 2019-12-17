 Ми хочемо зробити приватні СІЗО, але приватизації в'язниць не буде, - Малюська

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми хочемо зробити приватні СІЗО, приватні тюрми – ні. Коротко чому ні, тому що це бізнес, великий бізнес. І з’являється такий бізнес, який зацікавлений у тому, щоб людей у тюрмах було більше. Вони не зацікавлені в тому, щоб людей перевиховувати, щоб людей відправляти на волю, щоб застосовувати інші, дешевші способи покарання... Тюрма - це дуже дорого. Вони хочуть, щоб якомога більше людей потрапляли в тюрми, і вони лобіюють. Це трапилося в США, це трапилося у Великій Британії. І порівняйте кількість ув’язнених у штатах і Великій Британії з, наприклад, країнами Північної Європи, де цього немає. Відповідно, ні, ми не підемо на приватизацію тюрем. Ми підемо на приватизацію СІЗО. І в нас дійсно з’являться приватні СІЗО – це слідчі ізолятори, де особи утримуються до вироку суду", - сказав Малюська.
На уточнення журналіста, хто платитиме власникам СІЗО за утримання підозрюваних – держава чи сам підозрюваний, котрий там перебуватиме, міністр відповів: "Якщо це підвищені умови комфорту, мають платити ті особи, які хочуть перебувати в умовах підвищеного комфорту. Це нам забезпечить додаткові кошти для того, щоб забезпечити якісніші умови для тих, хто перебуває там безкоштовно".
"На жаль, бюджет обмежений. Осіб, які перебувають у СІЗО, багато - понад 16 тисяч. У нас є багато незахищених верств населення – пенсіонери, вчителі, лікарі- є куди витрачати кошти. Ми спробуємо якось вписатися в чинні бюджети, щоб, з одного боку, додатково заробити, а з іншого боку – забезпечити кращі умови для як наших працівників, які працюють в тюрмах, СІЗО, так і для тих, хто там перебуває вимушено", - зазначив Малюська.
- Ну куда ти лезешь мелочь пузатая, ти видишь какие там все задастые-мордастые?
На что Мустафа ответил
- Я, Наем!..
Тобто зі школами, садочками, лікарнями, армією усе вирішено, полагоджено, тепер конче треба створити приватні СІЗО.
Таки точно для себе готують. От придурки. Вам це все одно не допоможе.
Море - матросам!
Тюрьмы - зэкам!
Вот так происходит и с заключенными, которые наказывают годами. Они выходят из тюрьмы и становятся намного хуже. И внутри тюрьмы хуже со временем. Когда к людям применяешь агрессию, то они *********** как и животные. Остается лишь один инстинкт "вы мои враги - я буду вас рвать зубами и когтями".
И дураки переведутся..."
А. Макаревич. "День гнева"
Фермер йому показує ковбасний цех і чудо машину.
- Це машина. Туди ми кидаємо барана а звідти виходить 2 палки ковбаси. Зрозуміло?
- Ну таке. - стікає слина нерозуміння
- А є машина що туда дві палки ковбаси а звідти баран?
- Є. Твоя мамка.
(C)
@maxpavlish
День открытых дверей?
Приходи сам и приведи трёх друзей, э?
Нам важен каждый клиент и мы боремся за увеличение их количества...
Г У Л А Г Добро пожаловать!
Вихід який ? ЗАБОРОНИТИ. І карати тих, хто ініціює незаконні арешти.
Короче все для людей! Для пенсионеров, учителей и врачей в первую очередь!
Нужно больше СИЗО! На всех не хватает мест!
СПАСИБО ЗЕЛЕБОБИКИ!
После этого, ваш шеф будет как на Мальдивах
1. заказ шлюх/******** столько-то.
2. верблюд на отсидку столько-то.
3. побег столько-то.
И никакой коррупции)))
А чтобы количество народа не уменьшалось прокуроры и судьи будут иметь откат и будут очень и очень заинтересованы в количестве арестованных....
При этом менты будут тоже иметь свой гешефт и ловить всех подряд...