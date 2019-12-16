 "Це все брехня! Повна", - Антоненко прокоментував обвинувачення у вбивстві Шеремета. ДОКУМЕНТ

Її опублікувала в Facebook директор групи Riffmaster Поліна Іванова, інформує Цензор.НЕТ.
У записці музикант дякував друзям і колегам за підтримку.
"Я не причетний до вбивства Павла Шеремета і ні в чому не винен, що б не говорили люди "зверху". Це все брехня! Повна. І з першої літери", - підкреслив Антоненко.
Також він подякував матері Павла Шеремета "за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди".
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
"Славних прадідів великих правнуки погані " , обрали саме самознищення .
А с миной,что прятал у себя в квартире,а потом твой родственник пытался ее перепрятать,то же ложь?
Обыски мусорней и чикистами делаются для:
1). Чтоб скомуниздить что-то ценное у обЪекта обыска.
2). Подкинуть "вещдоки!.
Тот, кто доверяет мусорне, которая дошла до того, что возит с собой "понятых", чикистам, прокурвам и "судьям", которые не лучше а хуже сабаковских "орлов", тот либо в одной шайке с ними, либо неисправимый дурак.
Не, ты серьёзно настолько тупой?!
Не верю. Ты просто профессиональный провокатор. Вот честное слово, покажите мне живого человека в этой стране, который реально верит мусорам. Уверен, раньше мне покажут снежного человека или инопланетянина.
Вообще уморил...
В Україні влада Антиукраїнська, Сепарів, колоборантів,ЗРАДНИКІВ, ворогів України не судять за злочини проти держави, а захисників України патріотів "кошмарять", тягають по допитах, судять, пригнічують, позбавляють пільг .....Патріоти, Добровольці не зробили просту річ після Майдану - не усунули олігархію, їх прислужників з владних кабінетів, продажних судів і прокурорів і разом з ними офіцерський склад проросійського спрямування фактично агентів ФСБ. Помилки треба виправляти тоді буде легше будувати незалежну, демократичну Україну.
tZE inform
@tZEinform
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Дело Шеремета. Экспертиза которую на всю страну расхваливал Аваков, не вошла в текст окончательного акта обвинения... Видимо противоречит "необъективной реальности"
Аваков сделал пожертвование, и любой из нас может, получит скидку с налогов.
Точно также, как профессор из благотворительной организации имеет право сделать свое заключение. Только оно представляет не больше, чем его личное мнение
"Військовий контракт із Силами спеціальних операцій Андрій Антоненко уклав у 2017 році. У пресслужбі зазначають, що в складі ССО він не обіймав посад, які передбачали виконання бойових завдань у зоні проведення АТО/ООС.
Пряма мова Никифорова: "Перебування Антоненка в зоні проведення АТО/ООС було пов'язано з його діяльністю музиканта, внутрішніми комунікаціями - у тому числі із підрозділами, які перебувають "на нулі". Головна його функція - іміджево-рекрутингова".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/17/7235062/
так что прикрути фитилек - коптит
отже прикрути сам свій фітільок, не копти та не чіпляйся, коли не маєш шо сказати.
во-вторых, не тебе, черноротое, рассуждать на тему кто герой, а кто нет. Антоненко - сержант СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗС УКРАЇНИ - ознакомься с содержанием. он подписал контракт и значит согласился с условиями службы. В армии есть такая фишка, которая называется "воинская дисциплина", когда все военнослужащие выполняют те задания, которые ставит перед ними командование. Прикажут стрелять - стреляют, прикажут копать - копают. Хотя очень сильно сомневаюсь, что ты способен это понять - слишком очевидна умнственная недоразвитость, отсюда и агрессия.
Розхитування ситуації перед святами.
Случайность? Не думаю...
https://www.youtube.com/watch?v=QAuxZgYx05A&feature=youtu.be&list=UUoTzYk0Xg4OVy90o39NMVvA
Из этого часто можно понять, что человек представляет из себя....
Ты ТЕКСТ этих экспертиз в глаза не видел!
Присутствие на брифинге Авакова, Рябошапки и Зеленского, само по себе очень показательно.
Учитывая предполагаемый ажиотаж (не учитывать не могли) вокруг темы причастности к преступлению знаковых для общества категорий людей(волонтеры, служащие ВСУ, добровольцы,...), министр, глава ГПУ, и Президент поставили на кон не просто свою репутацию, а и политическое будущее, и даже свободу.
Исходя даже из инстинкта самосохранения, опираться на неубедительные доказательства, сомнительные экспертизы и пр., что не выдержит пристальной проверки и развалится в суде глупо.
Итого:1. Обвинение проваливается, обвиняемые освобождаются, выходят еще более героями. Посрамленные министр, генпрокурор, президент - под давлением патриотической общественности уходят в отставку(или попадают под криминальное преследование). Украина выигрывает. Перевыборы - новый(лучший) президент. Народная демократия, в очередной раз побеждает.
2. Обвинение убедительно доказывает вину подозреваемых, они получают свои сроки. Общественность успокаивается. Украина выигрывает. Президент укрепляет свое влияние в стране и в мире как борец за закон и правду.
Обыватель не проигрывает и не приобретает ничего, кроме полученных эмоций.
Люди, которых подозревают сейчас - при ОБОИХ вариантах, получат заслуженное ими. Либо оболганные герои на свободе, либо циничные убийцы в тюрьме.
А теперь вопрос. Кому ВЫГОДЕН первый вариант, а кому второй из политиков высшего звена?
Кто "педалирует" первый, а кто второй? Ибо то, что "педалируют", сомнений не вызывает.
Ищите кому выгодно-это класскика .
Я пока вижу только желание запугать патриотов и подыграть ватной части украинцев