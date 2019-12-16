 Низька інфляція дасть змогу знизити ставки по кредитах наступного року до 16-12% в гривні, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша стратегія - разом із НБУ продовжувати політику здешевлення кредитування. Зараз для цього досить сприятливі умови. Маємо досить низький рівень інфляції - 5,1%, такого давно не було. Такий низький рівень інфляції дозволяє нам говорити про дешеве кредитування вже в перспективі найближчого року", - сказав Гончарук.

За його словами, бізнес може очікувати здешевлення вартості кредитування з весни 2020 року.

"Ми поставили собі за мету - щоб, умовно, вже навесні бізнес міг розраховувати на отримання кредитів під 16% річних, влітку - близько 14%, восени - під 12% річних в гривні", - заявив прем'єр-міністр.

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