 Уже наступного року в Україні працюватимуть недержавні арбітражні суди й іноземні арбітри, - Малюська

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Малюська наголосив, що Мін'юст готовий допомогти у створенні арбітражу європейського рівня, і вже незабаром розпочнуться переговори з іноземними арбітрами.

"Приватні – це такий зворот, що був використаний для загалу. Мова йде про арбітражі та третейські суди. Так, вони й зараз є, однак усі вони функціонують далеко від того стану, яким би можна було пишатися чи який би серйозно впливав на інвестиційний клімат", – розповів Малюська.

Міністр підкреслив, що третейські суди – це недержавні суди, які вирішують суперечки між громадянами або юридичними особами України.

"В них майже немає права розглядати якісь серйозні справи. Все, що стосується корпоративних прав, нерухомості – вони розглядати не можуть. Відповідно, до них мало хто звертається", – додав Малюська.

Читайте також: Венеціанська комісія розкритикувала судову реформу Зеленського: загрожує стабільності і незалежності суду

За словами міністра юстиції, арбітражні суди теж мають чимало недоліків. В Україні функціонує два арбітражі: теж функціонал обмежений, списки арбітрів закриті.

Мін'юст готовий допомогти запровадити арбітраж на рівні кращих європейських країн.

"Ми вже досить скоро розпочнемо переговори з іноземними арбітрами, які могли б тут працювати... опрацьовуємо точкові зміни в законодавстві, які змогли б дозволити вже у наступному році відкрити такий авторитетний арбітраж... Тільки-но ми продемонструємо ринку, що у нас працюють незалежні й фахові арбітри, які не беруть хабарів, – це радикально змінить ситуацію щодо найважливіших і гучних справах, які розглядаються зараз в Україні. З'явиться конкуренція з державними судами. Це природно призведе до зменшення рівня корупції й до поліпшення інвестиційного клімату. Нас підтримують і бізнес-спільнота, і наші міжнародні партнери", – наголосив міністр юстиції.