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 Політика України, Економіка
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Все про:газ (1103) Укргазвидобування (80) Гончарук_Олексій (370)

 Розбираємося, чому "Укргазвидобування", попри значні вкладення, не збільшує обсяги видобутку газу, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук хоче розібратися з тим, чому держкомпанія "Укргазвидобування" не збільшує обсяги видобутку газу попри значні інвестиції з боку держави.

Про це прем'єр сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас є велика державна компанія "Укргазвидобування". Якщо ми подивимося на її роботу за останні роки, то побачимо, що туди було витрачено дуже багато коштів, щоб добувати більше, а цього не сталося. Очікування були значно більші, але вони зазнали краху.

Чому так сталося, ми зараз розбираємося і намагаємося отримати відповідь, чи це просто помилка чиясь, або просто менеджмент, керівництво цієї компанії поводилося неправильно, або там був якийсь умисел і ми прийдемо до висновку про те, що це наслідок якогось умисного негативного впливу", - сказав Гончарук.

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За його словами, Україна мала видобувати значно більше за ці роки, ніж це вдається зараз. Видобувається приблизно дві третини з того обсягу, який споживається.

Водночас, коментуючи обсяги видобутку державною компанією, Гончарук звернув увагу на те, що у приватних компаній видобуток постійно зростає. "А це означає що потрібно створювати ринок", - переконаний він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165709
 
 
 Топ коментарі
 
За 5 лет рукожопы освоили месторождения в глухой тайге, построили 2000 км газопровода и начали качать газ в Китай. А сколько нужно времени "Укргаздобыче"?
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Вообще-то "Силу Сибири" начали строить с 2012-го года и стоило оно Рашке 1,1 трлн руб.
И никогда не окупится.
Но, тебе, рукожопу, это слишком сложно понять и запомнить.
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Присоски отцепите и будет вам радость....
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а почему опек не увеличивает добычу нефти? Разбираемся, почему "Укргаздобыча", не смотря на значительные вложения, не увеличивает объемы добычи газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8771
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Ага, вивести в чисте поле, поставить мордякою до стінки, і пустити кулю в лоб. Разбираемся, почему "Укргаздобыча", не смотря на значительные вложения, не увеличивает объемы добычи газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2197
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Так мабуть інвестиції не туди пішли Разбираемся, почему "Укргаздобыча", не смотря на значительные вложения, не увеличивает объемы добычи газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3411
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Он реальный дебил или притворяется? С каких это пор инвестиции дают мгновенный результат? Он производство с купи-продай не перепутал?
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За 5 лет рукожопы освоили месторождения в глухой тайге, построили 2000 км газопровода и начали качать газ в Китай. А сколько нужно времени "Укргаздобыче"?
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Серёга ход твоих мыслей с критикой воров у власти правильный, но не выгораживай постоянно при этом расейскую клоаку, найди другие примеры, например американцев или каких нибудь немцев с японцами, а то создаётся впечатление, что ты троль кремлёвский.
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Это ватный чёрт давно тут в тихаря ватные высеры оставляет..
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кстати, рукожопые построили мост в Крым, который, как абсолютно ВСЕ наши утверждали, никогда и никто не строил и не построит.. (с)
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Для такой кучи гавна это не срок, да и пох.р нам сколько он стоять будет, для украинских граждан это фонарь, расеянам хорошо, будет для себя оправдание куда списало кремлёвское ворьё миллиарды украденные.
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нууу, говно не говно, а построили и работает, вопреки зраде... кроме этого мост в Китай, куеву тучу станций метро притом на собственной тяге, а не корейской и польской...
чем мы можем похвастаться? чем можем притянуть Донбасс и Крым? абсолютно ничем...
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Прибери ты ото украинское - мы, троль ты московский, хорошо ориентируешься в проектах расейских. По барабану нам ваши брехливые разговоры, власть меняйте на демократическую, а не бандитско гебистскую, тогда все высокоразвитые страны Запада дружить с вами будут, а так только кндр и подобные, туда пиши на их цень зорь неть.
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спутникову тарілку, ніхто не відміняв..., якщо ти знаєш що це таке.. ))
короче, у тебя похвастаться нечем...
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Так-так дурні ми тут, тому до нас не лізьте, бо камушком.
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спутникова тарілка, це що з супового набору, ну ти паляніця.
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Вообще-то "Силу Сибири" начали строить с 2012-го года и стоило оно Рашке 1,1 трлн руб.
И никогда не окупится.
Но, тебе, рукожопу, это слишком сложно понять и запомнить.
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2 огромных месторождения + газопровод + газоперерабатывающий завод и всё это за $20 млрд.? Это практически копейки.
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Купи губозакатывательную машинку, ватник.
Это стоимость ТОЛЬКО трубы.
Месторождения и заводы идут по другой ведомости.
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Ну тогда это уже не копейки, а вполне обоснованная цена. Например TANAP из Азербайджана стоит $9,2 млрд.при вдвое меньшей пропускной способности, меньшей длине и более комфортных условиях строительства.
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Ватник, мне вообще пофиг сколько миллиардов украл у вас Газпром на эту трубу.
Пусть хоть последние трусы отбирает.
Тема изначально была не про это - пойди и перечитай.
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действительно, тема про то, что Укргаздобыча просто ворует и просто ничего не строит. Куда там москалям.
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это все вместе и труба как не крути это инвестиции, там и населенные пункты по дороге будут к трубе цеплять, и казахстан уже рассматривает возможность к трубе присосаться, я уж не не говорю про то ,что там 5000 единиц техники работает и по большей части кацапской, которую сделали и продали на этот проект, и 2000 км труб промышленность наклепала, так что бабки все остались внутри страны,это как ты жинке дашь гроши, вроде и отдал ,но они в семье остались. А мы сидим на попе ровно вместо того чтоб свое пытаться осваивать, бегаем пытаемся скидку побольше выбить, да транзит посторатся отвоевать,вчера тока читал новость ,наше предприятие планировала раше турбины гнать , но сейчас раша в казани турбины освоила и бабки, не нам пошли а в свою промышленность вваливает, а у нас 5000 человек сокращают потому что заказов нету
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До казахов там очень далеко. Вы путаете с Сибирскойсилой-2, от этого проекта пока отказались.
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Казахстан будує власні газопроводи для доставки від своїх каспійських родовищ, це лише в мозочку ватніка "труби нужни толька для рускава газа"
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ты шо!!! ты такое на Цензоре писать не приветствуется, ватник ты хренов..
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А шо там расея Запад обогнала в товарах народного хозяйства, там мерсы шмерсы всякие, электроника и прочее или всё гигантизм мыслей вечного карлика
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Зайдите в магазин бытовой техники и посмотрите, где сделана значительная часть товаров мировых брендов. Рашка производит более миллиона автомобилей, в том числе и шмерсы Мерсы там кстати новый завод достраивают, а фольксваген делает моторы для своих авто. Кстати что плохого в гигантизме? Благодаря гигантским совковым экспортным проектам Украина, к примеру, сейчас газифицирована лучше паРашки.
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Ну хорошо, верю ПО ТВОИМ словам,что прогресс у вас в сторону делать западные бренды есть, теперь внедрите демократическую избирательную систему и дружить с вами буде весь Запад.
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Им дебилам вечные вожди постоянно закидывают пропагандистские суперпроекты, никому не нужные, совкодрочеры хавают, ипашат с пеной изо рта, прославляя при этом своего узурпатора.
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Разбираемся, почему "Укргаздобыча", не смотря на значительные вложения, не увеличивает объемы добычи газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1855что ты ска сравниваешь,а?а сколько бабла влепили рукожопы и сколько влили в угд?а учесть,что у рукожопов эта отрасль практически основная в отличии от нашей страны?это как копейку с мерсом сравнить по наличию четырех колес и руля!существует же на свете математика,да и тут и арифметики с головой хватит!как ты писать-то научился?
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Экспорт газа у рукожопов составляет 12-15% от всего экспорта. Это так, к сведенью.
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Ты,продажная тварь,не только рукожопый,-ты еще и головожопый!
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с упоротыми спорить бессмыслено, у них аргументов нет, они узколобые и сразу если не банят, то спамят...
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Звідки ви ?Вже стало аксіомою те,що "Сіла Сібірі" не окупиться в найближчі років 30,а будувалася виключно з метою освоєння коштів на будівництві компаніями Роттенберга і Тимченка.
А посил Гончарука зрозумілий-треба продати.якщо не компанію,то перспективні родовища.які їй належать,"ефективному власнику" (тому,що в сінагогу ходить).
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Швидкість окупності цього проекту залежатиме від ступеня шкоди дій рф.Наприклад :РОССИЯ НАЧИНАЕТ ИНФОРМАЦИОННУЮ АТАКУ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ TANAP Цей проект,на відміну від "Сіли Сібірі",розрахований в т.ч. на приєднання нових учасників-Туркменістану та Ірану,що різко скоротить строк окупності.
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Иран под санкциями. Туркменистан по кабальному договору с Китаем, отдает ему 90% добытого газа по цене которую устанавливает Китай. У Азербайджана крупные просчеты в запасах газа, ему самому газа уже не хватает. Так что ждать от туда что то уже бессмысленно.
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спеціально показав статтю про інформаційну атаку рф.Користуєтесь їхніми джерелами-зважайте на їхні інтереси,бо газопровід тільки півроку як працює в напівтестовому режимі,а вони вже трублять про його проблеми.
Акціонерами TANAP є: ЗАТ «Південний газовий коридор» - 51%, SOCAR Turkey Enerji - 7%, Botas - 30%, BP - 12%.

Німці,турки і азери не дурніші за кацапів,і вміють гроші рахувати.
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а ви знаєте, що міський (комунальний) транспорт ніколи не окупався?
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"Если мы посмотрим на ее работу за последние годы, то увидим, что туда было потрачено очень много средств, чтобы добывать больше, а этого не произошло."
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окупится, и китай нарастит закупки и казахстан к трубе просит врезку, и промышленность работает и люди зарплаты получают, кстати там и наших вагон с тележкой пашет как и на трубоукладчиках что северный поток тянут, так что интересно получается мы их ненавидим но работаем для их блага,можно ненавидеть врага , но то что они все делают правильно, только слепой не увидит
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Будувати дублюючі обхідні газопроводи - лише тупий ватан погодиться що це розумна інвестиція
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Якби не було інвестицій то по плану Путіна-Тимошенко видобуток би вже становив 10 млрд. кубів.
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Шо опять баба Юля виновата? Неуже ли у нее опять рейтинг пошел вверх и кто-то от этого обделался?
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С чего ты чучело взяло что не увеличивают?? Увеличивать добычу и снижать цену = нет никакой связи. Добычу как раз могли увеличить вполне реально, но это не означает что бородатая бабушка с ЗЕкловунами вам будет что то дешевле отдавать. Аж никак. На стадионе во время дебатов один шут квартальный чуть не усерался в угаре визжал про тарифный генацид ат бариги под радостные вопли ЗЕбилов, а ЗЕбилы тут до потери пульса рассказывали как барига мародёр поднял цену, ессно злочинно и незаконно в 5 раз. И вот при ЗЕбубачке цена на газ такая же как при бариге мародёре....Не понял??, а как же злочинные тарифы бариги завышенные минимум в 5 раз? разве ЗЕбубачка не спасёт ЗЕбилов от тарифного геноцида бариги?? Вай вей..
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"Если мы посмотрим на ее работу за последние годы, то увидим, что туда было потрачено очень много средств, чтобы добывать больше, а этого не произошло."
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Все пішло на надбавки, премії, понаднормові, відпускні.
і т.д.
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снегурок на корпоратив забыл и ****** в бане тоже оплачивать надо, а пойло они только кошерное пьют.
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Может потому что деньги как всегда вложили в чьи то карманы а не в добычу и в модернизацию?
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дофига после шоколада с чем разбираться ннада, а в первую очередь, кто морозил Гром-2 в серию, че с этим организмом стало? все остальное ФБР вычистит.
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Цензор, найми коректора. "Несмотря на", а не "Не смотря на". Ошибки на уровне 5 класса средней школы.
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А ты уверен,що не увеличена?Це на бумагах у тебя минус,в офшорах плюс Разбираемся, почему "Укргаздобыча", не смотря на значительные вложения, не увеличивает объемы добычи газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3978
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Для тех кто вчера родился и не знает как работают госкомпании в Украине. Они заключают договора на поставки оборудования и проведения работ со СВОИМИ частными прокладками. Стоимость завышается в разы и эта прибыль идет частникам и возвращается частично директорам госкомпаний в виде взяток. А сама госкомпания при этом показывает убытки. Тоесть госсредства разворовываются. Вспомните вышки Бойка за которые в 2 раза переплатили. А Бойко сейчас при деньгах и на свободе. То-же самое и с якобы госкомпаниями которым принадлежит более50% акций а оствльные -частникам(Типа Нефтегаза или Укрнафта)-все убытки пишутся на государственные компании в этих концернах а все прибыьные работы и операции-на частные концерны в этих корпорациях
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А Укрнафта это какая компания-частная или государственная? Гончарук будет разбираться почему компания,где государство -мажоритарный акционер также снизила добычу нефти и газа? Или слабо? Пока тренируемся на "кошечках"?
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А вы думаете высокие зарплаты только вы любите???
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Вся прибыль ушла на европейские зарплаты аппарату чиновников и силовиков. И главное ни какой ответственности, - ну не получилось! И отпускают за откат , на заслуженный отдых, тратить наворованное! Зарплата чиновника высокая- то и ответственность только криминальная! И набор возмещения ущерба, причинённого налогоплательщикам!
Всё должно быть взаимным! Но Зе не способен такие реформы провести, боится!
Или кто желает зарплату- пусть идёт в бизнес, и не воет что низкая, в гос.
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Разбираетесь с кем? Не с Коломойским ли часом?
Даю бесплатно рецепт.
1. Продаёте европейскому\арабскому\американскому инвестору.
2. Любому судье, сбушнику, который вмешивается в работу, даёте срок.
3. Полное отсутствие проверок при условии регулярной выплаты дивидентов.

И всё будет отлично. И дивиденты будут идти, а не, как с Укрнафтой-захотел Коломойский не платить в 2018, суд помог, теперь не заплатит. Норм государство управляет.
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В то же время, комментируя объемы добычи государственной компанией, Гончарук обратил внимание на то, что у частных компаний добыча постоянно растет. "А это означает что нужно создавать рынок", - убежден он.

Т.е. вывод-не продавать компанию, а создавать рынок вокруг 1й малюсенькой частной компании. Мне нравится, как он строит умозаключения ахахахахха)
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да потому что это гос предприятие и у него есть очень много присосок типа онищенко, он сбежал а его дело процветает под присмотром юли)))
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Откуда Гончаруку знать,что первой по величине частной нефтегазодобывающей компанией Украины в начале 2000-х была «Нефтегаздобыча», и она была основана ни кем иным, как Петром Порошенко.А где Порошенко-там-как известно-схемы.Недавно в 2016-м
"Белоруснефть" выиграла тендер на бурение ещё четырех эксплуатационных скважин в Полтавской области. Согласно техническому заданию, каждая из скважин наклонно-направленная, глубина - 5,5-5,7 тыс. м. Период бурения - 2017-2019 годы. Контракт на бурение скважин заключен с крупнейшей в Украине частной газодобывающей компанией "ДТЭК Нефтегаз"для колтюбинга ПАО "Укргаздобыча".Т.Е-всё спрятано в колтюбинг,скрытый"ДТЭК Нефтегаз" - крупнейшей в Украине частной нефтегазовой компании в состав которой и входят "Нефтегаздобыча" и "Нефтегазразработка", которые занимаются добычей углеводородов в Полтавской и Харьковской областях.Схемы очень сложные,типа «Интегрированный газ» и «Техническое обеспечение»,но факт тот,что по ним Украина теряет около 3-х млрд.м/куб ежегодно,ведь апетиты схематозников растут,так как не соответствуют привычному росту с 2017-го в 15.25млрд.м/куб до 2020-го должно быть 20млрд.м/куб,но увы.
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.Какие к чертям - схемы Порошенко ,, он продал всю свою долю в компании ещё в 2001 г .?! Шуфричу , если не ошибаюсь .
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П.Порошенко?Ну да,- продал друзьям, и к 2005 году совладельцами «Нефтегаздобычи» стали Нестор Шуфрич, Суркис и Медведчук. К 2013 году Шуфрич стал оглядываться на Злочевского,(через которого все они и имели лицензии на добычу), видимо, понял, что компанию надо перепродавать,ведь к тому времени Злочевский-министр екологии -попался друзьям на крючёк шантажа,когда стал выдавать лицензии и выдавал их, вы будете смеяться, -также и Злочевскому-предпринимателю.За несколько лет руководства Злочевского-министра «Буризма» Злочевского-коммерсанта стала второй по величине частной нефтегазодобывающей компанией Украины тоже.Такой простоты не было нигде- активы приобретались исключительно в рамках лобовой коррупции.В результате Шуфрич продал компанию главному покровителю Януковича, донецкому олигарху Ринату Ахметову, вероятно, потому, что Злочевскому Ахметов был не по зубам. Продажа состоялась в 2013 году, в 2014-м Януковича поперли, президентом Украины после Майдана стал Порошенко, и спросил у Ахметова: понимает ли он, что купил ворованное. Ахметов понял намек и поспешил возместить президенту моральные и материальные страдания облигациями Януковича.Отсюда такие необыкновенные коммерческие успехи !После Майдана Злочевский был объявлен в розыск, его счета в Великобритании были арестованы. Однако вместо того чтобы сбежать, как Курченко, Злочевский,не без совета Порошенко,поступил умнее. Он пригласил в совет директоров Burisma Holdings целый ряд международных знаменитостей, в частности, экс-президентa Польши Александрa Квасневский и сынкa Байдена из США.Когда Америка и Польща оказалась "крышей" несмотря на "грязные" деньги от продажи незаконно украденной у украинского народа нефти и газа этому же народу,поросенкомафия стала транснациональной - Злочевского для вида выгнала и начала получать ещё и миллиарды долларов помощи от покровителей,поскольку все были в доле уже по облигациям Украины в фондах типа Templeton foundation.Всё бы и дальше продолжалось,но сменилась власть в Америке,а затемь и в Украине-всё начинает вылазить наружу-пока правда в политической борьбе,но как знать-возможно и "рука руку моет"не сработает и в реальном большом бизнесе транснациональной мафии.
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А что там разбираться,дураку понятно - порохоботы все свиснули и перевели в офшоры.
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Ещё одно доказательство того , какой держава -эхвектывный власнык Розбираємося, чому "Укргазвидобування", попри значні вкладення, не збільшує обсяги видобутку газу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9212 . Государственное , значит общее , тоесть ничьё ,, а если ничьё то , - почему бы и не поживиться , воруй кто хочешь , и сколько хочешь . !? А вот попробуй чего нибудь своруй у ахметкиной " Нафтогаздобычи " ( к примеру ) , или у бениной " Укрнафты" .. На другой же день живьём зароют Розбираємося, чому "Укргазвидобування", попри значні вкладення, не збільшує обсяги видобутку газу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5397 . и концов не найдёшь !

У частника воровать страшно ,, а у государства - тьху-у , "плёвое дело " ..
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Видобуток газу в Україні, окрім "Нафтогазу", контролюють олігархи Ахметов, Злочевський Коломойський і Хомутиннік, Пінчук і Новинський. Саме до цих скотиняк і повинні ставитися питання. Але їх не буде, бо владу в Україні до цього часу формують ці самі ж люди.
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Разбираемся, почему "Укргаздобыча", не смотря на значительные вложения, не увеличивает объемы добычи газа, - Гончарук

О,да тут голубчик задачка проще пареной репы.Надо просто разобраться, кому и куда эти вложения пошли.И усе.И больше ни-че-го.
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Тот кто начинает разбираться куда эти вложения пошли, тут же получает часть от этих вложений. И всё. Начинания сразу иссякают...
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Саботаж під час війни це розстріл на місці,а як ви розбираєтесь ми вже всі знаємо.
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Почему...почему.....
А ты идиот думаешь за чьи деньги посылки маме и себе премии выписывались!
Хорошо что еще на карандаши с бумагой хватало!
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