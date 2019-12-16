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 Політика України
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Все про:омбудсмен (233) українська мова (319) Тетяна Монахова (10)

 У мистецтві митцю дозволено все, - Монахова пообіцяла, що творцям не заборонять нецензурну лексику і суржик

В Україні є плеяда письменників і поетів, які використовують суржик і інвективну лексику як художній елемент.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила мовний омбудсмен Тетяна Монахова, передає Цензор.НЕТ.

Вона пояснила, як реалізуватиметься її обов'язок захищати державну мову "від публічного приниження чи зневажання, від навмисного спотворення державної мови в офіційних документах і текстах".

"Буде чітко прописаний алгоритм, критерій того, чи це навмисно зроблено, чи це мистецтво. Я би радила не панікувати, зрештою, ми сучасні люди й розуміємо, що в мистецтві митцю дозволено все", сказала вона.

Вона наголосила, що в Україні є плеяда письменників-постмодерністів і поетів-постмодерністів, які вживають суржик і навіть інвективну лексику як художній елемент. "Скажімо, якщо Сергій Жадан пише вірш, і там є нецензурна лексика, він це робить не для того, щоб образити чи принизити державну мову. Він митець, він так бачить. Але інша річ – якщо до мікрофона виходить людина і починає стверджувати, що українська мова – це ніяка не мова, це діалект якоїсь іншої мови, вона негідна обслуговувати сфери життя, і подає оціночні судження, які ображають українську мову", - заявила мовний омбудсмен.

За її словами, у кожному випадку має здійснюватися лінгвістична експертиза. "Якщо це стосується мистецтва – це одна історія, а якщо у когось на меті образити почуття людей, які говорять українською мовою, і державну мову взагалі, то це абсолютно інша історія, і ми будемо вживати всіх заходів, передбачених законом", - сказала Монахова.

Вона також повідомила, що в секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови буде створено громадську колегію, аби вести діалог із суспільством у цій сфері.

"При секретаріаті буде створено громадську колегію, оскільки нам потрібен фідбек від громадян. Ми будемо запрошувати до діалогу і мовних активістів, людей, які активно захищають мову, й мовознавців, і письменників, всіх охочих. Навіть якщо людина працює в супермаркеті на касі, але вболіває за долю української мови, – нехай приходить, висловлює свої пропозиції, думки, спостереження. Це має бути діалог із суспільством", - заявила вона.

Монахова пояснила, що уповноважений із захисту державної мови є новою інституцією, і закон передбачає, що призначена особа вступає в повноваження через 6 місяців.

"Ці пів року відводяться на створення секретаріату. За цей час треба зібрати команду, функції якої прописані в законі: ми маємо приймати скарги, розглядати їх, брати участь у судових процесах, тому в нас має бути потужний юридичний відділ. Ми маємо моніторити виконання закону та його ефективність, буде створено аналітичний відділ. Треба здійснювати лінгвістичні експертизи – буде штат кваліфікований лінгвістів", - сказала Монахова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165695
 
 
 Топ коментарі
 
Надо админам взять на заметку: на Цензоре много художников В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 3099
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Ну слава богу, теперь понятно В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 3720 Я все думала, что депутаты в Раде матом говорят и пишут, а они творят оказывается.
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Уверен, что такие плакаты на русском не оскорбляют государственный язык Украины.В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 761
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Та пусть девок голых рисуют разной комплекции. Дело прибыльное---пойдёт. Оно же картина---ну кто догадается на суржике она говорит или Энеиду на память шпарит!
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Ось подивлюсь шо вони ще наобіцяють. Пішов я на Слабоду слова.
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Зрозуміло для кого цей закон.
Для Леся Подеревянського і Антіна Мухарського.
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Ти б подякував Супрун за те, що тобі лоботомію безкоштовно зробили.
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Ну слава богу, теперь понятно В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 3720 Я все думала, что депутаты в Раде матом говорят и пишут, а они творят оказывается.
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Надо админам взять на заметку: на Цензоре много художников
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Представляю разгул на форуме после принятия закона.
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Уверен, что такие плакаты на русском не оскорбляют государственный язык Украины.В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 761
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Корисне є корисним лише у певний час та у певному місці.
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Ну дебилы,как в законе вы отделите художество от официоза,это же *** невозможно,твари займитесь экономикой,снижайте налоги,разгоните большую часть ГФС и держпраци,дайте бизнесу создавать рабочие места,а эти мрази за госсчет определяют кому можно суржиковать,а кого за это на рудники,стадо зеленых овец.
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ты баран? омбудсмен по языковым вопросам должен снижать налоги и заниматься экономикой?
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Баран твой отчим,где ты видишь моё обращение к языковому омбудсмену?
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я понял, ты срешь где попало и даже не видишь под какой новостью. В принципе баранам это свойственно
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Мне нет дела до того что ты понял,а что не понял,найди себе друзей и им сообщай про свои понималки.
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Нет, просто Рада должна заниматься первоочередными вопросами, а не фигней страдать, занимаясь не пойми чем и для чего. Хотя с воспитанием наших депутатов, этот закон для них самый важный - они же матом не ругаются, они на нем говорят.
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Лечить надо и лечить серьёзно тех кто принимает такую ахинею ...
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Эх, Супрун-Супрун, чуть-чуть ты недотянула до полного воплощения своих идей, одно словечко только успела разрешить....
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т.е. для того чтобы выразить все что я думаю о президенте и мандатованных мне нужно всего лишь представиться начинающим писателем?! СПАСИБО!!!
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А на Цензорі вистачало тих, хто ображав українську мову. Їх тепер будуть судити?
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Ти забув в кінці жабенятко зелене втулити В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 6071 В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 9729
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Я никогда не ругался грязным матом! Мой мат всегда чист, свеж, опрятен и пахнет альпийскими лугами.(с)
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ага, тут на ЦН как Творонёшь , сразу на 3 дня творца а прикроют... В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 8791
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Какая публика, такие и ее кумири-митці...такие же и "творения" ...
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Кацапщина, аж прьот. Зелені орієнтовані не на захід, а на запоребрик
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Нажимаем на слово ФОРУМ. Справа читаем: "Сейчас на сайте: 188 писателей" В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 5492
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Ми пам'ятаємо з чого почався захист української мови цієї фіфи.
З захисту людини,що вбила українця за вживання української.
А те,що при прийомі на держслужбу відмінили перевірку знання української,та дозволили в ВНЗ викладати російською-її не цікавить !
Матюччя вона дозволила ! Оце прорив ! (та й то,через експертну комісію).
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А он был?))) Перед тем как банить читаем до конца)))) "Я *** ваш Малибу, а ваш Майами обложу *****" ПТП feat ПЗТ - Малибу в конце клипа даже президент есть...
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Ну вот, а Зеленского за рояль упрекают. Не понимают некоторые искусство.
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В искусстве художнику разрешено все, - Монахова

А можно спросить мнение по этой теме (защиты мовы) не у этой московитки Монаховой , которая с детства слышала мат - перемат в семье, и видела вечно пьяного папку...., а у какого нибудь авторитетного филолога с украинской среды?
Например у Лины Костенко или Лариса Ницой, или той же Ирины Фарион... В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 1570
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Есть перефразированное изречение родом из Библии:
Человеку всё позволено, но не всё полезно.
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В українській мові взагалі нема матюків, то всьо неподобство з кацапії до нас прийшло.
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"В искусстве художнику разрешено все" - ета нада так панімать шо художнікам можна Адольфа Аллоізавічя Гітліра васхвалять?
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Цікаво,по яким критеріям тепер будуть відрізняти матюкливого митця від не митця, входить до плеяди чи ні? Чи для цього достатньо мати ліцензію у вигляді членства у Спілці письменників України- і ось ти вже по профілю дипломований, й матюкайся де й скільки хочеш?
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Русский мир - заразная дрянь ... Еще лет 10 назад в Киеве такого количества мата на улице слышно не было . А сейчас каждый второй художник...
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Ця Монахова знає такі слова, як мораль, традиція, національна гідність? Чи вона вважає, що все це не для українців?
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Майдан стояв за цю гідність, а потім прийшли чужоземці і почали паплюжити, принижувати і зневажати український народ на їх землі, вимагаючи до себе поваги.
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Даешь "Ленинград" в искусстве, жопа, жопа, в общем я её люблю. Хорошо про это Шевчук сказал, учишь дурака, что неправильно это мат в искусстве,похабно, а он тебе. - Что ты меня жизни учишь.
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Выходит все кто матерятся, художники!
Ото польется с инета и тв в головы нашим детям!
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А потребителю можно будет называть дегенератов в искусстве - дегенератами? Или им - свободу выражения, а нам тоталитарную дегенерацию?
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А як розрізнити митця від не митця? треба щоб дійсні митці ходили не тільки з жіночими гривами, а і голими, або з голими дупами, ну, щоб видно було одразу--придурок іде.
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