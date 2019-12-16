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Все про:Шеремет (289) Антоненко Андрій (18)

 "Це все брехня! Повна", - Антоненко прокоментував обвинувачення у вбивстві Шеремета. ДОКУМЕНТ

Заарештований за підозрою в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета ветеран АТО і музикант Андрій Антоненко передав із СІЗО записку.

Її опублікувала в Facebook директор групи Riffmaster Поліна Іванова, інформує Цензор.НЕТ.

У записці музикант дякував друзям і колегам за підтримку.

"Я не причетний до вбивства Павла Шеремета і ні в чому не винен, що б не говорили люди "зверху". Це все брехня! Повна. І з першої літери", - підкреслив Антоненко.

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Також він подякував матері Павла Шеремета "за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди".

Це все брехня! Повна, - Антоненко прокоментував обвинувачення у вбивстві Шеремета 01

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165701
 
   
 Топ коментарі
 
Полностью согласен это ЛОЖЬ! Это отбеливание убийц Путина! Все рос тв в восторге от действий Авакова и Зеленского. Хвалят их.
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Кстати еще позавчера или вчера прочитал мнение матери.
Она вызывает уважение.
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Ну так все правильно, сейчас у власти задача сделать их "очень плохими". Уже на униан вышла статья, что "Антоненко больше пел чем воевал, и вообще..", а тут ещё и нацизм накопали.. - расчёт, на то, что общество не станет таких защищать. Типа "плохих" не жалко и посадить ни за что. Ату их ребята ату!
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На кону українські чорноземи , плюс втілення планів хана Орди-Московії по федералізації України , ну і прикарманення залишків власності всіх громадян , створених не одним поколінням. Ну і безумовно мрія стати диктатором , над баранами . Ну і хто ж , все ж заважає цим планам ? . Ну безумовно "нацисти" - тобто люди, які стали на захист своєї Батьківщини. А якщо щей українець , і розмовляє українською , як Артем Мірошниченко з Бахмута , то заслуговує лишень на смерть . А якщо ні, то на концтабір або тюрму то вже точно. І ....

"Славних прадідів великих правнуки погані " , обрали саме самознищення .
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"Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виновен, что бы не говорили люди "сверху". Это все ложь! Полная. И с первой буквы", - подчеркнул Антоненко.Источник: https://censor.net.ua/n3165701

А с миной,что прятал у себя в квартире,а потом твой родственник пытался ее перепрятать,то же ложь?
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Козлище ЗЕленое, а ты еще не знаешь, что та "мина" оказалась учебным макетом? "Це все брехня! Повна", - Антоненко прокоментував обвинувачення у вбивстві Шеремета - Цензор.НЕТ 5342
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Ну да, Сабаков каже що "прятали", а ЗЕлупінці вірять, що так і було.

