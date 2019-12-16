 Норматив концентрації землі в 1 руках буде знижено в 10 разів порівняно з першим читанням, - заступник голови фракції "СН" Кравчук

Про це заявила народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні наше засідання фракції проходило з одним питанням порядку денного - введення ринку землі. Дискусії тривають. Але не про те - потрібен він чи ні, а про параметри функціонування ринку. А отже, ми дуже близько підійшли до оптимального рішення, яке найбільше підійде Україні", - повідомила Кравчук.
Нардеп окремо зазначила, що йдеться про концентрацію землі в одних руках не більше 10-20 тисяч гектарів.
"Що стосується концентрації землі в одних руках, поріг буде дуже зменшений. Розмови точаться про цифру 10-20 тисяч гектарів, що в десять разів менше, ніж було запропоновано в першому читанні", - розповіла Кравчук.
На думку Кравчук, необхідно законодавчо обмежити можливість спекуляцій із перепродажем землі.
"Говорили про те, що потрібно виключити спекуляції з перепродажем землі в перші роки, після відкриття ринку. Для цього вводяться спеціальні запобіжники. Тому що люди мають заробляти не на продажу землі, а на продукції, вирощеній на ній", - підсумувала нардеп.
Я например не против рынка земли. Но лимит в 200.000 гектаров єто жопа для всего нашего с/х потому что с такими судами как в Украине тут будет просто Дикий Запад без шерифов. Почему венграм хватает лимита в 300 га?
І взагалі, середній розмір ферм в Європі, включаючи Польщу і Германію 20 гектарів, а не 20 000 гектарів!..
нужно брать...
прикуплю себе 10 000 га... - по минимуму...
нужно торопиться, пока селяне с простого и мудрого нарида не разобрали....
10 000 гектар = 100 км квадратных...
Площадь тернополя 72 км., Ивано - Франковска 84. Итого Тернополь + Ивано-Франковск и еще 44 км. останется, какой-нибудь райцентр прикупить.
К примеру. берем семью Порошенко 2 взросліх + 4 детей, у взросліх + 4 человека родителей, + сестра Марин с мужем, 4х детей тоже муж/жена это + 4, итого 16 человек не считая отряда кумов и др. родственников.
умножаем 16 x 20 000, Итого только один клан Порошенко может владеть 320 000 гектаров!
Максимум 10 га в одни руки, остальное только в аренду!!! Одни скупят, а другим фига!
1Одеська область33 310
2Дніпропетровська область31 914
3Чернігівська область31 865
4Харківська область31 415
5Житомирська область29 832
6Полтавська область28 748
7Херсонська область28 461
8Київська область28 131
9Запорізька область27 180
10Луганська область26 684
11Донецька область26 517
12Вінницька область26 5131
3Автономна Республіка Крим26 200
14Миколаївська область24 598
15Кіровоградська область24 588
16Сумська область23 834
17Львівська область21 833
18Черкаська область20 900
19Хмельницька область20 645
20Волинська область20 144
21Рівненська область20 047
22Івано-Франківська область13 900
23Тернопільська область13 823
24Закарпатська область12 777
25Чернівецька область8 097
26 м. Севастополь864
27 м. Київ839
farmer.co.ua/ua/presa/item/605-zvernennia-do-ukrainskoho-narodu-vazhlyvo-ta-terminovo
auu.org.ua/uk/publications/web/1065/
Юля, веди народ
политики не ошивалась. В черный список ее.
Зеленский старается для нас, все делает для страны, а тупые порохоботы этого не понимают!
Дерибан так дерибан!
А по 300 га *****......ся дерибанить.
Если нет - за этими "законопроектами" торчат уши олигархов и латифундистов..