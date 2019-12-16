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 Політика України, Економіка
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Все про:бензин (47) ціни (228) Гончарук_Олексій (370)

 Ціни на бензин мають знизитися не на 30-80 копійок, а на 2 гривні, - Гончарук

За розрахунками уряду зниження цін на пальне на українських АЗС у зв'язку зі зміцненням курсу гривні має бути більш істотним, ніж це є зараз.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми спостерігаємо те, що ціни на бензин зменшуються. За різними оцінками, від 30 до 80 копійок. Звичайно, це неадекватне зменшення, звісно ж ціни на бензин мають знижуватися значно більше. За нашими розрахунками, вони мають зменшитися приблизно на 2 гривні. В середньому ціна бензину в Україні має становити 1 долар 10 центів", - сказав Гончарук.

За словами прем'єра, загалом ціни на пальне падатимуть більш істотно, коли на ринку ПММ буде справжня конкуренція і знизиться питома вага "сірих" схем.

Читайте також: Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Мінекономіки вивчає ситуацію, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165707
 
 
 Топ коментарі
 
Президент ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам»

Цены на бензин должны снизиться не на 30-80 копеек, а на 2 гривны, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3099
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Цены, стой, раз-два! Два шага назад, ать-два!
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Президент ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам»

Цены на бензин должны снизиться не на 30-80 копеек, а на 2 гривны, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3099
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цена конечно снизится.. как и на газ:
Ціни на бензин мають знизитися не на 30-80 копійок, а на 2 гривні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6666 Кабинет министров согласовал повышение цены на газ для населения на 28,6%, до 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров, в январе 2020 года.
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и?
зачем и кому нужна эта абсолютно бесполезная информация, "белый шум"?
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Он как капитан очевидность , человек радио , вещатель .
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Так продавайте от государства по правильной цене, и цены исправятся!
Но вы всё гос в частные руки, чтобы не кого не возможно наказывать за сговор.
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О-о, дивлюсь, вам Гончарук і в підметки не годиться...
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Там все в сговоре, и в одно утро на маршруте 265 км на всех заправках( независимо от цены) падение на 50 коп
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о совок прийшов. Продавайте "по правильній ціні", ну так давайте як Сталін і хліб робити дешевшим. Ну щоб його не було.
Азіров он продава гречку по правильній ціні. От її і не стало.
Із такими економістами зелена команда-це ще спасіння. Могли б і комуністів обрати.
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А цінами на нафту самокатчик цікавився?
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О! Слабода слова вже тут. Ну що тут сказати? Обіцянки-цяцянки, а дурням радість.
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Смотри как бы тебя Беня не попер с премьерства. Он и так "концы с концами" еле сводит на НПЗ своём, зарплату и в следующем году не подымет рабочим, выжимает с людей последние соки, лишил всех списков, как только завладел полностью предприятием с преЗедентом. Но будет по другому, это просто пустой звон-болтовня прихвостня олигарха. Страной полностью завладела олигархическая мафия и цены для голосовавшего за них народа будут только повышаться.
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Кукол дёргают за нитки, на лице у них улыбки....Зе..Зе..Зе
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слышал что на газ для авто хотят поднять на 5-7 ривен. там какая то слуга подавала изменения не прошел закон, на этой неделе знов будут проталкивать.
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Самокат розбушувався??? Якщо «повинні» знизитись, значить паливо зовсім зникне з заправок... Це такий закон - як починають штучно регулювати ціни хоч на щось (паливо, цукор, гречка, курятина і т.д.), воно зникає геть...
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А зачем ЗЕбилам снижать цены на бензин. Вот недавно позавчера была новость что в январе месяце газ подорожает сразу на 28%, так прибежали ЗЕбилы и начали визжать что ничего страшного ведь при бариге было даже на аж на целых 12% дороже, ровно год назад в январе 2019. И ни один ЗЕбилятник даже не пикнул про снижение, про то что барига незаконно повысил тарифы по словам самих ЗЕбилом раз в 6-7 минимум...Всё, за снижение заткнулись..аргумент ЗЕбилов был один -- при бариги было так же!!! так зачем этим скотам что то снижать?? ЗЕбилам главное шоб было не выше чем при бариге...ну шоб можно было визжать шо при бариге было ещё дороже. А то шо их клвоун там скулил про тарифный геноцид, так то ж для бариги ЗЕбилам жалко было денег, а для ЗЕбубачки им ничего не жалко!

