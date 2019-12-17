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Все про:Крим (6967) культура (154) Лерос Гео (15)

 Війна в Криму і на Донбасі почалася через про#обану культурну дипломатію - в 90-х роках "провтикали" можливість об'єднання країни в одне ціле, - Лерос. ВIДЕО

Народний депутат України Гео Лерос жорстко висловився про те, чому в 2014 році стала можлива окупація Криму та війна на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Лерос зазначив: "На мій суто особистий погляд, історія Криму та східної частини України, чому війна там почалася, вибачте за вираз, але це про#обанна культурна дипломатія. Це те, що в 90-х роках провтикали. Про культуру я маю на увазі не так, як багатьом здається, картинну галерею. Це мова і менталітет.

Ми провтикали в 90-х і 2000-х можливість об'єднання країни в одне ціле. Коли почали розділяти на україномовних, російськомовних ... Та якою мовою хочете, такою говоріть, хоч мовчіть. Якщо ти - українець, то не має значення, якою мовою ти розмовляєш".

Повністю інтерв'ю з Гео Лерос дивіться ЗА ПОСИЛАННЯМ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165711
 
   
 Топ коментарі
 
Бред.
Кто на каком языке хотел тот на таком и говорил.
Поднимался вопрос обязательности изучения украинского языка в школах,потому что это именно инструмент объединения страны.
Еще бы одно поколение и темой языка никого не возможно бы было заинтересовать,потому что не интересная.
Поэтому россия не могла этого допустить.
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при чем тут культура и язык? в крыму население было ватным. потому что наши тогдашние вожди договорились что пенсы военные кацапские могли там покупать жилье и участки. поэтому 90 % флотских перед пенсией переводились служить в крым.
плюс млявая политика допускавшая приезды туда отморозей типа лужкова.

ну и конечно - мы сами сделали их "особенными" когда ехали к ним и платили за говноусловия бабки соизмеримые с отдыхом за границей. просто потому что "привыкли"
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какая культура? какой язык? что вы блядь несете уебки тупые? война и окупация произошла потому что хуйло захотело отомстить украинскому народу, показать своим баранам что протестовать плохо, поднять рейтинг и найти оправдание жопе в своей экономике. все. насобирали полтора уебана для картинки, навезли своих селигерских пулерюгендов с кизячками и провели рехуйрендум с реальной явкой 30%. даже самый конченый ватный уебан не захотел бы жить в том говне в котором сейчас живет крым и донбасс.
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Війна в Криму і на Донбасі почалася через про#обану культурну дипломатію - в 90-х роках "провтикали" можливість об'єднання країни в одне ціле, - Лерос - Цензор.НЕТ 9162
Війна в Криму і на Донбасі почалася через про#обану культурну дипломатію - в 90-х роках "провтикали" можливість об'єднання країни в одне ціле, - Лерос - Цензор.НЕТ 6276
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Тысячи тысяч раз говорил я.....
Но хрен в сами, повторю ещё раз:
ОНИ НЕ БОРЮТСЯ ЗА ПРАВА РУССКОГО ЯЗЫКА. ОНИ БОРЮТСЯ ЗА ПРАВО НЕ ЗНАТЬ УКРАИНСКОГО
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Что за бред. Армию мы профукали и СБУ, а не какую-то культуру или дипломатию. Как говорится, добрым словом и пистолетом...
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А я вчера еще подумал что он адекватный. Все зебилы одинаковые.
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-Это прачечная?
-#уячечная! Это подкомитет культуры фракции Слуга Народа!
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голова підкомітету з питань культурної політики ***
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А яким чином ти можеш бути громадянином в будь якій країні Світу якщо НЕ знаєш Державну мову цієї країни ???? Що за гібридні думки і слова ! От саме тому, що не було процедури Надання Громадянства України по світовим правилам і стандартам , Україна отримала гібридних "громадян" - ворогів своєї ж Держави , які таку ж ворожу владу і обирають з року в рік , отримавши Виборче Право ! А далі зрадники у владі , "путін прийди !" , війна і окупація ! А причина - Не Надання Громадянства України. От що таке МОВА Держави і виконання Законів Державотворення !
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