Обыски мусорней и чикистами делаются для:
1). Чтоб скомуниздить что-то ценное у обЪекта обыска.
2). Подкинуть "вещдоки!.
Тот, кто доверяет мусорне, которая дошла до того, что возит с собой "понятых", чикистам, прокурвам и "судьям", которые не лучше а хуже сабаковских "орлов", тот либо в одной шайке с ними, либо неисправимый дурак.
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Днк,что на мине обнаружили,то же "подкинули"?Прям куда ни плюнь,кругом один суцильный "подкидыш".
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В НАШІЙ КРАЇНІ МОЖЛИВЕ ВСЕ,докази зшиті білими нитками а людей звинувачують в кілерстві.А злочинців, що дійсно є докази, випускають на волю як єфремових.
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Ты веришь мусорам?
Не, ты серьёзно настолько тупой?!
Не верю. Ты просто профессиональный провокатор. Вот честное слово, покажите мне живого человека в этой стране, который реально верит мусорам. Уверен, раньше мне покажут снежного человека или инопланетянина.
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Ну если я в деле Шеремета больше верю власти,так я провокатор?"Мощно" вставил,потужно.А кто тогда ты,который пытается эту власть того...?Зрадофил наверное?
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Ну когда на не разорвавшейся мине,находят днк подозреваемых,ты знаешь,приходится верить.Не верить же спамодрочерам-збочинцам?
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Надо же, ДНК они нашли. То, что шесть лет спустя убийство Небесной сотни так и не расследовано и не наказано - тебя не смущает. Хотя это происходило в центре Киева и делали это твои любимые мусора в форме, там и ДНК не надо искать. Если верить таким ботам, как ты, мусора сидели три года на заднице и им было не до того - ждали, пока убьют Шеремета, потом три года подряд упорно искали, кто убил Шеремета, и опять было не до того.
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Новый анекдот. Как из мухи сделать слона? Собрался международный консилиум биологов, психологов, вивисекторов и т.п. Чего только ни делали. Не выходит слон и всё. В итоге победила команда украинских следователей. Они предъявили убедительные доказательства: нашли у мухи ДНК слона.
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...ох и рванет же , если не подтвердиться....мало не покажется... "Це все брехня! Повна", - Антоненко прокоментував обвинувачення у вбивстві Шеремета - Цензор.НЕТ 917....
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Мало віриться що ці люди причетні до цього підриву. Не бачу мотиву. Та і журналіста Шеремета в Україні мало хто знав щоб цим вбивством збурити маси. Мотив є у нової влади України дискредитувати патріотів, захисників, воїнів. Питання Чому не сидять ще Портнов і компанія ригів які своїми законами та діями спровокували Майдан і винні у смертях майданівців ( більше 100 патріотів), погрожували розправою патріотам, спровокували війну на сході України (більше 15 тисяч смертей) і від відповідальності втекли за кордон щоб не відповідати, сторінок не хватить перелічувати їх злочини ... . А з приходом Зебілів до влади хутко повернулися в Україну і шкодять, шкодять. Зебіли ви заодно з ворогами України?!
В Україні влада Антиукраїнська, Сепарів, колоборантів,ЗРАДНИКІВ, ворогів України не судять за злочини проти держави, а захисників України патріотів "кошмарять", тягають по допитах, судять, пригнічують, позбавляють пільг .....Патріоти, Добровольці не зробили просту річ після Майдану - не усунули олігархію, їх прислужників з владних кабінетів, продажних судів і прокурорів і разом з ними офіцерський склад проросійського спрямування фактично агентів ФСБ. Помилки треба виправляти тоді буде легше будувати незалежну, демократичну Україну.
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tZE inform

@tZEinform

·32 мин
Дело Шеремета. Экспертиза которую на всю страну расхваливал Аваков, не вошла в текст окончательного акта обвинения... Видимо противоречит "необъективной реальности"
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Причина простая: эта экспертиза - личное мнение профессора, который работает в Британской БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ организации. Я уже приводила на censor ее регистрационный номер, все легально, никто не "шифруется".
Аваков сделал пожертвование, и любой из нас может, получит скидку с налогов. "Це все брехня! Повна", - Антоненко прокоментував обвинувачення у вбивстві Шеремета - Цензор.НЕТ 2715
Точно также, как профессор из благотворительной организации имеет право сделать свое заключение. Только оно представляет не больше, чем его личное мнение "Це все брехня! Повна", - Антоненко прокоментував обвинувачення у вбивстві Шеремета - Цензор.НЕТ 2715
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Фігурант справи Шеремета Riffmaster у зоні ООС був як музикант - командування

"Військовий контракт із Силами спеціальних операцій Андрій Антоненко уклав у 2017 році. У пресслужбі зазначають, що в складі ССО він не обіймав посад, які передбачали виконання бойових завдань у зоні проведення АТО/ООС.
Пряма мова Никифорова: "Перебування Антоненка в зоні проведення АТО/ООС було пов'язано з його діяльністю музиканта, внутрішніми комунікаціями - у тому числі із підрозділами, які перебувають "на нулі". Головна його функція - іміджево-рекрутингова".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/17/7235062/

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это что выходит, еще один "защитник" оказывается даже автомата в руках не держал?
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виходить, що так. До речі, щоб увійти до складу спецпідрозділу, де він - за його словами - воював, треба пройти дуже грунтовну підготовку. Та й взагалі треба пройти підготовку перед вирушанням на фронт, а про це він взагалі ніде не пише.
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друг мой, ты в армии когда-нибудь служил? в армии есть такое понятие как дисциплина и приказ. куда отправят - там и служишь, что прикажут - то и делаешь. Антоненко подписал контракт и выполнял те задачи, которые перед ним ставили "у тому числі із підрозділами, які перебувають "на нулі"
так что прикрути фитилек - коптит
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я тобі не друг, то по-перше, а по-друге, бойових задач перед ним ніхто не ставив, військової підготовки він не має, бойових завдань не виконував, читай статтю. Не треба робити з нього героя лише тому, що він деякий час перебував на передовій та навіть не тримав рушниці у руках. Грищенко - той взагалі пішов на передову, щоб йому погасили судимості, яких аж 6!
отже прикрути сам свій фітільок, не копти та не чіпляйся, коли не маєш шо сказати.
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это просто фигура речи, это во-первых.
во-вторых, не тебе, черноротое, рассуждать на тему кто герой, а кто нет. Антоненко - сержант СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗС УКРАЇНИ - ознакомься с содержанием. он подписал контракт и значит согласился с условиями службы. В армии есть такая фишка, которая называется "воинская дисциплина", когда все военнослужащие выполняют те задания, которые ставит перед ними командование. Прикажут стрелять - стреляют, прикажут копать - копают. Хотя очень сильно сомневаюсь, что ты способен это понять - слишком очевидна умнственная недоразвитость, отсюда и агрессия.
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Ага, зато бомбу смастерил по версии "следствия". Ничего не смущает, зеленое?
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нет, не смущает. Бомбу смастерил его подельник, 6 раз судимый за мошенничество.
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И тем не менее, убил кого-то при помощи бомбы. Логично, да?
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Нарешті, з цієї заяви треба було починати! Авакова - в смітник, Зеленський лошара, що дозволив себе так використати!!!!
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Ему 42 года и Моника не ЛОХ , правда правда , он сам так говорил.
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говорит ложь...а по телефонным перехватам не скажешь,там вполне ясно,что они из себя представляют.
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По каким именно перехватам вам все ясно?
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по дибільним, які розраховані на зе-лошьйо.
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Дискредитиція добробатів
Розхитування ситуації перед святами.
Случайность? Не думаю...
https://www.youtube.com/watch?v=QAuxZgYx05A&feature=youtu.be&list=UUoTzYk0Xg4OVy90o39NMVvA
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А кто-то анализировал их странички, реплики в форумах?
Из этого часто можно понять, что человек представляет из себя....
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Британский эксперт, наверное... Кстати, сабаков утаил результаты еще одной экспертизы, по которой тот же эксперт указал, что с очень высокой вероятностью женщина, фоткавшая камеры, и женщина, приводящая в действие взрывное устройство - одно и то же лицо. А тягают двух разных людей... Что ж это за экспертизы такие - здесь смотрим, здесь не смотрим...
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Ну к чему эти рассуждения на лавочке?
Ты ТЕКСТ этих экспертиз в глаза не видел!
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Из-за того, что Кузьменко оставили под стражей - не состоялись опреации по поводу порока сердца у нескольких малышей...Такие технологии в украине делает т олько она ...То есть малышам угрожает смертельная опасность... Кузьменко сделала уже несколько тысяч таких операций... к ней огромная очередь больных детей ..Она пашет на износ чтоб им помочь...Отсюда "очевидна" её мотивация убивать Шеремета - делать ей больше нехер! В последнем интервью за день до покушения Шеремет говорил, что олигшархи - гири на ногах УКраины, они её обкрадывают и тащат в нищету..Что олигшархат должен быть уничтожен ка класс... Ну - ясен пень, что за эти слова - скрее всего - на него обиделся сержант ВСУ. А кто ж ещё ?!
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Если допустить вашу полную правоту, то и тогда, никакой олигарх не будет лично делать бомбу и подкладывать Шеремету. Он найдет и мотивирует исполнителей, со специфическими навыками. Которым, собственно, плевать и на высказывания Шеремета, и на его личность вообще.
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Если допустить вашу логику - " исполнитель, со специфическими навыками." - это детский кардиохирург ? С Яной уже ясно, что у неё алиби - она в этот день была на фронте . Следовательно сержант подразделения специальных операций стоял на шухере, пока детский кардиохирург блистала знаниями по правильной установке мины под днище авто ? А утром, пока ассистенты, операционные сестры и анестезиологи из её бригады намывались к первой операции - она незаметно пошла на угол машину взрывать... В этой версии не хвататет лишь признания, что они вместе рыли тоннель от Бомбея до Лондона.
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В моей "логике" - отсутствуют отсылки на какие либо фамилии и профессии. Смысл, заключался в том, что если заказчиком "был какой либо олигарх"(по вашей версии), то он нанял бы киллеров со специфическими навыками, а не "исполнял бы сам". Точка. Не нужно натягивать "сову на глобус".
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Не надо, Петя, открещиваться от сказанного - так будет честнее... Вы и сейчас сказали другими словами то же. что и в первом посте..Там ВЫ сказали " Он найдет и мотивирует исполнителей, со специфическими навыками." а сейчас - " он нанял бы киллеров со специфическими навыками" Так это Ваши слова или нет ? Далее. Не надо делать вид, Петя, что мы обсуждаемс книжку по криминалистике и сыску. Сама статья, которую мы обсуждаем имеет фамилии..И - упоминаете Вы их или нет - ваш текст в этой ветке (как и любой другой) по её названию, перцеденту написания предполагает обсуждение именно этих фамилий, а не общих криминалистических сентенций. Но, если о теории говорить - извольте. Римское право говорит "Ищи кому выгодно" ... мОраль моего фельетона - если ВЫ притворяетесь , что её не поняли в том, что силовики никак не проверяют тех, на кого жестко наезжал Шеремет. Они что - безграмотные ? Римского права не знают ? Нет - это не так. Просто им не до права. Они выполняют властный заказняк по дискредитации в обществе предполагаемых активных оппонетов их колаборантству. И я Вам искренне благодарен за помощь с этой Вашей фразой... ПОтому как , когда подозрения в совершении преступления , требующего исполнителей, со специфическими навыками. называют детского врача - тут уж идиотизм организаторов травли добровольцев и волонтёров не скрыть ни от кого... Кто бы ни был заказчиком Шеремета - привлечь в качестве киллера детского кардиохирурга.... это могли придумать только долбодятлы. Которым пофик любое право им левые махеры больше по душе.
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Ок!. Поскольку в теме предполагается делать свои умозаключения с учетом реальных людей - извольте. По поводу "идиотизма" следствия.
Присутствие на брифинге Авакова, Рябошапки и Зеленского, само по себе очень показательно.
Учитывая предполагаемый ажиотаж (не учитывать не могли) вокруг темы причастности к преступлению знаковых для общества категорий людей(волонтеры, служащие ВСУ, добровольцы,...), министр, глава ГПУ, и Президент поставили на кон не просто свою репутацию, а и политическое будущее, и даже свободу.
Исходя даже из инстинкта самосохранения, опираться на неубедительные доказательства, сомнительные экспертизы и пр., что не выдержит пристальной проверки и развалится в суде глупо.
Итого:1. Обвинение проваливается, обвиняемые освобождаются, выходят еще более героями. Посрамленные министр, генпрокурор, президент - под давлением патриотической общественности уходят в отставку(или попадают под криминальное преследование). Украина выигрывает. Перевыборы - новый(лучший) президент. Народная демократия, в очередной раз побеждает.
2. Обвинение убедительно доказывает вину подозреваемых, они получают свои сроки. Общественность успокаивается. Украина выигрывает. Президент укрепляет свое влияние в стране и в мире как борец за закон и правду.
Обыватель не проигрывает и не приобретает ничего, кроме полученных эмоций.

Люди, которых подозревают сейчас - при ОБОИХ вариантах, получат заслуженное ими. Либо оболганные герои на свободе, либо циничные убийцы в тюрьме.
А теперь вопрос. Кому ВЫГОДЕН первый вариант, а кому второй из политиков высшего звена?

Кто "педалирует" первый, а кто второй? Ибо то, что "педалируют", сомнений не вызывает.
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Мне вот всё-таки интересно, в этой стране есть реальные люди, которые в принципе верят мусорам? Ну вот искренне так, положа руку на сердце?
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Мусорам никто не верит. Больше чем мусорам в украине не верят только судьям-согласно опросу. А вот лидеры доверия-это как раз участники АТО. Человек в АТО идет Родину защищать а не из корыстных попуждений. А вот в мусора,прокуроры,судьи идут как раз бабки заколачивать
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А я разве сказал, что это сделали олигархи ? Ихтамнет !
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Антоненко - ідеальний для малороської стратегії: образ для пропаганди обраний як завжди перфетто: активіст, атошник, але до того узкомозглі не дійдуть, бо на голові козак - одразу щоб у русскохромосомних срачка начиналась від одного виду, не вникаючі у подробиці.
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То что мусора шьют "убийство с целью дестабилизации в стране"-это ни в какие ворота не лезет! Я-бы еще понимал убийство из корыстных мотивов по-заказу. Но тогда покажите заказчика и факт передачи денег!
Ищите кому выгодно-это класскика .
Я пока вижу только желание запугать патриотов и подыграть ватной части украинцев
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Мене інтересує лише одне питання : чого на фотках засвітились їхні ...обличчя з походками та одягом ? Це вони, що там ...гуляли...після кардіооперацій? Савченко з Рубаном теж "наші в доску були", поки міни в Верховну Раду не позвозили з "ордло". Те ж "...сваи цели на блага Украини" організовували. Хватить цих дуросміхів з словоблудливістю!? Диверсант- він і в жінці може бути !
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