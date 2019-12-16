 Низька інфляція дасть змогу знизити ставки по кредитах наступного року до 16-12% в гривні, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наша стратегія - разом із НБУ продовжувати політику здешевлення кредитування. Зараз для цього досить сприятливі умови. Маємо досить низький рівень інфляції - 5,1%, такого давно не було. Такий низький рівень інфляції дозволяє нам говорити про дешеве кредитування вже в перспективі найближчого року", - сказав Гончарук.
За його словами, бізнес може очікувати здешевлення вартості кредитування з весни 2020 року.
"Ми поставили собі за мету - щоб, умовно, вже навесні бізнес міг розраховувати на отримання кредитів під 16% річних, влітку - близько 14%, восени - під 12% річних в гривні", - заявив прем'єр-міністр.
https://take-profit.org/statistics/bank-lending-rate/united-kingdom/
Потребкредиты всегда намного выше ипотеки.
Также, голую ставку кредита надо умножать на 1,5-2 т.к. добавляются всякие комиссии, страховки и т.п. В Польше ипотека голый кредит 3% но добавляется все сверху и по итогу ты платишь 5%. При этом потребкредит целевой 20% (например в Ашане если оформишь кредитку, для покупок в Ашане), а если просто потребкредит в банке то и 30%.
Joker
@_joker_111
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@K04EGR
Реальная ЗЕрплата врача заведующего отделением котор пашет как сталевар в украинской больнице = 3250 грн Зарплата министра котор в позе лотоса и никуя не делает выписал себе надбавку милованова в 1600% и получает около 200 000 грн.
🤔
Хорошая схема в штатах потянула б на лет 150 в Сент-Квентине.
в следующем году не позволит снизить ставки высокая инфляция ...
запоминаем и наблюдаем
Всі лягають на дно. На будь який базар зайди,2/3 торгмісць зачинено! До нас уже третій змовник прийшов з завданням на зміну проекту елеватора. Замість комплекса на 40 тис.т. хоче обмежитися, автоприймальнею, сушаркою 1 норією та 4 банками оперативного зберігання на 500т кожна, і все!
У червні було зростання на 6%, а за рік буде СПАД 0,6%!
Цей розворот тренду ваших дибільних зелених рук справа!
===Низкая инфляция позволит в следующем году снизить ставки по кредитам в гривне до 16-12%, - Гончарук===
Деньги -это кровь экономики.
Пока гривна нестабильна, никаких 3, 5 и даже 10 не будет.
тогда поверю а иначе -- будет весело.