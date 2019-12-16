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 Політика України
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Все про:націоналізм (40) Лерос Гео (15)

 Для мене націоналізм - це одне ціле з патріотизмом, - Лерос. ВIДЕО

Народний депутат України Гео Лерос заявив про те, що не розділяє патріотизм і націоналізм.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Лерос зазначив: "Для мене націоналізм - це одне ціле з патріотизмом. Просто слово "націоналіст" почали з часом асоціювати, це ще з часів Януковича почалося, з лисими скінхедами в бомбері зі свастикою на лобі і на шиї. Ні!

Націоналізм - це патріотизм. 95% французів - націоналісти, якщо не всі 100%. Але при цьому там живуть люди з абсолютно різних країн. Я вважаю, що кожен патріот своєї країни повинен бути націоналістом. Це здоровий націоналізм, ти - патріот своєї країни".

Читайте також: Мовне питання в Україні завжди було темою розбрату, від цього завжди перемагала Росія, - Лерос. ВІДЕО


Повністю інтерв'ю з Гео Леросом дивіться ЗА ПОСИЛАННЯМ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165703
 
   
 Топ коментарі
 
Ну то нехай відірве яйця україножерам Бужанському та Дубінському!
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Молодец, ещё бы Зе эту мысль донёс. То он похоже считает националистов чем-то плохим.
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А тут от новості із «русскоязичного міра»:
«22:36, 16 декабря 2019.

Россия отвергла выводы ООН о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины».


«Вєрім».
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Ну то нехай відірве яйця україножерам Бужанському та Дубінському!
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Начинаем представление
Начинаем песни петь
Разрешите для начала
Валенок на х@й надеть
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Молодец, ещё бы Зе эту мысль донёс. То он похоже считает националистов чем-то плохим.
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Что тут доказывать? Тебе сфабрикованого дела Шеремета мало? Есть много и других примеров. Посмотри даже сериал "Слуга Народа" даже там националисты чем-то плохим показаны.
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Порохоботские домыслы, сами генерируют фейки, сами потом орут о зраде. Я вот видел, что Зеленский в лицо Путину четко высказал державницкую позицию - сначала граница, потом, может быть, выборы. А твой хозяин хвастается, что именно он сел и написал Минские угоды, где зашиты все хотелки Путина - сначала выборы, а потом, может, быть граница. Когда-нибудь
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Я не порохобот это во-первых. К нему тоже плохо отношусь и относился. Как то что ты написал относится к националистам, и к отношению Зе к националистам?
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Плоховато с логикой. Ты бездоказательно считаешь, что мысль ===Для меня национализм - это одно целое с патриотизмом, - Лерос=== нужно растолковывать Зеленскому. Я тебе привел факты, что он отстаивает национальные интересы Украины куда жестче, чем типа патентованный патриот Порошенко. С тобой фсе.
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Я и не писал что не отстаивает национальные интересы. С этим пока всё ок. Я писал что ему украинские националисты не нравятся по каким-то причинам.
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Странно. Ты точно смотрел то же, что и я? Речь Макрона и Меркель слушал? Вот если бы слушал, то подобного бреда не писал бы. Зеля читал для прессы домашнюю заготовку, а не "в лицо Путину четко...(с)". Поимели его там с вами вместе...
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То есть ты не смотрел. Благодаря Зеленскому Меркель высказалась, что Минские угоды не являются неизменяемыми, сегодня французский министр пошел еще дальше, что есть понимание, что выборы можно проводить только при контроле Украины своей границы
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Дебил, Макрон сказал, что готовится весной к местным выборам. А Меркель сказала, что проведут выборы под контролем ОБСЕ (читай: без присутствия украинских органов власти). Кроме того Меркель высказалась, что благодаря Зеленскому были разблокированы Минские, которые по факту БЫЛИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ с 2016 года! Зеля, конечно же, тебе этого не сказал.
К Рашке претензий нет ни у одной из сторон, а Украину отправили выполнять "домашнее задание", что недавно подтвердил Пристайко.
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==="Я повторюсь: минские соглашения остаются базой, на которой мы работаем. Пока нет лучшего документа, который бы наметил нам этот, возможно, узкий путь к прекращению конфликта и возвращению к миру в этой части Европы. В то же время по определенным аспектам минские договоренности требуют прояснения, дополнительной интерпретации.
Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей", - сказал де Понсен.Источник:https://censor.net.ua/n3165672===

