 У київському метро був збій пропуску за електронними квитками

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні київського метрополітену в Фейсбуці.
У тексті зазначається: "Друзі! Ми щиро просимо вибачення за незручності. Робота е-квитка (і Картки киянина) майже відновлена.
Фахівці метрополітену і КП "ГІОЦ" (оператора електронного квитка) на місці і перезапускають систему.
Далі буде вжито всіх необхідних заходів для запобігання таких випадків. Також проводиться детальний аналіз ситуації і її причин.
Ще раз вибачте за ваш зіпсований настрій".
Вообще не пускали или пускали бесплатно?
1. Жетоны в продаже отсутствует!
2. Единоразовые билеты метрополитен ЕЩЕ не реализует!
3. Как предложение-купите карточку за 56 гривень! Итого-разовая поездка56+8 гривень.
4. Предложенные 10 грн. За проход были отвергнуты.
5 Решение: очередной пассажир милостиво согласился взять упомянутые 10 гривень,в обмен на повторное суечение проездным у считывающего устройства.
6.2 гривны комисии,уплаченные гражданину с удовольствием налепил бы на лоб Боксеру,если бы дотянулся.
У цій справі потрібно мати таку картку РАЗОМ ІЗ ГРОШАМИ на цій картці.
QR-билет вряд ли будет продаваться в кассах - для этого устанавливаются терминалы. Я не думаю, что кассы вообще сохранят - в них нет смысла.
Поправила, не благодарите.
"Метрополитен получил от благодарных пассажиров кучу Е-пожеланий, за "неудобства"...