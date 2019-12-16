 Путін підписав закон, що дозволяє ФСБ забороняти виїзд за кордон своїм колишнім співробітникам

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радио Свобода".
Так, максимальний термін заборони - п'ять років, починаючи з дня звільнення.
Автори закону стверджували, що, розробляючи його, вони керувалися виключно інтересами самих силовиків. Зокрема, глава комітету Держдуми Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов зазначав, що закон спрямований для "особистої безпеки співробітників ФСБ" через "провокації проти росіян за кордоном, які почастішали".
16 декабря 2019 год Путин Ху..ло единственный ввел крепостное право в России....
1. 18-річний хлопець, єврей, служив строкову у військах зв'язку. Слюсарем ремонтної дільниці. Бачив порожні шафи для апаратури ЗАС. Потім 5 років не міг виїхати з батьками до Ізраїлю.
2. Дівчина вступила до КПІ, приладобудівний факультет (гіроскопи). На першому курсі її вигнали через провалену сесію. Вступила на іншого факультету. Зустріла своє кохання - німця з ГДР. Розписалися тут. Але... підписка з 1-го курсу і навіть на канікули не пустили до східного Берліна.
Что такие анекдоты рассказываешь только, что для младенцев рождённых в 90-х, которые не фига не видали.
Де і коли ти жив - навіть не цікавлюся. Коммі, совкодрочери, підкацапники і даунецькі для мене - відпрацьований шлак, який слід утилізувати.
1 ч. ·
Мейд-ін-Лубянка.
Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, з метою дестабілізації ситуації в країні...
...От ви глумитесь і флешмобите, а я акурат такі текстики, тільки в рос. версії, періодично почитую в себе на сторінці від 2015-го р.* - саме так, з незначними редакційними відмінностями, стандартно звучать звинувачення на мою адресу від фсбшних ботів, за якими адмін тут "чистить" і часом мені показує. (За останній рік до цього набору ще додалося, що я "нацистка" - а це вже півкроку й до "арійської раси", якої раніше не було, - плюс почали з'являтися боти україномовні: гугл-транслейт-версія.)
Тобто, МВС України і лубянські боти списують - з одної й тої самої методички.
І "відома людина" Павел Шеремет - також звідти. Бо це в Україні про небіжчика, царство йому небесне, громадяни (крім київських журналістів + тих, хто побував у нього в ефірі) вперше масово довідалися щойно в день його вбивства. А от у Росії Павел Шеремет дійсно БУВ "відомою людиною", навіть ДУЖЕ, - людиною-леґендою, іконою російської ліберальної тусовки. Там, не тут. У них, не в нас. "Не в Киеве Богдан, а в селе Селифан" (с).
Переплутали пацани - списали з чекістанського без поправки на місцевість.
Вкотре повторюю: люди, читайте. Культура читання дає змогу розпізнати вовка "по голосу" ще до того, як він скине маску.
Всё становится на свои места если вспомнить что трагедию Хатыни советская пропаганда приписала "бандеровцам", хотя никакие "бандеровцы" никак не могли вести боевые действия на территории Белоруссии, потому что украинские националисты боролись только за национальное государство на своей земле. Какую угрозу могли представлять белорусские крестьяне идее украинской национальной государственности - советская пропаганда объяснить не потрудилась.
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Сергій Таран / Sergiy Taran @sergiy_taran 5 часов назад
Все по сценарію фільму «Слуга народу». Правки до Конституції від Зе пропонують аби статус регіонів залежав від формату простої більшості у ВР.. Певно, будуть навіть якісь «торги»,- не лише між партіями, а і між регіонами. Правда недовго. Бо таке держутворення довго не існуватиме
Путин решил запугать бегущих с корабля "крыс".
Но процесс бегства и развала уже не остановить.
Насует всюду своих отставных якобы тварей, а потом, если их словят, скажет - нет-нет, наши сидят дома по моему закону. А это не фсбэшник, это простой пенсионер.
Дебил, *****, х.йло й.бнутое
И пусть меня забанят - пофиг!
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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