EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1207  9
Матеріали за темою:
Все про:арбітраж (112) суд (5677) суддя (997) Малюська Денис (20)

 Уже наступного року в Україні працюватимуть недержавні арбітражні суди й іноземні арбітри, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська анонсував створення "приватних" судів: третейських та арбітражних.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Малюська наголосив, що Мін'юст готовий допомогти у створенні арбітражу європейського рівня, і вже незабаром розпочнуться переговори з іноземними арбітрами.

"Приватні – це такий зворот, що був використаний для загалу. Мова йде про арбітражі та третейські суди. Так, вони й зараз є, однак усі вони функціонують далеко від того стану, яким би можна було пишатися чи який би серйозно впливав на інвестиційний клімат", – розповів Малюська.

Міністр підкреслив, що третейські суди – це недержавні суди, які вирішують суперечки між громадянами або юридичними особами України.

"В них майже немає права розглядати якісь серйозні справи. Все, що стосується корпоративних прав, нерухомості – вони розглядати не можуть. Відповідно, до них мало хто звертається", – додав Малюська.

Читайте також: Венеціанська комісія розкритикувала судову реформу Зеленського: загрожує стабільності і незалежності суду

За словами міністра юстиції, арбітражні суди теж мають чимало недоліків. В Україні функціонує два арбітражі: теж функціонал обмежений, списки арбітрів закриті.

Мін'юст готовий допомогти запровадити арбітраж на рівні кращих європейських країн.

"Ми вже досить скоро розпочнемо переговори з іноземними арбітрами, які могли б тут працювати... опрацьовуємо точкові зміни в законодавстві, які змогли б дозволити вже у наступному році відкрити такий авторитетний арбітраж... Тільки-но ми продемонструємо ринку, що у нас працюють незалежні й фахові арбітри, які не беруть хабарів, – це радикально змінить ситуацію щодо найважливіших і гучних справах, які розглядаються зараз в Україні. З'явиться конкуренція з державними судами. Це природно призведе до зменшення рівня корупції й до поліпшення інвестиційного клімату. Нас підтримують і бізнес-спільнота, і наші міжнародні партнери", – наголосив міністр юстиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165704
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ага. теперь будете судится в частных судах у Коломойши...
 показати весь коментар
 
 
А я бы с удовольствием взял в аренду или лучше купил пару метров государственной границы. Уже наступного року в Україні працюватимуть недержавні арбітражні суди й іноземні арбітри, - Малюська - Цензор.НЕТ 4917 А что, частная государственная граница это круто и в духе времени. Еще нигде нет.....
 показати весь коментар
 
Круто! Сам створив собі арбітраж, виграв його і в сусіда хату відібрав.
 показати весь коментар
 
 
Биляль,а по сути кто-либо скажет. Ааа... Понос. Не захлебнитесь,скоты.
 показати весь коментар
 
Свой суд в своей громаде под наглядом соседних громад с прелставительством их на суде Древний обычай. И не надо из судов делать касту. В древних договорах с Византией такая норма.-Два руса судят третьего.- Это к тому что каждый знал законы и мог быть судьей.
Наша безграмотность культивируется государством.
 показати весь коментар
 
дивно, а вони про Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП України чули, він працює дуже багато років і арбітри є іноземці.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору