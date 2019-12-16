EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події
  6459  45
Все про:авто (1409) підпал (279) Труханов (193)

 Автомобіль соратника Труханова Ахмерова спалили в Одесі. ВIДЕО

У понеділок близько 16 години 30 хвилин зайнявся позашляховик, припаркований на вулиці Артилерійській в Одесі, де розташований департамент комунальної власності Одеської міськради. За словами очевидців, зловмисник кинув на автомобіль пляшку із запальною сумішшю.

Про це Цензор.НЕТ, повідомили джерела в правоохоронних органах.

Зайнявся автомобіль депутата Одеської обласної ради Олександра Ахмерова.

Ахмеров є депутатом від партії "Довіряй справам", в.о. першого заступника директора департаменту комунальної власності міськради і членом міськвиконкому. Раніше Ахмеров очолював Одеський міськвиборчком.

Також, за інформацією джерела, у Ахмерова був конфлікт із директором департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексієм Спектором.

За інформацією джерела причина конфлікту лежить у площині між мером Одеси Геннадієм Трухановим і бізнесменом, якого називають "тіньовим директором Одеси" Володимиром Галантерніком.

За даними ГУ ДСНС в Одеській області, повідомлення про займання легкового автомобіля на вул. Артилерійська надійшло о 16:24. Рятувальники пожежу локалізували о 16:39 і о 16:44 її ліквідували.

"В результаті пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля. Загиблих і постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучалися 2 одиниці основної пожежної техніки та 11 рятувальників. Причина пожежі встановлюється", - повідомили в ДСНС.

Відео - Думская 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165692
 
   
 Топ коментарі
 
Автомобиль соратника Труханова сожгли в Одессе

только автомобиль?)
без самого соратника?)))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Причём тут это?У машины тоже что ли паспорт российский?
 показати весь коментар
 
 
Причина пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС.Источник: https://censor.net.ua/n3165692.

Это после всего написанного.Могу помочь.Кинули бутылку с зажигательной смесью.
 показати весь коментар
 
 
Тю. Да ещё проще, Шэ Холмс обзавидуется:

-А что случилось с машиной?
-Она сгорела Автомобіль соратника Труханова спалили в Одесі - Цензор.НЕТ 8338
 показати весь коментар
 
 
Може бути і провокація, щоб мати привід верещати про політичні переслідування. З них станеться.
 показати весь коментар
 
 
Наверное автомобиль был тещин? Теща и сожгла его чтобы зятьку насолить.
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю,делам ахмерова не сильно доверили и поэтому его машину доверили огню. Хорошее дело. Доверяем.
 показати весь коментар
 
 
Автомобиль соратника Труханова сожгли в Одессе

только автомобиль?)
без самого соратника?)))
 показати весь коментар
 
 
думаєте ,ситуація буде в цьому напрямку мінятись?)))
 показати весь коментар
 
 
Остальным соратникам Труханова приготовится и рассчитаться на раз-два !!! Автомобиль соратника Труханова сожгли в Одессе - Цензор.НЕТ 9065
 показати весь коментар
 
 
Ау, веревка?!!
Ау, лысый?!!!

А ну слабайте " Горилла тачка!"
Поржать хочу))
 показати весь коментар
 
 
Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.
- Беня, - сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном, - Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа…
- Папаша, - ответил Король пьяному отцу, - пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей…
И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.
- Мине нарушают праздник, - кричал он, полный отчаяния, - дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте…
Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.
- Король, - сказал он, - я имею вам сказать пару слов…
- Ну, говори, - ответил Король, - ты всегда имеешь в запасе пару слов…
- Король, - произнес неизвестный молодой человек и захихикал, - это прямо смешно, участок горит, как свечка…
Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.
- Маня, вы не на работе, - заметил ей Беня, - холоднокровней, Маня…
Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.
- Они вышли с участка человек сорок, - рассказывал он, двигая челюстями, - и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось… Побежите смотреть, если хотите…
 показати весь коментар
 
 
нє для, а під...

Антон Санченко
47 мин. ·

Я не розумію, під кого наш 42-літній друзь так ліпить диктаторську владну вертикаль з префектами, округами і іншими аля-рюс фішечками, як він любить казати.
Його так звана партія - збіговисько випадкових перевзутих в повітрі людей, які з трудом нашкребли двісті з чимось депутатів.
Навіть донецьким з іхньою надсильною регіональною солідарністю та ідентичністю тупо не вистачило кадрів, щоб контролювати всю Україну, навіть коли необережних дончан хапали на вулиці і відправляли міністрами в Київ за Януковича. І все одно кадрово надірвалися.
В нас так багато кадрового резерву клоунів?
Для кого все це готується?
 показати весь коментар
 
 
Джугашвили взрывал и сжигал все рюсскае говвно с 1905 года...вперед таварыщи
 показати весь коментар
 
 
это хорошо что воры мыролюбные реформаторы рвут друг друга.
 показати весь коментар
 
 
Пол страны сидело,пол страны смотрело за этим дерьмом.
Александр Солженицын.архипелаг ГУЛАГ
 показати весь коментар
 
 
Труханова и Ахмерова сожгли в Одессе ,как то так звучит интересней и позитивней
 показати весь коментар
 
 
А еще лучше Ахметова, а не Ахмерова.
 показати весь коментар
 
 
БЕСЛАН и НОРД-ОСТ не сравнимы,ИБО РЮССКАЕ ГОВНО ШИРШЕ И КРАСИВШИ
 показати весь коментар
 
 
Ну допустим он же немножечко застрахован в черную пятницу...на супер скидке...когда в случае поджога он становится немножечко по цене самой последней модели...
+ к тому же Ахмеров теперь таки жертва тех кто недоверяет делам ...
 показати весь коментар
 
То есть есть злоумышленник, который поджег машину, и есть не злоумышленник - пострадавший , но который украл у города миллиарды гривен.
 показати весь коментар
 
 
Дай Бог здоров'я тому хто випадково впустив пляшку і випадково на тачку тих безбожників.
 показати весь коментар
 
 
Страховые компании США застраховали даже малые компании по доставке сжиженого газа в Европу на суимму 250 миллиардов долларов.Весь бюджет россии 242 ярда.
 показати весь коментар
 
 
Ну вони ж так раділи "горіла хата палала"... То чом би час від часу не змінювати хату на тачку? Головне щоб горіло все зелене та кацапське.
 показати весь коментар
 
Гори, гори, моя «Мазда»
Гори «Мазда» беспонтовая
Ты у меня пока одна такая мазёвая
Другой не будет пока до автосалона не дойду.
 показати весь коментар
 
хор Вірьовки радо б заспівав з цієї нагоди, якби не порохоботи, що одразу верещать, що це аморальне знущання з чужого горя.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору