 Путін підписав закон, що дозволяє ФСБ забороняти виїзд за кордон своїм колишнім співробітникам

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радио Свобода".

Так, максимальний термін заборони - п'ять років, починаючи з дня звільнення.

Автори закону стверджували, що, розробляючи його, вони керувалися виключно інтересами самих силовиків. Зокрема, глава комітету Держдуми Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов зазначав, що закон спрямований для "особистої безпеки співробітників ФСБ" через "провокації проти росіян за кордоном, які почастішали".

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