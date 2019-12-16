EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1807  75
Все про:інфляція (51) кредит (226) Гончарук_Олексій (370)

 Низька інфляція дасть змогу знизити ставки по кредитах наступного року до 16-12% в гривні, - Гончарук

Зниження рівня інфляції дозволяє говорити про суттєве зниження кредитних ставок уже наступного року.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша стратегія - разом із НБУ продовжувати політику здешевлення кредитування. Зараз для цього досить сприятливі умови. Маємо досить низький рівень інфляції - 5,1%, такого давно не було. Такий низький рівень інфляції дозволяє нам говорити про дешеве кредитування вже в перспективі найближчого року", - сказав Гончарук.

За його словами, бізнес може очікувати здешевлення вартості кредитування з весни 2020 року.

"Ми поставили собі за мету - щоб, умовно, вже навесні бізнес міг розраховувати на отримання кредитів під 16% річних, влітку - близько 14%, восени - під 12% річних в гривні", - заявив прем'єр-міністр.

Дивіться також: Кабмін планує виділити 5 млрд грн на дешеві кредити для бізнесу. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165705
 
 
 Топ коментарі
 
То есть ты набрало 100 ярдов ОГВЗ под 17% шоб выдавать кредиты под 12%?
Хорошая схема в штатах потянула б на лет 150 в Сент-Квентине.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
та не нада, я уже после крежита мфв буду жить бохато
 показати весь коментар
 
 
Хорошо сказывается...На сегодня вон "Райфайзен Аваль" дает кредиты под 49,9% годовых. Все так и бросились кредитоваться!
 показати весь коментар
 
 
это потребительское кредитование, оно от 30% и выше во всех странах. ******* имеет ввиду кредитование предприятий, а это все до Ж...ПЫ, никакой нормальный человек не будет вкладываться здесь, строить бизнес на перспективу. максимум сфера услуг и развлечений, где вложения небольшие, а возврат уже сразу. Те, кто вмочил рога 15-10 лет назад, и не может закрыться, бросить, ото и тянут лямку....
 показати весь коментар
 
 
Да хрен там. Помнится года четыре назад телевизор трубил"Писец Раше - ставка потребительских кредитов у них возросла с 8% до 13% и теперь их экономике кранты! ", в то время, как у нас тогда было 33% годовых и это только толкало экономику вперед! А ныне и вообще от 42 до 49,9% - ляпота!!!
 показати весь коментар
 
 
13% потребкредитов нет не то что в Раше но даже в Польше.
 показати весь коментар
 
слушай, там написано "от 10%", это значит только одно - тебя хотят наїпать, в реальности % будет другой, особенно в Раше это принято. В Польше нет потребкредитов под 10%, с какого они в Раше возьмутся?
 показати весь коментар
 
дом это ипотечный кредит. Потребительский кредит дороже.
 показати весь коментар
 
 
https://www.banken-auskunft.de/kredit-vergleich?utm_source=Google&utm_medium=CPC&utm_term=kredit&utm_campaign=GSKredit_Kredit&gclid=EAIaIQobChMIhN-n1Zi75gIVTc-yCh3spAr_EAAYASAAEgL5tPD_BwE
 показати весь коментар
 
У тебя реально гугл забаненый.

https://take-profit.org/statistics/bank-lending-rate/united-kingdom/
 показати весь коментар
 
там не уточняется какие именно кредиты. Ипотека, для бизнеса или потребительские.\
Потребкредиты всегда намного выше ипотеки.
Также, голую ставку кредита надо умножать на 1,5-2 т.к. добавляются всякие комиссии, страховки и т.п. В Польше ипотека голый кредит 3% но добавляется все сверху и по итогу ты платишь 5%. При этом потребкредит целевой 20% (например в Ашане если оформишь кредитку, для покупок в Ашане), а если просто потребкредит в банке то и 30%.
 показати весь коментар
 
в Україні найвищий відсоток і беруть же, а потім дивуються чому все так дорого, так такі дебільні проценти попробуй віддай. хоча у нас насправді від 30% річних
 показати весь коментар
 

Joker
@_joker_111
В ответ
@K04EGR
Реальная ЗЕрплата врача заведующего отделением котор пашет как сталевар в украинской больнице = 3250 грн Зарплата министра котор в позе лотоса и никуя не делает выписал себе надбавку милованова в 1600% и получает около 200 000 грн.Низкая инфляция позволит снизить ставки по кредитам в следующем году до 16-12% в гривне, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1785
Низкая инфляция позволит снизить ставки по кредитам в следующем году до 16-12% в гривне, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8226
 показати весь коментар
 
 
Пам'ятаю, як він жалівся, коли получив мандат, що дуже маленька зарплата у депутатів. Що на такі гроші наможливо жити, а потім якось різко замовк на цю тему. Мабуть, почав сильно економити на перукарях.
 показати весь коментар
 
 
Мова була про Мустафу Найема. Уточнюю, бо фото видалили. )
 показати весь коментар
 
теперішнім вистачає, навіть шльондр замовляють, з/п дозволяє
 показати весь коментар
 
Вот это реальный позор! У меня сестра преподаватель в Сельхоз академии,/сейчас биоресурсов/ , кфн на должности доцента, зарплата меньше 10 тыс грн.
 показати весь коментар
 
А НацБанк считает, что вы сильно опоздали с этим делом. Что слушный момент был ещё весной!
 показати весь коментар
 
Цікаво, а скільки $ вже було витрачено на підтримку курси гривні?
🤔
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Нацбанк выкупает валюту ежедневно в огромных количествах, чтобы доллар не стал моментально десять- а гривна укреплялась плавно. А вы о чем здесь опять зраду развели? Гривна стабильна, цены на бензин обещают снизить в грядущем году, хранилища полны валюты и газа - и это только полгода без пэти. И это ещё вообще ничего практически не сделано. Но трольня все продолжает лгать
 показати весь коментар
 
 
иканаміздка Татьяна Флай Низька інфляція дасть змогу знизити ставки по кредитах наступного року до 16-12% в гривні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8642, бо ти тупіше тупого.
 показати весь коментар
 
То есть ты набрало 100 ярдов ОГВЗ под 17% шоб выдавать кредиты под 12%?
Хорошая схема в штатах потянула б на лет 150 в Сент-Квентине.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зрада!!! Хотим как при мародёре!!!! Верните нам мародёра!
 показати весь коментар
 
 
Очуметь. Инфляция говорит снижается, а индекс потребительских цен почему-то всё растет и растет. И как у этих горе-хозяйственников цифры так пляшут. Или этот горе-премьер про базовую инфляцию нам сейчас песенку поет, иначе никак.
 показати весь коментар
 
 
а хто будет продавать товар, купленный при петрликсеиче по курсу 27,сейчас продавать меньше 24
 показати весь коментар
 
Стесняюсь спросить..... мясо, куры, лук с картошкой тоже при петрляксеиче закуплены были Низька інфляція дасть змогу знизити ставки по кредитах наступного року до 16-12% в гривні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4404 Кстати, продав товар, который был импортирован при курсе 27 сейчас по курсу 24 и купив сейчас доллар по 24, в валюте они ничего бы не потеряли.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас они отбивают бабло за купленные по тем ценам химикаты и комбикорма и разную ерунду типа сигарет .Я купил сигареты за 15.03.19
 показати весь коментар
 
Еще раз повторю. Продав товар из расчета 24 гривны и приобретая доллар тоже по 24, они в валюте ничего не теряют. Сколько потратили зелени , столько и выручат.
 показати весь коментар
 
 
В этом случае, в валютном исчислении не влияет. Он просто купит валюту по 24 и в валюте не проиграет. А вот почему за год цены на продукты выросли - действительно загадка.
 показати весь коментар
 
Где вы видели эти растущие цены? Вот в чем вопрос. Все как было, так и осталось. Фантазерка соевая. Специалисты широкого профиля. С анализами и то у вас лучше получалось
 показати весь коментар
 
"низкая инфляция от Гончарука" - это когда доллар падает, а цены растут ...

в следующем году не позволит снизить ставки высокая инфляция ...
запоминаем и наблюдаем
 показати весь коментар
 
 
А хто буде ті кредити брати? Хто ризикне, якщо хижі євреї все відіжмуть за допомогою ручних прокурорів, мєнтів та судів?
Всі лягають на дно. На будь який базар зайди,2/3 торгмісць зачинено! До нас уже третій змовник прийшов з завданням на зміну проекту елеватора. Замість комплекса на 40 тис.т. хоче обмежитися, автоприймальнею, сушаркою 1 норією та 4 банками оперативного зберігання на 500т кожна, і все!
У червні було зростання на 6%, а за рік буде СПАД 0,6%!
Цей розворот тренду ваших дибільних зелених рук справа!
 показати весь коментар
 
 
Сказочные дебилы! В европе 3% уже дорого и никто брать не хочет,а мы багатые ,под 40% кредиты берем,мы же не нищеброды европейские что бы по 12-16 брать!
 показати весь коментар
 
 
Они не дебилы, они нас за дебилов держат.
 показати весь коментар
 
 
Порохоботство = идиотизм. Уже смысла даже заголовка осилить не могут
===Низкая инфляция позволит в следующем году снизить ставки по кредитам в гривне до 16-12%, - Гончарук===
 показати весь коментар
 
 
Где идиотизм посмотрим когда начнутся выплаты по ОВГЗ, которые этот зелебобик наклепал.
 показати весь коментар
 
Пирамиду ОВГЗ построил как раз Порошенко, покупая себе бумаги под 15-17%, а с учетом падения гривни, до 30% в валюте. Такого нет нигде в мире. Одномоментно остановить такую пирамиду невозможно, но нынешнее правительство пытается снизить проценты. Еще Порошенко вместе с Яреськой загнал Украину в кабалу на десятилетия с типа реструктуризацией долга.
 показати весь коментар
 
 
не путай ипотеку и кредиты для бизнеса. В Европе нет кредитов для бизнеса 3%.
 показати весь коментар
 
А есть в Украине ипотека под три годовых? Если бы такая была, то даже это могло бы запустить экономику. Люди бы начали активнее покупать жилье, значит, возникли бы рабочие места, начали бы обновляться и инфраструктура города, строиться по необходимости новые поликлиники и школы, улучшаться дороги и освещение.

Деньги -это кровь экономики.
 показати весь коментар
 
Да, мародер Порошенко за 5 лет не удосужился это сделать
 показати весь коментар
 
 
а с какого ипотека в Украине будет под 3%? Гривна - стабильная валюта, привязанная к Евро или доллару? Если скачок курса, то кто будет банкам убытки возмещать?
Пока гривна нестабильна, никаких 3, 5 и даже 10 не будет.
 показати весь коментар
 
А чи відомо цьому пану, що розмір українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні на сьогоднішній день становить 15,5 % річних. У мене питання: Де, ти ПОЛУДУРОК, візьмеш дешеві пасиви, якщо залучаєш їх під 15-17 % річних?
 показати весь коментар
 
да не вопрос, сначала весь объем ОВГЗ реструктуризируйте под 9-10% годовых в гривне,
тогда поверю а иначе -- будет весело.
 показати весь коментар
 
Уже газ обещал две недели назад цену не менять.. Мол, низкая цена в Европе, запасались все лето, бакс упал, новая власть не старая... а через неделю "оло-ло своей добычи мало, держите жрите, повысим на 23%"

Низька інфляція дасть змогу знизити ставки по кредитах наступного року до 16-12% в гривні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3925
 показати весь коментар
 
 
Ничему зебилов уроки других таких же долбо*бов не учат. Низька інфляція дасть змогу знизити ставки по кредитах наступного року до 16-12% в гривні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2339
 показати весь коментар
 
Тупое порохоботское перекручивание. При чем здесь русский блогер?
 показати весь коментар
 
Тупой высер зебила, не разбирающегося в экономике и механизме формирования курса гривны. А русский блогер здесь при чём ровно настолько, настолько он такой же тупой. Низька інфляція дасть змогу знизити ставки по кредитах наступного року до 16-12% в гривні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 748
 показати весь коментар
 
Что плохого сказал гончарук? У нас снизится инфляция , и упадут ставки по кредитам- это ж зрада зрадная! Все на майдан! Нам нужны ставки по писят и доллар по стописят - так завещал великий пэтя.
 показати весь коментар
 
 
Порохошавки, как и их хозяин, невменяемые. Во всем всегда будет виноват Зеленский, всходит Солнце или заходит
 показати весь коментар
 
 
Шикарно, инфляция 5% а кредиты под 15%, мне кажется или он дурень?
 показати весь коментар
 
Вот шо бывает, зетипиллы. когда страной руководит двоечник, который купил диплом в подземном переходе. Хотя, о чем это я? Зетипиллы там тоже скупляются.
 показати весь коментар
 
Плач петюшок в економічних новинах -"Доллар вже по сто, магазини ІКЕА зачиняються в Україні, гіперпул простоює без інвесторів!!! Негайно повертайте Порошенка, бо Зєлєнский знищує Україну!!"
 показати весь коментар
 
 
Если будут внедрены идеи Данилишина, то о снижении инфляции можно забыть.
 показати весь коментар
 
16-12% это много, даже в Раше 8%. А в нормальных странах ипотека не более 3% годовых.
 показати весь коментар
 
 
ну инфляция прилично касается и плательщиков долгов, т.к. им ставки растут и они потом с ними не справляются. Об этом хорошо пишет этот банковский блогер https://www.liveinternet.ru/users/dollarman/post464276608/
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору