 Для мене націоналізм - це одне ціле з патріотизмом, - Лерос. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Лерос зазначив: "Для мене націоналізм - це одне ціле з патріотизмом. Просто слово "націоналіст" почали з часом асоціювати, це ще з часів Януковича почалося, з лисими скінхедами в бомбері зі свастикою на лобі і на шиї. Ні!
Націоналізм - це патріотизм. 95% французів - націоналісти, якщо не всі 100%. Але при цьому там живуть люди з абсолютно різних країн. Я вважаю, що кожен патріот своєї країни повинен бути націоналістом. Це здоровий націоналізм, ти - патріот своєї країни".
Повністю інтерв'ю з Гео Леросом дивіться ЗА ПОСИЛАННЯМ
«22:36, 16 декабря 2019.
Россия отвергла выводы ООН о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины».
«Вєрім».
Начинаем песни петь
Разрешите для начала
Валенок на х@й надеть
К Рашке претензий нет ни у одной из сторон, а Украину отправили выполнять "домашнее задание", что недавно подтвердил Пристайко.
Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей", - сказал де Понсен.Источник:https://censor.net.ua/n3165672===
Путин прочитал то, что подписал Порошенко, а теперь можно обсуждать этапность, что нам на руку
===Потому что порошенковские ресурсы типа канала Кривой разгоняют русские фейки===
Понимаешь, Максимко, порохоботы будут работать слаженно с русскими независимо от того, буду я смотреть канал Кривой или нет.
Ты,кацапская мразь возьми в свою разработанную пасть шнягу старшего на смене чечена и просвисти в него "сайус нерушимый"
===Командир сепаратистов "Ольхон", ставший известным после боев под Дебальцево в 2015 году, также дает в своем аккаунте схожую информацию относительно этой встречи.
"Ольхон" после закрытой части встречи сделал вывод, что никакой "реинтеграции Донбасса" не будет, Зеленского сочли недоговороспособным, а Россия намерена поднять уровень жизни и размеры социальных выплат на неподконтрольной части Донбасса до уровня российских регионов. ===
===Таким образом, действующий Верховный Главнокомандующий Петр Порошенко занял первое место. Однако его отрыв от Зеленского небольшой, и суммарно в армии оппозиционные к Порошенко кандидаты имеют значительный перевес.
Таким образом, утверждения сторонников Порошенко, что якобы армия его безоговорочно поддерживает оказались мифом, в зоне ООС военнослужащие большую часть голосов отдали оппозиционным кандидатам.
Фактически, армия большинство голосов отдала оппозиции, а не Порошенко, несмотря на массированную кампанию "Армия, віра, мова", голосование военнослужащих также оказалось протестным.===
А вот второй тур
===В ЦИК сообщают, что в голосовании приняли участие 35 тысяч военных. По итогам второго тура выборов президента Украины 17,7 тыс. поддержали Зеленского, а 17,4 тыс. - Петра Порошенко. В процентном соотношении общий результат Зеленского 50,4%, а Порошенко - 49,6%.=== Засохни
Саме після її проголошення ВСІ націоналісти враз перетворюються на патріотів.
NB. Не путать с ксенофобией и расизмом.
Говорить о нацизме националистов НЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ есть полнейший дебилизм
загалу її.
Ещё и в садиках - школах нужнопрививать любовь к Батькiвщинi. Мова, пiснi, iсторiя, культура,,,
"Eсли свіжий огірок кинути в бочку з солоними огірками, то як би він не чинив опору, все одно просолиться"
Націоналісти Коновалець, Шухевич і Бандера ніколи б не погодилися на мінські умови з формулою шайтанмаєра , особл статус лугандонії з амністією для бойовиків, на російську недомову, на торгівлю з окупантом, бо всі ці речі становлять загрозу національній безпеці України, а ви, запроданці, реалізуєте цю антиукраїнську політику, прочавлюєте ці пропутінські закони у ВР
Справжні вороги України - ті, хто
проголосував за особливий статус даунбасу- ГН, ОПЗЖ і ПЄС. Це той самий закон,
який ***** хоче закріпити у Конституції України ! мало того, що парашенко
прочавив цей закон 16 вересня 2014 і продовжував його впродовж 5 років, він і
його пси і сьогодні за нього проголосували! Якщо бути негідником, то бути ним до
кінця !
10.12.19 Закон про особливий статус
Донбасу має бути закріплений у Конституції України на постійній основі, - Путін
https://censor.net.ua/ua/news/3164435/*********************************************************************************************************
12.12.19 "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко
на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу. https://censor.net.ua/ua/video_news/3164963/my_derjavnyky_my_ne_zminyuyemo_pryntsypy_poroshenko_na_golosuvanni_zakonu_schodo_prodovjennya_osoblyvogo
Брокгауз и Ефрон
Национализм
превращение живого народного самосознания в отвлеченный принцип, утверждающий "национальное" - как безусловную противоположность "универсального", и "свое родное" - как безусловную противоположность "чужеземного". Первоначально слово Н. не имело этого смысла, принадлежа к английской политической терминологии, где оно обозначало стремление ирландцев к автономии.
Ничего не напоминает? Кто не в курсе - Ирландия для Англии была чем-то типа Украины для Московии.
Если взять советские словари, то предсказуемо:
Ушаков 1936 г.
национализм
Буржуазная идеология и политика, ставящая свою, господствующую нацию в привилегированное положение и направленная на угнетение других национальностей, на создание вражды между ними.
В последние годы, как ни странно, появляются новые словари:
Жеребило 2011 г.
национализм
Приверженность людей интересам своей нации, ее культурным ценностям.
Украинские словари говорят, что национализм - это
2) національна самосвідомість, національні почуття, патріотизм, прагнення до національної незалежності
3) національний характер; національна риса
4) політика націоналізації всієї промисловості
Английские тоже:
Longman DOCE5
nationalism
1. the desire by a group of people of the same race, origin, language etc to form an independent country
2. love for your own country and the belief that it is better than any other country ⇨ patriotism:
Concise Oxford English Dictionary
nationalism
■ noun
1》 patriotic feeling, principles, or efforts.
↘an extreme form of this marked by a feeling of superiority over other countries.
2》 advocacy of political independence for a particular country.
American Heritage Dictionary 4th Ed.
nationalism
1. Devotion to the interests or culture of one's nation.
2. The belief that nations will benefit from acting independently rather than collectively, emphasizing national rather than international goals.
3. Aspirations for national independence in a country under foreign domination.
Таким образом, национализм - это действительно патриотизм, только основанный на стремлении к освобождению и самоопределению. Если только не читать советских словарей - тогда да, это и шовинизм, и расизм, и фашизм, и нацизм, и всё, что хочешь. Пропаганда во всей красе.
Всё верно.