 Глава Мінветеранів Коляда озвучила в ООН кроки України для вирішення гуманітарних проблем Донбасу

Про це розповіла міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда на пленарному засіданні 74-ї Генасамблеї ООН, де розглядали питання координації в галузі гуманітарної допомоги з боку ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на UATV.

Вона навела приклади, у яких умовах змушені жити українці, які не змогли виїхати з окупованих територій.

"Щоденно 10 дітей із окупованого села Старомар’ївка добираються до школи в контрольованому українською владою селі Гранітному. 4 кілометри по замінованій стежці та напівзруйнованій кладці. Це відбувається настільки регулярно, що Гугл-карти проклав відповідний маршрут", – сказала Оксана Коляда під час виступу.

Зараз у селищі Піски поблизу Донецька живуть всього шість сімей, які не змогли виїхати з-під щоденного вогню.

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Також Коляда нагадала, що серед загиблих на Донбасі – 298 іноземних громадян, пасажирів літака рейсу МН-17 "Малайзійських авіаліній", який був збитий ракетою російської ПЗРК Бук.

"В результаті окупації Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, Україна втратила більше 7% території. Це більше, ніж територія таких країн як Швейцарія, Нідерланди, Естонія", – зазначила вона.

На території окупованого Криму постійно відбуваються арешти мирного населення, переслідування за політичними, етнічними та релігійними ознаками. Також закриваються українські школи і знищується культурна спадщина України, нагадала міністр.

За її словами, зараз перед українською державою стоїть низка завдань для покращення гуманітарної ситуації на Донбасі. По-перше, країна ставить собі за мету максимально спростити доступ громадян ТОТ до основних державних послуг – адміністративних, освітніх, медичних.

"За останній час ми суттєво спростили процедуру перетину лінії розмежування, вирішивши цілу низку актуальних життєвих потреб наших громадян, що змушені жити на окупованих територіях", – сказала Оксана Коляда.

Другий крок полягає у тому, що держава формує нову ефективну програму інвестиційного розвитку регіону, і робить ставку у цьому на інфраструктурні проекти.

"Третє, ми активізуємо роботу в напрямку формування ефективної інформаційної політики. Оскільки саме в інформаційному середовищі розпочалася агресія. Гібридна війна – реалії сьогодення. Я би радила цей український урок винести всім нашим іноземним партнерам", – наголосила міністр.

Наступні кроки – це моніторинг ситуації на тимчасово окупованих територіях, під час якого будуть зафіксовані усі випадки порушень прав людини та інтересів держави, а також реалізація комплексних програм компенсації за зруйноване житло і низки житлових програм для переселенців.