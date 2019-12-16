 Автомобіль соратника Труханова Ахмерова спалили в Одесі. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ, повідомили джерела в правоохоронних органах.

Зайнявся автомобіль депутата Одеської обласної ради Олександра Ахмерова.

Ахмеров є депутатом від партії "Довіряй справам", в.о. першого заступника директора департаменту комунальної власності міськради і членом міськвиконкому. Раніше Ахмеров очолював Одеський міськвиборчком.

Також, за інформацією джерела, у Ахмерова був конфлікт із директором департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексієм Спектором.

За інформацією джерела причина конфлікту лежить у площині між мером Одеси Геннадієм Трухановим і бізнесменом, якого називають "тіньовим директором Одеси" Володимиром Галантерніком.

За даними ГУ ДСНС в Одеській області, повідомлення про займання легкового автомобіля на вул. Артилерійська надійшло о 16:24. Рятувальники пожежу локалізували о 16:39 і о 16:44 її ліквідували.

"В результаті пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля. Загиблих і постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучалися 2 одиниці основної пожежної техніки та 11 рятувальників. Причина пожежі встановлюється", - повідомили в ДСНС.

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