 Війна в Криму і на Донбасі почалася через про#обану культурну дипломатію - в 90-х роках "провтикали" можливість об'єднання країни в одне ціле, - Лерос. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Лерос зазначив: "На мій суто особистий погляд, історія Криму та східної частини України, чому війна там почалася, вибачте за вираз, але це про#обанна культурна дипломатія. Це те, що в 90-х роках провтикали. Про культуру я маю на увазі не так, як багатьом здається, картинну галерею. Це мова і менталітет.

Ми провтикали в 90-х і 2000-х можливість об'єднання країни в одне ціле. Коли почали розділяти на україномовних, російськомовних ... Та якою мовою хочете, такою говоріть, хоч мовчіть. Якщо ти - українець, то не має значення, якою мовою ти розмовляєш".

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