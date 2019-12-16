 У мистецтві митцю дозволено все, - Монахова пообіцяла, що творцям не заборонять нецензурну лексику і суржик

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила мовний омбудсмен Тетяна Монахова, передає Цензор.НЕТ.

Вона пояснила, як реалізуватиметься її обов'язок захищати державну мову "від публічного приниження чи зневажання, від навмисного спотворення державної мови в офіційних документах і текстах".

"Буде чітко прописаний алгоритм, критерій того, чи це навмисно зроблено, чи це мистецтво. Я би радила не панікувати, зрештою, ми сучасні люди й розуміємо, що в мистецтві митцю дозволено все", сказала вона.

Вона наголосила, що в Україні є плеяда письменників-постмодерністів і поетів-постмодерністів, які вживають суржик і навіть інвективну лексику як художній елемент. "Скажімо, якщо Сергій Жадан пише вірш, і там є нецензурна лексика, він це робить не для того, щоб образити чи принизити державну мову. Він митець, він так бачить. Але інша річ – якщо до мікрофона виходить людина і починає стверджувати, що українська мова – це ніяка не мова, це діалект якоїсь іншої мови, вона негідна обслуговувати сфери життя, і подає оціночні судження, які ображають українську мову", - заявила мовний омбудсмен.

За її словами, у кожному випадку має здійснюватися лінгвістична експертиза. "Якщо це стосується мистецтва – це одна історія, а якщо у когось на меті образити почуття людей, які говорять українською мовою, і державну мову взагалі, то це абсолютно інша історія, і ми будемо вживати всіх заходів, передбачених законом", - сказала Монахова.

Вона також повідомила, що в секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови буде створено громадську колегію, аби вести діалог із суспільством у цій сфері.

"При секретаріаті буде створено громадську колегію, оскільки нам потрібен фідбек від громадян. Ми будемо запрошувати до діалогу і мовних активістів, людей, які активно захищають мову, й мовознавців, і письменників, всіх охочих. Навіть якщо людина працює в супермаркеті на касі, але вболіває за долю української мови, – нехай приходить, висловлює свої пропозиції, думки, спостереження. Це має бути діалог із суспільством", - заявила вона.

Монахова пояснила, що уповноважений із захисту державної мови є новою інституцією, і закон передбачає, що призначена особа вступає в повноваження через 6 місяців.

"Ці пів року відводяться на створення секретаріату. За цей час треба зібрати команду, функції якої прописані в законі: ми маємо приймати скарги, розглядати їх, брати участь у судових процесах, тому в нас має бути потужний юридичний відділ. Ми маємо моніторити виконання закону та його ефективність, буде створено аналітичний відділ. Треба здійснювати лінгвістичні експертизи – буде штат кваліфікований лінгвістів", - сказала Монахова.