 Ціни на бензин мають знизитися не на 30-80 копійок, а на 2 гривні, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми спостерігаємо те, що ціни на бензин зменшуються. За різними оцінками, від 30 до 80 копійок. Звичайно, це неадекватне зменшення, звісно ж ціни на бензин мають знижуватися значно більше. За нашими розрахунками, вони мають зменшитися приблизно на 2 гривні. В середньому ціна бензину в Україні має становити 1 долар 10 центів", - сказав Гончарук.

За словами прем'єра, загалом ціни на пальне падатимуть більш істотно, коли на ринку ПММ буде справжня конкуренція і знизиться питома вага "сірих" схем.

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