Кстати взял спецом погуглил откуда ЗЕбилы взяли этот высер про 12% в прошлом году, и что вы думаете?? да да вот что..

https://tsn.ua/ru/groshi/naftogaz-suschestvenno-povysil-cenu-na-gaz-dlya-naseleniya-ona-budet-deystvovat-ves-otopitelnyy-sezon-1459719.html
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Главное больше обещать, зебилы они же как дети верят всему.
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"когда на рынке ГСМ будет настоящая конкуренция и снизится удельный вес "серых" схем"
.Источник: https://censor.net.ua/n3165707
И это говорят люди, нанизанные беней? Смешно...
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Ну, зелебобикам полезно будет постоять в очередях, когда бензин станет дефицитом...
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Формирование органов власти по непотическому (разновидность коррупции) принципу "свой\чужой" привело к заполнению органов государственной власти откровенными дилетантами, способными лишь создавать очередные рекламные заявления, выполнять указания Зеленского и структурного олигарха Коломойкого, фотографироваться на столах, ездить на самокатах по Кабинету Министров.и клянчить повышения зарплаты размер которой в десяток раз превышает пенсию, которые эти деятели платят своим согражданам.
Основная масса принятых законопроектов (в т.ч. и президентские) не имеет требуемого Законом экономического обоснования, на что не раз указывало даже министерство финансов. Основная масса наспех принятых законопроектов нуждается в изменениях, которые проводят в режиме "срочно нужно", что приводит к очередным экономическим потерям и вопросам.
Правящую партию сотрясают скандалы всех мастей от откровенно коррупционных до эротических. Отсутствие реакции правоохранительных органов, полное игнорирование фактов оглашаемых коррупционных и иных нарушений со стороны правящей партии приводит к убеждению в явной заангажированности органов правосудия.
Предвыборные обязательства Зеленского перед Коломойским приводит к необходимости экономических преференций этим структурам и и откровенному и наглому давлению на структуры государства с элементами криминального давления на отдельных представителей. При этом разгуле откровенного рекета, реакции правоохранительных органов либо нет, либо она чисто бутафорна.
Экономическая ситуация в стране катастрофична. Страна входит в 2020 год с совокупным дефицитом бюджета больше 90 млрд. гривен, даже при условии стопроцентного выполнения доходной части бюджета. Украину ждет сокращение численности занятых в бюджетной сфере и рост безработицы с резким снижением основного уровня социальных программ. Манипуляция показателями бюджета - это пустое жонглирование ничем не основанными цифрами, которые по итогам года окажутся значительно меньше планируемого. Планируемая массовая продажа доходных объектов государственной собственности только усугубит ситуацию.
Планируемый рынок земли в варианте полузакрытой распродажи "нужным людям" приведет скупке большей части с\х земель группой спекулянтов, и как следствие - падения производства зерна в следующие 1-2 года по причине не обрабатываемости или частичной не обрабатываемости скупленной земли со всеми вытекающими отсюда социальными и экономическими последствиями, но власть это не остановит - тут личный интерес Зеленского.
С целью экономии бюджета осуществляются постепенное сворачивание бюджетной сферы в образовании и здравоохранении. с 2020 года страну ждет достаточно серьезное повышение цены на газ и электроэнергию.
В условиях нарастающего социально-политического противостояния режим Зеленского прекрасно понимает, что его социальная база пассивна и частично вообще виртуально существующая. В случает прямого социального или политического конфликта поддержка этой группы будет носить условно-виртуальный характер. Но лайк в соцсетях - плохая защита от летящего в тебя камня.
Поэтому в качестве главного оружия против "активного меньшинства общества" была принята обычная для Зеленского тактика политического шоу и отвлечением внимания этого самого "активного меньшинства" от собственной персоны и проблем государства. Лидеры оппозиции под угрозой "пристегивания" к процессу по самым диким обвинениям, попятившиеся в зону невмешательства в судебные разбирательства - это как раз то что нужно для выигрывания времени режимом.
Забыты вопросы о незаконном финансировании партии Зеленского подставными лицами, забыты вопросы о коррупции и покупке решения, забыты вопросы зверских убийств представителями "договаривающейся стороны минских договоренностей" украинских военнопленных c изъятием органов - вся оппозиция обсуждает достоверность определения личности человека по походке...
Политика - это не реагирование на ситуации. Политика - это искусство обобщения. Все на самом деле предельно просто.
Управление страной должно осуществляться на основании принципов и методами по которым избрана власть. Если управление страной осуществляется на принципах отличных от них - это не власть, это режим.
Зеленский избран на президентом страны на основании принципов демократии и свободы волеизъявления. Но Зеленский осуществляет управление на основании принципа непотизма, личного вмешательства во все ветви государственной власти и пренебрежением принципами демократии.
Правление Зеленского - не демократический, а авторитарный, коррумпированный РЕЖИМ.
Единственной реальной угрозой украинской государственности, конституционным правам и свободам украинских граждан является непотический, коррумпированный режим Зеленского.
Единственной целью оппозиции должно быть отстранение его от власти. Все остальное - детали.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_14.html
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а в тебе чарівна паличка є? ой забув в тебе ж і диплом не справжній!
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Как и дешевый газ который он пару недель назад обещал.. и который все лето забивали хранилища, пос самой низкой цене за последнее время в Европе.. при упавшем баксе.. а теперь "ой вей, нада поднять на 23% потому, что своей добычи мала"

Ціни на бензин мають знизитися не на 30-80 копійок, а на 2 гривні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2557
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Та ты шо... а кто же будет дармоедам зарплату по 30к в день платить? Мудазвонище...

Ціни на бензин мають знизитися не на 30-80 копійок, а на 2 гривні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4718
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Какие проблемы задействовать АМКУ и приписать для всех операторов снизить цену на оптовая+15% розничной наценки? А еще лучше завести уголовное дело и посадить руководителей крупных сетей АЗС за монопольный сговор и нанесение огромных финансовых потерь гражданам Украины. Без посадок и крупных штрафов ничего не будет-так работают в США и во всем цивилизованном мире.Никаких уговоров а постановления суда.
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А Коломойський, який контролює більшу частину заправок\укрнафту в курсі?
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Да они ссыкливые, на олигархов наезжать! 8месяцев и не один, не то чтобы пострадал, а даже не поволновался! А из этого вывод- Зе команда на содержании! Как в домах терпимости. А раз на Порошенко не наезжают, а только на словах и то не сильно, то и он занёс свою дань откупную. На кой нам такие Гончаруки, которые не чего не решают, и планировать работу и строить бизнес план, их Сорес не учил. Бизнес-Однодневки, гастролёры!
8 месяцев, а только одни лозунги, и только процесс- ради процесса! Без обозначения, а что вы строите КОНКРЕТНО! может нужно вылавливать депутатов и допрос с пристрастием устраивать? А что конкретно вы строите? Кроме скоростной распродажи Украины кусками покрупнее, и остатков предприятий? И вытеснения работоспособного населения, в чьи то Холопы за границей!
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Коломойський дістає телефон зі словами: "дєбіли, ну нєужелі нєльзя думать пєрєд тєм, как рти аткривают".
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Гончарук, экономика не работает по щелчку. 70-летний эксперимент СССР это доказал своим развалом. Но Гончарук - не просто популист, он пытается продвигать ультраправые идеи, при этом удивляясь, мол почему они не работают сами по себе, а идут в разрез с его пониманием реальности. Гончарук, на первом курсе экономических отделений студентов учат, что при инфляции цены идут вверх. Но когда курс доллара откатыватся назад, то цены не спешат возращаться. Так работает психология экономических агентов, которые знают, что в долгосрочной перспективе инфляция будет продолжаться и снижать цены, к которым уже все привыкли, нет смысла. Хотя от кого-то там звучала информация, что у нас, дескать, дефляция? Так работают все экономики и грустно, если вы еще этого не знали.
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че ж на 2, если минимум на 4. а заправки коломойского ваще хер забили и ни на копейку не снизили
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Господин Гончарук.Еще пару таких заявлений,и к Вам можно обращаться словом товарисч.В рыночной экономике цены снижаются не по чьему то приказу,а из-за конкуренции и отсутствии картельного сговора монополий.Вот возьмите,и просто наведите порядок в антимонопольном комитете.Примите законы,которые не допустят создание монополий в экономике,как это создано в Штатах еще в начале 20-го века.И все будет нормалек.
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