 Норматив концентрації землі в 1 руках буде знижено в 10 разів порівняно з першим читанням, - заступник голови фракції "СН" Кравчук

Про це заявила народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні наше засідання фракції проходило з одним питанням порядку денного - введення ринку землі. Дискусії тривають. Але не про те - потрібен він чи ні, а про параметри функціонування ринку. А отже, ми дуже близько підійшли до оптимального рішення, яке найбільше підійде Україні", - повідомила Кравчук.

Нардеп окремо зазначила, що йдеться про концентрацію землі в одних руках не більше 10-20 тисяч гектарів.

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"Що стосується концентрації землі в одних руках, поріг буде дуже зменшений. Розмови точаться про цифру 10-20 тисяч гектарів, що в десять разів менше, ніж було запропоновано в першому читанні", - розповіла Кравчук.

На думку Кравчук, необхідно законодавчо обмежити можливість спекуляцій із перепродажем землі.

"Говорили про те, що потрібно виключити спекуляції з перепродажем землі в перші роки, після відкриття ринку. Для цього вводяться спеціальні запобіжники. Тому що люди мають заробляти не на продажу землі, а на продукції, вирощеній на ній", - підсумувала нардеп.