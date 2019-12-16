 ДСНС передадуть 31 аварійно-рятувальний автомобіль для роботи на місці ДТП, - Криклій. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Автомобілі призначені для забезпечення дій рятувальників під час проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, заходів щодо пошуку постраждалих та надання їм домедичної допомоги, організації зв’язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

"Протишокові заходи, проведені в перші години після травми, забезпечують зниження смертності на 25-30%. За даними ВООЗ, з числа тих, хто загинув, 20% могли бути врятовані, якщо б медична допомога їм була надана відразу ж на місці пригоди. Смертність серед тих, хто отримав травму, підвищується на 0,5% за кожну годину відстрочення хірургічного втручання. Тому для рятувальників, які працюють на місці ДТП, важливо вчасно забезпечити пошук постраждалих та надання їм домедичної допомоги", - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Базове шасі автівок - Ford Ranger. Комплектація: гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання (різак, розжим, домкрат), пневматичне аварійно-рятувальне обладнання (пневматичні подушки), первинні засоби пожежогасіння, системи стабілізації пошкоджених транспортних засобів, аварійно-рятувальні засоби малої механізації, шанцевий інструмент, засоби зв'язку, навігації та оповіщення, освітлювальна установка, аварійно-сигнальні ліхтарі, рятувальна платформа, допоміжне обладнання.