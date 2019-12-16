 Ціни на бензин мають знизитися не на 30-80 копійок, а на 2 гривні, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз ми спостерігаємо те, що ціни на бензин зменшуються. За різними оцінками, від 30 до 80 копійок. Звичайно, це неадекватне зменшення, звісно ж ціни на бензин мають знижуватися значно більше. За нашими розрахунками, вони мають зменшитися приблизно на 2 гривні. В середньому ціна бензину в Україні має становити 1 долар 10 центів", - сказав Гончарук.
За словами прем'єра, загалом ціни на пальне падатимуть більш істотно, коли на ринку ПММ буде справжня конкуренція і знизиться питома вага "сірих" схем.
Кабинет министров согласовал повышение цены на газ для населения на 28,6%, до 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров, в январе 2020 года.
зачем и кому нужна эта абсолютно бесполезная информация, "белый шум"?
Но вы всё гос в частные руки, чтобы не кого не возможно наказывать за сговор.
Азіров он продава гречку по правильній ціні. От її і не стало.
Із такими економістами зелена команда-це ще спасіння. Могли б і комуністів обрати.
Кстати взял спецом погуглил откуда ЗЕбилы взяли этот высер про 12% в прошлом году, и что вы думаете?? да да вот что..
https://tsn.ua/ru/groshi/naftogaz-suschestvenno-povysil-cenu-na-gaz-dlya-naseleniya-ona-budet-deystvovat-ves-otopitelnyy-sezon-1459719.html
.Источник: https://censor.net.ua/n3165707
И это говорят люди, нанизанные беней? Смешно...
Основная масса принятых законопроектов (в т.ч. и президентские) не имеет требуемого Законом экономического обоснования, на что не раз указывало даже министерство финансов. Основная масса наспех принятых законопроектов нуждается в изменениях, которые проводят в режиме "срочно нужно", что приводит к очередным экономическим потерям и вопросам.
Правящую партию сотрясают скандалы всех мастей от откровенно коррупционных до эротических. Отсутствие реакции правоохранительных органов, полное игнорирование фактов оглашаемых коррупционных и иных нарушений со стороны правящей партии приводит к убеждению в явной заангажированности органов правосудия.
Предвыборные обязательства Зеленского перед Коломойским приводит к необходимости экономических преференций этим структурам и и откровенному и наглому давлению на структуры государства с элементами криминального давления на отдельных представителей. При этом разгуле откровенного рекета, реакции правоохранительных органов либо нет, либо она чисто бутафорна.
Экономическая ситуация в стране катастрофична. Страна входит в 2020 год с совокупным дефицитом бюджета больше 90 млрд. гривен, даже при условии стопроцентного выполнения доходной части бюджета. Украину ждет сокращение численности занятых в бюджетной сфере и рост безработицы с резким снижением основного уровня социальных программ. Манипуляция показателями бюджета - это пустое жонглирование ничем не основанными цифрами, которые по итогам года окажутся значительно меньше планируемого. Планируемая массовая продажа доходных объектов государственной собственности только усугубит ситуацию.
Планируемый рынок земли в варианте полузакрытой распродажи "нужным людям" приведет скупке большей части с\х земель группой спекулянтов, и как следствие - падения производства зерна в следующие 1-2 года по причине не обрабатываемости или частичной не обрабатываемости скупленной земли со всеми вытекающими отсюда социальными и экономическими последствиями, но власть это не остановит - тут личный интерес Зеленского.
С целью экономии бюджета осуществляются постепенное сворачивание бюджетной сферы в образовании и здравоохранении. с 2020 года страну ждет достаточно серьезное повышение цены на газ и электроэнергию.
В условиях нарастающего социально-политического противостояния режим Зеленского прекрасно понимает, что его социальная база пассивна и частично вообще виртуально существующая. В случает прямого социального или политического конфликта поддержка этой группы будет носить условно-виртуальный характер. Но лайк в соцсетях - плохая защита от летящего в тебя камня.
Поэтому в качестве главного оружия против "активного меньшинства общества" была принята обычная для Зеленского тактика политического шоу и отвлечением внимания этого самого "активного меньшинства" от собственной персоны и проблем государства. Лидеры оппозиции под угрозой "пристегивания" к процессу по самым диким обвинениям, попятившиеся в зону невмешательства в судебные разбирательства - это как раз то что нужно для выигрывания времени режимом.
Забыты вопросы о незаконном финансировании партии Зеленского подставными лицами, забыты вопросы о коррупции и покупке решения, забыты вопросы зверских убийств представителями "договаривающейся стороны минских договоренностей" украинских военнопленных c изъятием органов - вся оппозиция обсуждает достоверность определения личности человека по походке...
Политика - это не реагирование на ситуации. Политика - это искусство обобщения. Все на самом деле предельно просто.
Управление страной должно осуществляться на основании принципов и методами по которым избрана власть. Если управление страной осуществляется на принципах отличных от них - это не власть, это режим.
Зеленский избран на президентом страны на основании принципов демократии и свободы волеизъявления. Но Зеленский осуществляет управление на основании принципа непотизма, личного вмешательства во все ветви государственной власти и пренебрежением принципами демократии.
Правление Зеленского - не демократический, а авторитарный, коррумпированный РЕЖИМ.
Единственной реальной угрозой украинской государственности, конституционным правам и свободам украинских граждан является непотический, коррумпированный режим Зеленского.
Единственной целью оппозиции должно быть отстранение его от власти. Все остальное - детали.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_14.html
8 месяцев, а только одни лозунги, и только процесс- ради процесса! Без обозначения, а что вы строите КОНКРЕТНО! может нужно вылавливать депутатов и допрос с пристрастием устраивать? А что конкретно вы строите? Кроме скоростной распродажи Украины кусками покрупнее, и остатков предприятий? И вытеснения работоспособного населения, в чьи то Холопы за границей!