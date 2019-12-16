EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  897  5
Все про:аварія (275) арешт (1042) Будапешт (22) Дунай (18) суд (5677)

 Українського капітана Viking Sigyn, обвинуваченого в аварії з жертвами на Дунаї, знову заарештували в Угорщині

За інформацією прокурорів Угорщини, повторно заарештовано 64-річного українського капітана круїзного лайнера Viking Sigyn Юрія С.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP, рішення про арешт 16 грудня ухвалив Центральний районний суд Пешта. Це рішення може бути оскаржене. Арешт був застосований через побоювання, що українець може спробувати втекти від слідства.

Капітан був нещодавно звільнений з-під варти, але був зобов'язаний носити електронний пристрій стеження.

Нагадаємо, наприкінці травня корабель зіткнувся на Дунаї з прогулянковим катером Hableány ("Русалка"), в результаті чого загинули 28 осіб, переважно туристи з Південної Кореї.

Українець був із 13 червня під домашнім арештом без права залишати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з'являтися в офісі слідчих.

Наприкінці листопада прокуратура Угорщини висунула офіційне звинувачення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Будапешті висунули обвинувачення українському капітану Viking Sigyn в аварії з жертвами на Дунаї

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165699
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це Європейське правосуддя?! Чи у мадьяр теж, закон що дишло?!
 показати весь коментар
 
это европа, детка, виновные сидят в тюрьмах, невиновные на яхтах и отдыхе, а не наоборот
 показати весь коментар
 
 
Чекаю новини про те, що його викупив Порошенко))) І хор петюшок -"тепер всі капітани України будуть боготворити Питра Ліксєїча")))
 показати весь коментар
 
 
бомбить косорилий? посиди на холодненькому
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору