 Автомобіль соратника Труханова Ахмерова спалили в Одесі. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ, повідомили джерела в правоохоронних органах.
Зайнявся автомобіль депутата Одеської обласної ради Олександра Ахмерова.
Ахмеров є депутатом від партії "Довіряй справам", в.о. першого заступника директора департаменту комунальної власності міськради і членом міськвиконкому. Раніше Ахмеров очолював Одеський міськвиборчком.
Також, за інформацією джерела, у Ахмерова був конфлікт із директором департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексієм Спектором.
За інформацією джерела причина конфлікту лежить у площині між мером Одеси Геннадієм Трухановим і бізнесменом, якого називають "тіньовим директором Одеси" Володимиром Галантерніком.
За даними ГУ ДСНС в Одеській області, повідомлення про займання легкового автомобіля на вул. Артилерійська надійшло о 16:24. Рятувальники пожежу локалізували о 16:39 і о 16:44 її ліквідували.
"В результаті пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля. Загиблих і постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучалися 2 одиниці основної пожежної техніки та 11 рятувальників. Причина пожежі встановлюється", - повідомили в ДСНС.
Відео - Думская
Это после всего написанного.Могу помочь.Кинули бутылку с зажигательной смесью.
-А что случилось с машиной?
-Она сгорела
только автомобиль?)
без самого соратника?)))
Ау, лысый?!!!
А ну слабайте " Горилла тачка!"
Поржать хочу))
- Беня, - сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном, - Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа…
- Папаша, - ответил Король пьяному отцу, - пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей…
И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.
- Мине нарушают праздник, - кричал он, полный отчаяния, - дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте…
Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.
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Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.
- Они вышли с участка человек сорок, - рассказывал он, двигая челюстями, - и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось… Побежите смотреть, если хотите…
Антон Санченко
47 мин. ·
Я не розумію, під кого наш 42-літній друзь так ліпить диктаторську владну вертикаль з префектами, округами і іншими аля-рюс фішечками, як він любить казати.
Його так звана партія - збіговисько випадкових перевзутих в повітрі людей, які з трудом нашкребли двісті з чимось депутатів.
Навіть донецьким з іхньою надсильною регіональною солідарністю та ідентичністю тупо не вистачило кадрів, щоб контролювати всю Україну, навіть коли необережних дончан хапали на вулиці і відправляли міністрами в Київ за Януковича. І все одно кадрово надірвалися.
В нас так багато кадрового резерву клоунів?
Для кого все це готується?
ворымыролюбные реформаторы рвут друг друга.
Александр Солженицын.архипелаг ГУЛАГ
+ к тому же Ахмеров теперь таки жертва тех кто недоверяет делам ...
Гори «Мазда» беспонтовая
Ты у меня пока одна такая мазёвая
Другой не будет пока до автосалона не дойду.