 У київському метро був збій пропуску за електронними квитками

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні київського метрополітену в Фейсбуці.

У тексті зазначається: "Друзі! Ми щиро просимо вибачення за незручності. Робота е-квитка (і Картки киянина) майже відновлена.

Фахівці метрополітену і КП "ГІОЦ" (оператора електронного квитка) на місці і перезапускають систему.

Далі буде вжито всіх необхідних заходів для запобігання таких випадків. Також проводиться детальний аналіз ситуації і її причин.

Ще раз вибачте за ваш зіпсований настрій".

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