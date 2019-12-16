EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  903  14
Матеріали за темою:
Все про:ООН (1315) Донбас (12764) Коляда Оксана (21)

 Глава Мінветеранів Коляда озвучила в ООН кроки України для вирішення гуманітарних проблем Донбасу

За 2075 днів збройної агресії Росії проти нашої держави загинули понад 13 тисяч громадян України, з них 3345 мирних мешканців, 172 – діти.

Про це розповіла міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда на пленарному засіданні 74-ї Генасамблеї ООН, де розглядали питання координації в галузі гуманітарної допомоги з боку ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на UATV.

Вона навела приклади, у яких умовах змушені жити українці, які не змогли виїхати з окупованих територій.

"Щоденно 10 дітей із окупованого села Старомар’ївка добираються до школи в контрольованому українською владою селі Гранітному. 4 кілометри по замінованій стежці та напівзруйнованій кладці. Це відбувається настільки регулярно, що Гугл-карти проклав відповідний маршрут", – сказала Оксана Коляда під час виступу.

Зараз у селищі Піски поблизу Донецька живуть всього шість сімей, які не змогли виїхати з-під щоденного вогню.

Читайте також: Вакарчук: Ми вже працюємо над планом деокупації Криму і Донбасу, будемо готові представити його суспільству

Також Коляда нагадала, що серед загиблих на Донбасі – 298 іноземних громадян, пасажирів літака рейсу МН-17 "Малайзійських авіаліній", який був збитий ракетою російської ПЗРК Бук.

"В результаті окупації Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, Україна втратила більше 7% території. Це більше, ніж територія таких країн як Швейцарія, Нідерланди, Естонія", – зазначила вона.

На території окупованого Криму постійно відбуваються арешти мирного населення, переслідування за політичними, етнічними та релігійними ознаками. Також закриваються українські школи і знищується культурна спадщина України, нагадала міністр.

За її словами, зараз перед українською державою стоїть низка завдань для покращення гуманітарної ситуації на Донбасі. По-перше, країна ставить собі за мету максимально спростити доступ громадян ТОТ до основних державних послуг – адміністративних, освітніх, медичних.

"За останній час ми суттєво спростили процедуру перетину лінії розмежування, вирішивши цілу низку актуальних життєвих потреб наших громадян, що змушені жити на окупованих територіях", – сказала Оксана Коляда.

Другий крок полягає у тому, що держава формує нову ефективну програму інвестиційного розвитку регіону, і робить ставку у цьому на інфраструктурні проекти.

"Третє, ми активізуємо роботу в напрямку формування ефективної інформаційної політики. Оскільки саме в інформаційному середовищі розпочалася агресія. Гібридна війна – реалії сьогодення. Я би радила цей український урок винести всім нашим іноземним партнерам", – наголосила міністр.

Наступні кроки – це моніторинг ситуації на тимчасово окупованих територіях, під час якого будуть зафіксовані усі випадки порушень прав людини та інтересів держави, а також реалізація комплексних програм компенсації за зруйноване житло і низки житлових програм для переселенців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165691
 
 
 Топ коментарі
 
Гуманитарных проблем в Донбассе нет - есть только проблемы с мозгами у самих Донбасян!!! Глава Минветеранов Коляда озвучила в ООН шаги Украины для решения гуманитарных проблем Донбасса - Цензор.НЕТ 8291
 показати весь коментар
 
Гуманоїди Думбаса нівінавтьі, хуйла вони не звали.
Глава Мінветеранов Коляда озвучила в ООН кроки України для вирішення гуманітарних проблем Донбасу - Цензор.НЕТ 3762
 показати весь коментар
 
А про арешти по надуманих звинуваченнях політичних опонентів на не окупованій території Коляда нічого не сказала? Стидно?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И ни слова о ветеранах. Тогда беркутовцы по шапке получили, сейчас придет черед военных, за убийства "мирных жителей" Даунбасса в мирное время
 показати весь коментар
 
 
Гуманитарных проблем в Донбассе нет - есть только проблемы с мозгами у самих Донбасян!!! Глава Минветеранов Коляда озвучила в ООН шаги Украины для решения гуманитарных проблем Донбасса - Цензор.НЕТ 8291
 показати весь коментар
 
 
А про арешти по надуманих звинуваченнях політичних опонентів на не окупованій території Коляда нічого не сказала? Стидно?
 показати весь коментар
 
 
я непойму эта барышня за кого топит заиветеранов или за вату из лугандона? на фиг нам такие министры нужны? кто ее в ООН пустил? есть же унас вроде министерство с ТуКой по делам окупированых территорий! а при чем здесь глава этого комитета ветеранского?
 показати весь коментар
 
 
Тука - давно уже сбитый летчик, а его начальник Грымчак сидит под следствием за взятку!
 показати весь коментар
 
 
хорошо, я понял. тогда объясни мне какое отношение министр по делам ветеранов имеет к жителям нынешней луганды? они что тоже ветераны АТО только со стороны рашки?
 показати весь коментар
 
Напомню тебе ее полную должность - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц!
 показати весь коментар
 
Массовые расстрелы должны помочь .
Если нет - всё сжечь и потом засыпать солью .
 показати весь коментар
 
Гуманоїди Думбаса нівінавтьі, ***** вони не звали.

 показати весь коментар
 
 
І знову здорово. "Біднесенькі" жителі доМбасу. Вони так хотіли щоб путін їм ввів і ось ввів. І їм це подобається. Та українська влада лізе до них з любов'ю, хоча вони продовжують ненавидіти Україну
 показати весь коментар
 
 
Территории Украины оккупированы, а заботится о жителях этих территорий должен не оккупант, а налогоплательщики Украины...
 показати весь коментар
 
ты вообще декларацию оон читал, тупой?
 показати весь коментар
 
Olga Strong, Лаха, новоиспечённая, когда твои лишнехромосомные собратья убили украинских переговорщиков, тогда и началась война, а с ней и оккупация Украины.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору