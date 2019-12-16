 Українського капітана Viking Sigyn, обвинуваченого в аварії з жертвами на Дунаї, знову заарештували в Угорщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP, рішення про арешт 16 грудня ухвалив Центральний районний суд Пешта. Це рішення може бути оскаржене. Арешт був застосований через побоювання, що українець може спробувати втекти від слідства.

Капітан був нещодавно звільнений з-під варти, але був зобов'язаний носити електронний пристрій стеження.

Нагадаємо, наприкінці травня корабель зіткнувся на Дунаї з прогулянковим катером Hableány ("Русалка"), в результаті чого загинули 28 осіб, переважно туристи з Південної Кореї.

Українець був із 13 червня під домашнім арештом без права залишати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з'являтися в офісі слідчих.

Наприкінці листопада прокуратура Угорщини висунула офіційне звинувачення.

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