 "Це все брехня! Повна", - Антоненко прокоментував обвинувачення у вбивстві Шеремета. ДОКУМЕНТ

Її опублікувала в Facebook директор групи Riffmaster Поліна Іванова, інформує Цензор.НЕТ.

У записці музикант дякував друзям і колегам за підтримку.

"Я не причетний до вбивства Павла Шеремета і ні в чому не винен, що б не говорили люди "зверху". Це все брехня! Повна. І з першої літери", - підкреслив Антоненко.

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Також він подякував матері Павла Шеремета "за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".