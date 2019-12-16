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 Київські новини
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Все про:Метрополітен (396) електронна система (56)

 У київському метро був збій пропуску за електронними квитками

Увечері 16 грудня в роботі електронної системи проходу в метро стався масштабний збій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні київського метрополітену в Фейсбуці.

У тексті зазначається: "Друзі! Ми щиро просимо вибачення за незручності. Робота е-квитка (і Картки киянина) майже відновлена.

Фахівці метрополітену і КП "ГІОЦ" (оператора електронного квитка) на місці і перезапускають систему.

Далі буде вжито всіх необхідних заходів для запобігання таких випадків. Також проводиться детальний аналіз ситуації і її причин.

Ще раз вибачте за ваш зіпсований настрій".

Читайте також: У Києві з 1 листопада припинять продаж паперових квитків у наземному транспорті і жетонів у метро

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165708
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно:
Вообще не пускали или пускали бесплатно?
В киевском метро был сбой пропуска по электронным билетам - Цензор.НЕТ 3417
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PayPas в допомогу. На першому турнікеті зліва (де блакитний екранчик) приклав собі телефон і йди. Хоча трішки вигідніше на 50 поїздок поповнити картку.
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Интересно:
Вообще не пускали или пускали бесплатно?

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Не одразу. Частину пропускали через прохід біля чергової при пред'явленні електронного квитка або картки киянина...
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Для бесплатного прохода, нужно было в адрес метрополитена завернуть благодарственное Е-пожелание У київському метро був збій пропуску за електронними квитками - Цензор.НЕТ 3754 не менее чем из восьми пунктов. Для обладателей электронного билета было достаточно шести с половиной ...
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Ось мені цікаво, чи можливо при такому глюку щоб поїзди зіштовхнулись?
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Ні. Поїзди рухаються за часом, все контролюється диспетчером.
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Тобто, людський фактор все таки присутній помимо глюку.
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Поголовные дегенераты. Везде. В любой гос и коммунальной структуре. Заходишь в метро на станции Днепр.
1. Жетоны в продаже отсутствует!
2. Единоразовые билеты метрополитен ЕЩЕ не реализует!
3. Как предложение-купите карточку за 56 гривень! Итого-разовая поездка56+8 гривень.
4. Предложенные 10 грн. За проход были отвергнуты.
5 Решение: очередной пассажир милостиво согласился взять упомянутые 10 гривень,в обмен на повторное суечение проездным у считывающего устройства.
6.2 гривны комисии,уплаченные гражданину с удовольствием налепил бы на лоб Боксеру,если бы дотянулся.
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PayPas в допомогу. На першому турнікеті зліва (де блакитний екранчик) приклав собі телефон і йди. Хоча трішки вигідніше на 50 поїздок поповнити картку.
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Отож той поважний громадянин так вчинив: приклав картку із ГРОШИМА до сканеру.
У цій справі потрібно мати таку картку РАЗОМ ІЗ ГРОШАМИ на цій картці.
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Только добавляйте, что карточка работает в электричке, трамвае, троллейбусе и автобусе. Планируется оснастить валидаторами и маршрутки. Это реально удобно. Как можно заставить киевлян покупать карточки? В нашем обществе это можно сделать только создав неудобства для пользователей жетонов. Даже если бы я ездил раз в месяц, то я бы ее купил.
QR-билет вряд ли будет продаваться в кассах - для этого устанавливаются терминалы. Я не думаю, что кассы вообще сохранят - в них нет смысла.
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Ну вот опять началась коммунистическая болтовня. Давай тебе Кличко лично создаст неудобства в виде отключения твоей квартиры от централизованного отопления! А как по другому Киевлян Заставить Переходить на Энергосберегающие технологии-ставить домашний котел и избегать потерь тепла в магистралях? Или еще вариант для платного тролля- когда будешь ехать в лифте - заблокировать его. Как по другому заставить киевлян переходить на здоровый образ жизни? И добираться в квартиру на 6 этаже по ступеням ,а не катаясь в лифте и нагуливая жир!
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Що ви за відстала людина шановний(на). Та Е-технології застосовувались ще в Радянському Союзі для лікування! Коли громадяни бачили в телевізорі Кашпіровского вони прикладались дупою до екрану і виліковувались... Я навіть підозрюю що у сиділиці-лежалиці Качанівської колонії десь випадково зберігся старий відеозапис того часу, приклавшись до якого дупою в 2014 році, Вона і зцілилась так неочікувано, таку вірогідність на раз-два, може підтвердити і таке медичне "світило" як Тодуров...
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И ку ар билеты к твоему сведению не продаются ни в кассах,ни в терминалах. Там везде Кличко повесил ленточку с надписью - НЕЗАБАРОМ!
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Ну что ж, значит не судьба. А банковскую карту кто-то отменял? У меня Е-квиток с момента его ввода. Но уж в метро способов оплаты точно хватает. Не думал, что это у кого-то вызывает проблему .
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Я брал киевсмартсити 2 месяца назад за 50 грн. И не парюсь. С какого. Чуда вам по 56 предлагают- скорее всего вы голосовали за зе. И соответственно эпоха бедности закончилась 😁😁😁
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Вы не то слово взяли в кавычки в заголовке: ..метрополитен "извинился" за неудобства.
Поправила, не благодарите.
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А вам не кажется что заголовок вообще должен звучать по другому? Например
"Метрополитен получил от благодарных пассажиров кучу Е-пожеланий, за "неудобства"... У київському метро був збій пропуску за електронними квитками - Цензор.НЕТ 6108
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пусть метрополитен опубликует фотки турникетов, вернее то, что от них осталось У київському метро був збій пропуску за електронними квитками - Цензор.НЕТ 8660
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