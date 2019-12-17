 Розбираємося, чому "Укргазвидобування", попри значні вкладення, не збільшує обсяги видобутку газу, - Гончарук

Про це прем'єр сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас є велика державна компанія "Укргазвидобування". Якщо ми подивимося на її роботу за останні роки, то побачимо, що туди було витрачено дуже багато коштів, щоб добувати більше, а цього не сталося. Очікування були значно більші, але вони зазнали краху.
Чому так сталося, ми зараз розбираємося і намагаємося отримати відповідь, чи це просто помилка чиясь, або просто менеджмент, керівництво цієї компанії поводилося неправильно, або там був якийсь умисел і ми прийдемо до висновку про те, що це наслідок якогось умисного негативного впливу", - сказав Гончарук.
За його словами, Україна мала видобувати значно більше за ці роки, ніж це вдається зараз. Видобувається приблизно дві третини з того обсягу, який споживається.
Водночас, коментуючи обсяги видобутку державною компанією, Гончарук звернув увагу на те, що у приватних компаній видобуток постійно зростає. "А це означає що потрібно створювати ринок", - переконаний він.
чем мы можем похвастаться? чем можем притянуть Донбасс и Крым? абсолютно ничем...
короче, у тебя похвастаться нечем...
И никогда не окупится.
Но, тебе, рукожопу, это слишком сложно понять и запомнить.
Это стоимость ТОЛЬКО трубы.
Месторождения и заводы идут по другой ведомости.
Пусть хоть последние трусы отбирает.
Тема изначально была не про это - пойди и перечитай.
А посил Гончарука зрозумілий-треба продати.якщо не компанію,то перспективні родовища.які їй належать,"ефективному власнику" (тому,що в сінагогу ходить).
Акціонерами TANAP є: ЗАТ «Південний газовий коридор» - 51%, SOCAR Turkey Enerji - 7%, Botas - 30%, BP - 12%.
Німці,турки і азери не дурніші за кацапів,і вміють гроші рахувати.
і т.д.
Всё должно быть взаимным! Но Зе не способен такие реформы провести, боится!
Или кто желает зарплату- пусть идёт в бизнес, и не воет что низкая, в гос.
Даю бесплатно рецепт.
1. Продаёте европейскому\арабскому\американскому инвестору.
2. Любому судье, сбушнику, который вмешивается в работу, даёте срок.
3. Полное отсутствие проверок при условии регулярной выплаты дивидентов.
И всё будет отлично. И дивиденты будут идти, а не, как с Укрнафтой-захотел Коломойский не платить в 2018, суд помог, теперь не заплатит. Норм государство управляет.
Т.е. вывод-не продавать компанию, а создавать рынок вокруг 1й малюсенькой частной компании. Мне нравится, как он строит умозаключения ахахахахха)
"Белоруснефть" выиграла тендер на бурение ещё четырех эксплуатационных скважин в Полтавской области. Согласно техническому заданию, каждая из скважин наклонно-направленная, глубина - 5,5-5,7 тыс. м. Период бурения - 2017-2019 годы. Контракт на бурение скважин заключен с крупнейшей в Украине частной газодобывающей компанией "ДТЭК Нефтегаз"для колтюбинга ПАО "Укргаздобыча".Т.Е-всё спрятано в колтюбинг,скрытый"ДТЭК Нефтегаз" - крупнейшей в Украине частной нефтегазовой компании в состав которой и входят "Нефтегаздобыча" и "Нефтегазразработка", которые занимаются добычей углеводородов в Полтавской и Харьковской областях.Схемы очень сложные,типа «Интегрированный газ» и «Техническое обеспечение»,но факт тот,что по ним Украина теряет около 3-х млрд.м/куб ежегодно,ведь апетиты схематозников растут,так как не соответствуют привычному росту с 2017-го в 15.25млрд.м/куб до 2020-го должно быть 20млрд.м/куб,но увы.
У частника воровать страшно ,, а у государства - тьху-у , "плёвое дело " ..
О,да тут голубчик задачка проще пареной репы.Надо просто разобраться, кому и куда эти вложения пошли.И усе.И больше ни-че-го.
А ты идиот думаешь за чьи деньги посылки маме и себе премии выписывались!
Хорошо что еще на карандаши с бумагой хватало!