Путин прочитал то, что подписал Порошенко, а теперь можно обсуждать этапность, что нам на руку
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Порохоботские домыслы, сами генерируют фейки, сами потом орут о зраде. Я вот видел, что Зеленский в лицо Путину четко высказал державницкую позицию - сначала граница, потом, может быть, выборы. А твой хозяин хвастается, что именно он сел и написал Минские угоды, где зашиты все хотелки Путина - сначала выборы, а потом, может, быть граница. Когда-нибудь
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Их доказательства в основном опираются на слова петиков, или того хуже - на слова кацапов.
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Слова кацапов тут причем то хоть? Причём тут петик? При нём кстати тоже националистов прессовали.
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Потому что порошенковские ресурсы типа канала Кривой разгоняют русские фейки
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Таки туповат. Ты смысл хотя бы своих слов понимаешь? ===Слова кацапов тут причем то хоть? Причём тут петик?===
===Потому что порошенковские ресурсы типа канала Кривой разгоняют русские фейки===
Понимаешь, Максимко, порохоботы будут работать слаженно с русскими независимо от того, буду я смотреть канал Кривой или нет.
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Кривое - это твое тупое зеленое рыло тридвараса дебильного обыкновенного (дебилус вульгариус)
Ты,кацапская мразь возьми в свою разработанную пасть шнягу старшего на смене чечена и просвисти в него "сайус нерушимый"
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Ты не туповат. Ты - дебил. Пока что кацапы поддерживают исключительно твоего клоуна.
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Я тебя оскорблял? Это как раз кацапская тема переходить на личности и оскорбления... Прохоботы и кацапы работают вместе это какой-то бред. Ведь пропагандисты типа Шария как раз помогали Зе победить на выборах, и агитировали за него. А сейчас они снова запустили антиукраинскую пропаганду, точней пропаганду против патриотов, и националистов которые естественно не допустят воссоздание совка. Поэтому они и помеха для Кремля.
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Понимаете, нет смысла с такими упоротыми вежливо разговаривать - не оценят.
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Ну вот тебе четкий факт: перед встречей в Париже на Кривом разгоняли фейк, что Зеленский отказался от всех выигрышей в международных судах. Это напрямую слизали с мутных русских сайтов
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Петя и националисты это не одно и тоже. Это нужно просто понять, и принять как факт. Не все кто критикует Зе является порохоботом, это тоже нужно понять. То у новой команды убеждение что все кто их критикует это враги и порохоботы. А это не так, и те кто их хвалит не все друзья. Например у того же Шария хвалили Зе потому что он для Кремля более выгодный кандидат чем Петя. А под словами Кремля про "потепление отношений" кроется много подсмысла не на пользу Украине. Они даже дадут риентегрировать бесполезный для них Донбасс. Ведь зачем он им без остальной части Украины. Они просто оставят там свой контроль, свою пропаганду даже в составе Украины, и будут постепенно пытаться затянуть всю Украину себе.
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Сэр, Вы живете в мире иллюзий
===Командир сепаратистов "Ольхон", ставший известным после боев под Дебальцево в 2015 году, также дает в своем аккаунте схожую информацию относительно этой встречи.
"Ольхон" после закрытой части встречи сделал вывод, что никакой "реинтеграции Донбасса" не будет, Зеленского сочли недоговороспособным, а Россия намерена поднять уровень жизни и размеры социальных выплат на неподконтрольной части Донбасса до уровня российских регионов. ===
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Я живу в объективной реальности. Сепаратисты там ничего не контролируют, они могут писать и говорить что угодно, они тоже работают на свою местную аудиторию. Но будет всё так как скажут в Кремле.
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Простите, сэр, мне показалось, что Вы немного нелогичны
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Смотри, чтобы скоро эти "фейки" к тебе домой не зашли. Поинтересуйся у военных, как они относятся к Зеле. Ты даже и не подозреваешь, что реально может случиться. Останавливет ребят только то, что это будет наруку *****.
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Ну вот 2/3 военных проголосовали за Зеленского. Это вообще нонсенс, армия не поддержала своего типа главнокомандующего-мародера Порошенко
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Кто тебе эту чушь сказал? За Зелю проголосовали менты и сепары. Тебе подсказать где избирательные участки в ООС находились?
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Порохошавки не умеют пользоваться Гуглом, а он все помнит
===Таким образом, действующий Верховный Главнокомандующий Петр Порошенко занял первое место. Однако его отрыв от Зеленского небольшой, и суммарно в армии оппозиционные к Порошенко кандидаты имеют значительный перевес.
Таким образом, утверждения сторонников Порошенко, что якобы армия его безоговорочно поддерживает оказались мифом, в зоне ООС военнослужащие большую часть голосов отдали оппозиционным кандидатам.
Фактически, армия большинство голосов отдала оппозиции, а не Порошенко, несмотря на массированную кампанию "Армия, віра, мова", голосование военнослужащих также оказалось протестным.===
А вот второй тур
===В ЦИК сообщают, что в голосовании приняли участие 35 тысяч военных. По итогам второго тура выборов президента Украины 17,7 тыс. поддержали Зеленского, а 17,4 тыс. - Петра Порошенко. В процентном соотношении общий результат Зеленского 50,4%, а Порошенко - 49,6%.=== Засохни
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Дебил, В ООС военные голосовали на тех же участках, что и местные жители. Подсказать за кого голосовали местные? Это еще удивительно, что 50 на 50 получилось. Кроме того, если какая-та поддержка военных перед выборами у Зели еще и была, то она уже давно испарилась.
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Насправді "націоналісти" - це патріоти майбутньої незалежної національної держави.

Саме після її проголошення ВСІ націоналісти враз перетворюються на патріотів.
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Можно сказать, все страны Западной Европы - националисты.
NB. Не путать с ксенофобией и расизмом.
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Блин,скапжи спасибо генетически дебилоидным совкам,напрочь засравшим отсутствующие мозги пралетарьяту
Говорить о нацизме националистов НЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ есть полнейший дебилизм
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Микола Міхновський Головна причина нещасть нашої нації - брак націоналізму серед ширшого
загалу її.
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Это точно. Как и то, что в оккупированной зоне много *ваты* - тех, что держат патриотизм за срю.
Ещё и в садиках - школах нужнопрививать любовь к Батькiвщинi. Мова, пiснi, iсторiя, культура,,,
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Ну, если не очередная хуцпа, то поддерживаю, и желаю в следующий раз дубинского положить мордой об пол
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Бужанского, который ватник и мечтает вернутся в совок.
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Для мене націоналізм - це одне ціле з патріотизмом, - Лерос - Цензор.НЕТ 489всегда нравилось,когда у зебилов и мокшан сочитается несочитаемое!он реально не понимает,что относится к национальным признакам!и какое важнейшее значение имеет украинский язык в становлении украинского народа! Для мене націоналізм - це одне ціле з патріотизмом, - Лерос - Цензор.НЕТ 489вообщем,обыкновенный дебил...
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Для мене націоналізм - це одне ціле з патріотизмом, - Лерос - Цензор.НЕТ 5366да даже овоща можно научить парочке фраз и пользоваться переводчиком!а вот понять и осмыслить написанное осилит не каждый!вот к примеру ты-прочитал,не понял,перднул!такие "патриоты-нацики",как ты, хуже мокшан-они все сами сделают-и зека выберут,и за клоуном побегут лишь бы не "барыга" Для мене націоналізм - це одне ціле з патріотизмом, - Лерос - Цензор.НЕТ 5366
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з чого ти взяв що я "патріот-нацик"? але те що ти порохоскот я вже зрозумів, можеш далі не мичати
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Наскільки я розумію він має на увазі політичну націю, а він згадував скільки зараз у Франції французів за походженням і яка динаміка цього процесу? Справжні націоналісти переймаються саме цим і в цьому немає нічого поганого. Перші в цій справі японці, вони давно винайшли махенізми як поводитись з тими хто хоче стати японцем. )
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Единственный адекватный в Слуге что ли?
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запись разговора кличка про гея гео есть в сети,
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Ну, і що цей Гео загубив у зелених служок. Бігти звідти треба, а то якщо
"Eсли свіжий огірок кинути в бочку з солоними огірками, то як би він не чинив опору, все одно просолиться"
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Бандера казав : "З москалями немає спільної мови".
Націоналісти Коновалець, Шухевич і Бандера ніколи б не погодилися на мінські умови з формулою шайтанмаєра , особл статус лугандонії з амністією для бойовиків, на російську недомову, на торгівлю з окупантом, бо всі ці речі становлять загрозу національній безпеці України, а ви, запроданці, реалізуєте цю антиукраїнську політику, прочавлюєте ці пропутінські закони у ВР
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Ты не поверишь, но все это Порошенко УЖЕ продавил в законе об особом статусе Донбасса, когда отключали табло, чтобы не было видно кто как голосует. И УЖЕ пытался продавить нужные Путину изменения в Конституцию, но народ не дал. Но тогда тебе не платили за порохоботство, и ты молчал
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Це я порохобот, зеленомізке ? Ти не повіриш, але не форумі ЦН ти не знайдеш більшого порохоненависника аніж Я. Порийся на форумі протягом останніх 5 років і побачиш, довбаче. І твій зелений скоморох анітрохи не кращий за мародера свиновальца. такий самий ворог української державності !

Справжні вороги України - ті, хто
проголосував за особливий статус даунбасу- ГН, ОПЗЖ і ПЄС. Це той самий закон,
який ***** хоче закріпити у Конституції України ! мало того, що парашенко
прочавив цей закон 16 вересня 2014 і продовжував його впродовж 5 років, він і
його пси і сьогодні за нього проголосували! Якщо бути негідником, то бути ним до
кінця !

10.12.19 Закон про особливий статус
Донбасу має бути закріплений у Конституції України на постійній основі, - Путін
https://censor.net.ua/ua/news/3164435/*********************************************************************************************************

12.12.19 "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко
на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу. https://censor.net.ua/ua/video_news/3164963/my_derjavnyky_my_ne_zminyuyemo_pryntsypy_poroshenko_na_golosuvanni_zakonu_schodo_prodovjennya_osoblyvogo
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Якби Коновалець побачив нєгра у Раді, він би ту Раду з гармат розстріляв, а Шухевич з машиненгеверів.
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Собралась куча "недоучек", и друг друга "...измами" по мордасам лупят!.... И хоть-бы один залез в "Словарь иностранных слов", и разобрался, чем же "патриотизм" от "национализма" отличается", и в чём их сходство и различие с "шовинизмом", и какое отношение "нацизм" имеет ко всем этим понятиям... Это же совсем разные понятия!!! "Национализм" - понятие "родо-племенное", предполагает "кровное родство", объединяющее людей по генетическому, культурному, языковому признакам, а "патриотизм" - понятие "государственно-территориальное", объединяющее людей не обязательно одной нации, но проживающих в одном государстве, административной территории... "Шовинизм" объединяет оба эти понятия в их крайнем проявлении, превознося "национализм" отдельно взятой нации и жителей отдельно взятого государства, над иными нациями и государствами... "Нацизм" - это "шовинизм" по-немецки... Национализм и патриотизм, в первую очередь, больше понятие "для внутреннего потребления", направленные, по большей части, на представителей самой нации или жителей страны, а шовинизм адресуется "наружу", направляется на окружающие страны и нации...
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Националист на распродаже страны с двумя паспортами. Типичный соросенок-шахраенок.
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Очень хорошо сказал. Молодец. Такие во власти нужны.
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В 1939 году дохлый комуняцкий СССр и нацистская Германия заключили тайный договор о разделе всего Мира.кто из них был большим националистом и патриотом того говна история умалчивает.Два кровожадных мудака играли судьбами миллионов.Чем это закончилось вы знаете.Миллионы трупов по всему миру
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А мавпочка розуміється у націоналізмі, респект!
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І це факт.Націоналізм-це дуже гарно,коли свої цінності,своя мова,свої пісні,артисти.Це дуже корисно для держави,і ті ,хто живе в ній.А в Україні зараз коллаборант керує,і потихеньку її сдає.Повиповзало все сепарське гівно,і сидить в керівниках країни.Це Жах!!!!Надія на те,що це вже скоро закінчиться,і ця гидота,буде там, де повинна бути.В буцегарні.
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Давайте обратимся к словарям.

Брокгауз и Ефрон

Национализм

превращение живого народного самосознания в отвлеченный принцип, утверждающий "национальное" - как безусловную противоположность "универсального", и "свое родное" - как безусловную противоположность "чужеземного". Первоначально слово Н. не имело этого смысла, принадлежа к английской политической терминологии, где оно обозначало стремление ирландцев к автономии.


Ничего не напоминает? Кто не в курсе - Ирландия для Англии была чем-то типа Украины для Московии.

Если взять советские словари, то предсказуемо:

Ушаков 1936 г.
национализм
Буржуазная идеология и политика, ставящая свою, господствующую нацию в привилегированное положение и направленная на угнетение других национальностей, на создание вражды между ними.

В последние годы, как ни странно, появляются новые словари:

Жеребило 2011 г.
национализм

Приверженность людей интересам своей нации, ее культурным ценностям.

Украинские словари говорят, что национализм - это

2) національна самосвідомість, національні почуття, патріотизм, прагнення до національної незалежності
3) національний характер; національна риса
4) політика націоналізації всієї промисловості

Английские тоже:

Longman DOCE5

nationalism
1. the desire by a group of people of the same race, origin, language etc to form an independent country

2. love for your own country and the belief that it is better than any other country ⇨ patriotism:

Concise Oxford English Dictionary
nationalism

■ noun
1》 patriotic feeling, principles, or efforts.
↘an extreme form of this marked by a feeling of superiority over other countries.
2》 advocacy of political independence for a particular country.

American Heritage Dictionary 4th Ed.

nationalism

1. Devotion to the interests or culture of one's nation.

2. The belief that nations will benefit from acting independently rather than collectively, emphasizing national rather than international goals.
3. Aspirations for national independence in a country under foreign domination.

Таким образом, национализм - это действительно патриотизм, только основанный на стремлении к освобождению и самоопределению. Если только не читать советских словарей - тогда да, это и шовинизм, и расизм, и фашизм, и нацизм, и всё, что хочешь. Пропаганда во всей красе.

Всё верно.
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Еще одна безмозглая кухарка решает судьбу моей страны и моих детей. В этот раз арт-кухарка с мурал бородой, но такая же крикливая и черноротая как тетя Соня, шо рыбой на Привозе торгует. Сынок ее поди.
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